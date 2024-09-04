В правительстве появится Министерство возвращения украинцев. Обсуждаем кандидатов, которые могли бы возглавить, - "слуга народа" Арахамия
В среду, 4 сентября, на заседании фракции "Слуга народа" обсуждалось создание новой институции в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев.
Об этом рассказал глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ.
Сейчас, по словам Арахамии, идет обсуждение кандидатов, которые могли бы возглавить это ведомство.
Напомним, что 27 августа во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно вернуть взрослое население, студентов и детей в Украину без принуждения. Он подчеркнул, что нашей стране важно не потерять 7,5 млн человек, которые выехали за границу.
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Кокосова... ні! коксова трава!
І так всі міністрі ішаки безсловесні, на пляшці у єрмака сидять.
Та ще й нове жалюгідне створять !!! А нічого що є "міністерство" реінтеграції постійно втрачаємих територій? і ШО ©
Вже незнають де бабла попиляти!
А ви чули що щуриЗЕ вже побігли геть!! Навіть Кулеба
Давайте ще зробимо міністерство по сходу і заходу сонця.
пс як не кепкуй, але старий кінь був правий.
понавибирали вироків-виродків на нашу голову
Не воювати ж їм іти...
Твоей женой лишь буду!"