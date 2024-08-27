Следует решить вопрос большого количества и.о. министров в Кабмине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с премьер-министром Денисом Шмыгалем возможные кадровые изменения в Кабинете Министров.

Об этом президент сказал во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский заявил о необходимости решить вопрос с большим количеством исполняющих обязанности министров в Кабмине.

"Мы в диалоге с премьер-министром. У нас много исполняющих обязанности. Нужно прежде всего решить этот вопрос. Если честно, мы сфокусированы на этом", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что каждое министерство должно иметь министра - главу направления.

"Этот вопрос нужно просто закрыть. Не может один человек закрывать много вопросов, страдает его дело. Я думаю, что в ближайшее время мы сконцентрируемся на этом вопросе и сможем в Верховной Раде это проголосовать", - отметил президент.