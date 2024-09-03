Зеленський звільнив Шурму з посади заступника керівника Офісу президента
У вівторок, 3 вересня, президент України Володимир Зеленський звільнив заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідний указ президента, опублікований на сайті глави держави.
"Звільнити Шурму Ростислава Ігоровича з посади заступника керівника Офісу президента України", - йдеться в указі.
Що відомо про Ростислава Шурму?
23 листопада 2021 року Зеленський призначив Ростислава Шурму заступником керівника ОП. До цього він був гендиректором "Запоріжсталі" та депутатом Донецької обласної ради від "Партії регіонів".
23 лютого 2024 року НАЗК склало протокол про адміністративні правопорушення стосовно заступника керівника Офісу Президента України (ОПУ) Ростислава Шурми у зв’язку з порушенням ним вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Нагадаємо, що минулого року журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.
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дадуть йому якусь програму від МО, тіпа великого фортифікайництва, як дали Кириленку, або велике триндівництво, як дали Тимошенку.
Великого багато - на всіх вистачить
В кар"єрі багатьох держчиновників настає період "насичення,коли уже накрадено стільки,що просто не встигають розпоряджатися награбованим і зберегти украдені активи важливіше,ніж ще щось вкрасти,тим паче,що поживитись уже на такому рівні ,як було раніше -уже нічим. Тому стараються "звалити" вчасно.
на чеченцях, як сказав класик.
не треба цитати трактувать по своєму
Чи побачимо ми офіційне вибачення від нашого самодура?
Народ скандує: єрмак, єрмак,єрмак;
татаров,татаров, татаров
За даними журналістів, з липня 2022-го по липень 2023-го ці компанії сукупно отримали понад 320 млн грн оплати за електроенергію за "зеленим тарифом" від держпідприємства "Гарантований покупець".
При цьому співвласником ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" є брат заступника голови ОП Ростислава Шурми Олег Шурма.
Станція ПП "Нацпрод" також згадується серед реалізованих проєктів на корпоративному сайті, де зібрані "зелені" проєкти Олега Шурми і партнерів, додає Bihus.Info.
Водночас співвласником ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною, з'ясували журналісти.
Зазначається, що оплату за "зеленим тарифом" в окупації також отримували низка інших виробників: зокрема, СЕС компаній "Скіфія-Солар-1" і "Скіфія-Солар-2" бізнесмена Василя Хмельницького та партнерів, а також низка інших, менш відомих виробників.
"У чому проблема з проплатами станціям в окупації? По-перше, за даними, отриманими від "Укренерго", з посиланням на обленерго, більшість станцій, що перебувають на тимчасово окупованій території Запорізької області, працюють в несинхронному режимі з об'єднаною енергосистемою України з 1 липня 2022 р. Тобто вони не мали фізичного зв'язку з нею через пошкоджені або відключені лінії електропередач.
А шашлики?
яке міністерство пожирніше? чи укренерго?
Перший, цінний кадр, хлібна посада.
Другий, втомився, на віддих в теплі краї. Де там в нас ще "дипломатів" бракує, або просто, поповнення в батальйон Монако. То ж також відповідально...
В будь якому випадку таке гімно не потоне...
а єрмак призначить 61 радником,
тобто зрадником
Вони чеченців різали поки нас всіх у Києві не було.
Тепер він разом з Тимошенко буде пиляти гроші вже, як підрядник?
ваші ставки