Україна веде діалог із Молдовою щодо повернення чоловіків-втікачів призовного віку, - посол Шевченко

Наразі Україна веде офіційний діалог з Молдовою щодо повернення в Україну чоловіків призовного віку, які незаконно перетнули кордон та перебувають у Молдові.

Про це заявив посол України у Молдові Марко Шевченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Шевченко розповів, що Київ веде "певний діалог" з Кишиневом щодо повернення українців призовного віку, які втекли до Молдови.

За його словами, певна кількість втікачів, яких зупинили молдовські прикордонники, отримують у Молдові притулок, а ще частина діваються "незрозуміло куди" - їх не затримують, вони ймовірно або залишаються на території Молдови, або їдуть в інші країни. Точної статистики щодо кількості таких людей немає.

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"Коли я спілкуюся з колегами, то кажу, що якщо ми не можемо вирішити велику проблему, краще вирішувати менші поодинці - що робити з людьми, яким Молдова відмовила у наданні притулку", - зазначив посол.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що понад 23 тис. українських чоловіків нелегально в’їхали до Молдови від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.