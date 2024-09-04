Рада провалила увольнение Коваля с должности главы Фонда госимущества
Верховная Рада провалила увольнение Виталия Коваля с должности главы Фонда госимущества Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 225 парламентариев.
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+1 Mart
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Мілімітраж чи просто "повезло"....
чи будуть якісь потужні реформи??
Єхануров, Чечетов, рябченко, Семенюк, Умеров, та інші, можуть підтвердити …
Депутати ж ВРУ, не дарма гроші і для онуків заробляють