МИД возглавит Сибига, а Верещук и Камышин переходят в Офис президента, - "слуга народа" Арахамия о кадровых переменах
В среду, 4 сентября, состоялось заседание фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского. Речь шла о кадровых изменениях в правительстве и Офисе президента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как рассказал Арахамия, по результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства.
МИД вместо Дмитрия Кулебы возглавит его первый заместитель, в прошлом посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Алексей Кулеба будет назначен Министром развития общин, территорий и инфраструктуры.
"Он возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. Впоследствии, как и было задумано, его разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики", - рассказал нардеп.
Дополняется...
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+49 Лис Микита #575773
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+42 Vasyl Ivanyk
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Офісні планктони...
▪️МИД возглавит Андрей Сибига вместо Дмитрия Кулебы.
▪️Минрегион-вице-премьер - Алексей Кулеба. Он возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. Впоследствии, как и было задумано, его разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики.
▪️Министр юстиции-вице-премьер по евроинтеграции - Ольга Стефанишина.
▪️Минвет - Наталья Калмыкова.
▪️Министерство культуры и информационной политики - Николай Точицкий. На данном этапе должны усилить борьбу с дезинформацией, для этой задачи нужен кандидат с международным опытом.
▪️Минагро - Виталий Коваль.
▪️Минмолодежи - Матвей Бедный.
▪️Минэкологии - Светлана Гринчук.
▪️Минстратпром - Герман Сметанин.
Александр Камышин переходит в Офис Президента, где продолжит заниматься вопросами вооружения и инфраструктуры. Также в Офис Президента переходит Ирина Верещук, которая будет работать профильным заместителем руководителя ОП.
Подивитеся де ці Екси випливуть: радниками ОП і послами
Пару дружбанів Єрмак втелющить в Уряд, а так - черговий пшик.
Поки ЄрмаЗеленський будуть стирчати на Банковій - добра не чекайте.
То ОПа в своєму борделі ліжки пересуває.
Чуєте незрозумілий лемент?
То повії ОПи вихваляють свої нові місця.
Чуєте переможні реляції?
То ОПа розказує про майбутню потужність від пересування ліжок і перекладання своїх повій.
Не бачите змін на краще від усього цього навіть у перспективі?
Вітаю! Ви в реальному світі
Хорошо что мы такая "богатая" страна... Можем себе позволить, еще сотни дармоедов содержать.
Нагадаємо, нещодавно президент Україн Володимир Зеленський повідомив, що https://www.rbc.ua/rus/news/ministerstvo-ednosti-zelenskiy-anonsuvav-1724090776.html Україна запустить інституцію, яка має забезпечити єдність українців за кордоном та протидію російській пропаганді.
Глава держави зазначив, що українці є у всіх частинах світу та в більшості держав. Тому необхідно модернізувати державні інституції, щоб вони відповідали завданням єднання всіх українців навколо України.
https://www.youtube.com/watch?v=5-IPamHjDDg
І що нас з того всього чекає? Адже ж все не просто так...
закривайте занавіси
ЦИРК Ує... мЄрив, уЄ зАрахамив
йо..не шапіто, скільки можна мордувати Україну.
яка нах. верещук, які нах...й зеленнсКіЄ
ви КОНЧЕНІ
зе!шобла краде, бреше, сцить в очі, українці, на своєму горбу, тягнуть свій хрест 2019.
Всё в музыканты не годитесь.
і це перестановка ліжок в "дурдомі"?
Длю зє нові обіцяли збільшити!
Шо, зеденок, елдак тебе не сказал какую бл*дь на какое кровать?
Іван Васильович СибігаНародивсяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 19 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 (79 років)
с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Бокиївка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Хмельницька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Громадянство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР → https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Національністьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українець Діяльністьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80 офіцер Alma materhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Львівський університет ПосадаПрокурор Хмельницької областіВійськове званняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 Генерал-лейтенант юстиціїДітиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сибіга Ігор Іванович
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сибіга Андрій Іванович
20.08.оголошено про створення до осені міністерства єдності. 4.09.арахамія прогнозує створення міністерства украінців закордону,і того ще+купу нікчемних бюрократів((
Просто попереставляли місцями.
Добре, що про це усе, відомо Західним Партнерам, усе в деталях!!
Але через якісь дивні обставини він тасує міністрів в Україні, збирає чемодани доларів від зрадників і корупціонерів і заробляє мільйони на війні.
Коли він вже займеться своєю справою за покликанням
Та допоки не українці, будуть правити українцями?
Крапка.
- Смысл делать фасад, если канализация стара!? (Ф. Раневская).
Нажаль
Ерец-Ізраель не видає носіїв свого паспорту!!! Навіть вилупків і негідників
Мавпа.- Постривайте!
Хіба заграєм так? Інакше посідайте.
- Ти з басом, Мишечко, сідай проти альта,
Я, прима, сяду проти втори (3);
Тоді вже буде музика не та:
У танець підуть ліс і гори!
Знов сіли, почали Квартет;
А діло все не йде вперед.
Джерело: https://dovidka.biz.ua/bayky-ivana-krylova-ukrainskoyu
Кричить Осел,- усе в нас піде ладом,
Як поряд сядем! -
Послухали Осла, поважно сіли вряд;
А все-таки Квартет не йде на лад.
Ще гірше, ніж раніш, пішли між ними чвари й свари,
Кому і як сідать.
/Глібов--виявився пророком щодо появи на Світ нащих ЗЕ-мудрагелів /
Скажи кто твой друг (Коломойский) и я скажу кто ты.
Стаття 103
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