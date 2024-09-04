Рада звільнила міністрів Камишіна, Стефанішину, Малюську та Стрільця. Верещук та голова ФДМ Коваль поки лишаються на посадах
Сьогодні, 4 вересня 2024 року, Верховна Рада України підтримала відставку кількох міністрів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Хто втратив міністерські крісла?
Так, Верховна Рада підтримала звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей та промисловості. Рішення підтримали 243 нардепи. Міністр відзвітував про свою роботу в залі парламенту.
Також ВР підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. "За" проголосувало 244 депутатів.
Окрім того, ВР підтримала відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. "За" проголосували 249 нардепів.
ВР також підтримала відставку Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Натомість, за відставку Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України голосів не знайшлося. Вона поки лишається на посаді. Також не відтримала ВР рішення про звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна.
За відставку голови МЗС Дмитра Кулеби, який сьогодні подав відповідну заяву, Рада поки не голосувала.
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А от це вже тхне сракою для Єрмака? Чи я помиляюся? Бо тато Кулеби та тато Єрмака падєльнікі по службі у Афгані часів війни кінця совдепії- один ГРУшник другий тіпа діпламат... Потїм Кулеба тато ще якийсь час залишався послом при ЗЕ а синочка призначили міністром при владі Єрмака ... Що суперечить управлінській етиці структур вищих рівнів державної влади тим паче..
Щось після того , як вова провів з Головкомом таємно навіть для Буданова з його вояками та РДГевцями та кажуть й Єрмак не знав ... про операцію по Курську, шота пашло нє так?
Позавчора ти розганяли ВСЄ ПРОПАЛО на весь свій рот?
Сьогдні по мєтодічці Ахметов?
Так як там справи з Селідовом та Торецком - що пише твоя протеже - все нормалізувалося?
За один день?
Оккупантов связали. Покровск - ловушка. Лариса Волошина о стратегии Украины и информационном безумии. newsider
Уже не зрада? Уже "лавушка"? хммм...
ВИ ще вчора волали так, що аж пеклу було душно - від ваших істеричних зоцків всі чорти зомліли
Я зараз - ВСЕ НОРМАЛЬНО? А хто поверне нервові клітини тим "довірливим" які вам повірили?
За подібне - горіти тобі і твойї ларці у пеклі - там такі крикі чорти *******...
перший сорт - ктосомной, другий сорт "ірмаколайкі"
третього не дано? По вашому Українців зі здоровим глузом в Україні не залишилося?
Логіка зрозуміла - де кацапи обкакалися - про те помовчимо 🤣
На Одесу вже не пливимо, Херсон не форсуємо, з Білорусі не наступаємо, Курщина - ліліпутіну не потрібна 🤣
УЯВЛЯЕТЕ СОБІ? СБУ там пора розбиратись
Потужно озброять підаРашу
Для якихось реальних змін потрібно прибрати інших 5-6 менеджері + 1 "не лоха".
Колапс управління державою, за цих неуків!
А шифери вже у Німеччини.
Он міноборони - НІХЕРА не зробив!
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Не верно.
Правильно: "Кто избавился от министерских кресел"
Позорна, ****** рада.