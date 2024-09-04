Рада звільнила міністра юстиції Малюську
ВР підтримала відставку міністра юстиції Дениса Малюськи.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 249 нардепів.
Звільнення міністрів
Як повідомлялося, Рада вже звільнила кілька міністрів, зокрема, міністра захисту довкілля Стрільця, Камишіна - з посади очільника Мінстратегпрому, а також віцепрем’єрку Стефанішину. Однак Рада відмовилася звільнити Верещук з посади глави Мінреінтеграції.
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А далі, або в навчальний підрозділ ЗСУ, або у ВІП-камеру СІЗО?!?!
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Як ти, про усих, УСЕ знаєш?? Невже тобі, оте єрмачело, доповідає??
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Слава України!
Ти ж, сподіваюсь я, не геть втрачений для України! Тримай себе у руках, і веди себе, як ЛЮДИНА, а не московіт!
Допомагаймо Україні!! У тебе 23 річного, усе буде добре, і вийдеш ще ЛЮДИНОЮ! Тримайся, які б вади для мобілізації, не мав!! Україна переможе!! Бувай
Де вони нових притомних і підготовлених наберуть ?? Мабуть ОП сама буде усим рулити.
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Аброхамія з банановим і резніковим, можуть підтвердити??