Рада відправила у відставку віцепрем’єрку Стефанішину

ВР підтримала відставку Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосував 241 народний депутат.

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Звільнення міністрів

Як повідомлялося, Рада вже звільнила кілька міністрів, зокрема, міністра захисту довкілля Стрільця, Камишіна - з посади очільника Мінстратегпрому, а також віцепрем’єрку Стефанішину. Також ВР підтримала звільнення міністра юстиції Малюськи.

Однак Рада відмовилася звільнити Верещук з посади глави Мінреінтеграції.