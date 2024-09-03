Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве и Офисе президента: Нам нужен новый уровень
Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в Кабинете министров, а также в Офисе Президента.
Об этом он сообщил в своем традиционном вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, осень будет чрезвычайно важной для Украины. Поэтому необходимо усилить некоторые направления в правительстве, и подготовлены кадровые решения.
"И наши государственные институты должны быть настроены так, чтобы Украина достигла всех результатов, которые нам нужны - всем нам. Для этого мы должны усилить некоторые направления в правительстве, и подготовлены кадровые решения. Также будут изменения в Офисе (президента, - ред.)", - заявил Зеленский.
Кроме этого, президент сказал, что "рассчитывает и на несколько иной вес отдельных направлений нашей внешней и внутренней политики". Первое, по его словам, - необходимо больше взаимодействия между центральной властью и громадами, особенно сейчас, во время подготовки к зимнему сезону.
"Второе - Украина уже достигла значительных результатов в оборонном производстве. И это надо усиливать на всех уровнях, в частности так, чтобы было проще привлекать инвестиции партнеров в наши стратегические отрасли промышленности", - сказал глава государства.
Третье, по его словам, это необходимость усиления работы с НАТО. По мнению Зеленского, для этого нужно особое взаимодействие.
Четвертое направление, по словам Зеленского, это Евросоюз и реальные переговоры о членстве, подготовка соответствующих частей будущего соглашения о членстве. Президент подчеркнул, что это очень четкая одновременно и юридическая, и политическая работа, и за нее будет персональная ответственность.
"И пятое - надо совместить все, чего Украина достигла в отношениях с партнерами - доверие к Украине, силу украинского духа, отношения с партнерами - и те задачи, которые есть перед нашим государством в противодействии российской пропаганде, а также в защите украинского культурного наследия. Нам нужен новый уровень одновременно информационной работы, культурной и дипломатической. И новый уровень отношений с глобальным украинским сообществом. Сейчас время дать новые силы правительственным институтам Украины, и я благодарен всем, кто будет помогать", - сказал президент в обращении.
Напомним, что во вторник, 3 сентября, в Верховную Раду подали заявления на увольнение руководители трех министерств, а также заявление на увольнение поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины.
Позже в Верховную Раду поступило заявление об отставке от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.
Также вечером 3 сентября президент уволил заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурму.
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відставка Стефанішиної - знакова !!!
вона в гарних відносинах з пані Урсулою бути "своїм" в Європі дорогого коштує !!!!
Та Стефанишина такий самий непотріб, як і всі інші зекомандери.
Стефанішина останнє із пристойних що було в кабміні
ось тепер залишився реальний непотріб !!!
Вона що, якимось чином висловлювалась про цей перманентний непотріб ?
Стефанішина віце-премьєр по євроінтеграції
пані Урсула мала справи безпосередньо з нею
Тобто, не ігнорування Зермаками наполегливих прохань західних партнерів робити призначення на ключові посади за принципом профпридатності та незаангажованості кандидатів, не розквіт корупції, не порушення конституційних прав громадян і опозиції є перешкодою, а вимоги опозиції виконання законів владою є перешкодою для вступу в ЄС.
Эти знаменитые украинские самолеты, танки и ракеты высокой дальности.
Ось він новий рівень!!!
бо наша реальність суровіша за сувору
Ховався від призиву в армію і ховав гроші по офшорам.
Ви думаєте, що він змінився і став патріотом?
Анонсів багато, справ х7й та ніх7я.
Пам'ятаємо: міліон дронів, потужні фортифікації ну й боротьбу з корупцією. Це з основного, а є ще багато дрібних потужних анонсів з "пшиком на виході".
Шурма уходить з кількома десятками (якщо не сотнями) мільйонів набарахлєнних доларів та купою підконтрольних жирних потоків, як до цього уходили різні Тімофєєви та Смірнови з Бакановими.
Але не треба засмучуватись - ті, хто їх змінюють та залишаються, продовжать їхню святу справу кінця епохі.
Населенню ж цей цирк представлять як чергову хвилю потужних реформ, це ж все вже було (тм), скукатіща.
і також він не договорив, кому це "нам"? і який це "новий рівень"? новий рівень ДНА?
24 січня 2023
Тимошенка звільнили з ОП - указ
https://suspilne.media/701682-ekszastupnik-golovi-golovi-opu-timosenko-otrimav-posadu-v-minoboroni/ 8 березня 2024
Ексзаступник голови ОПУ Тимошенко отримав посаду в Міноборони
Заяви на звільнення зазвичай написані одночасно з прийомом на роботу.
"Андерс Аслунд нагадує, що лише за перші два роки президентства Зеленського, в Україні було "сім міністрів енергетики, п'ять міністрів економіки, три міністри фінансів".
"Він просто не розуміє, як функціонує уряд", - каже Аслунд.
"Зеленський просто хоче все вирішувати сам: і призначення, і політику, без делегування повноважень. Кабінет міністрів більше не функціонує як орган ухвалення. Усі рішення ухвалюються в Офісі президента", - вважає експерт.
На його думку, важливі рішення в економіці України ухвалюються за радянськими методом "телефонного права".
"Зеленський любить звільняти людей, тому щоразу, коли у нього є можливість когось звільнити, він це робить. Це, звісно, абсолютно проти правил". https://www.holosameryky.com/a/zvilnennya-kudrytskogo/7769962.html
Тих кого заміняють то є ті хто наївся і став неслухняним, а то не добре . От і заміняють.
Новый сезон - вечерний квартал-2025!