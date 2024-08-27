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Следует решить вопрос большого количества и.о. министров в Кабмине, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с премьер-министром Денисом Шмыгалем возможные кадровые изменения в Кабинете Министров.

Об этом президент сказал во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский заявил о необходимости решить вопрос с большим количеством исполняющих обязанности министров в Кабмине.

"Мы в диалоге с премьер-министром. У нас много исполняющих обязанности. Нужно прежде всего решить этот вопрос. Если честно, мы сфокусированы на этом", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что каждое министерство должно иметь министра - главу направления.

"Этот вопрос нужно просто закрыть. Не может один человек закрывать много вопросов, страдает его дело. Я думаю, что в ближайшее время мы сконцентрируемся на этом вопросе и сможем в Верховной Раде это проголосовать", - отметил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) Кабмин (14025) кадры (611) Шмыгаль Денис (2677)


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Топ комментарии
+13
коли є ефектівні 5 мінєджерів
той міністри не потрібні
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27.08.2024 16:49
+8
Та одна висока протермінована посадова особа низького зросту не може вирішити жодного питання і країна виживає!
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27.08.2024 16:52
+6
І ми знаєм,як Володимир Потужний вирішить питання в.о міністрів - збільшить число позаштатних радників Єрмака з 400 до 500.
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27.08.2024 16:53
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Правила форума Совет форумчан
коли є ефектівні 5 мінєджерів
той міністри не потрібні
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27.08.2024 16:49 Ответить
Ой, а хто їх туди напризначав?
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27.08.2024 16:51 Ответить
Та одна висока протермінована посадова особа низького зросту не може вирішити жодного питання і країна виживає!
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27.08.2024 16:52 Ответить
Коли є єрмак той міністри не потрібні.
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27.08.2024 16:52 Ответить
І ми знаєм,як Володимир Потужний вирішить питання в.о міністрів - збільшить число позаштатних радників Єрмака з 400 до 500.
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27.08.2024 16:53 Ответить
Як шл в.о. міністра зелений - відстрелюй.
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27.08.2024 16:54 Ответить
а чого воно туди носа пхає....?? це по конституції не його питання взагалі....
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27.08.2024 16:55 Ответить
Треба вирішити питання тільки з одним в.о. - з тобою. І бажано з контрольним в голову.
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27.08.2024 16:56 Ответить
там є ще один, дєрьмак, може б він з ним проблему вирішив, хоча по факту вони обоє проблема.
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27.08.2024 17:48 Ответить
Та нє - одного прибрати, а другий(йєрмак) зникне миттєво...частинами.
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27.08.2024 18:10 Ответить
Помічників та радників своїх та нардепів, що на зарплатні сидять давай зввльняй вже.
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27.08.2024 16:57 Ответить
Проблема у тому, що нормальна фахова людина не захоче, працюючи у такі складні часи, і постійно бути на побігеньках у долбойобів з ОП. Зелена камарилья похєрила усі державні інституції, створивши управлінський хаос під час війни - це і є основна загроза існуванню держави.
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27.08.2024 17:00 Ответить
Елдак ими так вертит, шо они сами уже не помнят в каком министерстве прописаны.
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27.08.2024 17:00 Ответить
Потрібні вибори,президента та ВР,стану війни немає,військовий стан подовжувати безкінечно-антиконституційно.
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27.08.2024 17:17 Ответить
Потрібно розігнати твій жофіс, бо там зосереджено все і парламент, і уряд, як у банановій республіці, всупереч конституції
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27.08.2024 17:17 Ответить
Що воно несе ?
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27.08.2024 17:32 Ответить
Завгосп керує , він мабуть там зовсім не при ділах
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27.08.2024 18:49 Ответить
 
 