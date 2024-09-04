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Рада отправила в отставку вице-премьера Стефанишину

Ольга Стефанішина

ВР поддержала отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовал 241 народный депутат.

Также читайте: В Раду поступило заявление об отставке вице-премьера Стефанишиной, - Стефанчук

Увольнение министров

Как сообщалось, Рада уже уволила несколько министров, в частности, министра защиты окружающей среды Стрельца, Камышина - с должности главы Минстратегпрома, а также вице-премьера Стефанишину. Также ВР поддержала увольнение министра юстиции Малюськи.

Однако Рада отказалась уволить Верещук с должности главы Минреинтеграции.

Автор: 

ВР (29244) увольнение (2676) Стефанишина Ольга вице-премьер (244)


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Топ комментарии
+6
Це все маячня, всі хто прийшов на посади прі правлінні янелоха прекрасно розуміли що вони нуль і нічого не вирішують але можуть зрубити бабала і заробить личку на погони держслужбовця. Але якщо в державі відбудуться зміни і до влади прийдуть дійсно люди які піклуються про Україну вісь цей мотлах повинен бути згорнут сраною метлою в буцюгіарню за підтримку антіукраїнськогл уряду буратіно коломойског та агента ФСБ дермака
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04.09.2024 14:38
+5
Прибарахлилась..хто наступний?
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04.09.2024 14:22
+5
Хто дєвушкаф нахарчовує(прилаштовує на посади), той їх, і «опікую»…
Ну, старші люди, вкурсі такого діла, ще з часів совдепівської камцамолки,матвієнчихи-Валька-півстакана …!!!
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04.09.2024 14:23
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Не встигла інтенруватися? Чи не безвумна???
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04.09.2024 14:16 Ответить
на скільки я знаю, її остання поїздка в США реально морально підкосила. Делегацію типу вона очолювала і мала питання там вирішувати, а була тупою ширмою для українського наріду, типу відчула себе нак інець шлюшкою на виклик, а вона ж себе такою не вважає - вона ж тіпа звЄзда, хоча при цій зеленій банді там на таких ролях тільки шлюшки можуть бути, а делегацією керував і все робив Дермак.
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04.09.2024 14:49 Ответить
Кого кого, а Гройсманіху шкода. Взагалі шкода цих перебезчиків із партії до партії. Там не пройшло, спробую тут. Тут не пройшло, спробую там.
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04.09.2024 14:16 Ответить
Пройшла шлях від уряду Гройсмана до політради у СН - а шо случалась ?
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04.09.2024 14:17 Ответить
6 годин тому - Заява написана 4 вересня. Яка причина - Кулеба не зазначив. Станом на 08:52 голова МЗС не прокоментував своє рішення про відставку. ТСН

А от це вже тхне сракою для Єрмака? Чи я помиляюся? Бо тато Кулеби та тато Єрмака падєльнікі по службі у Афгані часів війни кінця совдепії- один ГРУшник другий тіпа діпламат
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04.09.2024 15:01 Ответить
Прибарахлилась..хто наступний?
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04.09.2024 14:22 Ответить
Хто дєвушкаф нахарчовує(прилаштовує на посади), той їх, і «опікую»…
Ну, старші люди, вкурсі такого діла, ще з часів совдепівської камцамолки,матвієнчихи-Валька-півстакана …!!!
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04.09.2024 14:23 Ответить
Однак Рада Верещук з посади глави Мінреінтеграції.

яка, в сраку, стефанишина?
от, що потрібно знати!
мабуть пильнувала, для татарова, де чеченці ховаються.
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04.09.2024 14:28 Ответить
зеленим у Європу не потрібно
їм би в московіюю...
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04.09.2024 14:31 Ответить
Це все маячня, всі хто прийшов на посади прі правлінні янелоха прекрасно розуміли що вони нуль і нічого не вирішують але можуть зрубити бабала і заробить личку на погони держслужбовця. Але якщо в державі відбудуться зміни і до влади прийдуть дійсно люди які піклуються про Україну вісь цей мотлах повинен бути згорнут сраною метлою в буцюгіарню за підтримку антіукраїнськогл уряду буратіно коломойског та агента ФСБ дермака
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04.09.2024 14:38 Ответить
Не пропаде.."підтримують"...усі необхідні для цього "речи" у неї завжди з собою..
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04.09.2024 15:30 Ответить
 
 