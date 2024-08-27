Я за повернення українських чоловіків, які перебувають за кордоном, але без примусу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість примусового повернення громадян України з-за кордону.

Про це він заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нашій країні важливо не втратити 7,5 млн людей, які виїхали за кордон.

Зеленський наголосив, що Україні потрібно повернути доросле населення, студентів і дітей в Україну без примусу.

Також президент зазначив, що хотів би, що всі українці були у своїй країні за умови їхнього рішення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна веде діалог із Молдовою щодо повернення чоловіків-втікачів призовного віку, - посол Шевченко