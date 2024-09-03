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Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве и Офисе президента: Нам нужен новый уровень

Звернення Володимира Зеленського 3 вересня

Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в Кабинете министров, а также в Офисе Президента.

Об этом он сообщил в своем традиционном вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, осень будет чрезвычайно важной для Украины. Поэтому необходимо усилить некоторые направления в правительстве, и подготовлены кадровые решения.

"И наши государственные институты должны быть настроены так, чтобы Украина достигла всех результатов, которые нам нужны - всем нам. Для этого мы должны усилить некоторые направления в правительстве, и подготовлены кадровые решения. Также будут изменения в Офисе (президента, - ред.)", - заявил Зеленский.

Кроме этого, президент сказал, что "рассчитывает и на несколько иной вес отдельных направлений нашей внешней и внутренней политики". Первое, по его словам, - необходимо больше взаимодействия между центральной властью и громадами, особенно сейчас, во время подготовки к зимнему сезону.

"Второе - Украина уже достигла значительных результатов в оборонном производстве. И это надо усиливать на всех уровнях, в частности так, чтобы было проще привлекать инвестиции партнеров в наши стратегические отрасли промышленности", - сказал глава государства.

Третье, по его словам, это необходимость усиления работы с НАТО. По мнению Зеленского, для этого нужно особое взаимодействие.

Читайте также: Нужно решить вопрос большого количества и.о. министров в Кабмине, - Зеленский

Четвертое направление, по словам Зеленского, это Евросоюз и реальные переговоры о членстве, подготовка соответствующих частей будущего соглашения о членстве. Президент подчеркнул, что это очень четкая одновременно и юридическая, и политическая работа, и за нее будет персональная ответственность.

"И пятое - надо совместить все, чего Украина достигла в отношениях с партнерами - доверие к Украине, силу украинского духа, отношения с партнерами - и те задачи, которые есть перед нашим государством в противодействии российской пропаганде, а также в защите украинского культурного наследия. Нам нужен новый уровень одновременно информационной работы, культурной и дипломатической. И новый уровень отношений с глобальным украинским сообществом. Сейчас время дать новые силы правительственным институтам Украины, и я благодарен всем, кто будет помогать", - сказал президент в обращении.

Напомним, что во вторник, 3 сентября, в Верховную Раду подали заявления на увольнение руководители трех министерств, а также заявление на увольнение поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины.

Позже в Верховную Раду поступило заявление об отставке от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

Также вечером 3 сентября президент уволил заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурму.

Читайте также: Зеленский уволил Шурму с должности заместителя руководителя Офиса президента

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) Кабмин (14026) кадры (611) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+27
Головна проблема України у війні з РФ - це обрання президентом блазня, який до війни професійно об сирав Україну і українців в своєму кварталі.

Ховався від призиву в армію і ховав гроші по офшорам.

Ви думаєте, що він змінився і став патріотом?
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03.09.2024 23:15
+25
"Нам потрібен новий рівень." Нижчий за попередній.
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03.09.2024 23:05
+19
Деркача мабуть з росії відкличуть, скажуть що він агент ГУР)
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03.09.2024 23:03
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Деркача мабуть з росії відкличуть, скажуть що він агент ГУР)
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03.09.2024 23:03 Ответить
"Нам потрібен новий рівень." Нижчий за попередній.
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03.09.2024 23:05 Ответить
тобто нове дно.
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03.09.2024 23:09 Ответить
"Щоб зробити населенню приємно - треба спочатку зробити дуже погано, а потім повернути назад, ну або хоча б на 50% повернути..."
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03.09.2024 23:13 Ответить
"Все их новые лица, будут значительно хуже прежних" (с)
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03.09.2024 23:06 Ответить
навіть НЄ вопрос !
відставка Стефанішиної - знакова !!!
вона в гарних відносинах з пані Урсулою бути "своїм" в Європі дорогого коштує !!!!

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03.09.2024 23:18 Ответить
Політичний етикет.

Та Стефанишина такий самий непотріб, як і всі інші зекомандери.
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03.09.2024 23:22 Ответить
можливо, але пані Урсулу не обманеш, вона жорстка пані.
Стефанішина останнє із пристойних що було в кабміні
ось тепер залишився реальний непотріб !!!
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03.09.2024 23:34 Ответить
Стиць- Гриць. Яке відношення фон дер Ляйн має до якоїсь ************ із офісу осла?
Вона що, якимось чином висловлювалась про цей перманентний непотріб ?
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03.09.2024 23:39 Ответить
таваріщь кацап, варто було б знати хто чим займається в українському кабміні, коли лізеш лаптями на Цензор

Стефанішина віце-премьєр по євроінтеграції
пані Урсула мала справи безпосередньо з нею
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03.09.2024 23:56 Ответить
З Єрмаком також мають справи, але це не значить, що його на Заході поважають і цінують.
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04.09.2024 00:00 Ответить
мати справи і бути своїм - дуже велика різниця для європейців !!! приблизно ось так

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04.09.2024 00:23 Ответить
Так ти Стєфанішиної внєбрачний син, чи племіш ?
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04.09.2024 00:29 Ответить
Пристойні люди в сортах гуано не розбираються
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04.09.2024 00:06 Ответить
воно й видно що виступаєш по алєньєму помьоту
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04.09.2024 00:24 Ответить
Із чого це тобі видно? Із середини смердючих зелених випорожнень ?
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04.09.2024 00:27 Ответить
"Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина звинуватила главу фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка у спробі зриву євроінтеграції через його лист до єврокомісара зі скаргами про недопуск опозиції за кордон."

Тобто, не ігнорування Зермаками наполегливих прохань західних партнерів робити призначення на ключові посади за принципом профпридатності та незаангажованості кандидатів, не розквіт корупції, не порушення конституційних прав громадян і опозиції є перешкодою, а вимоги опозиції виконання законів владою є перешкодою для вступу в ЄС.
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03.09.2024 23:35 Ответить
> Україна вже досягла значних результатів в оборонному виробництві
Эти знаменитые украинские самолеты, танки и ракеты высокой дальности.
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03.09.2024 23:06 Ответить
доморощені Паляниці, міфічні балістичні ракети і т.д.
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03.09.2024 23:35 Ответить
свято закінчилось....
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03.09.2024 23:36 Ответить
Верещучка першим ділом здрисне подалі за кордон. Бо знає, що ті "шелтери" на адмінкордоні з Кримом їй пригадають (з конфіскацією).
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03.09.2024 23:07 Ответить
не 5 а 6 єфективних мєн'єджерів!!
Ось він новий рівень!!!
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03.09.2024 23:09 Ответить
Та звільнись вже нах разом з дермакотатаровим і буде новий рівень
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03.09.2024 23:09 Ответить
А старий рiвень поiде на Монако , як я розумiю!
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03.09.2024 23:11 Ответить
риба гниє з голови
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03.09.2024 23:12 Ответить
ЗЕленої
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04.09.2024 15:33 Ответить
Новий рівень - плінтус?
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03.09.2024 23:12 Ответить
Згодом до Верховної Ради надійшла від віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України .
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03.09.2024 23:13 Ответить
Вона тобі тітка рідна, чи що ?
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03.09.2024 23:40 Ответить
гуляй тундрой, кацапе....
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03.09.2024 23:57 Ответить
Так не тітка, а твій дядько-Студебеккер ?
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04.09.2024 00:04 Ответить
А может эгэйнтугезэ всех нах...
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03.09.2024 23:13 Ответить
Єрмака і Татарова з ОП прибереш?
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03.09.2024 23:14 Ответить
не на часі.....
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03.09.2024 23:14 Ответить
вони з чеченцями воюють. не з кадирівцями.
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03.09.2024 23:16 Ответить
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03.09.2024 23:17 Ответить
що це було ?
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03.09.2024 23:19 Ответить
На всякий случай уточню, что это шутка А то с нашей суровой реальностью, можно и правда подумать что он мог такое заявить.
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03.09.2024 23:22 Ответить
більше так НЕ шуткуйте !

бо наша реальність суровіша за сувору
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03.09.2024 23:59 Ответить
говноненло...
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03.09.2024 23:24 Ответить
Головна проблема України у війні з РФ - це обрання президентом блазня, який до війни професійно об сирав Україну і українців в своєму кварталі.

Ховався від призиву в армію і ховав гроші по офшорам.

Ви думаєте, що він змінився і став патріотом?
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03.09.2024 23:15 Ответить
но как ОН возмужал, наш мальчик !!!

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03.09.2024 23:21 Ответить
Поки Шапітолієм рулять Єрмак з Татаровим, той новий рівень, як до сраки карі очі.
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03.09.2024 23:21 Ответить
Керівництво кадровими змінами будуть доручені єрмаку?
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03.09.2024 23:22 Ответить
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04.09.2024 14:40 Ответить
"Кручу, верчу всєх обмануть хочу".
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03.09.2024 23:23 Ответить
довго ж баканов був без посади, прийшов час
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03.09.2024 23:23 Ответить
Президент-анонс.
Анонсів багато, справ х7й та ніх7я.
Пам'ятаємо: міліон дронів, потужні фортифікації ну й боротьбу з корупцією. Це з основного, а є ще багато дрібних потужних анонсів з "пшиком на виході".
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03.09.2024 23:25 Ответить
Зелёную жопу не остановить, будет пробито очередное дно, вот что значит новый уровень. Может Верку Сердючку трудоустроит, кто знает.
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03.09.2024 23:30 Ответить
Шило на мило. Цій владі немає довіри.
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03.09.2024 23:31 Ответить
Осел справився із текстом на суфльорі. Нобєлєвську йому.
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03.09.2024 23:34 Ответить
Шапіто...
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03.09.2024 23:35 Ответить
Убрать Ермака! Поставить Коломойского!
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03.09.2024 23:36 Ответить
Нову партію білого какао завезли.
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03.09.2024 23:39 Ответить
тобі потрібен трибунал
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03.09.2024 23:40 Ответить
Виходячи з того що призначення зе все гірші і гірші. то по аналогії якщо старий рівень був нижче плінтуса, то новий буде нижче міської каналізації.
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03.09.2024 23:43 Ответить
В резюме на посаду обов'язково вказати скільки вбив чеченців.
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03.09.2024 23:48 Ответить
І знову потужне шило на мило !
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03.09.2024 23:49 Ответить
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZX5jEBQ7tvY9XAYoTuz3GHrh0EhGJY-wV1C5bdxSwWZUM4wT-hQEabBchITjskr0GNWcNcx9eUh-AT_Kqw7U5zRjfi4-JBsG69prR2htKiaw6JVEn2OLFUZ4pXVcQRUko_6abQ-V4jPm_yHcukctuaf&__tn__=-UC%2CP-R-R Валерій Прозапас

Шурма уходить з кількома десятками (якщо не сотнями) мільйонів набарахлєнних доларів та купою підконтрольних жирних потоків, як до цього уходили різні Тімофєєви та Смірнови з Бакановими.

Але не треба засмучуватись - ті, хто їх змінюють та залишаються, продовжать їхню святу справу кінця епохі.

Населенню ж цей цирк представлять як чергову хвилю потужних реформ, це ж все вже було (тм), скукатіща.
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03.09.2024 23:52 Ответить
хто такий зєлєнскій?
і також він не договорив, кому це "нам"? і який це "новий рівень"? новий рівень ДНА?
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03.09.2024 23:57 Ответить
От якби він поміняв отих 4-5, чи скільки там, своїх менеджерів, ото було б трошки цікавіше. Хоча це менеджери скоріше зєлю поміняють, ніж навпаки є. А міністрів… хто знає їх імена та прізвища, і що ці маппети собою уявляють? Які яскраві справи вони здійснили на своїх посадах? Невідомо. Тож ніщо поміняють на наступне ніщо… а може й просто поміняють місцями ліжка у борделі. Толку зіро
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04.09.2024 00:01 Ответить
"Велике перезагрузівництво", або тусування ліжок в борделі.

24 січня 2023
Тимошенка звільнили з ОП - указ

https://suspilne.media/701682-ekszastupnik-golovi-golovi-opu-timosenko-otrimav-posadu-v-minoboroni/ 8 березня 2024
Ексзаступник голови ОПУ Тимошенко отримав посаду в Міноборони
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04.09.2024 00:10 Ответить
Спочатку коней на переправі змінили на віслюків та баранів, тепер віслюків поміняють на щурів та тарганів. Якось так.
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04.09.2024 00:24 Ответить
Турборежим???
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04.09.2024 01:08 Ответить
Бордель и кровати. Чел потужно пускает пыль в глаза шестой год рыбкам-гуппи.
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04.09.2024 01:11 Ответить
Мабуть зелені вирішили торганути посадами.
Заяви на звільнення зазвичай написані одночасно з прийомом на роботу.
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04.09.2024 02:22 Ответить
"нам потрібен новий рівень" Скоро вже з вашими переходами по рівнях закінчаться українці і Україна Чи може то і є ваша мета?
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04.09.2024 04:19 Ответить
рівень дна
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04.09.2024 06:15 Ответить
Залужного знімали теж для того, щоб вийти "на новий рівень". У Зеленського кожне наступне призначення виходить на порядок гірше, ніж попереднє.
"Андерс Аслунд нагадує, що лише за перші два роки президентства Зеленського, в Україні було "сім міністрів енергетики, п'ять міністрів економіки, три міністри фінансів".

"Він просто не розуміє, як функціонує уряд", - каже Аслунд.

"Зеленський просто хоче все вирішувати сам: і призначення, і політику, без делегування повноважень. Кабінет міністрів більше не функціонує як орган ухвалення. Усі рішення ухвалюються в Офісі президента", - вважає експерт.

На його думку, важливі рішення в економіці України ухвалюються за радянськими методом "телефонного права".

"Зеленський любить звільняти людей, тому щоразу, коли у нього є можливість когось звільнити, він це робить. Це, звісно, абсолютно проти правил". https://www.holosameryky.com/a/zvilnennya-kudrytskogo/7769962.html
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04.09.2024 07:56 Ответить
скільки ліжка не переставляй..........
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04.09.2024 08:03 Ответить
Безтолковий ішак є першеджерелом усіх бід. Так буде і надалі, доки це мохнате чмо буде рахуватись президентом.
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04.09.2024 08:09 Ответить
Коли вже Україна нарешті отримає ПРЕЗИДЕНТА, замість преZЕрватива ?
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04.09.2024 08:37 Ответить
Реформи по-українські, то заміна призвіщ.
Тих кого заміняють то є ті хто наївся і став неслухняним, а то не добре . От і заміняють.
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04.09.2024 09:17 Ответить
Готовьтесь!
Новый сезон - вечерний квартал-2025!
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04.09.2024 09:36 Ответить
 
 