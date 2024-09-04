Рада уволила министров Камышина, Стефанишину, Малюську и Стрельца. Верещук и глава ФГИ Коваль пока остаются на должностях
Сегодня, 4 сентября 2024 года, Верховная Рада Украины поддержала отставку нескольких министров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Кто потерял министерские кресла?
Так, Верховная Рада поддержала увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности. Решение поддержали 243 нардепа. Министр отчитался о своей работе в зале парламента.
Также ВР поддержала отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. "За" проголосовало 244 депутатов.
Кроме того, ВР поддержала отставку министра юстиции Дениса Малюськи. "За" проголосовали 249 нардепов.
ВР также поддержала отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Зато за отставку Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины голосов не нашлось. Она пока остается на должности. Также не поддержала ВР решение об увольнении Коваля с должности главы Фонда госимущества.
За отставку главы МИД Дмитрия Кулебы, который сегодня подал соответствующее заявление, Рада пока не голосовала.
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А от це вже тхне сракою для Єрмака? Чи я помиляюся? Бо тато Кулеби та тато Єрмака падєльнікі по службі у Афгані часів війни кінця совдепії- один ГРУшник другий тіпа діпламат... Потїм Кулеба тато ще якийсь час залишався послом при ЗЕ а синочка призначили міністром при владі Єрмака ... Що суперечить управлінській етиці структур вищих рівнів державної влади тим паче..
Щось після того , як вова провів з Головкомом таємно навіть для Буданова з його вояками та РДГевцями та кажуть й Єрмак не знав ... про операцію по Курську, шота пашло нє так?
Позавчора ти розганяли ВСЄ ПРОПАЛО на весь свій рот?
Сьогдні по мєтодічці Ахметов?
Так як там справи з Селідовом та Торецком - що пише твоя протеже - все нормалізувалося?
За один день?
Оккупантов связали. Покровск - ловушка. Лариса Волошина о стратегии Украины и информационном безумии. newsider
Уже не зрада? Уже "лавушка"? хммм...
ВИ ще вчора волали так, що аж пеклу було душно - від ваших істеричних зоцків всі чорти зомліли
Я зараз - ВСЕ НОРМАЛЬНО? А хто поверне нервові клітини тим "довірливим" які вам повірили?
За подібне - горіти тобі і твойї ларці у пеклі - там такі крикі чорти *******...
перший сорт - ктосомной, другий сорт "ірмаколайкі"
третього не дано? По вашому Українців зі здоровим глузом в Україні не залишилося?
Логіка зрозуміла - де кацапи обкакалися - про те помовчимо 🤣
На Одесу вже не пливимо, Херсон не форсуємо, з Білорусі не наступаємо, Курщина - ліліпутіну не потрібна 🤣
УЯВЛЯЕТЕ СОБІ? СБУ там пора розбиратись
Потужно озброять підаРашу
Для якихось реальних змін потрібно прибрати інших 5-6 менеджері + 1 "не лоха".
Колапс управління державою, за цих неуків!
А шифери вже у Німеччини.
Он міноборони - НІХЕРА не зробив!
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Не верно.
Правильно: "Кто избавился от министерских кресел"
Позорна, ****** рада.