Рада провалила звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна
Верховна Рада провалила звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду держмайна України.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 225 парламентарів.
Топ коментарі
+3 Sergii Ustim
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+2 MrStepanovM
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+1 Mart
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Мілімітраж чи просто "повезло"....
чи будуть якісь потужні реформи??
Єхануров, Чечетов, рябченко, Семенюк, Умеров, та інші, можуть підтвердити …
Депутати ж ВРУ, не дарма гроші і для онуків заробляють