Рада відмовилася звільнити Верещук з посади глави Мінреінтеграції
Верховна Рада провалила голосування за звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали лише 214 нардепів.
Нагадаємо, раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук подала заяву про відставку.
Топ коментарі
+35 Oleksandr Onys
показати весь коментар04.09.2024 13:20
+34 Руслан Руслан #551783
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+19 Dum spiro spero #559534
показати весь коментар04.09.2024 13:22
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"Караул устал.... !" 👿
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В залі 188 осіб в момент голосування.
"матрос-партизан-демократ" Железняк знову показав народу ... так, табло з цифірками (с)tZe inform
Пи.Си. Ніколи не голосував за гімно, лише крайній раз за пороха... Робив вибір за принципом: з двох бід вибирають меншу, із двох срак більшу, цей кадр підходив по обох параметрах, щоправда доріжки теж стелив, але асфальтові, на відміну від аффффтара Великого коксівництва 😝😝😝😝😝😜🤪
Кайданками до крісла прикують?
Рішення про звільнення міністра приймається ВР. ВР вважає що відставка зараз не потрібна.
Інших може позвільняють.
Вона вже добряче прибарахлилась і хоче на "заслуженый отдых " поки влада не змінилась і проти неї не відкрили кримінальну справу.
Через деякий час із баблом буде десь за кордоном.
Як і всі інші зелені аферисти.
Гарненько подоїли Україну і тихо змиються за кордон влаштовувати своє життя за наші з вами гроші.
Заробили на крові...
про виконану свою роботу на посаді міністерства
Ну, не прийняли відставку. Може, Рада вважає що Верещук справляється, і в неї дохріна роботи яку не хочуть доручати іншому.
Нащо ці тупе виття в коментах?
А Україна, кров'ю сходить від їх бездарності!