Следует решить вопрос большого количества и.о. министров в Кабмине, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с премьер-министром Денисом Шмыгалем возможные кадровые изменения в Кабинете Министров.
Об этом президент сказал во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский заявил о необходимости решить вопрос с большим количеством исполняющих обязанности министров в Кабмине.
"Мы в диалоге с премьер-министром. У нас много исполняющих обязанности. Нужно прежде всего решить этот вопрос. Если честно, мы сфокусированы на этом", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что каждое министерство должно иметь министра - главу направления.
"Этот вопрос нужно просто закрыть. Не может один человек закрывать много вопросов, страдает его дело. Я думаю, что в ближайшее время мы сконцентрируемся на этом вопросе и сможем в Верховной Раде это проголосовать", - отметил президент.
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