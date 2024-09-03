Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве и Офисе президента: Нам нужен новый уровень

Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в Кабинете министров, а также в Офисе Президента.

Об этом он сообщил в своем традиционном вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, осень будет чрезвычайно важной для Украины. Поэтому необходимо усилить некоторые направления в правительстве, и подготовлены кадровые решения.

"И наши государственные институты должны быть настроены так, чтобы Украина достигла всех результатов, которые нам нужны - всем нам. Для этого мы должны усилить некоторые направления в правительстве, и подготовлены кадровые решения. Также будут изменения в Офисе (президента, - ред.)", - заявил Зеленский.

Кроме этого, президент сказал, что "рассчитывает и на несколько иной вес отдельных направлений нашей внешней и внутренней политики". Первое, по его словам, - необходимо больше взаимодействия между центральной властью и громадами, особенно сейчас, во время подготовки к зимнему сезону.

"Второе - Украина уже достигла значительных результатов в оборонном производстве. И это надо усиливать на всех уровнях, в частности так, чтобы было проще привлекать инвестиции партнеров в наши стратегические отрасли промышленности", - сказал глава государства.

Третье, по его словам, это необходимость усиления работы с НАТО. По мнению Зеленского, для этого нужно особое взаимодействие.

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Четвертое направление, по словам Зеленского, это Евросоюз и реальные переговоры о членстве, подготовка соответствующих частей будущего соглашения о членстве. Президент подчеркнул, что это очень четкая одновременно и юридическая, и политическая работа, и за нее будет персональная ответственность.

"И пятое - надо совместить все, чего Украина достигла в отношениях с партнерами - доверие к Украине, силу украинского духа, отношения с партнерами - и те задачи, которые есть перед нашим государством в противодействии российской пропаганде, а также в защите украинского культурного наследия. Нам нужен новый уровень одновременно информационной работы, культурной и дипломатической. И новый уровень отношений с глобальным украинским сообществом. Сейчас время дать новые силы правительственным институтам Украины, и я благодарен всем, кто будет помогать", - сказал президент в обращении.

Напомним, что во вторник, 3 сентября, в Верховную Раду подали заявления на увольнение руководители трех министерств, а также заявление на увольнение поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины.

Позже в Верховную Раду поступило заявление об отставке от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

Также вечером 3 сентября президент уволил заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурму.

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