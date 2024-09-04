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Рада провалила увольнение Коваля с должности главы Фонда госимущества

Голова ФДМУ Віталій Коваль

Верховная Рада провалила увольнение Виталия Коваля с должности главы Фонда госимущества Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 225 парламентариев.

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Рада провалила звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна

Автор: 

ВР (29244) увольнение (2676) Коваль (109) ФГИУ (664)


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Топ комментарии
+3
Імітація діяльності...
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04.09.2024 12:57
+2
зелений цирк продовжується...
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04.09.2024 12:53
+1
Зелені вирішили торганути посадами і це перестановка ліжок в "дурдомі"
чи будуть якісь потужні реформи??
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04.09.2024 12:48
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Кажете зовнішнього втручання в систему Рада не було?!
Мілімітраж чи просто "повезло"....
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04.09.2024 12:39 Ответить
Там є поіменний список, нехай перевірять.
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04.09.2024 12:56 Ответить
Зелені вирішили торганути посадами і це перестановка ліжок в "дурдомі"
чи будуть якісь потужні реформи??
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04.09.2024 12:48 Ответить
Головне і мабудь єдине запитання - а що це було? 🤔
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04.09.2024 12:51 Ответить
Імітація діяльності...
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04.09.2024 12:57 Ответить
зелений цирк продовжується...
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04.09.2024 12:53 Ответить
Це так робиться, ще за часів кучми-табачника-литвина….
Єхануров, Чечетов, рябченко, Семенюк, Умеров, та інші, можуть підтвердити …
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04.09.2024 12:54 Ответить
Куда хором побежали зелёные крысы и кто ещё худший будет на их месте???
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04.09.2024 12:54 Ответить
А он имеет право там сидеть? Это самое держмайно создавал весь народ - надо провести референдум - а готовы ли украинцы продавать государственное имущество? Или они хотят создать сильное государство?
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04.09.2024 13:04 Ответить
оце ж він вляпався, тепер пожиттєво буде головою фонду.
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04.09.2024 13:18 Ответить
не чего не вечно под луной, даже такая горе-демократия как у нас. Или народ избавится от г.внарей, что врядли или уже власть чужого государства
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05.09.2024 08:51 Ответить
Приклад міжКланової возні кукловодів!!
Депутати ж ВРУ, не дарма гроші і для онуків заробляють
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04.09.2024 13:07 Ответить
Не тягніть кота за хвіст...всі разом у відставку, а нова команда за роботу товариші....нахера цей триллер кумедний
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04.09.2024 13:08 Ответить
 
 