Шурма прокоментував журналісту Time розслідування щодо електростанцій його брата: Політична атака, проплачена одним із внутрішніх ворогів Зеленського
Заступник глави Офісу Президента Ростислав Шурма заявив, що звинувачення на його адресу є частиною політичної атаки.
Про це йдеться в матеріалі Time, передає Цензор.НЕТ.
Там нагадується про розслідування Bihus.Info, в якому зазначалося, що брат Шурми є співвласником двох компаній, що займаються сонячною енергетикою і мають електростанції на півдні України. Навіть після того, як росіяни окупували цю частину країни, відрізавши її від української енергосистеми, компанії далі отримували державні виплати за виробництво електроенергії.
Журналіст Саймон Шустер відвідав Шурму в його кабінеті.
"Сидячи зі мною у своєму кабінеті, Шурма сказав, що звинувачення на його адресу є частиною політичної атаки, оплаченої одним із внутрішніх ворогів Зеленського", - зазначив автор матеріалу.
"Вкинули шматок ла#на. А тепер ми змушені пояснювати, що чисті", - сказав журналісту Шурма.
Шустер зазначив, що Шурма майже пів години намагався переконати його в тому, що після війни на відновлювані джерела енергії чекає золота лихоманка.
"Можливо, припустив я, на тлі всіх побоювань через корупцію в Україні Шурмі, який перебуває під слідством у справі про розкрадання, варто було б піти у відставку або принаймні пересидіти поїздку Зеленського у Вашингтон удома. У відповідь він знизав плечима", - зазначив журналіст.
"Якщо ми так вчинимо, завтра під прицілом опиняться всі члени команди. Політика повернулася, і в цьому вся проблема", - сказав Шурма.
Як повідомлялося, раніше журналісти з'ясували, що низка компаній, які належать родині заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, легально уникають сплати податків за допомогою схем з офшорами і венчурними фондами.
Зокрема, венчурні фонди звільняються від сплати податку на прибуток і мають удвічі меншу ставку оподаткування дивідендів. А ще вони можуть позичати кошти своїм же компаніям і тим самим зменшувати податок на прибуток у дочірніх підприємств.
Журналісти зазначали, що такі схеми оптимізації податків легальні, проте їх використання виглядає сумнівно на тлі публічних заяв Ростислава Шурми.
Зокрема, раніше Шурма запропонував обмежити розрахунки готівкою, пояснивши це боротьбою з низьким рівнем сплати податків у недержавному секторі та хабарництвом.
"Об'єктивно - люди не сплачують податки. Із працюючих у недержавному секторі 60-70% не сплачують у повному обсязі податки. Це факт. Досить подивитися споживчі витрати в економіці та суму сплаченої зарплати, щоб вийти на ці цифри", – пояснив Шурма.
Зауважимо, що податковим схемам бізнесу його брата обмеження операцій готівкою жодним чином не завадить.
Водночас у Нацбанку України зазначали, що банківська система готова до повної відмови від готівкових розрахунків, але такої практики ще не було в жодній країні світу.
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а хто ще???
зермаки навіть клістрони з ракет знімали які свинарчуки списдили в параші
"Шурма підтвердив, що його брат отримував кошти за енергію з окупованих територій, але назвав розслідування маніпулятивним
За його словами, держава сплачувала усім без винятку фірмам, чиї станції опинилися в такій ситуації. "
За що це все Україні, та ще й в такий страшний час?
Цікаво - скільки часу пройде перед тим, як вони це зроблять?
Гнида, присосавшаяся к бюджету....
Чи вирішаться одразу всі проблеми України?
Очевидно що ні, бо валити все на Зеленського це те саме, як росіяни все валять на Путіна.
Всі корупційні проблеми України потрібно вирішувати кожен день на всіх рівнях від самого нижчого до Зеленського. Тоді поступово стане краще.
А так проста зміна однієї керуючої голови на іншу нічого не дасть бо ця голова завжди залежна від своїх друзів і своїх спонсорів і від толерантності до корупції серед простого народу.
Политический деятель, первый премьер-министр Сингапура. Сегодня в Сингапуре коррупции можно считать что нет.
Вы могли бы сказать, кого посадил ЗЕ? Может тещу, которая как утверждают некоторые СМИ, купила виллу в Египте? Главклоун сможет обьяснить, откуда у тещи такие доходы?
У Німеччині наприклад простим людям вище 10000 євро не можна навіть покласти на рахунок в банку просто так. Потрібно подати документи про походження грошей і це ще не гарантує що за деякий час не прийдеться давати додаткові пояснення у суді. В деяких випадках питають де гроші взяли вже починаючи з 2500 євро. До того ж майже всі серйозні розрахунки йдуть через банківський рахунок.
Чи є наприклад щось подібне в Україні?
Хоч би не кизділи , наволочі
Мав нещодавно цікаву розмову в податковій. В процесі мені продемонстрували секретний! (це не жарт, заборонили фотографувати - бо будуть проблеми!) документ, щодо заборгованості із сплати податків в моїй громаді.
Так от, невеликі борги, здається до 3, чи 4 тис. вони навіть публікували, але більші суми - конфіденційні.
Так от, дивлячись на суми боргів ФОПів, ФГ, та різних ПП/ТОВ де я знаю власників - більшість, я не перебільшую, більшість місцевої бізнес еліти не платить податки. І суми там....
Але саме цікаве - більшість місцевих Слуг Народу є бізнесменами, всі вони, різко стали солідними землевласниками/орендарями - усі винні чималі суми! УСІ!
І це при тому, що в кожного люди неоформлені, касові апарати відсутні, більшість бізнесу "в чорну". Але навіть так, вони не платять податки!
Знаєте, що на це сказали в податковій? "Напевно чекають, поки приймуть рішення списати борги неплатникам!"
А Шурма бачить лише працюючих громадян і їх податки.....
Він каже про податкову заборгованість громадян України, а "сукі урода" є "гражданами Израиля и Кипра, НЕ України".
Подивіться на Коломойського (здається Ви ж його мали на увазі), він народився в Дніпрі, закінчив там школу, дніпровський інститут, увесь бізнес в Україні..... Він саме український громадянин. Ніякої різниці ким була його пра-прарпрапрапра бабка, ментально він саме українець.
І це саме огидне, що крадуть саме свої, а не якісь окупанти.
по-этому, перспективы вашей зебанды - или сидеть в тюрьме в Украине или бежать на Мокшу-КНДР, конечно, если вумный нАрит снова не лохонётся и не выберет нового прикольного осла (или старого) на пост президента
Тут і озброєння (т.т. закриття перспективних програм) і розпил бюджету і закупівля е/енергії у кацапів при профіциті власної, і чергове доведення до банкруцтва прибуткового Нафтозазу,КРАЗУ (під час війни,*****!!!) ,асфальто -тротуарний зашморг для всього населення ...
Та,хулі там! Зате невтіка маємо!
Звичайно зараз всі звинувачення в корупції- то винуваті "внутрішні" вороги...!
Про корупцію до кінця війни треба мовчати...і тоді війна точно буде безкінечна...так,пане Шурма...?!!!