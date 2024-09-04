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Новини
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Рада провалила звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна

Голова ФДМУ Віталій Коваль

Верховна Рада провалила звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду держмайна України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 225 парламентарів.

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Рада провалила звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна

Автор: 

ВР (14971) звільнення (2672) Коваль (81) ФДМУ (1602)


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Топ коментарі
+3
Імітація діяльності...
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04.09.2024 12:57
+2
зелений цирк продовжується...
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04.09.2024 12:53
+1
Зелені вирішили торганути посадами і це перестановка ліжок в "дурдомі"
чи будуть якісь потужні реформи??
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04.09.2024 12:48
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Кажете зовнішнього втручання в систему Рада не було?!
Мілімітраж чи просто "повезло"....
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04.09.2024 12:39 Відповісти
Там є поіменний список, нехай перевірять.
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04.09.2024 12:56 Відповісти
Зелені вирішили торганути посадами і це перестановка ліжок в "дурдомі"
чи будуть якісь потужні реформи??
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04.09.2024 12:48 Відповісти
Головне і мабудь єдине запитання - а що це було? 🤔
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04.09.2024 12:51 Відповісти
Імітація діяльності...
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04.09.2024 12:57 Відповісти
зелений цирк продовжується...
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04.09.2024 12:53 Відповісти
Це так робиться, ще за часів кучми-табачника-литвина….
Єхануров, Чечетов, рябченко, Семенюк, Умеров, та інші, можуть підтвердити …
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04.09.2024 12:54 Відповісти
Куда хором побежали зелёные крысы и кто ещё худший будет на их месте???
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04.09.2024 12:54 Відповісти
А он имеет право там сидеть? Это самое держмайно создавал весь народ - надо провести референдум - а готовы ли украинцы продавать государственное имущество? Или они хотят создать сильное государство?
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04.09.2024 13:04 Відповісти
оце ж він вляпався, тепер пожиттєво буде головою фонду.
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04.09.2024 13:18 Відповісти
не чего не вечно под луной, даже такая горе-демократия как у нас. Или народ избавится от г.внарей, что врядли или уже власть чужого государства
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05.09.2024 08:51 Відповісти
Приклад міжКланової возні кукловодів!!
Депутати ж ВРУ, не дарма гроші і для онуків заробляють
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04.09.2024 13:07 Відповісти
Не тягніть кота за хвіст...всі разом у відставку, а нова команда за роботу товариші....нахера цей триллер кумедний
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04.09.2024 13:08 Відповісти
 
 