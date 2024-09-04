Рада звільнила міністрів Камишіна, Стефанішину, Малюську та Стрільця. Верещук та голова ФДМ Коваль поки лишаються на посадах

Сьогодні, 4 вересня 2024 року, Верховна Рада України підтримала відставку кількох міністрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Хто втратив міністерські крісла?

Так, Верховна Рада підтримала звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей та промисловості. Рішення підтримали 243 нардепи. Міністр відзвітував про свою роботу в залі парламенту.

Також ВР підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. "За" проголосувало 244 депутатів.

Окрім того, ВР підтримала відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. "За" проголосували 249 нардепів.

ВР також підтримала відставку Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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Натомість, за відставку Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України голосів не знайшлося. Вона поки лишається на посаді. Також не відтримала ВР рішення про звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна.

За відставку голови МЗС Дмитра Кулеби, який сьогодні подав відповідну заяву, Рада поки не голосувала.