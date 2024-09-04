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Рада уволила министров Камышина, Стефанишину, Малюську и Стрельца. Верещук и глава ФГИ Коваль пока остаются на должностях

кабмін

Сегодня, 4 сентября 2024 года, Верховная Рада Украины поддержала отставку нескольких министров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кто потерял министерские кресла?

Так, Верховная Рада поддержала увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности. Решение поддержали 243 нардепа. Министр отчитался о своей работе в зале парламента.

Также ВР поддержала отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. "За" проголосовало 244 депутатов.

Кроме того, ВР поддержала отставку министра юстиции Дениса Малюськи. "За" проголосовали 249 нардепов.

ВР также поддержала отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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Зато за отставку Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины голосов не нашлось. Она пока остается на должности. Также не поддержала ВР решение об увольнении Коваля с должности главы Фонда госимущества.

За отставку главы МИД Дмитрия Кулебы, который сегодня подал соответствующее заявление, Рада пока не голосовала.

Автор: 

Кабмин (14026) отставка (3153) увольнение (2676) Верещук Ирина (504) Малюська Денис (322) Стефанишина Ольга вице-премьер (244) Камышин Александр (82) Стрелец Руслан (17)


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Топ комментарии
+21
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04.09.2024 15:24
+11
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04.09.2024 15:31
+7
6 годин тому - Заява написана 4 вересня. Яка причина - Кулеба не зазначив. Станом на 08:52 голова МЗС не прокоментував своє рішення про відставку. ТСН

А от це вже тхне сракою для Єрмака? Чи я помиляюся? Бо тато Кулеби та тато Єрмака падєльнікі по службі у Афгані часів війни кінця совдепії- один ГРУшник другий тіпа діпламат... Потїм Кулеба тато ще якийсь час залишався послом при ЗЕ а синочка призначили міністром при владі Єрмака ... Що суперечить управлінській етиці структур вищих рівнів державної влади тим паче..

Щось після того , як вова провів з Головкомом таємно навіть для Буданова з його вояками та РДГевцями та кажуть й Єрмак не знав ... про операцію по Курську, шота пашло нє так?
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04.09.2024 15:10
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04.09.2024 15:09 Ответить
6 годин тому - Заява написана 4 вересня. Яка причина - Кулеба не зазначив. Станом на 08:52 голова МЗС не прокоментував своє рішення про відставку. ТСН

А от це вже тхне сракою для Єрмака? Чи я помиляюся? Бо тато Кулеби та тато Єрмака падєльнікі по службі у Афгані часів війни кінця совдепії- один ГРУшник другий тіпа діпламат... Потїм Кулеба тато ще якийсь час залишався послом при ЗЕ а синочка призначили міністром при владі Єрмака ... Що суперечить управлінській етиці структур вищих рівнів державної влади тим паче..

Щось після того , як вова провів з Головкомом таємно навіть для Буданова з його вояками та РДГевцями та кажуть й Єрмак не знав ... про операцію по Курську, шота пашло нє так?
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04.09.2024 15:10 Ответить
Кулеба за свою некомпетентність, корупцію і зраду собі виторговує містечко в штаб квартирі НАТО, мажори не працюють, вони жирно живуть державним коштом
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04.09.2024 15:20 Ответить
помиляєтесь,нічого не зміниться,хіба що за кордон звільнені нові ліца виведуть ще декілька мільярдів долларів,до речі Безугла була права хоча шикування не було але було велике скупчення військових поблизу інституту у Полтаві яке зафіксував кацапський беспілотник.команди йти в укриття також ніхто не дав.
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04.09.2024 15:20 Ответить
Андрій Сибіга наступником Кулеби найімовірніше стане Андрій Сибіга, який нині працює першим заступником міністра. У відомство він потрапив, коли залишив посаду заступника очільника Офісу президента України Андрія Єрмака.
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04.09.2024 15:26 Ответить
В першу чергу заяви на звільнення повинен написати дует: Малюк і Буданов. Після двох з половиною років війни стало зрозуміло, що війна закінчиться тільки тоді, коли склеїть ласти Пуйло. А тепер питання: скільки замахів на життя Пуйла здійснили ці два? Нуль, Зеро. Вони не виконують свої прямі функції підчас війни: терор проти ворога. Тільки не треба приводити приклади сумнівних вбивсв третьорядних колаборантів і пропагандистів. Це було зроблено з метою окозамилювання, щоб показати кипучу діяльність. А як почуваються московські генерали, які відддають накази про пуски ракет на укпраїнські міста? Чудово, Малюк і Буданов не потривожили жодного. Поскільки Малюк і Буданов категорично не бажають приступити до своїх обов'язків, їх необхідно негайно замінити. А Пуйло продовжує збирати свій урожай смерті.
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04.09.2024 16:31 Ответить
Стаття Залужного про необхідність в ЗСУ особливих безпілотних військ у той час, коли Камишин вивозив тільки зерно оліграхату й насамперед свого барина Ахмєтова, а обіцяв мільйони дронів до кінця 2023 року ... ВСЕ ЗАКІНЧИЛОСЯ ВІДТСТАВКОЮ НАЙДОСВІДЧЕНІШИХ ГЕНЕРАЛІВ ******** ВІЙНИ - вишвирнули разом З ЗАЛУЖНИМ.
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04.09.2024 15:20 Ответить
Наташа - шо з Селидовом і Торецком?
Позавчора ти розганяли ВСЄ ПРОПАЛО на весь свій рот?
Сьогдні по мєтодічці Ахметов?
Так як там справи з Селідовом та Торецком - що пише твоя протеже - все нормалізувалося?
За один день?
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04.09.2024 15:28 Ответить
БРЕХЛО ТИ ПОДЛЯКІВСЬКЕ я "розганяла" де могла саме це 4 дні тому

Оккупантов связали. Покровск - ловушка. Лариса Волошина о стратегии Украины и информационном безумии. newsider
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04.09.2024 15:42 Ответить
Ах цей настрій у жіночок - як погода в травні
Уже не зрада? Уже "лавушка"? хммм...
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04.09.2024 15:47 Ответить
Цей посил я давала ще 4 дні тому - найкраща аналітика Волошиної у Кушнаря , коли усі орали зрада й там мене назвали зеленою саме з вашого болота "усьопропало "тіпа патріоти
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04.09.2024 15:52 Ответить
давала посилання на Євгена Дикого , який так само гнав на *********** розгін УСЬОПРАПАЛАПАКОВСК
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04.09.2024 15:53 Ответить
наташа, з таким "єкспертами" як ти та твоя ларка валошина - і ворогів не порібно
ВИ ще вчора волали так, що аж пеклу було душно - від ваших істеричних зоцків всі чорти зомліли
Я зараз - ВСЕ НОРМАЛЬНО? А хто поверне нервові клітини тим "довірливим" які вам повірили?
За подібне - горіти тобі і твойї ларці у пеклі - там такі крикі чорти *******...
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04.09.2024 15:57 Ответить
справді дурна з таким ЄРМАКОлайном пішла в перепалку - ти заходило сюди останній раз 14 го серпня . Цим усе сказано
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04.09.2024 16:02 Ответить
тобто ви як фашисти ділите людей на сорти?
перший сорт - ктосомной, другий сорт "ірмаколайкі"
третього не дано? По вашому Українців зі здоровим глузом в Україні не залишилося?
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04.09.2024 16:07 Ответить
явний фейкометний брехун й здоровий глузд? ну да
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04.09.2024 16:29 Ответить
останнє діло вірити зойкам "театральної гри" жінок - так вчив мене дід
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04.09.2024 16:32 Ответить
Придурок ,коли ти взе зникнеш із сайта7 Задовбав своєю гнилятиною.
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04.09.2024 20:08 Ответить
Краще не зачіпайте тему Торецька. Ви далекі від спроможності оцінювати там події.
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04.09.2024 21:07 Ответить
Чому? А ви спроможні?
Логіка зрозуміла - де кацапи обкакалися - про те помовчимо 🤣
На Одесу вже не пливимо, Херсон не форсуємо, з Білорусі не наступаємо, Курщина - ліліпутіну не потрібна 🤣
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05.09.2024 12:24 Ответить
🙂
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05.09.2024 12:48 Ответить
Нещодавно Сергій Висоцький піднімав питання щодо експорту надлишку зброі, зробленої в України.
УЯВЛЯЕТЕ СОБІ? СБУ там пора розбиратись
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04.09.2024 15:47 Ответить
мова йшла про новітні технології які можуть розширятися за рахунок ринку з України у т ч - ТЕЖ УСЬОПРАПАЛА?
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04.09.2024 15:55 Ответить


Потужно озброять підаРашу



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04.09.2024 16:07 Ответить
у СБУ одна задача рятувати БЄНЮ та втікачів СН
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04.09.2024 15:57 Ответить
Знову в борделі пересунули ліжка.
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04.09.2024 15:13 Ответить
Для кого це шапіто???
Для якихось реальних змін потрібно прибрати інших 5-6 менеджері + 1 "не лоха".
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04.09.2024 15:13 Ответить
Все навколо нього, але він же має не підвладний ВР та шмигалю посаду . Й медведчуківщина вся поки що збереглася на чолі з Татаровим . Але вовчині нерви видали його на пресконференції. шота в каралєвствє Єрмака нє так... У Вашингтоні він не був занадто багато та часто на фотках поряд з Умєровим ... тільки загальні тусовки представників України Італії США
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04.09.2024 15:25 Ответить
Зелена влада проросійського клоуна робить перестановки,які нічого не міняють каб. мін давно перетворився на інертний орган який нічого не вирішує ,всі рішення приймають в ОП.
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04.09.2024 15:20 Ответить
Щодо питання про ЗВІТ за КРИВАВІ наслідки їх рішень, жодної мови з вуст Стефанчука, видно геть охляв, і не може уже сприймати об'єктивну реальність! Положення та норми Регламентів ВРУ та КМУ, для нього, то таке…
Колапс управління державою, за цих неуків!
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04.09.2024 15:23 Ответить
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04.09.2024 15:24 Ответить
Так слуги мабуть не звільняють Верещук , ЩОБ БУЛО КОГО ПОТІМ ПОСАДИТИ ЗА ЗРАДУ .
А шифери вже у Німеччини.
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04.09.2024 15:42 Ответить
зелені криси вже прибарахлілісь і тікають
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04.09.2024 15:29 Ответить
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04.09.2024 15:31 Ответить
Вся ця акція спрямована виключно на те, щоб ті хто вже нажерся відійшли і дали корито тим, хто ще тільки готується пожерти!
Он міноборони - НІХЕРА не зробив!
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04.09.2024 15:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TI2t4X3795c Безугла залишається в комітеті нацбезпеки!🤬 До чого тут ОПЗЖ та Чмут
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04.09.2024 15:38 Ответить
Смішно все це. Українці знають що в ОП, міністри і більшість парламента зрадники, нічого не можуть зробити тільки як чубитися між собою😂
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04.09.2024 15:41 Ответить
Нащо той Кулеба, замість нього може Єрмак поїхати порішати. З тим же результатом.
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04.09.2024 16:00 Ответить
А чому так мло?! Чи хтось мені заперечить, що той самий міністр МОЗ Ляшко чи МОН Лісовий щось роблять видатне для України? Сидять тупо на грошових каналах і черпаками грошенята черпають! Обох цих довбнів у відставку!
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04.09.2024 16:07 Ответить
Таке враження що Україна і українці створенні на радість всіх білошкірих покидьків світу.
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04.09.2024 16:47 Ответить
ого, нових послів просто ціла пачка
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04.09.2024 16:53 Ответить
Необхідно Порошенка поставити мінстром закордонних справ!
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04.09.2024 17:24 Ответить
Необхідно виганяти усіх оціх зєльоних слуг урода ZE разом із їхнім ,,найвеличнішим лідором **********". Вони вороги українців і працюють виключно на пуйла
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04.09.2024 18:42 Ответить
Хто втратив міністерські крісла?
--------------------------------------------
Не верно.
Правильно: "Кто избавился от министерских кресел"
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04.09.2024 18:43 Ответить
Потихоньку сваливают. Покровськ ситуация контрольована, продвижений рф нет
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04.09.2024 18:49 Ответить
Пішаків викинули, злочинців побільше залишили🤬
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04.09.2024 19:25 Ответить
Юзика надо министром назначить. Такой специалист пропадает. Прости Господи.
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04.09.2024 21:02 Ответить
зе-команда - від перестановки зе-слуг справа не зробиться.
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04.09.2024 21:33 Ответить
Є на світі кілка речей на які можна дивитись безкінечно: як палає вогнище, як тече струмок, на зірки на небі, і за перестановкою койок в психіатричній лікарні українського уряду.
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04.09.2024 23:17 Ответить
****, а хто ж ким радився?
Позорна, ****** рада.
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05.09.2024 02:51 Ответить
 
 