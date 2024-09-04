Рада відправила у відставку віцепрем’єрку Стефанішину
ВР підтримала відставку Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"За" проголосував 241 народний депутат.
Звільнення міністрів
Як повідомлялося, Рада вже звільнила кілька міністрів, зокрема, міністра захисту довкілля Стрільця, Камишіна - з посади очільника Мінстратегпрому, а також віцепрем’єрку Стефанішину. Також ВР підтримала звільнення міністра юстиції Малюськи.
Однак Рада відмовилася звільнити Верещук з посади глави Мінреінтеграції.
Топ коментарі
+6 В «Вільний» В
показати весь коментар04.09.2024 14:38
+5 Марина Нєчаєва #561431
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+5 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар04.09.2024 14:23
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А от це вже тхне сракою для Єрмака? Чи я помиляюся? Бо тато Кулеби та тато Єрмака падєльнікі по службі у Афгані часів війни кінця совдепії- один ГРУшник другий тіпа діпламат
Ну, старші люди, вкурсі такого діла, ще з часів совдепівської камцамолки,матвієнчихи-Валька-півстакана …!!!
яка, в сраку, стефанишина?
от, що потрібно знати!
мабуть пильнувала, для татарова, де чеченці ховаються.
їм би в московіюю...