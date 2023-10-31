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Новини
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Шурма прокоментував журналісту Time розслідування щодо електростанцій його брата: Політична атака, проплачена одним із внутрішніх ворогів Зеленського

шурма

Заступник глави Офісу Президента Ростислав Шурма заявив, що звинувачення на його адресу є частиною політичної атаки.

Про це йдеться в матеріалі Time, передає Цензор.НЕТ.

Там нагадується про розслідування Bihus.Info, в якому зазначалося, що брат Шурми є співвласником двох компаній, що займаються сонячною енергетикою і мають електростанції на півдні України. Навіть після того, як росіяни окупували цю частину країни, відрізавши її від української енергосистеми, компанії далі отримували державні виплати за виробництво електроенергії.

Журналіст Саймон Шустер відвідав Шурму в його кабінеті. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Компанії, пов’язані з Шурмою, недоплачують сотні мільйонів грн податків у бюджет та виводять їх за кордон, - ЗМІ

"Сидячи зі мною у своєму кабінеті, Шурма сказав, що звинувачення на його адресу є частиною політичної атаки, оплаченої одним із внутрішніх ворогів Зеленського", - зазначив автор матеріалу.

"Вкинули шматок ла#на. А тепер ми змушені пояснювати, що чисті", - сказав журналісту Шурма.

Шустер зазначив, що Шурма майже пів години намагався переконати його в тому, що після війни на відновлювані джерела енергії чекає золота лихоманка.

"Можливо, припустив я, на тлі всіх побоювань через корупцію в Україні Шурмі, який перебуває під слідством у справі про розкрадання, варто було б піти у відставку або принаймні пересидіти поїздку Зеленського у Вашингтон удома. У відповідь він знизав плечима", - зазначив журналіст.

"Якщо ми так вчинимо, завтра під прицілом опиняться всі члени команди. Політика повернулася, і в цьому вся проблема", - сказав Шурма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бізнес мого брата побудований на принципах законності та найвищих морально-етичних стандартах, - заступник голови ОП Шурма

Як повідомлялося, раніше журналісти з'ясували, що низка компаній, які належать родині заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, легально уникають сплати податків за допомогою схем з офшорами і венчурними фондами.

Зокрема, венчурні фонди звільняються від сплати податку на прибуток і мають удвічі меншу ставку оподаткування дивідендів. А ще вони можуть позичати кошти своїм же компаніям і тим самим зменшувати податок на прибуток у дочірніх підприємств.

Журналісти зазначали, що такі схеми оптимізації податків легальні, проте їх використання виглядає сумнівно на тлі публічних заяв Ростислава Шурми.

Зокрема, раніше Шурма запропонував обмежити розрахунки готівкою, пояснивши це боротьбою з низьким рівнем сплати податків у недержавному секторі та хабарництвом.

"Об'єктивно - люди не сплачують податки. Із працюючих у недержавному секторі 60-70% не сплачують у повному обсязі податки. Це факт. Досить подивитися споживчі витрати в економіці та суму сплаченої зарплати, щоб вийти на ці цифри", – пояснив Шурма.

Зауважимо, що податковим схемам бізнесу його брата обмеження операцій готівкою жодним чином не завадить.

Водночас у Нацбанку України зазначали, що банківська система готова до повної відмови від готівкових розрахунків, але такої практики ще не було в жодній країні світу.

Читайте: СБУ не побачило ознак колабораціонізму у виплаті "зеленого" тарифу окупованим СЕС брата Шурми, - ЦПК

Автор: 

Офіс Президента (2032) Шурма Ростислав (132)


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Топ коментарі
+36
Порошенко там ні до чого. Але все одно скажуть, що в штани Шурмі насрав саме він
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31.10.2023 12:27 Відповісти
+25
О, пішли виправдовування від ОПи
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31.10.2023 12:28 Відповісти
+22
То це паршива шурма зливала шустеру проблеми ЗСУ? Ох і @блан🤦
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31.10.2023 12:31 Відповісти
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Порошенко там ні до чого. Але все одно скажуть, що в штани Шурмі насрав саме він
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31.10.2023 12:27 Відповісти
саме так все й було, наприклад

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31.10.2023 12:54 Відповісти
бо порох винуватий у всьому що зроблено зермаками...
а хто ще???
зермаки навіть клістрони з ракет знімали які свинарчуки списдили в параші
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31.10.2023 13:45 Відповісти
може то мураєв організатор?))))
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31.10.2023 13:49 Відповісти
Скоріше за все татаров з єрмаковим!!! Тим двом всі заважають і навіть зЄлєпукін!!!!!!
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31.10.2023 13:50 Відповісти
""Якщо ми так вчинимо, завтра під прицілом опиняться всі члени команди." - а що всі члени команди отримують ліві гроші з бюджету на родичів?
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31.10.2023 15:37 Відповісти
О, пішли виправдовування від ОПи
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31.10.2023 12:28 Відповісти
То це паршива шурма зливала шустеру проблеми ЗСУ? Ох і @блан🤦
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31.10.2023 12:31 Відповісти
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31.10.2023 12:43 Відповісти
Й це воно казало журналісту про неправдиву брехню від внутрішніх ворогів...

"Шурма підтвердив, що його брат отримував кошти за енергію з окупованих територій, але назвав розслідування маніпулятивним

За його словами, держава сплачувала усім без винятку фірмам, чиї станції опинилися в такій ситуації. "
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31.10.2023 12:50 Відповісти
Яка банальщина. Який тупий валянок🤮
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31.10.2023 12:28 Відповісти
А ви там у ******* десь бачили вУмних?
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31.10.2023 12:35 Відповісти
Якшо НАШІ гроші це гроші ворогів ЗЕ-то висновок сам собою
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31.10.2023 12:28 Відповісти
Як же ж ці брехливі і аморальні покидькі вже дістали!

За що це все Україні, та ще й в такий страшний час?
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31.10.2023 12:29 Відповісти
Те, що то покидьки - безсумнівно. Але більшу огиду викликають ті зазомбовані, які тупо їм вірять. Так, можна було б зачекати років 30~40 ,допоки вони не ... , але ж Україна, як держава може не витримати.
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31.10.2023 13:35 Відповісти
шурмаН, просто сре всім на голови, під видом небесної манни!!))
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31.10.2023 12:29 Відповісти
А почему ему не ср ать всей стране на голову, когда его прикрывают сверху? У него все хорошо.
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31.10.2023 12:48 Відповісти
Краще б даги його знайшли в аеропорту..
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31.10.2023 12:32 Відповісти
Цьому додіку краще помовчати...
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31.10.2023 12:31 Відповісти
Вот жеж ці журналісти понаписують на кристально чесних патріотичних слуг народів всєх стран сирисири, ой тхью України сказав ніт значить ніт не його..
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31.10.2023 12:32 Відповісти
так ми всі знаємо, що шурма не головний корупціонер. про головного українці знають. Слава ЗСУ!
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31.10.2023 12:35 Відповісти
І взагалі то кацапське ІПСО?)))
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31.10.2023 12:36 Відповісти
Дивно, що він ще не назвав прізвище Порошенко чи його невістки!
Цікаво - скільки часу пройде перед тим, як вони це зроблять?
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31.10.2023 12:38 Відповісти
Выкормыш "партии районов" идёт путём деркача, дубинского, мураева и им подобным!
Гнида, присосавшаяся к бюджету....
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31.10.2023 12:38 Відповісти
Гребаный квартал ворья-95, вы уже всем надоели, своими поисками "внутренних врагов" которые предают огласке ваши воровские схемы. Главный враг сидит в Киеве и пытается скрыть воровство миллиардами. Уже союзников терять начали из за вас ублюдков. Американец Джонсон который сейчас в палате представителей, голосовал за ленд-лиз, да только за 2 года изменил свои взгляды, наблюдая как квартал ворья ворует.
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31.10.2023 12:39 Відповісти
Та ви ж, суки, усі чесні. Вам тільки палиці в колеса вставляють. Не робіть з народу стадо йолопів.
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31.10.2023 12:41 Відповісти
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31.10.2023 12:41 Відповісти
ржака, а вівці то хавають.)))
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31.10.2023 12:47 Відповісти
Да-да. Знаем: "Хто всрався? Невістка!"
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31.10.2023 12:48 Відповісти
От зміните ви Зеленського на кришталево чесного патріота.

Чи вирішаться одразу всі проблеми України?

Очевидно що ні, бо валити все на Зеленського це те саме, як росіяни все валять на Путіна.

Всі корупційні проблеми України потрібно вирішувати кожен день на всіх рівнях від самого нижчого до Зеленського. Тоді поступово стане краще.

А так проста зміна однієї керуючої голови на іншу нічого не дасть бо ця голова завжди залежна від своїх друзів і своїх спонсорів і від толерантності до корупції серед простого народу.
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31.10.2023 12:48 Відповісти
"Ли Кван Ю начиная борьбу с коррупцией, посадил одного из братьев и двух лучших друзей."
Политический деятель, первый премьер-министр Сингапура. Сегодня в Сингапуре коррупции можно считать что нет.
Вы могли бы сказать, кого посадил ЗЕ? Может тещу, которая как утверждают некоторые СМИ, купила виллу в Египте? Главклоун сможет обьяснить, откуда у тещи такие доходы?
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31.10.2023 12:53 Відповісти
Тоді вони почали пресувати не тільки топ чиновників, а ледь не всіх громадян, хто мав підозрілі статки і не міг довести законне походження грошей.

У Німеччині наприклад простим людям вище 10000 євро не можна навіть покласти на рахунок в банку просто так. Потрібно подати документи про походження грошей і це ще не гарантує що за деякий час не прийдеться давати додаткові пояснення у суді. В деяких випадках питають де гроші взяли вже починаючи з 2500 євро. До того ж майже всі серйозні розрахунки йдуть через банківський рахунок.

Чи є наприклад щось подібне в Україні?
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31.10.2023 13:00 Відповісти
Давайте начнем, что чем выше должность, тем большими объемами финансов она распоряжается. И начинать надо именно сверху, так минимизируешь ущерб от воровства, и самое главное все общество поймет что это серьезно и начнет перестраиваться. Кого и где посадил ЗЕ?
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31.10.2023 13:03 Відповісти
Я про те, що з корупцією потрібно боротися на всіх рівнях одразу. А не тільки садити вибірково топ чиновників.
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31.10.2023 13:01 Відповісти
Давайте сравним. Сколько может украсть главврач поликлиники и сколько украдет министр здравоохранения. Главврачей вы можете поменять десяток, но пока министр это поддерживает- ничего не изменится.
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31.10.2023 13:05 Відповісти
Я понимаю вашу мысль. Просто считаю что надо сразу всех граждан страны контролировать. И топ чиновников и простых людей.
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31.10.2023 13:08 Відповісти
Это мне напоминает, контроль за рядовым сапожником и за директором обувной фабрики. Только как бы не получилось что стоимость работ детективов по контролю за сапожником, превысит в 2 раза ту цифру, которую он теоретически может украсть.
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31.10.2023 13:11 Відповісти
тут ще треба розуміти що "главврач"( голов-мент, голов-пожежник і таке інше) відстьбують своїм "міністрам"
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31.10.2023 14:00 Відповісти
А не так треба... В ідеалі варто було, щоб США вжили всіх можливих засобів, аби прибрати всіх цих єрмаків-татарових-шурм-шмигалів і поставити на їх місце своїх ставленників. Зе не треба чіпати, нам не потрібна незаконна зміна влади - він би залишався обличчям влади і виступав би собі, а за його спиною відбувалося б "внєшнее управлєніє", як казали кацапи і мертвечук...
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31.10.2023 12:57 Відповісти
навіщо пересмикувати? прийшло зелене лайно, поставило усюди своїх людей, вони крадуть як навіжені(під час війни!!!) і нема просвіту і нема управи! Так, Петро теж так робив і накосячив багато! Але і умови і рівень корупції було зовсім іншими. І хоч людина нижче цитує Лі Кван Ю стосовно Зелайна, добре пам'ятаю як Петро цитував те саме і саме цитуванням обмежився. Але наразі треба розуміти де голова гідри. А вона в ОПі преЗедента!
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31.10.2023 13:58 Відповісти
Пані розуміє державоустрій України? На болотах президеннтська республіка, а в нас парламентсько-президентська і все має вирішувати Верховна Рада. Але такої монобільшості у Верховній Раді, як при Зеленському не було при жодному президенту. Такого уряду однієї партії монобільшості, як при Зеленському не було при жодному президенту і таких повноважень від Києва до найменшого села в Україні не було в жодного президента, як у Зеленського. Навіть все телебачення і преса в країні підпорядковані марафону - Зеленському. То яких повноважень ще потрібно? Хто 5 років заважав мальчіку навести лад?
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31.10.2023 17:51 Відповісти
Папірєднікі? От які негідники . Взяли братану переказали грошву . І не хотів же брати , а силою в пазуху напхали .

Хоч би не кизділи , наволочі
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31.10.2023 12:48 Відповісти
Ога, зрозуміло, вороги зельця замовили шурму, ну а гроші він збирається повертати?
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31.10.2023 12:50 Відповісти
" Об'єктивно - люди не сплачують податки. Із працюючих у недержавному секторі 60-70% не сплачують у повному обсязі податки. "
Мав нещодавно цікаву розмову в податковій. В процесі мені продемонстрували секретний! (це не жарт, заборонили фотографувати - бо будуть проблеми!) документ, щодо заборгованості із сплати податків в моїй громаді.
Так от, невеликі борги, здається до 3, чи 4 тис. вони навіть публікували, але більші суми - конфіденційні.
Так от, дивлячись на суми боргів ФОПів, ФГ, та різних ПП/ТОВ де я знаю власників - більшість, я не перебільшую, більшість місцевої бізнес еліти не платить податки. І суми там....
Але саме цікаве - більшість місцевих Слуг Народу є бізнесменами, всі вони, різко стали солідними землевласниками/орендарями - усі винні чималі суми! УСІ!
І це при тому, що в кожного люди неоформлені, касові апарати відсутні, більшість бізнесу "в чорну". Але навіть так, вони не платять податки!
Знаєте, що на це сказали в податковій? "Напевно чекають, поки приймуть рішення списати борги неплатникам!"
А Шурма бачить лише працюючих громадян і їх податки.....
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31.10.2023 12:53 Відповісти
Але ж формально-все вірно.
Він каже про податкову заборгованість громадян України, а "сукі урода" є "гражданами Израиля и Кипра, НЕ України".
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31.10.2023 13:27 Відповісти
Не вводьте самі себе в оману. Звісно психологічно легше сприймати через призму - "нас обкрадають ізраїльтяни, кіпріоти...", але правда в тому, що це свої, українці. Котрі просто купили собі на вкрадені кошти громадянство інших країн.
Подивіться на Коломойського (здається Ви ж його мали на увазі), він народився в Дніпрі, закінчив там школу, дніпровський інститут, увесь бізнес в Україні..... Він саме український громадянин. Ніякої різниці ким була його пра-прарпрапрапра бабка, ментально він саме українець.
І це саме огидне, що крадуть саме свої, а не якісь окупанти.
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31.10.2023 13:38 Відповісти
«Заместитель завхоза ОП шаурма был застенчивый воришка. Всё существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щёчки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Заместителя звали ростиславом игоревичем, а брата его - олегом игоревичем. Он называл его олежкой, а олег называл его ростиком. Свет не видывал ещё такого голубого воришки, как ростислав игоревич».
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31.10.2023 12:54 Відповісти
Паршиві злодії, крадії, зрадники. До останнього чіпляються за корито. От же кляті журналісті, які про Пороха тільки правду писали, а тут постійно якісь вигадки про кришталево чесних патріотів. Корупція? Ні, ії немає, вона виїхала.
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31.10.2023 12:54 Відповісти
шурма, дебил ты элитный, ты же не на зелемарафоне речь толкаешь.. ты тупо дорисовуешь свой портрет, образ упоротого, наглого, избалованного безнаказанностью вора, барыгу, мародёра, по вашему с папенькой-вором, по-совецкому, - "расхитителя социалистической собственности"..
по-этому, перспективы вашей зебанды - или сидеть в тюрьме в Украине или бежать на Мокшу-КНДР, конечно, если вумный нАрит снова не лохонётся и не выберет нового прикольного осла (или старого) на пост президента
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31.10.2023 12:55 Відповісти
Особисто вкрав у держави 300 млн - і винним назвав Порошенко. Ахахах
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31.10.2023 12:59 Відповісти
Вся діяльність тих галицьких маланців Шурмів пов"язана з антиукраїнськими силами.Тато їх,нардеп Шурма за совітів працював довіреним лікарем в Львівському обласному комітеті профспілки медиків.Там же працював на посаді інструктора по орг роботі симпатичний молодий хлопчинка з вусиками,дуже послужливий і ввічливий.Хлопчинку звали Серьожа Медведчук.От старий Шурма до нього приклеївся і стартанув в політику - СДПо,партія регіонів,зв"зки з Ахметовим,Януковичем тощо.І синів прилаштував.Так що біографія хрєнова...
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31.10.2023 12:59 Відповісти
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31.10.2023 13:08 Відповісти
Просто такі підари, як шурма, не повинні потрапляти в органи влади та галузі, де хоча б частка належить державі. Він повинен сидіти довічно, а краще знищити його, паскуду, фізично, щоб не переводи гроші сумлінних платників податків.
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31.10.2023 13:09 Відповісти
Дякуйте 72 % приматів,які допустили до влади ЗЕко-манду!
Тут і озброєння (т.т. закриття перспективних програм) і розпил бюджету і закупівля е/енергії у кацапів при профіциті власної, і чергове доведення до банкруцтва прибуткового Нафтозазу,КРАЗУ (під час війни,*****!!!) ,асфальто -тротуарний зашморг для всього населення ...
Та,хулі там! Зате невтіка маємо!
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31.10.2023 13:15 Відповісти
Тобто, не сказав, що це неправда, а сказав, що розслідування замовили вороги.
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31.10.2023 13:19 Відповісти
"Політична атака, проплачена одним із внутрішніх ворогів Зеленського",-читаючи таке, стає дуже сумно. Бо навіть у глистів, що мешкають всередені преZEдента, статки більші ніж в тебе. І вони можуть дозволити собі оплачувати "політичні атаки" на "кристально-честних".
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31.10.2023 13:19 Відповісти
😁😁😁ну хто б сумнівався...?!)
Звичайно зараз всі звинувачення в корупції- то винуваті "внутрішні" вороги...!
Про корупцію до кінця війни треба мовчати...і тоді війна точно буде безкінечна...так,пане Шурма...?!!!
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31.10.2023 13:22 Відповісти
Ну як вср.вся ,то яксна річ, Порох винен, ой ну де ж ми стільки шулерів напрактикували ? От *** багатюща українська земле,крадуть ,та ні як не дороскрадають , важко з халявою розтаватися , та нічого на виборах наші 73% відсотка дасть вам зеленим коксолюбам , другий шанс,навіть за рахунок майбутнього своїх дітей та онуків🤔😏
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31.10.2023 13:49 Відповісти
Все понятно, це кацапське ІПСО і взагалі Рафік ні в чом не віноват
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31.10.2023 14:08 Відповісти
Сколько он отстёгивает Боневтіку за свои вьікрутасьі?
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31.10.2023 14:23 Відповісти
Ай-яй- яа, святу, святу людину оббрихали! Злі,злі люди!
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31.10.2023 14:40 Відповісти
Ці ІСТОТИ найняті на роботу Зеленським, то логічно припутити,- то не шаурма базікає, а сам Генералолісімус-Зеленський.
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31.10.2023 15:21 Відповісти
Викидень ригівський. Справжній ******** рига ігоря шурми.
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31.10.2023 16:07 Відповісти
Ну яиц по 17 тоже не было
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04.11.2023 12:42 Відповісти
 
 