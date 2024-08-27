УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10485 відвідувачів онлайн
Новини
1 869 19

Потрібно вирішити питання великої кількості в.о. міністрів у Кабміні, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорює із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем  можливі кадрові зміни в Кабінеті Міністрів.

Про це президент сказав під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський заявив про необхідність вирішити питання з великою кількістю виконувачів обов'язків міністрів в Кабміні.

"Ми в діалозі з прем'єр-міністром. У нас багато виконувачів обов'язків. Потрібно насамперед вирішити це питання. Якщо чесно, ми сфокусовані на цьому", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зміни в Кабміні, напевно, можуть бути. Ми займаємось цим процесом, - Зеленський. ВIДЕО

Він наголосив, що кожне міністерство повинно мати міністра - главу напряму.

"Це питання потрібно просто закрити. Не може одна людина закривати багато питань, страждає її справа. Я думаю, що найближчим часом ми сконцентруємося на цьому питанні і зможемо у Верховній Раді це проголосувати", - зазначив президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) Кабмін (14074) кадри (309) Шмигаль Денис (4563)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
коли є ефектівні 5 мінєджерів
той міністри не потрібні
показати весь коментар
27.08.2024 16:49
+8
Та одна висока протермінована посадова особа низького зросту не може вирішити жодного питання і країна виживає!
показати весь коментар
27.08.2024 16:52
+6
І ми знаєм,як Володимир Потужний вирішить питання в.о міністрів - збільшить число позаштатних радників Єрмака з 400 до 500.
показати весь коментар
27.08.2024 16:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коли є ефектівні 5 мінєджерів
той міністри не потрібні
показати весь коментар
27.08.2024 16:49 Відповісти
Ой, а хто їх туди напризначав?
показати весь коментар
27.08.2024 16:51 Відповісти
Та одна висока протермінована посадова особа низького зросту не може вирішити жодного питання і країна виживає!
показати весь коментар
27.08.2024 16:52 Відповісти
Коли є єрмак той міністри не потрібні.
показати весь коментар
27.08.2024 16:52 Відповісти
І ми знаєм,як Володимир Потужний вирішить питання в.о міністрів - збільшить число позаштатних радників Єрмака з 400 до 500.
показати весь коментар
27.08.2024 16:53 Відповісти
Як шл в.о. міністра зелений - відстрелюй.
показати весь коментар
27.08.2024 16:54 Відповісти
а чого воно туди носа пхає....?? це по конституції не його питання взагалі....
показати весь коментар
27.08.2024 16:55 Відповісти
Треба вирішити питання тільки з одним в.о. - з тобою. І бажано з контрольним в голову.
показати весь коментар
27.08.2024 16:56 Відповісти
там є ще один, дєрьмак, може б він з ним проблему вирішив, хоча по факту вони обоє проблема.
показати весь коментар
27.08.2024 17:48 Відповісти
Та нє - одного прибрати, а другий(йєрмак) зникне миттєво...частинами.
показати весь коментар
27.08.2024 18:10 Відповісти
Помічників та радників своїх та нардепів, що на зарплатні сидять давай зввльняй вже.
показати весь коментар
27.08.2024 16:57 Відповісти
Проблема у тому, що нормальна фахова людина не захоче, працюючи у такі складні часи, і постійно бути на побігеньках у долбойобів з ОП. Зелена камарилья похєрила усі державні інституції, створивши управлінський хаос під час війни - це і є основна загроза існуванню держави.
показати весь коментар
27.08.2024 17:00 Відповісти
Елдак ими так вертит, шо они сами уже не помнят в каком министерстве прописаны.
показати весь коментар
27.08.2024 17:00 Відповісти
Потрібні вибори,президента та ВР,стану війни немає,військовий стан подовжувати безкінечно-антиконституційно.
показати весь коментар
27.08.2024 17:17 Відповісти
Потрібно розігнати твій жофіс, бо там зосереджено все і парламент, і уряд, як у банановій республіці, всупереч конституції
показати весь коментар
27.08.2024 17:17 Відповісти
Що воно несе ?
показати весь коментар
27.08.2024 17:32 Відповісти
Завгосп керує , він мабуть там зовсім не при ділах
показати весь коментар
27.08.2024 18:49 Відповісти
 
 