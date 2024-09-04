Рада звільнила міністра юстиції Малюську

ВР підтримала відставку міністра юстиції Дениса Малюськи.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 249 нардепів.

Звільнення міністрів

Як повідомлялося, Рада вже звільнила кілька міністрів, зокрема, міністра захисту довкілля Стрільця, Камишіна - з посади очільника Мінстратегпрому, а також віцепрем’єрку Стефанішину. Однак Рада відмовилася звільнити Верещук з посади глави Мінреінтеграції.