Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента: Нам потрібен новий рівень

Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в Кабінеті міністрів, а також в Офісі Президента.

Про це він повідомив у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, осінь буде надзвичайно важливою для України. Тому необхідно посилити деякі напрямки в уряді, і підготовлені кадрові рішення.

"І наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла всіх результатів, які нам потрібні – усім нам. Для цього ми маємо посилити деякі напрямки в уряді, і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в Офісі (президента, - ред.)", - заявив Зеленський.

Крім цього, президент сказав, що "розраховує й на дещо іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої та внутрішньої політики". Перше, за його словами, - необхідно більше взаємодії між центральною владою та громадами, особливо зараз, під час підготовки до зимового сезону.

"Друге - Україна вже досягла значних результатів в оборонному виробництві. І це треба посилювати на всіх рівнях, зокрема так, щоб було простіше залучати інвестиції партнерів у наші стратегічні галузі промисловості", - сказав очільник держави.

Третє, за його словами, це необхідність посилення роботи з НАТО. На думку Зеленського, для цього потрібна особлива взаємодія.

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Четвертий напрямок, за словами Зеленського, це Євросоюз та реальні переговори щодо членства, підготовка відповідних частин майбутньої угоди щодо членства. Президент наголосив, що це дуже чітка одночасно і юридична, і політична робота, і за неї буде персональна відповідальність.

"І п’яте – треба поєднати все, чого Україна досягла у відносинах із партнерами – довіру до України, силу українського духу, відносини з партнерами – і ті завдання, які є перед нашою державою в протидії російській пропаганді, а також у захисті української культурної спадщини. Нам потрібен новий рівень одночасно інформаційної роботи, культурної та дипломатичної. І новий рівень відносин із глобальною українською спільнотою. Зараз час дати нові сили урядовим інституціям України, і я вдячний усім, хто допомагатиме", - сказав президент у зверненні.

Нагадаємо, що у вівторок, 3 вересня, до Верховної Ради подали заяви на звільнення очільники трьох міністерств, а також заява на звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України.

Згодом до Верховної Ради надійшла заява про відставку від віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

Також ввечері 3 вересня президент звільнив заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму.

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