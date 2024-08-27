Я за повернення українських чоловіків, які перебувають за кордоном, але без примусу, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість примусового повернення громадян України з-за кордону.
Про це він заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, нашій країні важливо не втратити 7,5 млн людей, які виїхали за кордон.
Зеленський наголосив, що Україні потрібно повернути доросле населення, студентів і дітей в Україну без примусу.
Також президент зазначив, що хотів би, що всі українці були у своїй країні за умови їхнього рішення.
Топ коментарі
+15 Diesel_Sasha
показати весь коментар27.08.2024 15:09
+14 Валерій Кваша
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+14 Инь Янь #217452
показати весь коментар27.08.2024 15:05
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Ти ніякого права не маєш шось *******. Тварюка зелена
та що зроблено, щоб коли буде працювати Конституція, котра дозволяє виїзд за кордон - не виїхала решта
Конституція ст.33 каже що виізд може бути обмежений законом, тобто прийнятим законом ВРУ, а на томість обмежений 10-15 людьми, котрі за 5 хвилин приймають постанови КМУ
а то буде як в серіалі, "просипається президент, а в країні нікого немає"...
Просто принудить не получилось)))
Студенты уже точно не вернуться.