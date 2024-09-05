Шмыгаль подал в Раду представление о назначении 8 новых министров
В Верховную Раду, по предложению депутатской фракции "Слуга народа", которая действует на правах коалиции, поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении новых министров.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
Предлагается назначить:
- Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министром юстиции - Ольгу Стефанишину
- Вице-премьер-министром по восстановлению Украины, министром развития громад и территорий - Алексея Кулебу
- Министром аграрной политики и продовольствия - Виталия Коваля
- Министром молодежи и спорта - Матвея Бедного
- Министром защиты окружающей среды и природных ресурсов - Светлану Гринчук
- Министром по делам ветеранов - Наталью Калмыкову
- Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности - Германа Сметанина
- Министром культуры и стратегических коммуникаций - Николая Точицкого.
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Головна проблема України у війні з РФ - це обрання президентом блазня, який до війни професійно об сирав Україну і українців в своєму кварталі.
Ховався від призиву в армію і ховав гроші по офшорам.
Ви думаєте, що він змінився і став патріотом?
Настоящая проблема - абсолютное большинство украинцев дрбровольно выбрало ЭТО.
Щодня!
Чи жере крадені яйця на "лазурному березі"?
https://www.youtube.com/shorts/7gGTuuV0Rjc?feature=share
і це просто перестановка ліжок в "дурдомі"?
А ще можна перекрадати гроші з кишені у кишеню і казати, що їх стало більше.
Пішов тільки Шурма. І той стопудово просто тепер буде якимсь основним ексклюзивним постачальником за потрійними цінами.
Як Кирил Тимошенко фортифікації нині "будує", так Шурма з Галущенко буде пиляти гроші на "будівництві" АЕС.
То інший Кулєба.
Якщо і інші призначення такі самі - ж*па Кабміну остаточно.
"Справжнього" розвалу владних структур намає - бо немає владних структур.
Є дурнувата непрацююча імітація в стилі мерзенного 95-го кварталу.
Якщо у одній будівлі зібрати інфантильних недоумків, ворюг і саботажників - і повісити табличку "кабінет міністрів" - чи буде це справжнім Кабінетом Міністрів ? Ні не буде.
Ця будівля залишиться "кабінетом" різних прощалиг і невігласів.
2. Демагогія, або риторика, або демагогічна риторика ...
Бо сподіватися, що опудало "президента" може стати справжнім Президентом - все одно, що чекати аби опудало на полі стало комбайнером.
Якщо на місце головного лікаря призначити кочегара - в лікарні буде "бардак". Якщо на місце автомеханіка призначити фотографа - в майстерні буде "бардак". Якщо на місце міністра призначити якогось недоумка - в міністерстві буде "бардак".
Уся українська влада - непрацююча імітація з недоумків на чолі із найвправнішим імітатором і брехуном Зеленським. Тому і в країні такий "бардак".
Знову риторика. Ще раз - країною керують директори департаментів міністерств. Вони постійні. Міністри - політичні фігури, часто тимчасові.
Зеленський же як "керує" - дав вказівку "посадити трильйон дерев" чи виробити "квадрильйон мегават електрики" і ходить гоголем - покерував, аж втомився. А міністерство бере під козирьок і починає філонити та придурюватися, що бздура розумна і її можна виконати. І настає БАРДАК - тобто пісець.
До речі - так було за СРСР. Недарма від Зеленського за кілометр смердить тупим совком.
Вже писав 250 разів - Президент (и) політична (і) особа (и). Може патякати що завгодно. Така реальність. І нічого йому за це не буде. Чому так ? Не знаю ! Так склалося у багатьох країнах.
Не Трампа дивимось.
От у Франції вже 2 чи 3 Президентів судили. Після каденції. І за "інші" справи.
В министры вовсе не годитесь".
Україна уZeленського це коли звинувачену у розкраданнях у МінЮсті ( Стефанишину ) призначають очільницею того самого Мін'юсту.
ПОЛИТИКО
https://www.politico.eu/article/ukrainian-president-volodymyr-zelenskyy-backlash-government-reshuffle-opposition-war-in-ukraine/
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/ind.80/zvit_2020_rik.pdf