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МИД возглавит Сибига, а Верещук и Камышин переходят в Офис президента, - "слуга народа" Арахамия о кадровых переменах

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія

В среду, 4 сентября, состоялось заседание фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского. Речь шла о кадровых изменениях в правительстве и Офисе президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал Арахамия, по результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства.

МИД вместо Дмитрия Кулебы возглавит его первый заместитель, в прошлом посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Алексей Кулеба будет назначен Министром развития общин, территорий и инфраструктуры.

"Он возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. Впоследствии, как и было задумано, его разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики", - рассказал нардеп.

Дополняется...

 

Автор: 

изменения (181) Кабмин (14026) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+49
Абхаській бібізянці пора в СІЗО,за наведення ракет на Яворів і за Турецькі договорняки.
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04.09.2024 20:41
+42
В борделі ліжка пересовують.
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04.09.2024 20:43
+39
Так а поміняли то що? Колективний Єрмак залишився!
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04.09.2024 20:44
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Правила форума Совет форумчан
Якби я був на місці Арахама - то так
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04.09.2024 20:46 Ответить
Ви шо не бачите - шо там кого не копни - корупція
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04.09.2024 20:50 Ответить
, ***** , eta ti ? 🤔
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04.09.2024 21:01 Ответить
А не видно? Сам зізнався
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04.09.2024 22:04 Ответить
Лікар сказав в морг. Значить в морг....
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04.09.2024 21:33 Ответить
Ми раді, Агрохімія...
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04.09.2024 20:37 Ответить
Нащо нам цей Сибіга, давай Либігу!
Офісні планктони...
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04.09.2024 20:38 Ответить
Кадровые ротации по результатам заседания фракции "Слуга народа" на которой присутствовал Зеленский

▪️МИД возглавит Андрей Сибига вместо Дмитрия Кулебы.
▪️Минрегион-вице-премьер - Алексей Кулеба. Он возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. Впоследствии, как и было задумано, его разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики.
▪️Министр юстиции-вице-премьер по евроинтеграции - Ольга Стефанишина.
▪️Минвет - Наталья Калмыкова.
▪️Министерство культуры и информационной политики - Николай Точицкий. На данном этапе должны усилить борьбу с дезинформацией, для этой задачи нужен кандидат с международным опытом.
▪️Минагро - Виталий Коваль.
▪️Минмолодежи - Матвей Бедный.
▪️Минэкологии - Светлана Гринчук.
▪️Минстратпром - Герман Сметанин.

Александр Камышин переходит в Офис Президента, где продолжит заниматься вопросами вооружения и инфраструктуры. Также в Офис Президента переходит Ирина Верещук, которая будет работать профильным заместителем руководителя ОП.
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04.09.2024 20:39 Ответить
Так а поміняли то що? Колективний Єрмак залишився!
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04.09.2024 20:44 Ответить
Ну как что... Частично будут новые лице у марионеток. Разве этого мало?)
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04.09.2024 21:10 Ответить
Я маю надю ОПУ вже потиху стає тою 3,14здою. До Арахамії треба врятувати ну чисто ОПОЗАЖОНОАХМЕТІВСЬКИХ. Вони Єрмаку ближче .
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04.09.2024 21:18 Ответить
Дерьмак и назначает ..
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05.09.2024 01:13 Ответить
Це ви переклали для щелепних?
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04.09.2024 21:10 Ответить
Перестановка кроватей в зеленом борделе
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04.09.2024 21:29 Ответить


Подивитеся де ці Екси випливуть: радниками ОП і послами

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04.09.2024 20:41 Ответить
Блін! Які вони всі однакові! Наче міньйони з відомого мультика! Міняй місцями - ніхто і не помітить. Тільки міньйони у мультику таки позитивні.
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04.09.2024 20:41 Ответить
Абхаській бібізянці пора в СІЗО,за наведення ракет на Яворів і за Турецькі договорняки.
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04.09.2024 20:41 Ответить
Я не хочу,щоб їх судили, я хочу, щоб вони здохли.
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05.09.2024 08:17 Ответить
В борделі ліжка пересовують.
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04.09.2024 20:43 Ответить
Та пофігу! Сутенер той самий.
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04.09.2024 20:46 Ответить
У таборі проста зміна білизни - перший барак міняється білизною з другим!
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04.09.2024 22:08 Ответить
Все простіше сусідні ліжка міняються постіллю
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04.09.2024 22:10 Ответить
....а в домі ,на якому мерехтів ліхтар червоний, повії разом з сутинерами ,з місця на місце ліжка пересували...
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04.09.2024 20:43 Ответить
Грандіозна перестановка ліжок у борделі. А повії - ті самі...
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04.09.2024 20:44 Ответить
Та, навіть ліжок не переставляли - просто повії понімались ліжками!
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04.09.2024 21:52 Ответить
..вместо того, чтобы гнать "девочек" нахер, они их меняют местами.. руководсво заведения вообще вне подозрений.. потужно..
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04.09.2024 20:44 Ответить
Ну, логічно, переходять в реальний Уряд, цей давно нічого не вирішує…
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04.09.2024 20:46 Ответить
Ті ж яйця, тільки у профіль.
Пару дружбанів Єрмак втелющить в Уряд, а так - черговий пшик.
Поки ЄрмаЗеленський будуть стирчати на Банковій - добра не чекайте.
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04.09.2024 20:46 Ответить
Чуєте скрегіт?
То ОПа в своєму борделі ліжки пересуває.
Чуєте незрозумілий лемент?
То повії ОПи вихваляють свої нові місця.
Чуєте переможні реляції?
То ОПа розказує про майбутню потужність від пересування ліжок і перекладання своїх повій.

Не бачите змін на краще від усього цього навіть у перспективі?
Вітаю! Ви в реальному світі
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04.09.2024 20:47 Ответить
Шкода Дмитук втік, а так би "працював" в ОПі, хоча Безугла в охвісі була б на своєму місці.
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04.09.2024 20:49 Ответить
Як не тусуй колоду з міченими картами ітог відомий , Вас все одно наїбуть🤮
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04.09.2024 20:49 Ответить
Крім цього, за словами Арахамії, під час засідання фракції обговорювалося створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.


Хорошо что мы такая "богатая" страна... Можем себе позволить, еще сотни дармоедов содержать.
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04.09.2024 20:52 Ответить
Ще не всі зелені ляді прилаштовані на жирні бюджетні містця.
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04.09.2024 20:56 Ответить
Підозрюю що Міністром призначать негра Беленюка. Після коротких курсів пік апу звичайно...
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04.09.2024 21:39 Ответить
Давид родился 23 мая 1979 года в России, в городе Сочи. Некоторое время жил в Грузии в Гаграх. В 1992 году, спасаясь от войны в Абхазии, переехал с родителями в украинский https://file.liga.net/region/nikolaev_i_nikolaevskaya_oblast Николаев . Там вырос и окончил общеобразовательную школу № 36. Изучал экономику в Европейском университете.

Нагадаємо, нещодавно президент Україн Володимир Зеленський повідомив, що https://www.rbc.ua/rus/news/ministerstvo-ednosti-zelenskiy-anonsuvav-1724090776.html Україна запустить інституцію, яка має забезпечити єдність українців за кордоном та протидію російській пропаганді.

Глава держави зазначив, що українці є у всіх частинах світу та в більшості держав. Тому необхідно модернізувати державні інституції, щоб вони відповідали завданням єднання всіх українців навколо України.
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05.09.2024 05:53 Ответить
кулєба вже десь шось не те брякнув; його шефу дєрьмаку це не сподобалося.
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04.09.2024 20:53 Ответить
Зеленський дав команду переставляти ліжка місцями: в уряді зміни
https://www.youtube.com/watch?v=5-IPamHjDDg
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04.09.2024 20:54 Ответить
А що це за круговорот води в природі?
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04.09.2024 20:55 Ответить
Це круговорот ліжок
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04.09.2024 20:57 Ответить
Круговорот клієнтів. Як не крути, а обслуговувати будуть ті самі.
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04.09.2024 21:02 Ответить
Круговорот павуків у банці.
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04.09.2024 21:17 Ответить
Круговорот лайна...
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05.09.2024 09:07 Ответить
Павуки...
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04.09.2024 20:57 Ответить
ОПа завершує конституційний переворот... Реально, от які функції ОПи згідно Конституції і яку конструкцію дЄрмак тут вибудовує? Цікаво, а Зєлєнскому там місце залишилось? З ним як? Залишається на посаді конферансьє чи взагалі приберуть?
І що нас з того всього чекає? Адже ж все не просто так...
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04.09.2024 20:57 Ответить
Це навіть не ліжка переставили, а картини на стіні поміняли місцями
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04.09.2024 21:01 Ответить
Це не просто перестановка ліжок в борделі. Це потужна і незламна перестановка ліжок.
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04.09.2024 21:01 Ответить
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04.09.2024 21:02 Ответить
ZEkloun i Dermak meniaiet abslugu , tipa baieri plahie , a car ( cari ) haroshi .....
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04.09.2024 21:03 Ответить
Верещук як справжнє лай*о не тоне
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04.09.2024 21:04 Ответить
Мдааа… це ще ті українці
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04.09.2024 21:06 Ответить
"Слідкуйте за руками..." Багато галасу з нічого. Зато піпл зхавае.
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04.09.2024 21:06 Ответить
клоуни
закривайте занавіси
ЦИРК Ує... мЄрив, уЄ зАрахамив
йо..не шапіто, скільки можна мордувати Україну.
яка нах. верещук, які нах...й зеленнсКіЄ
ви КОНЧЕНІ
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04.09.2024 21:09 Ответить
чим далі, тим україну все глибше і глибше, засмоктує в сраку, з якої нема виходу.
зе!шобла краде, бреше, сцить в очі, українці, на своєму горбу, тягнуть свій хрест 2019.
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04.09.2024 21:11 Ответить
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь.
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04.09.2024 21:15 Ответить
Кручу-верчу, на*бать хочу...
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04.09.2024 21:16 Ответить
Будуть якісь реформи, чи зе-шапіто вирішило торганути високими державними посадами
і це перестановка ліжок в "дурдомі"?
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04.09.2024 21:18 Ответить
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04.09.2024 21:18 Ответить
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04.09.2024 21:34 Ответить
Верещучка подзвонила Мертведчуку, і сказала, що її хочуть зняти. Мертведчук подзвонив Єрмаку, і пригрозив перестати фінансувати все шобло. Все шобло потіснилось, і прийняло людину Мертведчука до себе.
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04.09.2024 21:20 Ответить
Одни ВЖЕ намародьорили,зє треба інших напакувати!
Длю зє нові обіцяли збільшити!
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04.09.2024 21:21 Ответить
в арм1ю служить н1хто не п1де
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04.09.2024 21:22 Ответить
Від перестановки слагаємих сума не міняється.
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04.09.2024 21:24 Ответить
От перетусовки бл*дей триппер не пропадает из борделя.
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04.09.2024 21:30 Ответить
Вопрос задан сегодня утром - Водночас відповідаючи на запитання, чи відомо, яку посаду обійме , президент зазначив, що на сьогодні не може прогнозувати, "чим конкретно займатиметься той чи інший міністр". Джерело:

Шо, зеденок, елдак тебе не сказал какую бл*дь на какое кровать?
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04.09.2024 21:27 Ответить
Перетасовка зелених ''прастітуток''.
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04.09.2024 21:27 Ответить
Картіна маслом …
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04.09.2024 21:31 Ответить
Арахамія, Татаров, Єрмак і т.п., але тільки не українці...
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04.09.2024 21:34 Ответить
Малюють на зеленому полотні зеленими фарбами.
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04.09.2024 21:40 Ответить
ЦІКАВА ІНФА
Іван Васильович СибігаНародивсяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 19 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 (79 років)
с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Бокиївка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Хмельницька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Громадянство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР → https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Національністьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українець Діяльністьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80 офіцер Alma materhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Львівський університет ПосадаПрокурор Хмельницької областіВійськове званняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 Генерал-лейтенант юстиціїДітиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сибіга Ігор Іванович
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сибіга Андрій Іванович
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04.09.2024 21:40 Ответить
у голови ОП 9!!! заступників,замість шурми стане верещук?! 9 +секретар,які ,крім татарова,не мають голосу і мужності((.
20.08.оголошено про створення до осені міністерства єдності. 4.09.арахамія прогнозує створення міністерства украінців закордону,і того ще+купу нікчемних бюрократів((
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04.09.2024 21:41 Ответить
На манежі всі ті ж *****.
Просто попереставляли місцями.
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04.09.2024 21:46 Ответить
Як вас служки, Зеленський з єрмаком, не розсаджують на ліжках, а на вашій совісті, усі загиблі Українці з 2019 року!!
Добре, що про це усе, відомо Західним Партнерам, усе в деталях!!
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04.09.2024 21:55 Ответить
Його життєве покликання - продавати шаурму на базарі в Сухумі.
Але через якісь дивні обставини він тасує міністрів в Україні, збирає чемодани доларів від зрадників і корупціонерів і заробляє мільйони на війні.
Коли він вже займеться своєю справою за покликанням
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04.09.2024 22:05 Ответить
Та що це за ганьба в українській державі? Як нацмен Ара-хамія, може може думати за державу Україна?
Та допоки не українці, будуть правити українцями?
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04.09.2024 22:06 Ответить
Це торба. Мішають лайно в ополонці
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04.09.2024 22:17 Ответить
Як не мішай зелену блювоту, борщем вона не стане
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04.09.2024 22:31 Ответить
Каков ОП - таков и президент
Крапка.
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04.09.2024 22:33 Ответить
-Почему Вы не сделаете пластическую операцию?
- Смысл делать фасад, если канализация стара!? (Ф. Раневская).

Нажаль
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04.09.2024 22:38 Ответить
После войны все на нары пойдёте
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04.09.2024 22:42 Ответить
Або в Кнесет.....
Ерец-Ізраель не видає носіїв свого паспорту!!! Навіть вилупків і негідників
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04.09.2024 23:42 Ответить
наперсточники
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04.09.2024 22:44 Ответить
Те що Україна досі існує це якийсь рекорд Гіннеса. Я справді не знаю як при такій владі це можливо
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04.09.2024 22:45 Ответить
Звітів про виконану роботу сьогодні давать не прийнято, але що може сказати для прикладу міністр Верещук яка піде на підвищення: 2 роки в кріслі, житла для переселенців так і не побудувала, з шести мільйонів бомжів п'ятьом урізала виплату тих нещасних 2 000 грн, ага служу народу України. Це все що треба знать про Мінреінтеграції.
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04.09.2024 23:19 Ответить
Міністерство розмінування територій
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04.09.2024 23:41 Ответить
- Стій, братця, стій! - кричить їм
Мавпа.- Постривайте!
Хіба заграєм так? Інакше посідайте.
- Ти з басом, Мишечко, сідай проти альта,
Я, прима, сяду проти втори (3);
Тоді вже буде музика не та:
У танець підуть ліс і гори!
Знов сіли, почали Квартет;
А діло все не йде вперед.
Джерело: https://dovidka.biz.ua/bayky-ivana-krylova-ukrainskoyu

Кричить Осел,- усе в нас піде ладом,
Як поряд сядем! -
Послухали Осла, поважно сіли вряд;
А все-таки Квартет не йде на лад.

Ще гірше, ніж раніш, пішли між ними чвари й свари,
Кому і як сідать.
/Глібов--виявився пророком щодо появи на Світ нащих ЗЕ-мудрагелів /
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05.09.2024 00:00 Ответить
Касательно Зеленского.
Скажи кто твой друг (Коломойский) и я скажу кто ты.
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05.09.2024 02:51 Ответить
Клоуни... що з них візьмеш
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05.09.2024 05:11 Ответить
Треба виповняти норми Конституції і усе. В Україні повна узурпація влади, корупція та крадіжки.
Стаття 103
Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
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05.09.2024 07:36 Ответить
Усіх розтріляти без суда та слідства!
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05.09.2024 08:24 Ответить
А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь"
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05.09.2024 08:52 Ответить
Робота з розряду - їхав, плакав, срав, балакав.
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05.09.2024 08:58 Ответить
"МЗС очолить Симба"
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05.09.2024 09:57 Ответить
 
 