Рада уволила министра юстиции Малюську

ВР поддержала отставку министра юстиции Дениса Малюськи.

Об этом сообщил в телеграмм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 249 нардепов.

Увольнение министров

Как сообщалось, Рада уже уволила несколько министров, в частности, министра защиты окружающей среды Стрельца, Камышина - с должности главы Минстратегпрома, а также вице-премьера Стефанишину. Однако Рада отказалась уволить Верещук с должности главы Минреинтеграции.