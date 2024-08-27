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Я за повернення українських чоловіків, які перебувають за кордоном, але без примусу, - Зеленський

Зеленський прокоментував повернення чоловіків з-за кордону

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість примусового повернення громадян України з-за кордону. 

Про це він заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нашій країні важливо не втратити 7,5 млн людей, які виїхали за кордон.

Зеленський наголосив, що Україні потрібно повернути доросле населення, студентів і дітей в Україну без примусу.

Також президент зазначив, що хотів би, що всі українці були у своїй країні за умови їхнього рішення. 

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Автор: 

Зеленський Володимир (23719) чоловіки (157)


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Топ коментарі
+15
та ти і за мобілізацію "без примусу", і за кордони "без примусу". результат всі бачать. треба бути повним йолопом, щоб повернутися поки при владу укурений кокаїнщик і агенти фсб
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27.08.2024 15:09
+14
Дебілко!
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27.08.2024 15:03
+14
Я так розумію Дмитрука, Шарія, Резнікова та інших також без примусу повертатимо?
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27.08.2024 15:05
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Дебілко!
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27.08.2024 15:03 Відповісти
Я так розумію Дмитрука, Шарія, Резнікова та інших також без примусу повертатимо?
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27.08.2024 15:05 Відповісти
Я за проведення виборів президента,клован дістав !!!
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27.08.2024 15:07 Відповісти
А навіщо тоді умоляв Молдову і Угорщину повернути їх примусово?))
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27.08.2024 15:07 Відповісти
то було раніше, тепер він проти. уй9б9к угашений
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27.08.2024 15:11 Відповісти
Зелений підор , ухилянт.
Ти ніякого права не маєш шось *******. Тварюка зелена
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27.08.2024 15:09 Відповісти
та ти і за мобілізацію "без примусу", і за кордони "без примусу". результат всі бачать. треба бути повним йолопом, щоб повернутися поки при владу укурений кокаїнщик і агенти фсб
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27.08.2024 15:09 Відповісти
Зробіть тут умови, кращі ніж в Європі, - все дуже просто.
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27.08.2024 15:13 Відповісти
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27.08.2024 15:17 Відповісти
Хоч би назвав, що зроблено, щоб у них з'явилась думка повернутись
та що зроблено, щоб коли буде працювати Конституція, котра дозволяє виїзд за кордон - не виїхала решта
Конституція ст.33 каже що виізд може бути обмежений законом, тобто прийнятим законом ВРУ, а на томість обмежений 10-15 людьми, котрі за 5 хвилин приймають постанови КМУ

а то буде як в серіалі, "просипається президент, а в країні нікого немає"...
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27.08.2024 15:21 Відповісти
От ідіот! Мля, ну невже воно не розуміє яким дибілом він зараз виглядає? Ви зробили все, що було в ваших силах, щоб дрібʼязково напакостити тим, хто виїхав (на великі пакості просто нема змоги). Ви порвали єдиний офіційний звʼязок з Україною, заборонивши людям отримувати консульську підтримку. Зробили все як завжди робилось всередині самої України, коли чиновник може тупо в односторонньому порядку покласти йух на громадян і їх проблеми. І після цього хочете, щоб хтось добровільно повертався? Без примусу? Шоби шо?
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27.08.2024 15:31 Відповісти
Я за возвращение украинских мужчин, находящихся за границей, но без принуждения, - Зеленский Источник:
Просто принудить не получилось)))
Студенты уже точно не вернуться.
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27.08.2024 15:38 Відповісти
Це з серії у нас рабства нема ,у нас концтабір для усіх, крім шобли.
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27.08.2024 15:58 Відповісти
Донесіть хтось до Зеленського, що не видача ГОТОВИХ паспортів ДП Документ(ДМСУ) закордоном не вяжеться з його словами ніяк. Нехай дасть родпорядження почати видачу, а доти його слова пустий звук і брехня.
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27.08.2024 16:21 Відповісти
ми їх туди не посилали ))
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27.08.2024 16:25 Відповісти
А за тих хто в Україні вони вже самі прийняли рішення
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27.08.2024 16:32 Відповісти
а чому тоді тих хто лишився тримають під примусом? лицемір
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27.08.2024 16:45 Відповісти
 
 