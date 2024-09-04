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Рада звільнила міністрів Камишіна, Стефанішину, Малюську та Стрільця. Верещук та голова ФДМ Коваль поки лишаються на посадах

кабмін

Сьогодні, 4 вересня 2024 року, Верховна Рада України підтримала відставку кількох міністрів. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Хто втратив міністерські крісла?

Так, Верховна Рада підтримала звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей та промисловості. Рішення підтримали 243 нардепи. Міністр відзвітував про свою роботу в залі парламенту.

Також ВР підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. "За" проголосувало 244 депутатів.

Окрім того, ВР підтримала відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. "За" проголосували 249 нардепів. 

ВР також підтримала відставку Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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Натомість, за відставку Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України голосів не знайшлося. Вона поки лишається на посаді. Також не відтримала ВР рішення про звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна.

За відставку голови МЗС Дмитра Кулеби, який сьогодні подав відповідну заяву, Рада поки не голосувала.

Автор: 

Кабмін (14082) відставка (1462) звільнення (2672) Верещук Ірина (683) Малюська Денис (402) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354) Камишін Олександр (164) Стрілець Руслан (38)


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Топ коментарі
+21
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04.09.2024 15:24
+11
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04.09.2024 15:31
+7
6 годин тому - Заява написана 4 вересня. Яка причина - Кулеба не зазначив. Станом на 08:52 голова МЗС не прокоментував своє рішення про відставку. ТСН

А от це вже тхне сракою для Єрмака? Чи я помиляюся? Бо тато Кулеби та тато Єрмака падєльнікі по службі у Афгані часів війни кінця совдепії- один ГРУшник другий тіпа діпламат... Потїм Кулеба тато ще якийсь час залишався послом при ЗЕ а синочка призначили міністром при владі Єрмака ... Що суперечить управлінській етиці структур вищих рівнів державної влади тим паче..

Щось після того , як вова провів з Головкомом таємно навіть для Буданова з його вояками та РДГевцями та кажуть й Єрмак не знав ... про операцію по Курську, шота пашло нє так?
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04.09.2024 15:10
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Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=TjM-H2MK3xc Radio NV. Власта Лазур, Ігор Рейтерович: Раптові кадрові зміни в уряді. Яку мету переслідує Зеленський (19:40)
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04.09.2024 15:09 Відповісти
6 годин тому - Заява написана 4 вересня. Яка причина - Кулеба не зазначив. Станом на 08:52 голова МЗС не прокоментував своє рішення про відставку. ТСН

А от це вже тхне сракою для Єрмака? Чи я помиляюся? Бо тато Кулеби та тато Єрмака падєльнікі по службі у Афгані часів війни кінця совдепії- один ГРУшник другий тіпа діпламат... Потїм Кулеба тато ще якийсь час залишався послом при ЗЕ а синочка призначили міністром при владі Єрмака ... Що суперечить управлінській етиці структур вищих рівнів державної влади тим паче..

Щось після того , як вова провів з Головкомом таємно навіть для Буданова з його вояками та РДГевцями та кажуть й Єрмак не знав ... про операцію по Курську, шота пашло нє так?
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04.09.2024 15:10 Відповісти
Кулеба за свою некомпетентність, корупцію і зраду собі виторговує містечко в штаб квартирі НАТО, мажори не працюють, вони жирно живуть державним коштом
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04.09.2024 15:20 Відповісти
помиляєтесь,нічого не зміниться,хіба що за кордон звільнені нові ліца виведуть ще декілька мільярдів долларів,до речі Безугла була права хоча шикування не було але було велике скупчення військових поблизу інституту у Полтаві яке зафіксував кацапський беспілотник.команди йти в укриття також ніхто не дав.
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04.09.2024 15:20 Відповісти
Андрій Сибіга наступником Кулеби найімовірніше стане Андрій Сибіга, який нині працює першим заступником міністра. У відомство він потрапив, коли залишив посаду заступника очільника Офісу президента України Андрія Єрмака.
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04.09.2024 15:26 Відповісти
В першу чергу заяви на звільнення повинен написати дует: Малюк і Буданов. Після двох з половиною років війни стало зрозуміло, що війна закінчиться тільки тоді, коли склеїть ласти Пуйло. А тепер питання: скільки замахів на життя Пуйла здійснили ці два? Нуль, Зеро. Вони не виконують свої прямі функції підчас війни: терор проти ворога. Тільки не треба приводити приклади сумнівних вбивсв третьорядних колаборантів і пропагандистів. Це було зроблено з метою окозамилювання, щоб показати кипучу діяльність. А як почуваються московські генерали, які відддають накази про пуски ракет на укпраїнські міста? Чудово, Малюк і Буданов не потривожили жодного. Поскільки Малюк і Буданов категорично не бажають приступити до своїх обов'язків, їх необхідно негайно замінити. А Пуйло продовжує збирати свій урожай смерті.
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04.09.2024 16:31 Відповісти
Стаття Залужного про необхідність в ЗСУ особливих безпілотних військ у той час, коли Камишин вивозив тільки зерно оліграхату й насамперед свого барина Ахмєтова, а обіцяв мільйони дронів до кінця 2023 року ... ВСЕ ЗАКІНЧИЛОСЯ ВІДТСТАВКОЮ НАЙДОСВІДЧЕНІШИХ ГЕНЕРАЛІВ ******** ВІЙНИ - вишвирнули разом З ЗАЛУЖНИМ.
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04.09.2024 15:20 Відповісти
Наташа - шо з Селидовом і Торецком?
Позавчора ти розганяли ВСЄ ПРОПАЛО на весь свій рот?
Сьогдні по мєтодічці Ахметов?
Так як там справи з Селідовом та Торецком - що пише твоя протеже - все нормалізувалося?
За один день?
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04.09.2024 15:28 Відповісти
БРЕХЛО ТИ ПОДЛЯКІВСЬКЕ я "розганяла" де могла саме це 4 дні тому

Оккупантов связали. Покровск - ловушка. Лариса Волошина о стратегии Украины и информационном безумии. newsider
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04.09.2024 15:42 Відповісти
Ах цей настрій у жіночок - як погода в травні
Уже не зрада? Уже "лавушка"? хммм...
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04.09.2024 15:47 Відповісти
Цей посил я давала ще 4 дні тому - найкраща аналітика Волошиної у Кушнаря , коли усі орали зрада й там мене назвали зеленою саме з вашого болота "усьопропало "тіпа патріоти
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04.09.2024 15:52 Відповісти
давала посилання на Євгена Дикого , який так само гнав на *********** розгін УСЬОПРАПАЛАПАКОВСК
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04.09.2024 15:53 Відповісти
наташа, з таким "єкспертами" як ти та твоя ларка валошина - і ворогів не порібно
ВИ ще вчора волали так, що аж пеклу було душно - від ваших істеричних зоцків всі чорти зомліли
Я зараз - ВСЕ НОРМАЛЬНО? А хто поверне нервові клітини тим "довірливим" які вам повірили?
За подібне - горіти тобі і твойї ларці у пеклі - там такі крикі чорти *******...
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04.09.2024 15:57 Відповісти
справді дурна з таким ЄРМАКОлайном пішла в перепалку - ти заходило сюди останній раз 14 го серпня . Цим усе сказано
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04.09.2024 16:02 Відповісти
тобто ви як фашисти ділите людей на сорти?
перший сорт - ктосомной, другий сорт "ірмаколайкі"
третього не дано? По вашому Українців зі здоровим глузом в Україні не залишилося?
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04.09.2024 16:07 Відповісти
явний фейкометний брехун й здоровий глузд? ну да
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04.09.2024 16:29 Відповісти
останнє діло вірити зойкам "театральної гри" жінок - так вчив мене дід
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04.09.2024 16:32 Відповісти
Придурок ,коли ти взе зникнеш із сайта7 Задовбав своєю гнилятиною.
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04.09.2024 20:08 Відповісти
Краще не зачіпайте тему Торецька. Ви далекі від спроможності оцінювати там події.
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04.09.2024 21:07 Відповісти
Чому? А ви спроможні?
Логіка зрозуміла - де кацапи обкакалися - про те помовчимо 🤣
На Одесу вже не пливимо, Херсон не форсуємо, з Білорусі не наступаємо, Курщина - ліліпутіну не потрібна 🤣
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05.09.2024 12:24 Відповісти
🙂
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05.09.2024 12:48 Відповісти
Нещодавно Сергій Висоцький піднімав питання щодо експорту надлишку зброі, зробленої в України.
УЯВЛЯЕТЕ СОБІ? СБУ там пора розбиратись
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04.09.2024 15:47 Відповісти
мова йшла про новітні технології які можуть розширятися за рахунок ринку з України у т ч - ТЕЖ УСЬОПРАПАЛА?
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04.09.2024 15:55 Відповісти


Потужно озброять підаРашу



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04.09.2024 16:07 Відповісти
у СБУ одна задача рятувати БЄНЮ та втікачів СН
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04.09.2024 15:57 Відповісти
Знову в борделі пересунули ліжка.
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04.09.2024 15:13 Відповісти
Для кого це шапіто???
Для якихось реальних змін потрібно прибрати інших 5-6 менеджері + 1 "не лоха".
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04.09.2024 15:13 Відповісти
Все навколо нього, але він же має не підвладний ВР та шмигалю посаду . Й медведчуківщина вся поки що збереглася на чолі з Татаровим . Але вовчині нерви видали його на пресконференції. шота в каралєвствє Єрмака нє так... У Вашингтоні він не був занадто багато та часто на фотках поряд з Умєровим ... тільки загальні тусовки представників України Італії США
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04.09.2024 15:25 Відповісти
Зелена влада проросійського клоуна робить перестановки,які нічого не міняють каб. мін давно перетворився на інертний орган який нічого не вирішує ,всі рішення приймають в ОП.
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04.09.2024 15:20 Відповісти
Щодо питання про ЗВІТ за КРИВАВІ наслідки їх рішень, жодної мови з вуст Стефанчука, видно геть охляв, і не може уже сприймати об'єктивну реальність! Положення та норми Регламентів ВРУ та КМУ, для нього, то таке…
Колапс управління державою, за цих неуків!
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04.09.2024 15:23 Відповісти
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04.09.2024 15:24 Відповісти
Так слуги мабуть не звільняють Верещук , ЩОБ БУЛО КОГО ПОТІМ ПОСАДИТИ ЗА ЗРАДУ .
А шифери вже у Німеччини.
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04.09.2024 15:42 Відповісти
зелені криси вже прибарахлілісь і тікають
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04.09.2024 15:29 Відповісти
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04.09.2024 15:31 Відповісти
Вся ця акція спрямована виключно на те, щоб ті хто вже нажерся відійшли і дали корито тим, хто ще тільки готується пожерти!
Он міноборони - НІХЕРА не зробив!
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04.09.2024 15:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TI2t4X3795c Безугла залишається в комітеті нацбезпеки!🤬 До чого тут ОПЗЖ та Чмут
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04.09.2024 15:38 Відповісти
Смішно все це. Українці знають що в ОП, міністри і більшість парламента зрадники, нічого не можуть зробити тільки як чубитися між собою😂
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04.09.2024 15:41 Відповісти
Нащо той Кулеба, замість нього може Єрмак поїхати порішати. З тим же результатом.
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04.09.2024 16:00 Відповісти
А чому так мло?! Чи хтось мені заперечить, що той самий міністр МОЗ Ляшко чи МОН Лісовий щось роблять видатне для України? Сидять тупо на грошових каналах і черпаками грошенята черпають! Обох цих довбнів у відставку!
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04.09.2024 16:07 Відповісти
Таке враження що Україна і українці створенні на радість всіх білошкірих покидьків світу.
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04.09.2024 16:47 Відповісти
ого, нових послів просто ціла пачка
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04.09.2024 16:53 Відповісти
Необхідно Порошенка поставити мінстром закордонних справ!
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04.09.2024 17:24 Відповісти
Необхідно виганяти усіх оціх зєльоних слуг урода ZE разом із їхнім ,,найвеличнішим лідором **********". Вони вороги українців і працюють виключно на пуйла
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04.09.2024 18:42 Відповісти
Хто втратив міністерські крісла?
--------------------------------------------
Не верно.
Правильно: "Кто избавился от министерских кресел"
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04.09.2024 18:43 Відповісти
Потихоньку сваливают. Покровськ ситуация контрольована, продвижений рф нет
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04.09.2024 18:49 Відповісти
Пішаків викинули, злочинців побільше залишили🤬
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04.09.2024 19:25 Відповісти
Юзика надо министром назначить. Такой специалист пропадает. Прости Господи.
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04.09.2024 21:02 Відповісти
зе-команда - від перестановки зе-слуг справа не зробиться.
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04.09.2024 21:33 Відповісти
Є на світі кілка речей на які можна дивитись безкінечно: як палає вогнище, як тече струмок, на зірки на небі, і за перестановкою койок в психіатричній лікарні українського уряду.
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04.09.2024 23:17 Відповісти
****, а хто ж ким радився?
Позорна, ****** рада.
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05.09.2024 02:51 Відповісти
 
 