Рада відмовилася звільнити Верещук з посади глави Мінреінтеграції

Верховна Рада провалила голосування за звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали лише 214 нардепів.

Нагадаємо, раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук подала заяву про відставку.

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