Зеленський звільнив Шурму з посади заступника керівника Офісу президента

У вівторок, 3 вересня, президент України Володимир Зеленський звільнив заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідний указ президента, опублікований на сайті глави держави.

"Звільнити Шурму Ростислава Ігоровича з посади заступника керівника Офісу президента України", - йдеться в указі.

Що відомо про Ростислава Шурму?

23 листопада 2021 року Зеленський призначив Ростислава Шурму заступником керівника ОП. До цього він був гендиректором "Запоріжсталі" та депутатом Донецької обласної ради від "Партії регіонів".

23 лютого 2024 року НАЗК склало протокол про адміністративні правопорушення стосовно заступника керівника Офісу Президента України (ОПУ) Ростислава Шурми у зв’язку з порушенням ним вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Нагадаємо, що минулого року журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.

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