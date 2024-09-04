Рада уволила министра юстиции Малюську
ВР поддержала отставку министра юстиции Дениса Малюськи.
Об этом сообщил в телеграмм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 249 нардепов.
Увольнение министров
Как сообщалось, Рада уже уволила несколько министров, в частности, министра защиты окружающей среды Стрельца, Камышина - с должности главы Минстратегпрома, а также вице-премьера Стефанишину. Однако Рада отказалась уволить Верещук с должности главы Минреинтеграции.
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А далі, або в навчальний підрозділ ЗСУ, або у ВІП-камеру СІЗО?!?!
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Як ти, про усих, УСЕ знаєш?? Невже тобі, оте єрмачело, доповідає??
Бережи себе! Ти потрібний для майбутнього!
Слава України!
Ти ж, сподіваюсь я, не геть втрачений для України! Тримай себе у руках, і веди себе, як ЛЮДИНА, а не московіт!
Допомагаймо Україні!! У тебе 23 річного, усе буде добре, і вийдеш ще ЛЮДИНОЮ! Тримайся, які б вади для мобілізації, не мав!! Україна переможе!! Бувай
Де вони нових притомних і підготовлених наберуть ?? Мабуть ОП сама буде усим рулити.
Бронювання знято автоматично! У ТЦК їх чекають, по ЗАКОНУ!
Аброхамія з банановим і резніковим, можуть підтвердити??