Шурма прокоментував журналісту Time розслідування щодо електростанцій його брата: Політична атака, проплачена одним із внутрішніх ворогів Зеленського

Заступник глави Офісу Президента Ростислав Шурма заявив, що звинувачення на його адресу є частиною політичної атаки.

Про це йдеться в матеріалі Time, передає Цензор.НЕТ.

Там нагадується про розслідування Bihus.Info, в якому зазначалося, що брат Шурми є співвласником двох компаній, що займаються сонячною енергетикою і мають електростанції на півдні України. Навіть після того, як росіяни окупували цю частину країни, відрізавши її від української енергосистеми, компанії далі отримували державні виплати за виробництво електроенергії.

Журналіст Саймон Шустер відвідав Шурму в його кабінеті.

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"Сидячи зі мною у своєму кабінеті, Шурма сказав, що звинувачення на його адресу є частиною політичної атаки, оплаченої одним із внутрішніх ворогів Зеленського", - зазначив автор матеріалу.

"Вкинули шматок ла#на. А тепер ми змушені пояснювати, що чисті", - сказав журналісту Шурма.

Шустер зазначив, що Шурма майже пів години намагався переконати його в тому, що після війни на відновлювані джерела енергії чекає золота лихоманка.

"Можливо, припустив я, на тлі всіх побоювань через корупцію в Україні Шурмі, який перебуває під слідством у справі про розкрадання, варто було б піти у відставку або принаймні пересидіти поїздку Зеленського у Вашингтон удома. У відповідь він знизав плечима", - зазначив журналіст.

"Якщо ми так вчинимо, завтра під прицілом опиняться всі члени команди. Політика повернулася, і в цьому вся проблема", - сказав Шурма.

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Як повідомлялося, раніше журналісти з'ясували, що низка компаній, які належать родині заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, легально уникають сплати податків за допомогою схем з офшорами і венчурними фондами.

Зокрема, венчурні фонди звільняються від сплати податку на прибуток і мають удвічі меншу ставку оподаткування дивідендів. А ще вони можуть позичати кошти своїм же компаніям і тим самим зменшувати податок на прибуток у дочірніх підприємств.

Журналісти зазначали, що такі схеми оптимізації податків легальні, проте їх використання виглядає сумнівно на тлі публічних заяв Ростислава Шурми.

Зокрема, раніше Шурма запропонував обмежити розрахунки готівкою, пояснивши це боротьбою з низьким рівнем сплати податків у недержавному секторі та хабарництвом.

"Об'єктивно - люди не сплачують податки. Із працюючих у недержавному секторі 60-70% не сплачують у повному обсязі податки. Це факт. Досить подивитися споживчі витрати в економіці та суму сплаченої зарплати, щоб вийти на ці цифри", – пояснив Шурма.

Зауважимо, що податковим схемам бізнесу його брата обмеження операцій готівкою жодним чином не завадить.

Водночас у Нацбанку України зазначали, що банківська система готова до повної відмови від готівкових розрахунків, але такої практики ще не було в жодній країні світу.

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