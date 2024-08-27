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Новости Война
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Я за возвращение украинских мужчин, находящихся за границей, но без принуждения, - Зеленский

Зеленський прокоментував повернення чоловіків з-за кордону

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность принудительного возвращения граждан Украины из-за границы.

Об этом он заявил на форуме "Украина 2024. Независимость", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, нашей стране важно не потерять 7,5 млн человек, которые выехали за границу.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужно вернуть взрослое население, студентов и детей в Украину без принуждения.

Также президент отметил, что хотел бы, что все украинцы были в своей стране при условии их решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня у всех мужчин будут проверять наличие военно-учетного документа при выезде из Украины, - ГПСУ

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) мужчины (132)


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Топ комментарии
+15
та ти і за мобілізацію "без примусу", і за кордони "без примусу". результат всі бачать. треба бути повним йолопом, щоб повернутися поки при владу укурений кокаїнщик і агенти фсб
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27.08.2024 15:09
+14
Дебілко!
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27.08.2024 15:03
+14
Я так розумію Дмитрука, Шарія, Резнікова та інших також без примусу повертатимо?
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27.08.2024 15:05
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Дебілко!
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27.08.2024 15:03 Ответить
Я так розумію Дмитрука, Шарія, Резнікова та інших також без примусу повертатимо?
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27.08.2024 15:05 Ответить
Я за проведення виборів президента,клован дістав !!!
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27.08.2024 15:07 Ответить
А навіщо тоді умоляв Молдову і Угорщину повернути їх примусово?))
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27.08.2024 15:07 Ответить
то було раніше, тепер він проти. уй9б9к угашений
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27.08.2024 15:11 Ответить
Зелений підор , ухилянт.
Ти ніякого права не маєш шось *******. Тварюка зелена
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27.08.2024 15:09 Ответить
та ти і за мобілізацію "без примусу", і за кордони "без примусу". результат всі бачать. треба бути повним йолопом, щоб повернутися поки при владу укурений кокаїнщик і агенти фсб
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27.08.2024 15:09 Ответить
Зробіть тут умови, кращі ніж в Європі, - все дуже просто.
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27.08.2024 15:13 Ответить
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27.08.2024 15:17 Ответить
Хоч би назвав, що зроблено, щоб у них з'явилась думка повернутись
та що зроблено, щоб коли буде працювати Конституція, котра дозволяє виїзд за кордон - не виїхала решта
Конституція ст.33 каже що виізд може бути обмежений законом, тобто прийнятим законом ВРУ, а на томість обмежений 10-15 людьми, котрі за 5 хвилин приймають постанови КМУ

а то буде як в серіалі, "просипається президент, а в країні нікого немає"...
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27.08.2024 15:21 Ответить
От ідіот! Мля, ну невже воно не розуміє яким дибілом він зараз виглядає? Ви зробили все, що було в ваших силах, щоб дрібʼязково напакостити тим, хто виїхав (на великі пакості просто нема змоги). Ви порвали єдиний офіційний звʼязок з Україною, заборонивши людям отримувати консульську підтримку. Зробили все як завжди робилось всередині самої України, коли чиновник може тупо в односторонньому порядку покласти йух на громадян і їх проблеми. І після цього хочете, щоб хтось добровільно повертався? Без примусу? Шоби шо?
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27.08.2024 15:31 Ответить
Я за возвращение украинских мужчин, находящихся за границей, но без принуждения, - Зеленский Источник:
Просто принудить не получилось)))
Студенты уже точно не вернуться.
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27.08.2024 15:38 Ответить
Це з серії у нас рабства нема ,у нас концтабір для усіх, крім шобли.
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27.08.2024 15:58 Ответить
Донесіть хтось до Зеленського, що не видача ГОТОВИХ паспортів ДП Документ(ДМСУ) закордоном не вяжеться з його словами ніяк. Нехай дасть родпорядження почати видачу, а доти його слова пустий звук і брехня.
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27.08.2024 16:21 Ответить
ми їх туди не посилали ))
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27.08.2024 16:25 Ответить
А за тих хто в Україні вони вже самі прийняли рішення
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27.08.2024 16:32 Ответить
а чому тоді тих хто лишився тримають під примусом? лицемір
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27.08.2024 16:45 Ответить
 
 