Україна веде діалог із Молдовою щодо повернення чоловіків-втікачів призовного віку, - посол Шевченко
Наразі Україна веде офіційний діалог з Молдовою щодо повернення в Україну чоловіків призовного віку, які незаконно перетнули кордон та перебувають у Молдові.
Про це заявив посол України у Молдові Марко Шевченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Шевченко розповів, що Київ веде "певний діалог" з Кишиневом щодо повернення українців призовного віку, які втекли до Молдови.
За його словами, певна кількість втікачів, яких зупинили молдовські прикордонники, отримують у Молдові притулок, а ще частина діваються "незрозуміло куди" - їх не затримують, вони ймовірно або залишаються на території Молдови, або їдуть в інші країни. Точної статистики щодо кількості таких людей немає.
"Коли я спілкуюся з колегами, то кажу, що якщо ми не можемо вирішити велику проблему, краще вирішувати менші поодинці - що робити з людьми, яким Молдова відмовила у наданні притулку", - зазначив посол.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що понад 23 тис. українських чоловіків нелегально в’їхали до Молдови від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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Він, скоріше за все, недієздатний.
Як правило, саме такі голосніше всіх верещать про ухилянтів.
Братский народ хорошо имеет, сдавая квартиры на время войны. Помоему все моряки уже там... 😊
Тому нащо вам "брати", якщо свої громадяни з однієї частини країни наживаються на інших.
Тому звичайно що всі моряки вже давно в Молдові, в усякому випадку більшість. Чорноморські порти рядом, мовного бар'єру майже немає, жінки з міст: Одеса, Рені, Ізмаїл або Чорномоськ можуть хоть кожної неділі іздити.
колись за совка боролися за збільшення поголов'я свиней чи корів. Ну й тримали там на фермі для прикладу 100 корів із середньодобовим надоєм 6 літрів на корову. Тоді коли у домашньому господарстві селян поряд з фермою корова давала 20 літрів на добу. Але дебільна совкова система тупо трималася за кількість і вимагала підвищення надоїв із корів, які біологічно ніколи тих надоїв не дадуть. Оця совкова система нікуди не ділася - дай нам кількість автоматників і ними заткнемо дірки на сьогодні. А завтра коли вони загинуть, чи поранені, чи попадуть у полон, то дай нам ще кількість автоматників.
А може вам дати дроноводів і операторів інших більш складних систем? Нє, у нас нема достатньо дронів, снарядів, станцій радіоперешкод, нам нема чим забезпечувати тих спеціалістів. Нам дай автоматників. Скажеш шо видумую? - ну то мабуть придумала одіозна Яніна Соколова, яку ось вранці слухав з приводу добровольців, що пішли на військові посади через рекрутинговий центр, а їх після короткого навчання кинули у піхотинці. Якими бути ті добровольці не збиралися. Соколова каже, що то Сирський і його генштаб так розпорядилися. Точно не знаю - на якому рівні вирішили наї...нахитати добровольців, що вирішили стати на захист без всякої бусифікації зі сторони тцк. Але розголос про це нанесе стільки шкоди від втрати довіри до військового керівництва, що це схоже на свідому підривну діяльність. Бо більшість людей не бажають бути гвинтиками. Як не бажали бути гвинтиками хитрозадих політиків і вийшли у 2014 році на майдан.
Доведіть мені подоляківські шавки, що у влади нема бажання знищити в окопах саме добровольчий рух укранців. Доведіть мені, що більше мільярда доларів не розікрадено, а витрачено на закупівлю зброї. А би наші люди не гинули, а гинули москалі.
Головне все взяти та поділити!