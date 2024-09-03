УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12302 відвідувача онлайн
Новини
10 107 66

Зеленський звільнив Шурму з посади заступника керівника Офісу президента

шурма

У вівторок, 3 вересня, президент України Володимир Зеленський звільнив заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідний указ президента, опублікований на сайті глави держави.

"Звільнити Шурму Ростислава Ігоровича з посади заступника керівника Офісу президента України", - йдеться в указі.

Що відомо про Ростислава Шурму?

23 листопада 2021 року Зеленський призначив Ростислава Шурму заступником керівника ОП. До цього він був гендиректором "Запоріжсталі" та депутатом Донецької обласної ради від "Партії регіонів".

23 лютого 2024 року НАЗК склало протокол про адміністративні правопорушення стосовно заступника керівника Офісу Президента України (ОПУ) Ростислава Шурми у зв’язку з порушенням ним вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Нагадаємо, що минулого року журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.

Читайте також: НАБУ провело обшуки у справі брата заступника голови Офісу президента Шурми

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) звільнення (2672) Шурма Ростислав (132)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+39
Залишилось спостерігати де це ЗЕгівно спливе???
показати весь коментар
03.09.2024 21:21
+38
Понятно під кого Укренерго звільняли-завтра цей кремлівський щур очолить Укренерго і сяде офіційно на корупційні потоки,разом з своїм братом-мародером.
показати весь коментар
03.09.2024 21:25
+33
Ой ,а зермака і татарова чогось забув
показати весь коментар
03.09.2024 21:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ой ,а зермака і татарова чогось забув
показати весь коментар
03.09.2024 21:20 Відповісти
Татарова не трож, він чеченців мочив
показати весь коментар
03.09.2024 21:22 Відповісти
бо чеченці у випадку Татарова, а Єрмак ваще бурятським танкам дула відкусював
показати весь коментар
03.09.2024 21:22 Відповісти
Ой, а шо такое, шаурма испортилась ?
показати весь коментар
03.09.2024 21:20 Відповісти
Протухла, жара...
показати весь коментар
03.09.2024 21:23 Відповісти
Залишилось спостерігати де це ЗЕгівно спливе???
показати весь коментар
03.09.2024 21:21 Відповісти
London
показати весь коментар
03.09.2024 21:22 Відповісти
мужчіна, ви як дитя, чесслово )))

дадуть йому якусь програму від МО, тіпа великого фортифікайництва, як дали Кириленку, або велике триндівництво, як дали Тимошенку.

Великого багато - на всіх вистачить
показати весь коментар
03.09.2024 21:26 Відповісти
Так я це і мав на увазі!
показати весь коментар
03.09.2024 22:00 Відповісти
А воно йому потрібно???
В кар"єрі багатьох держчиновників настає період "насичення,коли уже накрадено стільки,що просто не встигають розпоряджатися награбованим і зберегти украдені активи важливіше,ніж ще щось вкрасти,тим паче,що поживитись уже на такому рівні ,як було раніше -уже нічим. Тому стараються "звалити" вчасно.
показати весь коментар
03.09.2024 22:06 Відповісти
є велика підозра що замість Кудрицького в Укренерго - там потоки бабла як Ніагарський водопад....
показати весь коментар
04.09.2024 00:27 Відповісти
Він що, д'єрмаку не вгодив?
показати весь коментар
03.09.2024 21:21 Відповісти
Скорее наоборот, пользуется повышенным доверием. По этому пойдет министром.
показати весь коментар
03.09.2024 21:24 Відповісти
Там ше Татаров в окопи рветься - на кадирівцях руку набив
показати весь коментар
03.09.2024 21:22 Відповісти
мінуточку,

на чеченцях, як сказав класик.

не треба цитати трактувать по своєму
показати весь коментар
03.09.2024 21:42 Відповісти
І чеченці вже зацікавилися, кого це там вбивав татаров.
Чи побачимо ми офіційне вибачення від нашого самодура?
показати весь коментар
04.09.2024 09:48 Відповісти
Давай, не зупиняйся!
Народ скандує: єрмак, єрмак,єрмак;
татаров,татаров, татаров
показати весь коментар
03.09.2024 21:23 Відповісти
Розжени вже все те кодло : Єрмак ,Татаров ,Подоляк накерувались, нарадили.
показати весь коментар
03.09.2024 21:23 Відповісти
навибирали...
показати весь коментар
03.09.2024 21:28 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2024 21:23 Відповісти
Ну тепер шурма бігом отримає повістку з ТЦК і нарешті, з чистою СОВІСТЮ, піде … за резніковим та банановим, аж у Полтаву, на курси, якихось там адвокатських від портнова/лукаш!!
показати весь коментар
03.09.2024 21:24 Відповісти
Понятно під кого Укренерго звільняли-завтра цей кремлівський щур очолить Укренерго і сяде офіційно на корупційні потоки,разом з своїм братом-мародером.
показати весь коментар
03.09.2024 21:25 Відповісти
Повідомляється, що після повномасштабного вторгнення РФ кілька десятків "зелених" станцій потрапили під окупацію. Серед них - сонячні станції ТОВ "КД Енерджі 2", ПП "Нацпрод", ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС", розташовані у Запорізькій області.
За даними журналістів, з липня 2022-го по липень 2023-го ці компанії сукупно отримали понад 320 млн грн оплати за електроенергію за "зеленим тарифом" від держпідприємства "Гарантований покупець".

При цьому співвласником ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" є брат заступника голови ОП Ростислава Шурми Олег Шурма.

Станція ПП "Нацпрод" також згадується серед реалізованих проєктів на корпоративному сайті, де зібрані "зелені" проєкти Олега Шурми і партнерів, додає Bihus.Info.

Водночас співвласником ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною, з'ясували журналісти.

Зазначається, що оплату за "зеленим тарифом" в окупації також отримували низка інших виробників: зокрема, СЕС компаній "Скіфія-Солар-1" і "Скіфія-Солар-2" бізнесмена Василя Хмельницького та партнерів, а також низка інших, менш відомих виробників.

"У чому проблема з проплатами станціям в окупації? По-перше, за даними, отриманими від "Укренерго", з посиланням на обленерго, більшість станцій, що перебувають на тимчасово окупованій території Запорізької області, працюють в несинхронному режимі з об'єднаною енергосистемою України з 1 липня 2022 р. Тобто вони не мали фізичного зв'язку з нею через пошкоджені або відключені лінії електропередач.
показати весь коментар
03.09.2024 21:48 Відповісти
Мафія, вкрав гроші (10 лямів зелені ),та подарував братику. Всі знають ,усі кажуть та силовики нічого не робили. Чому ми не в НАТО.
показати весь коментар
03.09.2024 22:15 Відповісти
Все помнят про скандал с братом Шаурмы.
показати весь коментар
03.09.2024 21:27 Відповісти
А старші люди пам'ятають їхнего батька, риганала ігоря шурму.
показати весь коментар
03.09.2024 21:38 Відповісти
Поїде до Миколи Котлетовича в Індонезію ?
показати весь коментар
03.09.2024 21:29 Відповісти
понеслась жара по кочках! ))
показати весь коментар
03.09.2024 21:29 Відповісти
Буба на грубость нарывается?
показати весь коментар
03.09.2024 21:31 Відповісти
нормально запакувався. Наступний. Бажано з братом.
показати весь коментар
03.09.2024 21:31 Відповісти
Шаурми немає....
А шашлики?
показати весь коментар
03.09.2024 21:34 Відповісти
Не звільнив а як там водиться рішили щуку втопить в самому глибокому місці
показати весь коментар
03.09.2024 21:34 Відповісти
Заробив грошенят з братом-сєпаром і пішов тихенько в ліс
показати весь коментар
03.09.2024 21:34 Відповісти
замість малюська піде? чи, кого там?
яке міністерство пожирніше? чи укренерго?
показати весь коментар
03.09.2024 21:34 Відповісти
Никак на Укрэнерго с братаном, пошел на повышение.
показати весь коментар
03.09.2024 21:35 Відповісти
Тут варіантів аж два.
Перший, цінний кадр, хлібна посада.
Другий, втомився, на віддих в теплі краї. Де там в нас ще "дипломатів" бракує, або просто, поповнення в батальйон Монако. То ж також відповідально...
В будь якому випадку таке гімно не потоне...
показати весь коментар
03.09.2024 21:36 Відповісти
На тюрму мабуть пішов .
показати весь коментар
03.09.2024 21:37 Відповісти
Так народ Зеленського звільняє, чи ще думає?
показати весь коментар
03.09.2024 21:37 Відповісти
Дмитрук , Миколай Котлеткін , Татаров ,,, вони всі розчиняться теплих теренах європи
показати весь коментар
03.09.2024 21:38 Відповісти
Там все норм. Нерухомість в Запоріжжі(комерційна). Девелопер на Софіївській Борщагівці до хера землі. Він взагалі не розтроївся. Десь буде директором
показати весь коментар
03.09.2024 21:38 Відповісти
В ригів нерви здають. Прямо дупою відчувають, що довго їх народ не витримає. А зброї в населення не те, що при Майдані. В голові тільки одне "Пара удірать!"
показати весь коментар
03.09.2024 21:39 Відповісти
Пішов тихенько в ліс?
показати весь коментар
03.09.2024 21:39 Відповісти
звільнив..
а єрмак призначить 61 радником,
тобто зрадником
показати весь коментар
03.09.2024 21:44 Відповісти
зелений поц шаурму на кудрицького поміняв?
показати весь коментар
03.09.2024 21:45 Відповісти
А у нього є дипломатичний паспорт? Якщо є - все норм. Прикордонники газет не читають, на сайтах не сидять. Пропустять. А там вже свобода, гроші, і ніякої війни. А керувати нерухомістю можна хоч з Монако, хоч багамів.
показати весь коментар
03.09.2024 21:46 Відповісти
злочинна зграя
показати весь коментар
03.09.2024 21:52 Відповісти
Вже давно пора створити Фонд Порятунку України і відстрілювати одіозних зелених корупціонерів. Навіщо на Майдан? Мети, тобто повної очистки влади від корумпованого зеленого жидобільшовицького лайна, можна досягнути шляхом персонального знищення єрмаків, татарових, шурмів усяких разом з їх родинами - ніхто не має права жирувати на поцуплені у війська під час війни кошти! Всі призначенці Зє відомі і кожен з них гнилий до мозку кісток...
показати весь коментар
03.09.2024 21:55 Відповісти
А д'Єрьмак, Тартаров і К ??? !!!!
показати весь коментар
03.09.2024 21:55 Відповісти
Нізя!!!
Вони чеченців різали поки нас всіх у Києві не було.
показати весь коментар
03.09.2024 22:09 Відповісти
Не на часі,це потужні "менеджери, технократи, воїни-рехформатори"
показати весь коментар
03.09.2024 22:26 Відповісти
Ого.
Тепер він разом з Тимошенко буде пиляти гроші вже, як підрядник?
показати весь коментар
03.09.2024 22:08 Відповісти
Ермак приказал или самоуправство ?
показати весь коментар
03.09.2024 22:08 Відповісти
де (географічно) спливе ця гидота?
ваші ставки
показати весь коментар
03.09.2024 22:18 Відповісти
гандонище за свою "працю" заробило десь на день покататись на яхті ахметки за 0,5 млрд. дол.
показати весь коментар
03.09.2024 22:18 Відповісти
Скільки він вкрав ніхто не скаже.
показати весь коментар
03.09.2024 22:22 Відповісти
Диктатор розставляє своїх там, де треба там де був шурма вже не актуально.
показати весь коментар
03.09.2024 22:20 Відповісти
Це треба було зробити 3 роки тому.
показати весь коментар
03.09.2024 22:20 Відповісти
А дєрьмак з татаровим???
показати весь коментар
03.09.2024 23:01 Відповісти
Але садити не будут, кажуть, нахапав і Німеччину. Краще б на передок. Хоч якась користь.
показати весь коментар
03.09.2024 23:06 Відповісти
Ці вже накрали з бюджету і нагору передали мзду. Треба замітати сліди вже
показати весь коментар
04.09.2024 02:29 Відповісти
Таке лайно не тоне .. вспливе на іншій посаді, або за Кордоном, як люська арістовіч... Бабла накрали достатньо, внукам хватить ..
показати весь коментар
04.09.2024 07:05 Відповісти
.... важливо, грошенят накосити і піти ....
показати весь коментар
04.09.2024 08:18 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2024 16:31 Відповісти
 
 