Я за возвращение украинских мужчин, находящихся за границей, но без принуждения, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность принудительного возвращения граждан Украины из-за границы.
Об этом он заявил на форуме "Украина 2024. Независимость", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, нашей стране важно не потерять 7,5 млн человек, которые выехали за границу.
Зеленский подчеркнул, что Украине нужно вернуть взрослое население, студентов и детей в Украину без принуждения.
Также президент отметил, что хотел бы, что все украинцы были в своей стране при условии их решения.
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Ти ніякого права не маєш шось *******. Тварюка зелена
та що зроблено, щоб коли буде працювати Конституція, котра дозволяє виїзд за кордон - не виїхала решта
Конституція ст.33 каже що виізд може бути обмежений законом, тобто прийнятим законом ВРУ, а на томість обмежений 10-15 людьми, котрі за 5 хвилин приймають постанови КМУ
а то буде як в серіалі, "просипається президент, а в країні нікого немає"...
Просто принудить не получилось)))
Студенты уже точно не вернуться.