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Шмыгаль подал в Раду представление о назначении 8 новых министров

шмигаль

В Верховную Раду, по предложению депутатской фракции "Слуга народа", которая действует на правах коалиции, поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении новых министров.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Предлагается назначить:

  • Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министром юстиции - Ольгу Стефанишину
  • Вице-премьер-министром по восстановлению Украины, министром развития громад и территорий - Алексея Кулебу
  • Министром аграрной политики и продовольствия - Виталия Коваля
  • Министром молодежи и спорта - Матвея Бедного
  • Министром защиты окружающей среды и природных ресурсов - Светлану Гринчук
  • Министром по делам ветеранов - Наталью Калмыкову
  • Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности - Германа Сметанина
  • Министром культуры и стратегических коммуникаций - Николая Точицкого.

Читайте: Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве и Офисе президента: Нам нужен новый уровень

Автор: 

ВР (29244) Кабмин (14026) кадры (611) Мельничук Тарас (44)


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Топ комментарии
+28
Голобородько, за якого фактично проголосували українці - протистояв олігархам, які, змовившись між собою, ділили країну. Тож подібні очікування українців перемістились на Зеленського і в реальному житті.

Головна проблема України у війні з РФ - це обрання президентом блазня, який до війни професійно об сирав Україну і українців в своєму кварталі.

Ховався від призиву в армію і ховав гроші по офшорам.

Ви думаєте, що він змінився і став патріотом?
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05.09.2024 00:16
+16
Ну якщо бізнес Баканова юриста процвітає- то вони мабуть разом?Які ж мерзотні зеленогнилі ублюдочні
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05.09.2024 02:42
+14
Треба ще одне подання: міністром Сонця - Ростислава Шурму і ввести податок на сонце,бо народ настільки офігів,що гріється безкоштовно сонячним теплом,а Андрій Борисович і його кишеньковий "тузік" по кличці Потужний,втрачають мільярди на тому,що сонце не оподатковується
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05.09.2024 00:37
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Голобородько, за якого фактично проголосували українці - протистояв олігархам, які, змовившись між собою, ділили країну. Тож подібні очікування українців перемістились на Зеленського і в реальному житті.

Головна проблема України у війні з РФ - це обрання президентом блазня, який до війни професійно об сирав Україну і українців в своєму кварталі.

Ховався від призиву в армію і ховав гроші по офшорам.

Ви думаєте, що він змінився і став патріотом?
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05.09.2024 00:16 Ответить
Выборы - это такие украинские грабли. Сколько их было, всегда вместо националистов каких-то клептократических олигархов ************ выбирают. Сами виноваты. Потому ***** и приперлось в Украину, а не в Литву или Польшу.
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05.09.2024 05:41 Ответить
Ця помилка вже вартує життя сотням тисяч .Але і зараз краіною керує агент Козир .Єрмак зміг впевнити американців, що Зе недієздатний. І це також правда. Як можна виграти у війні при такому розкладі? Тільки коаліційний уряд. Але Єрмак на це не підписується, звичайно .А надавити нікому .Нам не повезло , шо Байден в силу віку ні на що не здатен.
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05.09.2024 08:23 Ответить
Який ще коаліційний уряд? Якщо подивитися на ту Раду - одні злодії та крадії.
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05.09.2024 08:42 Ответить
І чому це одне виключає інше ?
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05.09.2024 10:51 Ответить
Разве в этом проблема? Всяких клоунов, ворья, да и просто дебилов по улицам много ходит, но президентами-то их зачем выбирать?
Настоящая проблема - абсолютное большинство украинцев дрбровольно выбрало ЭТО.
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05.09.2024 10:12 Ответить
Нє, не змінився: Говнобородько залишається Говнобородьком...
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05.09.2024 10:26 Ответить
Гмм, - для початку покажіть мені хто тут не еврей "від Адама", чи "від Ноя", чи якщо змінили вигляд плоті та тарілку-територію то нутро змінилось? Добре було б почитати Джима Такера про реінкарнації чи то воскресіння, та відкрити шифром часу Біблію, яка говорить, що ****** ***** ******ич не хто інший, як такий собі апостол Лука, але скільки не лизали афериста - сраку так і не вилизали. Ну і ще добре було б знати про те, що інки(тоже "хлопці з оселедцями") добре описали та наслідують в потомках - як і за якими правилами та коли змінюють колір одежі-плоть та тарілку столу Земля, бо в Біблії сказано, що в виході з Египту евреї не мали ХЛІБА=ЗНАНЬ ПРО ЗАКОН, а лише примітив слухів, що почерпнули жінки обслуговуючи фараонів та жреців. Ніщо так не змінить *****, як "шкура з царського плеча"=від БОГА в племена закриті світу(рідко бачать) і ********* йому звідти в день "сьогодні" - не пере*********. Це й є те печерне воскресіння, яке він сам собі напроповідував. Ну і ще є такий собі "ЗАКОН ПОДІБНОСТІ" - ДЛЯ ЙОГО ІДІОТІВ.
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05.09.2024 11:10 Ответить
Перестановка кроватей в барделе , как правило НЕ даёт результатов.
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05.09.2024 00:28 Ответить
Це тобі не дає, а в телемарафоні можна тиждень обговорювати
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05.09.2024 00:39 Ответить
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05.09.2024 07:11 Ответить
БОГ робить те саме змінюючи колір плоті та тарілку-територію, - церква вам про це не розкаже, бо там їбало відгодовують "на шару", а не ЗАКОНИ вчать.
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05.09.2024 11:18 Ответить
піар-технологи ОПГ "Слуга народу" втрачають хватку. Наприклад, міністром спорту я б призначив Жана Беленюка. Людина медійна, знана і тупа, під стать електорату. Пацієнти телемарафону сцяли б кипятком від потужного рішення незламного Лідера
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05.09.2024 00:37 Ответить
Беленюк самодостатній і є ризик,що його рейтинг,серед "корисних хом'ячків",може підскочити вище,чим в Потужного.Кандидати мають відповідати трьом основним критеріям: 1) любити Зеленського,2)слухатись Єрмака,3)щомісяця заносити в ОПешечку кеш.
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05.09.2024 00:43 Ответить
Якого щомісяця?
Щодня!
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05.09.2024 08:02 Ответить
але ж тупий, що сибірській валянок ...
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05.09.2024 08:54 Ответить
Тупий, що сибірський валянок потужно мерствує в столиці вже 10 років і нічого.
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05.09.2024 14:20 Ответить
Треба ще одне подання: міністром Сонця - Ростислава Шурму і ввести податок на сонце,бо народ настільки офігів,що гріється безкоштовно сонячним теплом,а Андрій Борисович і його кишеньковий "тузік" по кличці Потужний,втрачають мільярди на тому,що сонце не оподатковується
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05.09.2024 00:37 Ответить
Резніков в тюрмі?, в окопах Покровська?

Чи жере крадені яйця на "лазурному березі"?
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05.09.2024 01:10 Ответить
Ну якщо бізнес Баканова юриста процвітає- то вони мабуть разом?Які ж мерзотні зеленогнилі ублюдочні
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05.09.2024 02:42 Ответить
Так ще не звільнили частину - куди Шмигаль поспішає ?
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05.09.2024 01:27 Ответить
Вчора регіонали пішли на ДН Суркіса. Не вистачало голосів. Сьогодні обов'язково проголосують.
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05.09.2024 12:56 Ответить
Хто всі ці люди?
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05.09.2024 01:32 Ответить
слідкувати за політикою треба, а це складно і мороки багато

https://www.youtube.com/shorts/7gGTuuV0Rjc?feature=share
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05.09.2024 10:56 Ответить
Хто все эти люди?????
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05.09.2024 02:01 Ответить
Не задавай вопросов, слушая сказку.
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05.09.2024 05:17 Ответить
А начальником транпортного отдела кто будет? Это очень важный вопрос
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05.09.2024 02:05 Ответить
будуть нові молюски, мядузи та інші зелені головоногі з трускавецьких університетів.
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05.09.2024 04:21 Ответить
А ви казали що зелені мухи вже передохли.
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05.09.2024 04:47 Ответить
Когда для расстрела властьпридержащих начнут команду собирать?
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05.09.2024 05:33 Ответить
Ви там поки що у Канадах порядки понаводьте, потренуйтесь.
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05.09.2024 11:01 Ответить
Будуть якісь реформи, чи зе-шапіто вирішило торганути високими державними посадами
і це просто перестановка ліжок в "дурдомі"?
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05.09.2024 07:12 Ответить
Тепер міністрами у нас буде дві Кулеби?
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05.09.2024 08:08 Ответить
Все, вже нема одного Кулеби!
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05.09.2024 14:26 Ответить
Влада в Україні це внутрішній ворог українців !!!! Вони взагалі не є українцями а якщо є це зрадники !!!! Розтріляти без суда та слідства СЛАВА ЗСУ!!!!
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05.09.2024 08:27 Ответить
Потужні зміни - одних і тих же маріонеток міняти місцями.

А ще можна перекрадати гроші з кишені у кишеню і казати, що їх стало більше.
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05.09.2024 08:47 Ответить
Стефанішину понизили. Інші пішли.
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05.09.2024 11:02 Ответить
Була міністром, стала міністром. Кулєба теж.

Пішов тільки Шурма. І той стопудово просто тепер буде якимсь основним ексклюзивним постачальником за потрійними цінами.
Як Кирил Тимошенко фортифікації нині "будує", так Шурма з Галущенко буде пиляти гроші на "будівництві" АЕС.
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05.09.2024 11:40 Ответить
Нє, то інший Кулеба. Призначили Олексія, а звільнили Дмитра.
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05.09.2024 13:00 Ответить
Нє, я мабуть помилився - їй об"єднали посади.
То інший Кулєба.
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05.09.2024 13:01 Ответить
Цікаво, навіщо ця ахметівська м..вошка одягнулася у чорний однострій та що означають дві жовті смужки та одна синя на рукаві? Якийсь чин спецназу по розкраданню України?
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05.09.2024 08:50 Ответить
Заживём!!!!!
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05.09.2024 09:05 Ответить
Герман Сметанін - де б не працював просрав все, що можна просрати и завалив усе, що можна завалити. Тільки такі типочки дають згоду на поцілунок у д**у Єрмачка.

Якщо і інші призначення такі самі - ж*па Кабміну остаточно.
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05.09.2024 09:11 Ответить
ну ... можна сподіватися колективи міністерств, директори департаментів втримають ситуацію
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05.09.2024 11:05 Ответить
Cподівайтесь, Ваше право....
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05.09.2024 11:43 Ответить
Бардаку вистачає, але справжнього розвалу владних структур немає.
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05.09.2024 13:02 Ответить
Зі усією повагою. Вам не набридло стирчати головою у піску? Чи не пора витягувати...

"Справжнього" розвалу владних структур намає - бо немає владних структур.
Є дурнувата непрацююча імітація в стилі мерзенного 95-го кварталу.
Якщо у одній будівлі зібрати інфантильних недоумків, ворюг і саботажників - і повісити табличку "кабінет міністрів" - чи буде це справжнім Кабінетом Міністрів ? Ні не буде.
Ця будівля залишиться "кабінетом" різних прощалиг і невігласів.
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05.09.2024 13:56 Ответить
1. Страуси не ховають голову у пісок, бо живуть у кам"янистих пустощах. Це міф. Насправді, версія, вони так слухають вібрації у грунті.

2. Демагогія, або риторика, або демагогічна риторика ...
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05.09.2024 15:17 Ответить
Бачте - навіть страуси вже голови у пісок не ховають, то може і Вам не варто.
Бо сподіватися, що опудало "президента" може стати справжнім Президентом - все одно, що чекати аби опудало на полі стало комбайнером.

Якщо на місце головного лікаря призначити кочегара - в лікарні буде "бардак". Якщо на місце автомеханіка призначити фотографа - в майстерні буде "бардак". Якщо на місце міністра призначити якогось недоумка - в міністерстві буде "бардак".

Уся українська влада - непрацююча імітація з недоумків на чолі із найвправнішим імітатором і брехуном Зеленським. Тому і в країні такий "бардак".
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05.09.2024 15:26 Ответить
Страуси ніколи не ховали голову у пісок !!

Знову риторика. Ще раз - країною керують директори департаментів міністерств. Вони постійні. Міністри - політичні фігури, часто тимчасові.
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05.09.2024 17:20 Ответить
Так. Апарати міністерств намагаються затикати діри. Але проблема у тому, що апарат міністерства має виконувати бздури міністра. І це ще пів-біди, а біда у тому, що міністри мають виконувати бздури ЄрмаЗеленського.
Зеленський же як "керує" - дав вказівку "посадити трильйон дерев" чи виробити "квадрильйон мегават електрики" і ходить гоголем - покерував, аж втомився. А міністерство бере під козирьок і починає філонити та придурюватися, що бздура розумна і її можна виконати. І настає БАРДАК - тобто пісець.
До речі - так було за СРСР. Недарма від Зеленського за кілометр смердить тупим совком.
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05.09.2024 17:26 Ответить
Апять 25 ... бла-бла-бла ... Можна говорити про ефективність конкретних заходів. А повально про все рожеве на усе зелене не має сенсу.

Вже писав 250 разів - Президент (и) політична (і) особа (и). Може патякати що завгодно. Така реальність. І нічого йому за це не буде. Чому так ? Не знаю ! Так склалося у багатьох країнах.
Не Трампа дивимось.

От у Франції вже 2 чи 3 Президентів судили. Після каденції. І за "інші" справи.
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05.09.2024 20:23 Ответить
Вибачте - але "бла-бла-бла" це у Вас. Нема чим заперечити по суті то згадали Трампа, Францію - дядька у Києві та бузину на городі.
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05.09.2024 20:28 Ответить
"А вы, друзья, как ни садитесь,
В министры вовсе не годитесь".
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05.09.2024 09:50 Ответить
Виглядає як якась реанімація трупа за допомогою безкорисного плацебо. Над ним вже мухи літають а вони його марафетять своїми старими "новими" обличчями. Сметанін взагалі як маркер кумівства і це в 31 рік. Людина розвалила два танкобудівні заводи посиділа в Укроборонпромі і тепер міністром запихнули як маріонетку щоб виконував чиїсь накази. Зеленський взагалі перетворився на пресс-журналіста і весільного генерала. Тільки й робить що катається по країнах та ручкається з їхнім політичним бомондом з нульовим вихлопом.
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05.09.2024 09:57 Ответить
Перестановка ліжок в барделі, не буде мати сенсу, якщо не поміняти повій.
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05.09.2024 10:05 Ответить
https://x.com/03Romanchick Roma

Україна уZeленського це коли звинувачену у розкраданнях у МінЮсті ( Стефанишину ) призначають очільницею того самого Мін'юсту.

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05.09.2024 11:25 Ответить
Я так понимаю это опять решение без срочного и оп. Хорошая статья в
ПОЛИТИКО
https://www.politico.eu/article/ukrainian-president-volodymyr-zelenskyy-backlash-government-reshuffle-opposition-war-in-ukraine/
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05.09.2024 12:30 Ответить
Ті нажерлися, тепер слідуючі. І за кордон! Схема працює! Так , зебіли? Де резніков?
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05.09.2024 13:12 Ответить
Коли Шмигаль ЗВІТ про діяльність уряду, зачитає у ВРУ??
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/ind.80/zvit_2020_rik.pdf
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05.09.2024 13:30 Ответить
Камишін стільки ракет "наробив",що на складах нема місця де складати і пішов собі тихо в ліс.У відставку.
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05.09.2024 13:57 Ответить
 
 