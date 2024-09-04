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Рада відмовилася звільнити Верещук з посади глави Мінреінтеграції

Рада провалила звільнення Верещук

Верховна Рада провалила голосування за звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали лише 214 нардепів.

Нагадаємо, раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук подала заяву про відставку.

Читайте: Рада звільнила Камишіна з посади очільника Мінстратегпрому

Рада провалила звільнення Верещук

Автор: 

ВР (14971) звільнення (2672) Верещук Ірина (683) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+35
Який же довбаний цирк...
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04.09.2024 13:20
+34
яу вже заграла ця клоунада та імітація бурхливої діяльності. Цю базарну бабу, прикукорину, потрібно було після Рава - Руської саджати, а не до парламенту її тягнути. Як і її чоловіка, який приймав участь в розгоні майдану. Ну там у зелених через одного таке гімно.
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04.09.2024 13:25
+19
Кончені цинічні потвори!
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04.09.2024 13:22
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Який же довбаний цирк...
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04.09.2024 13:20 Відповісти
коли Железняк оголосить:

"Караул устал.... !" 👿

.
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04.09.2024 13:30 Відповісти
мало хто з присутніх оцінить Ваш комент
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04.09.2024 13:38 Відповісти
Рада підтримала звільнення Олександра Камишіна з посади Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України

В залі 188 осіб в момент голосування.

"матрос-партизан-демократ" Железняк знову показав народу ... так, табло з цифірками (с)tZe inform
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04.09.2024 14:39 Відповісти
Кончені цинічні потвори!
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04.09.2024 13:22 Відповісти
6 годин тому - Заява написана 4 вересня. Яка причина - Кулеба не зазначив. Станом на 08:52 голова МЗС не прокоментував своє рішення про відставку.
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04.09.2024 14:53 Відповісти
Ах рада, встаєт как нада.
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04.09.2024 13:23 Відповісти
Рамси поплутали. Там місце голови МЗС звільнилося , а серванти по тупості душевній Ірочці кар'єру рубають.
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04.09.2024 13:23 Відповісти
ФСБ і секта АлатРА рулять.
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04.09.2024 13:24 Відповісти
Буде ця мадам й далі на парасольці літати, "мері попінс" недороблена.
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04.09.2024 13:24 Відповісти
яу вже заграла ця клоунада та імітація бурхливої діяльності. Цю базарну бабу, прикукорину, потрібно було після Рава - Руської саджати, а не до парламенту її тягнути. Як і її чоловіка, який приймав участь в розгоні майдану. Ну там у зелених через одного таке гімно.
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04.09.2024 13:25 Відповісти
А який епітет підібрати до тих 73%, які за оте зелене гімно голосували🤔🧐😁 Певне, яке вибрали, таке і голосувало, все сходиться,- гімно до гімна... і так 30 з лишнім рочків🤔🧐😁 Вітаю вас, шановне типупаньство, ви по саму макітру в гівні, - за що боролись, на те і напоролись.
Пи.Си. Ніколи не голосував за гімно, лише крайній раз за пороха... Робив вибір за принципом: з двох бід вибирають меншу, із двох срак більшу, цей кадр підходив по обох параметрах, щоправда доріжки теж стелив, але асфальтові, на відміну від аффффтара Великого коксівництва 😝😝😝😝😝😜🤪
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04.09.2024 13:35 Відповісти
методички зміни, абізяна. Це вже не актульно. Забула написать ще за вбитого брата і підірвані склади. Не допрацьовуєш, подоляк грошей не дасть.
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04.09.2024 14:02 Відповісти
Порошенко вже шостий рік як не президент, вже гімно, шо він вам в душу наклав, позасихало, а ви все смакуєте ті засохлі кизяки. Вгомоніться, мотайте зелені шмарклі на кулак!
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04.09.2024 14:03 Відповісти
те саме скажу - який єпітет підбрати для тих 56%, які проголосували в 2014?
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04.09.2024 14:32 Відповісти
Для чого і які функції виконує міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ? раніше транспортне сполучення з окупованим кримом пробивала, розмінування і все інше
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04.09.2024 13:26 Відповісти
Мене хочуть переконати, що зелена більшість перестала слухатися ОПи? 😲 Не вірю! Тоді що це було? 🤔
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04.09.2024 13:27 Відповісти
Для зелених чорнороті всі корисні. Потім на неї всі про**и звалять.
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04.09.2024 13:27 Відповісти
Тю, блін, ну не хоче вона. Що вони силоміць змушуватимуть? Колективне, бляха, прийняття рішень...
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04.09.2024 13:28 Відповісти
Цікаво, а як її змусять працювати на посаді, коли вона сама цього не хоче?
Кайданками до крісла прикують?
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04.09.2024 13:28 Відповісти
вона не не хоче, Президент запропонував написати - перезавантажитись, вона написала.
Рішення про звільнення міністра приймається ВР. ВР вважає що відставка зараз не потрібна.
Інших може позвільняють.
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04.09.2024 13:52 Відповісти
Та що Ви за ту Верещукчу переживаєте?

Вона вже добряче прибарахлилась і хоче на "заслуженый отдых " поки влада не змінилась і проти неї не відкрили кримінальну справу.

Через деякий час із баблом буде десь за кордоном.
Як і всі інші зелені аферисти.
Гарненько подоїли Україну і тихо змиються за кордон влаштовувати своє життя за наші з вами гроші.
Заробили на крові...
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04.09.2024 16:19 Відповісти
Вона на зеленій парасольці прилетіла,, і тільки разом із зеленою парасолькою зникне. Як казав зелений,я із дєрьмаком прийшов, я із ним і піду(дай Боже під суд)
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04.09.2024 13:31 Відповісти
Перед звільненням, нехай здасть звіт перед українцями
про виконану свою роботу на посаді міністерства
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04.09.2024 13:32 Відповісти
Їй на базарі овочами торгувати, але вимушена бути віце-прем єркою, такий час.
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04.09.2024 13:34 Відповісти
Ніззя її звільняти-вона незамінна.Без неї всі шатли зупиняться.
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04.09.2024 13:35 Відповісти
й....баний стид
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04.09.2024 13:37 Відповісти
А Вам-то чого соромно? Ви ж не з 73%, сподіваюсь?!
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04.09.2024 14:20 Відповісти
Шоу зелених виродків.
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04.09.2024 13:40 Відповісти
zeленого шалману (шалман: воры всех категорий, шмары, коты, бродяги и мелкая шпанка любого пола и возраста.
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04.09.2024 14:05 Відповісти
Нє-є. Таку ку**у відпускати не можна.
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04.09.2024 13:42 Відповісти
Як з цими довбомобами можна перемогти кацапів?
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04.09.2024 13:42 Відповісти
@@@@@!
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04.09.2024 13:48 Відповісти
Стаття 18 ЗУ "Про кабінет міністрів".

Ну, не прийняли відставку. Може, Рада вважає що Верещук справляється, і в неї дохріна роботи яку не хочуть доручати іншому.

Нащо ці тупе виття в коментах?
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04.09.2024 13:50 Відповісти
Розмочила сухе г.мно, шо Порох тобі в душу наклав, подоляцька сосна? Смачненького тобі!)))
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04.09.2024 14:07 Відповісти
Не все розмінувала ?
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04.09.2024 13:54 Відповісти
З Єрмаком не порішали....
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04.09.2024 13:56 Відповісти
Профсоюз переміг. Все як було так і залишилося. Абхазька мавпочка щось там вчора анонсувала. Тіпа буде парад алє. Ну і де ж там потужний виступ конкуруючих клоунів? Всі кварталівські сценки вже заїзджені до дир. Де романтізм? Ха ха ха.
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04.09.2024 13:56 Відповісти
Що тут не понятно ? В Україні всі питання вирішує Єрмак ...
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04.09.2024 13:58 Відповісти
... а це -- його корабельна сосна.
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04.09.2024 14:18 Відповісти
ну, цінний кадр !! перепрошую, кадриця... такий непотріб зеленій швалі - саме те.
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04.09.2024 14:02 Відповісти
Утром деньгі, в обєд голосованіє. Напевне, КМ будуть розпускати і клака Дерьмака завчасно йде додому.
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04.09.2024 14:10 Відповісти
От що значить бути "потрібною". Навіть у міністерстві, яке зараз на#єр нікому не потрібне. За що ж її так "*******"?
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04.09.2024 14:14 Відповісти
Ну як можна зняти таку "цінну міністерку" ,вона так догоджала "найвеличнішому" навіть на розмінування Чонгара приїзжала.
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04.09.2024 14:16 Відповісти
І азовців " проводжала" до полону
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04.09.2024 16:24 Відповісти
Она очень нужный для Московии работник !
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04.09.2024 14:18 Відповісти
Для Кремля, для ФСБ
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04.09.2024 16:26 Відповісти
ЦЕ МЕДВЕДЧУК ЩЕ РУЛИТЬ!
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04.09.2024 14:19 Відповісти
Татаров - його представник
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04.09.2024 14:23 Відповісти
Її садити треба за розмінування територій біля Криму
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04.09.2024 14:34 Відповісти
І жодного ЗВІТУ, за наслідки свого бездарного сидіння на посаді, заради запису у ТРУДОВІЙ для пенсії, або слідчих з Генпрокуратури…
А Україна, кров'ю сходить від їх бездарності!
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04.09.2024 14:35 Відповісти
А які можуть бути звіти? Вони переходять з одних посад на інші. Не менш грошовиті. Звільнення в нас це не щось страшне. А навпаки вихід кар'єри на новий рівень. Це якісь там ранімиє можуть там вішатись, топитись, іти у в'язницю. Ну як в кіно. А в нас наволоч. Воно знає, що воно наволоч. І у них в головах, що це є нормально. Що всі навкруги такі ж як вони. Їхня задача не те щоб просто вижити в цьому світі. А максимально паразитувати за рахунок інших. Навіть за рахунок інших громадян. Згідно закону і чинної конституції. Ха ха ха.
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04.09.2024 14:49 Відповісти
філіал рашистської агентури у верховній зраді України, по вказівці агента "козирного" і за кроваві гроші рашистського вбивці українського народу відмовляється від звільнення займаних посад рашистськими агентами верещук , та "безкутна"
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04.09.2024 14:41 Відповісти
пишу для тих, до кого цей "********* цирк" не дійшов в їхню головешку, бо бачу, що деякі реально не в'їхали в це. Так ось: ніхто її знімати не планував, то спецом це питання винесли, щоб як раз підсилити її і ще раз на цей багаган, який у нас зараз ВР називається "стрілки перевести" при потребі і сказати, типу "ось, ВР проти її зняття, а ми ж... ми ж всіма фібрами душі і вона ж , свята особа, за свою табуретку не тримається. он папірчик написала і навіть підписала"...
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04.09.2024 14:44 Відповісти
Одна партія зелених аферистів вже наїлася прибарахлилась , тепер наступна зайде догризати Україну
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04.09.2024 16:28 Відповісти
Хвойда і покидьки зелені щоб ви разом з ублюдками 73 відсотки повиздихали
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04.09.2024 16:58 Відповісти
 
 