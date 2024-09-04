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Рада відправила у відставку віцепрем’єрку Стефанішину

Ольга Стефанішина

ВР підтримала відставку Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

"За" проголосував 241 народний депутат.

Також читайте: До Ради надійшла заява про відставку віцепрем’єрки Стефанішиної, - Стефанчук

Звільнення міністрів

Як повідомлялося, Рада вже звільнила кілька міністрів, зокрема, міністра захисту довкілля Стрільця, Камишіна - з посади очільника Мінстратегпрому, а також віцепрем’єрку Стефанішину. Також ВР підтримала звільнення міністра юстиції Малюськи.

Однак Рада відмовилася звільнити Верещук з посади глави Мінреінтеграції.

Автор: 

ВР (14971) звільнення (2672) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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Топ коментарі
+6
Це все маячня, всі хто прийшов на посади прі правлінні янелоха прекрасно розуміли що вони нуль і нічого не вирішують але можуть зрубити бабала і заробить личку на погони держслужбовця. Але якщо в державі відбудуться зміни і до влади прийдуть дійсно люди які піклуються про Україну вісь цей мотлах повинен бути згорнут сраною метлою в буцюгіарню за підтримку антіукраїнськогл уряду буратіно коломойског та агента ФСБ дермака
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04.09.2024 14:38
+5
Прибарахлилась..хто наступний?
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04.09.2024 14:22
+5
Хто дєвушкаф нахарчовує(прилаштовує на посади), той їх, і «опікую»…
Ну, старші люди, вкурсі такого діла, ще з часів совдепівської камцамолки,матвієнчихи-Валька-півстакана …!!!
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04.09.2024 14:23
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Не встигла інтенруватися? Чи не безвумна???
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04.09.2024 14:16 Відповісти
на скільки я знаю, її остання поїздка в США реально морально підкосила. Делегацію типу вона очолювала і мала питання там вирішувати, а була тупою ширмою для українського наріду, типу відчула себе нак інець шлюшкою на виклик, а вона ж себе такою не вважає - вона ж тіпа звЄзда, хоча при цій зеленій банді там на таких ролях тільки шлюшки можуть бути, а делегацією керував і все робив Дермак.
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04.09.2024 14:49 Відповісти
Кого кого, а Гройсманіху шкода. Взагалі шкода цих перебезчиків із партії до партії. Там не пройшло, спробую тут. Тут не пройшло, спробую там.
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04.09.2024 14:16 Відповісти
Пройшла шлях від уряду Гройсмана до політради у СН - а шо случалась ?
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04.09.2024 14:17 Відповісти
6 годин тому - Заява написана 4 вересня. Яка причина - Кулеба не зазначив. Станом на 08:52 голова МЗС не прокоментував своє рішення про відставку. ТСН

А от це вже тхне сракою для Єрмака? Чи я помиляюся? Бо тато Кулеби та тато Єрмака падєльнікі по службі у Афгані часів війни кінця совдепії- один ГРУшник другий тіпа діпламат
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04.09.2024 15:01 Відповісти
Прибарахлилась..хто наступний?
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04.09.2024 14:22 Відповісти
Хто дєвушкаф нахарчовує(прилаштовує на посади), той їх, і «опікую»…
Ну, старші люди, вкурсі такого діла, ще з часів совдепівської камцамолки,матвієнчихи-Валька-півстакана …!!!
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04.09.2024 14:23 Відповісти
Однак Рада Верещук з посади глави Мінреінтеграції.

яка, в сраку, стефанишина?
от, що потрібно знати!
мабуть пильнувала, для татарова, де чеченці ховаються.
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04.09.2024 14:28 Відповісти
зеленим у Європу не потрібно
їм би в московіюю...
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04.09.2024 14:31 Відповісти
Це все маячня, всі хто прийшов на посади прі правлінні янелоха прекрасно розуміли що вони нуль і нічого не вирішують але можуть зрубити бабала і заробить личку на погони держслужбовця. Але якщо в державі відбудуться зміни і до влади прийдуть дійсно люди які піклуються про Україну вісь цей мотлах повинен бути згорнут сраною метлою в буцюгіарню за підтримку антіукраїнськогл уряду буратіно коломойског та агента ФСБ дермака
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04.09.2024 14:38 Відповісти
Не пропаде.."підтримують"...усі необхідні для цього "речи" у неї завжди з собою..
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04.09.2024 15:30 Відповісти
 
 