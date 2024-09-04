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Рада уволила министра юстиции Малюську

малюська

ВР поддержала отставку министра юстиции Дениса Малюськи.

Об этом сообщил в телеграмм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 249 нардепов.

Малюська звільнення

Увольнение министров

Как сообщалось, Рада уже уволила несколько министров, в частности, министра защиты окружающей среды Стрельца, Камышина - с должности главы Минстратегпрома, а также вице-премьера Стефанишину. Однако Рада отказалась уволить Верещук с должности главы Минреинтеграции.

Автор: 

ВР (29244) увольнение (2676) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+14
Сім'я в Америці чекає тата.
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04.09.2024 14:02
+10
Нічого доброго! На його місце призначать повного ****** сина , ще й ідіота безграмотного .Побачите
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04.09.2024 14:11
+6
Нарешті ця гнида зникне з радарів.
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04.09.2024 14:04
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Сім'я в Америці чекає тата.
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04.09.2024 14:02 Ответить
або в Лондоні
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04.09.2024 14:07 Ответить
Спочатку в ТЦК, для медКомісіі щодо підірваного його здоров'я, сидячи на столі в Мін'юсті!! Ну, а потім або до слідчих ДБР СБУ ГПУ… щодо результатів підготовки держави, до відбиття московської агресії з 2019 року, розмінування, шатлів, відведення військ з підготовлених позицій, згідно з Регламентом КМУ….
А далі, або в навчальний підрозділ ЗСУ, або у ВІП-камеру СІЗО?!?!
Бронювання знято, автоматично!!
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04.09.2024 14:10 Ответить
Характерно, що про здоров'я, ТЦК та мобілізацію розмірковує чорт під австрійським прапорцем. Як не дід-пенсіонер, так жінка післякліматичного віку, то патріот "на виїзді"
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04.09.2024 15:43 Ответить
Що ж тебе так пердолить, земеля?? Українці, так не поводять себе у мережі!!! Не роби собі ГОЙДА!
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04.09.2024 16:09 Ответить
Козаче, з Відня до Києва їздить прямий поїзд. Чому не доєднаєшся до братів по зброї та станеш на захист неньки? Чи ти із тих, хто в тилу корисніший?
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05.09.2024 10:38 Ответить
А сам, давно вийшов на ротацію?
Як ти, про усих, УСЕ знаєш?? Невже тобі, оте єрмачело, доповідає??
Бережи себе! Ти потрібний для майбутнього!
Слава України!
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05.09.2024 10:43 Ответить
Бачиш як різко ти перейшов на визг "А ТИ САМ?" Так я тобі скажу, мені 23, я не підлягаю мобілізації. Так скажи, козаче, чому ти не воюєш а тільки ****** на цензорі? Чи може ти також якийсь безногий дід-інвалід, чи хто?
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05.09.2024 10:54 Ответить
Не хами ЛЮДЯМ під час спілкування, веди себе чемно з НЕЗНАЙОМОЮ ЛЮДИНОЮ!! Українці так себе не поводять, хіба, що тільки зкацаплені…матюччям розмовляють???
Ти ж, сподіваюсь я, не геть втрачений для України! Тримай себе у руках, і веди себе, як ЛЮДИНА, а не московіт!
Допомагаймо Україні!! У тебе 23 річного, усе буде добре, і вийдеш ще ЛЮДИНОЮ! Тримайся, які б вади для мобілізації, не мав!! Україна переможе!! Бувай
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05.09.2024 11:04 Ответить
2 запитання 0 відповідей, завжди шкода було, що вживу таких патріотично налаштованих людей не зустрічаю, що очікувано, бо вони всі закордоном. Чим подобається форум на Українській правді, там модуль для коментарів підключений до фейсбуку і часто можна відразу зрозуміти, що спілкуєшся з дідом в деменції або просто дегенератом. В твоєму випаду читається поміж текстом і так, але твою морду просто неможливо уявити
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05.09.2024 11:10 Ответить
Підійди до дзеркала, і усе зрозумієш і побачиш ….
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05.09.2024 11:18 Ответить
А в Австрії у вас які дзеркала? Сфоткай себе і зроби одноразове посилання, наприклад, на imgur. Хотілось би за Ломброзо подивитись на твоє обличчя, мені здається воно навіть красномовніше за текст
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05.09.2024 12:19 Ответить
того підра й не жалко
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04.09.2024 14:02 Ответить
Нарешті ця гнида зникне з радарів.
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04.09.2024 14:04 Ответить
Нічого доброго! На його місце призначать повного ****** сина , ще й ідіота безграмотного .Побачите
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04.09.2024 14:11 Ответить
Це для швейцарських альп недобре?
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04.09.2024 14:26 Ответить
А яка різниця, що старі, що нрві однакові недоумки і розкрадачі бюджету. Нам то яка різниця, хоч недоумок Малюська, хоч недоробок Мулюська
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04.09.2024 14:38 Ответить
Ага, сЧас. Незпбаром буде ганьбити Україну на іншій високійпосаді
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04.09.2024 14:12 Ответить
А його чому ? Але якщо і Кулеба йде !!

Де вони нових притомних і підготовлених наберуть ?? Мабуть ОП сама буде усим рулити.
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04.09.2024 14:04 Ответить
У зелені владі всі недоумки, лизоблюди, недоробки, розкрадачі і піарпупісти. Яка взагалі різниця, для людей внизу, змінили одного недоумка на іншого, що чомусь більше став подобатися Єрмаку?
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04.09.2024 14:40 Ответить
Татарова "сховають" від узкіх на місці Малюськи?
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04.09.2024 14:04 Ответить
Що відбувається хтось в курсі?
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04.09.2024 14:07 Ответить
Треба тікати! Невже не розумієш?
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04.09.2024 14:10 Ответить
Таки, ви праві! Отим Оманським з ОПУ, треба таки тікати, бо ГПУ повинно виконувати свій функціонал, якщо самі вони, не бажають СІДАТИ до ВІП-камер!!
Бронювання знято автоматично! У ТЦК їх чекають, по ЗАКОНУ!
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04.09.2024 14:14 Ответить
Декому готують тепле місце .
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04.09.2024 14:12 Ответить
Залишили колаборантку Верещучку, любителькуПутіна А за Малюською ми ще плакати будемо, коли всі дізнаються , хто новий міністр .
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04.09.2024 14:13 Ответить
Починай плакати.
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04.09.2024 14:20 Ответить
З такими темпами і до прибиральниць з сантехніком доберуться .
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04.09.2024 14:07 Ответить
А ці всі звільнені міністри одним автобусом разом до Монако поідутьг
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04.09.2024 14:08 Ответить
А всім цим звільненим разом з "трудовою книжкою" і повістки вручили? Адже броні тепер у них немає, вірно? Чи як завжди: через кілька днів "з подивом" виявлять, що уже з'їбався за кордон?
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04.09.2024 14:09 Ответить
А Малюська придатний чи непридатний?
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04.09.2024 14:12 Ответить
Чекаємо на Державні відзнаки з ОПУ, оплески у ВРУ, за їх дієвий КРИВАВИЙ вклад в дійсність України з 2022 року!!
Аброхамія з банановим і резніковим, можуть підтвердити??
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04.09.2024 14:17 Ответить
Всё, Писюська, труба зовёт
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04.09.2024 14:18 Ответить
Малюська прибарахлився - онукам вже вистачить... Верещучка ще трохи недобарахлилась...
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04.09.2024 14:19 Ответить
Анекдот. Читаю: Рада звільнила цього, Рада не набрала голосів для звільнення того. Хіба то слуги в Раді вирішують, кого звільняти, а на кому цирк зі спробою звільнення показати? Попробували б проголосувати не так, як з ОПи вказали!
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04.09.2024 14:33 Ответить
6 годин тому - Заява написана 4 вересня. Яка причина - Кулеба не зазначив. Станом на 08:52 голова МЗС не прокоментував своє рішення про відставку. -ТСН
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04.09.2024 14:54 Ответить
Портнова призначать? Він вже наче не "проросійський" і не "зрадник" (суд постановив), може він теж чеченів вбивав? Саме час на посаду.
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04.09.2024 16:10 Ответить
 
 