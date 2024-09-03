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Новини
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Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента: Нам потрібен новий рівень

Звернення Володимира Зеленського 3 вересня

Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в Кабінеті міністрів, а також в Офісі Президента.

Про це він повідомив у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, осінь буде надзвичайно важливою для України. Тому необхідно посилити деякі напрямки в уряді, і підготовлені кадрові рішення.

"І наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла всіх результатів, які нам потрібні – усім нам. Для цього ми маємо посилити деякі напрямки в уряді, і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в Офісі (президента, - ред.)", - заявив Зеленський.

Крім цього, президент сказав, що "розраховує й на дещо іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої та внутрішньої політики". Перше, за його словами, - необхідно більше взаємодії між центральною владою та громадами, особливо зараз, під час підготовки до зимового сезону. 

"Друге - Україна вже досягла значних результатів в оборонному виробництві. І це треба посилювати на всіх рівнях, зокрема так, щоб було простіше залучати інвестиції партнерів у наші стратегічні галузі промисловості", - сказав очільник держави.

Третє, за його словами, це необхідність посилення роботи з НАТО. На думку Зеленського, для цього потрібна особлива взаємодія.

Читайте також: Потрібно вирішити питання великої кількості в.о. міністрів у Кабміні, - Зеленський

Четвертий напрямок, за словами Зеленського, це Євросоюз та реальні переговори щодо членства, підготовка відповідних частин майбутньої угоди щодо членства. Президент наголосив, що це дуже чітка одночасно і юридична, і політична робота, і за неї буде персональна відповідальність.

"І п’яте – треба поєднати все, чого Україна досягла у відносинах із партнерами – довіру до України, силу українського духу, відносини з партнерами – і ті завдання, які є перед нашою державою в протидії російській пропаганді, а також у захисті української культурної спадщини. Нам потрібен новий рівень одночасно інформаційної роботи, культурної та дипломатичної. І новий рівень відносин із глобальною українською спільнотою. Зараз час дати нові сили урядовим інституціям України, і я вдячний усім, хто допомагатиме", - сказав президент у зверненні.

Нагадаємо, що у вівторок, 3 вересня, до Верховної Ради подали заяви на звільнення очільники трьох міністерств, а також заява на звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України.

Згодом до Верховної Ради надійшла заява про відставку від віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

Також ввечері 3 вересня президент звільнив заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму.

Читайте також: Зеленський звільнив Шурму з посади заступника керівника Офісу президента

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) Кабмін (14082) кадри (309) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+27
Головна проблема України у війні з РФ - це обрання президентом блазня, який до війни професійно об сирав Україну і українців в своєму кварталі.

Ховався від призиву в армію і ховав гроші по офшорам.

Ви думаєте, що він змінився і став патріотом?
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03.09.2024 23:15
+25
"Нам потрібен новий рівень." Нижчий за попередній.
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03.09.2024 23:05
+19
Деркача мабуть з росії відкличуть, скажуть що він агент ГУР)
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03.09.2024 23:03
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Деркача мабуть з росії відкличуть, скажуть що він агент ГУР)
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03.09.2024 23:03 Відповісти
"Нам потрібен новий рівень." Нижчий за попередній.
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03.09.2024 23:05 Відповісти
тобто нове дно.
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03.09.2024 23:09 Відповісти
"Щоб зробити населенню приємно - треба спочатку зробити дуже погано, а потім повернути назад, ну або хоча б на 50% повернути..."
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03.09.2024 23:13 Відповісти
"Все их новые лица, будут значительно хуже прежних" (с)
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03.09.2024 23:06 Відповісти
навіть НЄ вопрос !
відставка Стефанішиної - знакова !!!
вона в гарних відносинах з пані Урсулою бути "своїм" в Європі дорогого коштує !!!!

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03.09.2024 23:18 Відповісти
Політичний етикет.

Та Стефанишина такий самий непотріб, як і всі інші зекомандери.
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03.09.2024 23:22 Відповісти
можливо, але пані Урсулу не обманеш, вона жорстка пані.
Стефанішина останнє із пристойних що було в кабміні
ось тепер залишився реальний непотріб !!!
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03.09.2024 23:34 Відповісти
Стиць- Гриць. Яке відношення фон дер Ляйн має до якоїсь ************ із офісу осла?
Вона що, якимось чином висловлювалась про цей перманентний непотріб ?
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03.09.2024 23:39 Відповісти
таваріщь кацап, варто було б знати хто чим займається в українському кабміні, коли лізеш лаптями на Цензор

Стефанішина віце-премьєр по євроінтеграції
пані Урсула мала справи безпосередньо з нею
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03.09.2024 23:56 Відповісти
З Єрмаком також мають справи, але це не значить, що його на Заході поважають і цінують.
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04.09.2024 00:00 Відповісти
мати справи і бути своїм - дуже велика різниця для європейців !!! приблизно ось так

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04.09.2024 00:23 Відповісти
Так ти Стєфанішиної внєбрачний син, чи племіш ?
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04.09.2024 00:29 Відповісти
Пристойні люди в сортах гуано не розбираються
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04.09.2024 00:06 Відповісти
воно й видно що виступаєш по алєньєму помьоту
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04.09.2024 00:24 Відповісти
Із чого це тобі видно? Із середини смердючих зелених випорожнень ?
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04.09.2024 00:27 Відповісти
"Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина звинуватила главу фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка у спробі зриву євроінтеграції через його лист до єврокомісара зі скаргами про недопуск опозиції за кордон."

Тобто, не ігнорування Зермаками наполегливих прохань західних партнерів робити призначення на ключові посади за принципом профпридатності та незаангажованості кандидатів, не розквіт корупції, не порушення конституційних прав громадян і опозиції є перешкодою, а вимоги опозиції виконання законів владою є перешкодою для вступу в ЄС.
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03.09.2024 23:35 Відповісти
> Україна вже досягла значних результатів в оборонному виробництві
Эти знаменитые украинские самолеты, танки и ракеты высокой дальности.
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03.09.2024 23:06 Відповісти
доморощені Паляниці, міфічні балістичні ракети і т.д.
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03.09.2024 23:35 Відповісти
свято закінчилось....
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03.09.2024 23:36 Відповісти
Верещучка першим ділом здрисне подалі за кордон. Бо знає, що ті "шелтери" на адмінкордоні з Кримом їй пригадають (з конфіскацією).
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03.09.2024 23:07 Відповісти
не 5 а 6 єфективних мєн'єджерів!!
Ось він новий рівень!!!
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03.09.2024 23:09 Відповісти
Та звільнись вже нах разом з дермакотатаровим і буде новий рівень
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03.09.2024 23:09 Відповісти
А старий рiвень поiде на Монако , як я розумiю!
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03.09.2024 23:11 Відповісти
риба гниє з голови
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03.09.2024 23:12 Відповісти
ЗЕленої
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04.09.2024 15:33 Відповісти
Новий рівень - плінтус?
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03.09.2024 23:12 Відповісти
Згодом до Верховної Ради надійшла від віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України .
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03.09.2024 23:13 Відповісти
Вона тобі тітка рідна, чи що ?
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03.09.2024 23:40 Відповісти
гуляй тундрой, кацапе....
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03.09.2024 23:57 Відповісти
Так не тітка, а твій дядько-Студебеккер ?
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04.09.2024 00:04 Відповісти
А может эгэйнтугезэ всех нах...
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03.09.2024 23:13 Відповісти
Єрмака і Татарова з ОП прибереш?
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03.09.2024 23:14 Відповісти
не на часі.....
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03.09.2024 23:14 Відповісти
вони з чеченцями воюють. не з кадирівцями.
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03.09.2024 23:16 Відповісти
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03.09.2024 23:17 Відповісти
що це було ?
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03.09.2024 23:19 Відповісти
На всякий случай уточню, что это шутка А то с нашей суровой реальностью, можно и правда подумать что он мог такое заявить.
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03.09.2024 23:22 Відповісти
більше так НЕ шуткуйте !

бо наша реальність суровіша за сувору
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03.09.2024 23:59 Відповісти
говноненло...
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03.09.2024 23:24 Відповісти
Головна проблема України у війні з РФ - це обрання президентом блазня, який до війни професійно об сирав Україну і українців в своєму кварталі.

Ховався від призиву в армію і ховав гроші по офшорам.

Ви думаєте, що він змінився і став патріотом?
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03.09.2024 23:15 Відповісти
но как ОН возмужал, наш мальчик !!!

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03.09.2024 23:21 Відповісти
Поки Шапітолієм рулять Єрмак з Татаровим, той новий рівень, як до сраки карі очі.
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03.09.2024 23:21 Відповісти
Керівництво кадровими змінами будуть доручені єрмаку?
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03.09.2024 23:22 Відповісти
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04.09.2024 14:40 Відповісти
"Кручу, верчу всєх обмануть хочу".
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03.09.2024 23:23 Відповісти
довго ж баканов був без посади, прийшов час
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03.09.2024 23:23 Відповісти
Президент-анонс.
Анонсів багато, справ х7й та ніх7я.
Пам'ятаємо: міліон дронів, потужні фортифікації ну й боротьбу з корупцією. Це з основного, а є ще багато дрібних потужних анонсів з "пшиком на виході".
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03.09.2024 23:25 Відповісти
Зелёную жопу не остановить, будет пробито очередное дно, вот что значит новый уровень. Может Верку Сердючку трудоустроит, кто знает.
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03.09.2024 23:30 Відповісти
Шило на мило. Цій владі немає довіри.
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03.09.2024 23:31 Відповісти
Осел справився із текстом на суфльорі. Нобєлєвську йому.
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03.09.2024 23:34 Відповісти
Шапіто...
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03.09.2024 23:35 Відповісти
Убрать Ермака! Поставить Коломойского!
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03.09.2024 23:36 Відповісти
Нову партію білого какао завезли.
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03.09.2024 23:39 Відповісти
тобі потрібен трибунал
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03.09.2024 23:40 Відповісти
Виходячи з того що призначення зе все гірші і гірші. то по аналогії якщо старий рівень був нижче плінтуса, то новий буде нижче міської каналізації.
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03.09.2024 23:43 Відповісти
В резюме на посаду обов'язково вказати скільки вбив чеченців.
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03.09.2024 23:48 Відповісти
І знову потужне шило на мило !
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03.09.2024 23:49 Відповісти
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZX5jEBQ7tvY9XAYoTuz3GHrh0EhGJY-wV1C5bdxSwWZUM4wT-hQEabBchITjskr0GNWcNcx9eUh-AT_Kqw7U5zRjfi4-JBsG69prR2htKiaw6JVEn2OLFUZ4pXVcQRUko_6abQ-V4jPm_yHcukctuaf&__tn__=-UC%2CP-R-R Валерій Прозапас

Шурма уходить з кількома десятками (якщо не сотнями) мільйонів набарахлєнних доларів та купою підконтрольних жирних потоків, як до цього уходили різні Тімофєєви та Смірнови з Бакановими.

Але не треба засмучуватись - ті, хто їх змінюють та залишаються, продовжать їхню святу справу кінця епохі.

Населенню ж цей цирк представлять як чергову хвилю потужних реформ, це ж все вже було (тм), скукатіща.
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03.09.2024 23:52 Відповісти
хто такий зєлєнскій?
і також він не договорив, кому це "нам"? і який це "новий рівень"? новий рівень ДНА?
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03.09.2024 23:57 Відповісти
От якби він поміняв отих 4-5, чи скільки там, своїх менеджерів, ото було б трошки цікавіше. Хоча це менеджери скоріше зєлю поміняють, ніж навпаки є. А міністрів… хто знає їх імена та прізвища, і що ці маппети собою уявляють? Які яскраві справи вони здійснили на своїх посадах? Невідомо. Тож ніщо поміняють на наступне ніщо… а може й просто поміняють місцями ліжка у борделі. Толку зіро
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04.09.2024 00:01 Відповісти
"Велике перезагрузівництво", або тусування ліжок в борделі.

24 січня 2023
Тимошенка звільнили з ОП - указ

https://suspilne.media/701682-ekszastupnik-golovi-golovi-opu-timosenko-otrimav-posadu-v-minoboroni/ 8 березня 2024
Ексзаступник голови ОПУ Тимошенко отримав посаду в Міноборони
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04.09.2024 00:10 Відповісти
Спочатку коней на переправі змінили на віслюків та баранів, тепер віслюків поміняють на щурів та тарганів. Якось так.
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04.09.2024 00:24 Відповісти
Турборежим???
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04.09.2024 01:08 Відповісти
Бордель и кровати. Чел потужно пускает пыль в глаза шестой год рыбкам-гуппи.
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04.09.2024 01:11 Відповісти
Мабуть зелені вирішили торганути посадами.
Заяви на звільнення зазвичай написані одночасно з прийомом на роботу.
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04.09.2024 02:22 Відповісти
"нам потрібен новий рівень" Скоро вже з вашими переходами по рівнях закінчаться українці і Україна Чи може то і є ваша мета?
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04.09.2024 04:19 Відповісти
рівень дна
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04.09.2024 06:15 Відповісти
Залужного знімали теж для того, щоб вийти "на новий рівень". У Зеленського кожне наступне призначення виходить на порядок гірше, ніж попереднє.
"Андерс Аслунд нагадує, що лише за перші два роки президентства Зеленського, в Україні було "сім міністрів енергетики, п'ять міністрів економіки, три міністри фінансів".

"Він просто не розуміє, як функціонує уряд", - каже Аслунд.

"Зеленський просто хоче все вирішувати сам: і призначення, і політику, без делегування повноважень. Кабінет міністрів більше не функціонує як орган ухвалення. Усі рішення ухвалюються в Офісі президента", - вважає експерт.

На його думку, важливі рішення в економіці України ухвалюються за радянськими методом "телефонного права".

"Зеленський любить звільняти людей, тому щоразу, коли у нього є можливість когось звільнити, він це робить. Це, звісно, абсолютно проти правил". https://www.holosameryky.com/a/zvilnennya-kudrytskogo/7769962.html
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04.09.2024 07:56 Відповісти
скільки ліжка не переставляй..........
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04.09.2024 08:03 Відповісти
Безтолковий ішак є першеджерелом усіх бід. Так буде і надалі, доки це мохнате чмо буде рахуватись президентом.
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04.09.2024 08:09 Відповісти
Коли вже Україна нарешті отримає ПРЕЗИДЕНТА, замість преZЕрватива ?
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04.09.2024 08:37 Відповісти
Реформи по-українські, то заміна призвіщ.
Тих кого заміняють то є ті хто наївся і став неслухняним, а то не добре . От і заміняють.
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04.09.2024 09:17 Відповісти
Готовьтесь!
Новый сезон - вечерний квартал-2025!
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04.09.2024 09:36 Відповісти
 
 