Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента: Нам потрібен новий рівень
Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в Кабінеті міністрів, а також в Офісі Президента.
Про це він повідомив у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, осінь буде надзвичайно важливою для України. Тому необхідно посилити деякі напрямки в уряді, і підготовлені кадрові рішення.
"І наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла всіх результатів, які нам потрібні – усім нам. Для цього ми маємо посилити деякі напрямки в уряді, і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в Офісі (президента, - ред.)", - заявив Зеленський.
Крім цього, президент сказав, що "розраховує й на дещо іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої та внутрішньої політики". Перше, за його словами, - необхідно більше взаємодії між центральною владою та громадами, особливо зараз, під час підготовки до зимового сезону.
"Друге - Україна вже досягла значних результатів в оборонному виробництві. І це треба посилювати на всіх рівнях, зокрема так, щоб було простіше залучати інвестиції партнерів у наші стратегічні галузі промисловості", - сказав очільник держави.
Третє, за його словами, це необхідність посилення роботи з НАТО. На думку Зеленського, для цього потрібна особлива взаємодія.
Четвертий напрямок, за словами Зеленського, це Євросоюз та реальні переговори щодо членства, підготовка відповідних частин майбутньої угоди щодо членства. Президент наголосив, що це дуже чітка одночасно і юридична, і політична робота, і за неї буде персональна відповідальність.
"І п’яте – треба поєднати все, чого Україна досягла у відносинах із партнерами – довіру до України, силу українського духу, відносини з партнерами – і ті завдання, які є перед нашою державою в протидії російській пропаганді, а також у захисті української культурної спадщини. Нам потрібен новий рівень одночасно інформаційної роботи, культурної та дипломатичної. І новий рівень відносин із глобальною українською спільнотою. Зараз час дати нові сили урядовим інституціям України, і я вдячний усім, хто допомагатиме", - сказав президент у зверненні.
Нагадаємо, що у вівторок, 3 вересня, до Верховної Ради подали заяви на звільнення очільники трьох міністерств, а також заява на звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України.
Згодом до Верховної Ради надійшла заява про відставку від віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.
Також ввечері 3 вересня президент звільнив заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму.
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відставка Стефанішиної - знакова !!!
вона в гарних відносинах з пані Урсулою бути "своїм" в Європі дорогого коштує !!!!
Та Стефанишина такий самий непотріб, як і всі інші зекомандери.
Стефанішина останнє із пристойних що було в кабміні
ось тепер залишився реальний непотріб !!!
Вона що, якимось чином висловлювалась про цей перманентний непотріб ?
Стефанішина віце-премьєр по євроінтеграції
пані Урсула мала справи безпосередньо з нею
Тобто, не ігнорування Зермаками наполегливих прохань західних партнерів робити призначення на ключові посади за принципом профпридатності та незаангажованості кандидатів, не розквіт корупції, не порушення конституційних прав громадян і опозиції є перешкодою, а вимоги опозиції виконання законів владою є перешкодою для вступу в ЄС.
Эти знаменитые украинские самолеты, танки и ракеты высокой дальности.
Ось він новий рівень!!!
бо наша реальність суровіша за сувору
Ховався від призиву в армію і ховав гроші по офшорам.
Ви думаєте, що він змінився і став патріотом?
Анонсів багато, справ х7й та ніх7я.
Пам'ятаємо: міліон дронів, потужні фортифікації ну й боротьбу з корупцією. Це з основного, а є ще багато дрібних потужних анонсів з "пшиком на виході".
Шурма уходить з кількома десятками (якщо не сотнями) мільйонів набарахлєнних доларів та купою підконтрольних жирних потоків, як до цього уходили різні Тімофєєви та Смірнови з Бакановими.
Але не треба засмучуватись - ті, хто їх змінюють та залишаються, продовжать їхню святу справу кінця епохі.
Населенню ж цей цирк представлять як чергову хвилю потужних реформ, це ж все вже було (тм), скукатіща.
і також він не договорив, кому це "нам"? і який це "новий рівень"? новий рівень ДНА?
24 січня 2023
Тимошенка звільнили з ОП - указ
https://suspilne.media/701682-ekszastupnik-golovi-golovi-opu-timosenko-otrimav-posadu-v-minoboroni/ 8 березня 2024
Ексзаступник голови ОПУ Тимошенко отримав посаду в Міноборони
Заяви на звільнення зазвичай написані одночасно з прийомом на роботу.
"Андерс Аслунд нагадує, що лише за перші два роки президентства Зеленського, в Україні було "сім міністрів енергетики, п'ять міністрів економіки, три міністри фінансів".
"Він просто не розуміє, як функціонує уряд", - каже Аслунд.
"Зеленський просто хоче все вирішувати сам: і призначення, і політику, без делегування повноважень. Кабінет міністрів більше не функціонує як орган ухвалення. Усі рішення ухвалюються в Офісі президента", - вважає експерт.
На його думку, важливі рішення в економіці України ухвалюються за радянськими методом "телефонного права".
"Зеленський любить звільняти людей, тому щоразу, коли у нього є можливість когось звільнити, він це робить. Це, звісно, абсолютно проти правил". https://www.holosameryky.com/a/zvilnennya-kudrytskogo/7769962.html
Тих кого заміняють то є ті хто наївся і став неслухняним, а то не добре . От і заміняють.
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