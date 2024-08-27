Я за возвращение украинских мужчин, находящихся за границей, но без принуждения, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность принудительного возвращения граждан Украины из-за границы.

Об этом он заявил на форуме "Украина 2024. Независимость", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, нашей стране важно не потерять 7,5 млн человек, которые выехали за границу.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужно вернуть взрослое население, студентов и детей в Украину без принуждения.

Также президент отметил, что хотел бы, что все украинцы были в своей стране при условии их решения.

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