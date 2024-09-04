Рада отправила в отставку вице-премьера Стефанишину
ВР поддержала отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"За" проголосовал 241 народный депутат.
Увольнение министров
Как сообщалось, Рада уже уволила несколько министров, в частности, министра защиты окружающей среды Стрельца, Камышина - с должности главы Минстратегпрома, а также вице-премьера Стефанишину. Также ВР поддержала увольнение министра юстиции Малюськи.
Однако Рада отказалась уволить Верещук с должности главы Минреинтеграции.
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+6 В «Вільний» В
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А от це вже тхне сракою для Єрмака? Чи я помиляюся? Бо тато Кулеби та тато Єрмака падєльнікі по службі у Афгані часів війни кінця совдепії- один ГРУшник другий тіпа діпламат
Ну, старші люди, вкурсі такого діла, ще з часів совдепівської камцамолки,матвієнчихи-Валька-півстакана …!!!
яка, в сраку, стефанишина?
от, що потрібно знати!
мабуть пильнувала, для татарова, де чеченці ховаються.
їм би в московіюю...