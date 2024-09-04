Рада отправила в отставку вице-премьера Стефанишину

ВР поддержала отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовал 241 народный депутат.

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Увольнение министров

Как сообщалось, Рада уже уволила несколько министров, в частности, министра защиты окружающей среды Стрельца, Камышина - с должности главы Минстратегпрома, а также вице-премьера Стефанишину. Также ВР поддержала увольнение министра юстиции Малюськи.

Однако Рада отказалась уволить Верещук с должности главы Минреинтеграции.