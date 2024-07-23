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Україна веде діалог із Молдовою щодо повернення чоловіків-втікачів призовного віку, - посол Шевченко

Кордон між Україною та Молдовою

Наразі Україна веде офіційний діалог з Молдовою щодо повернення в Україну чоловіків призовного віку, які незаконно перетнули кордон та перебувають у Молдові.

Про це заявив посол України у Молдові Марко Шевченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Шевченко розповів, що Київ веде "певний діалог" з Кишиневом щодо повернення українців призовного віку, які втекли до Молдови.

За його словами, певна кількість втікачів, яких зупинили молдовські прикордонники, отримують у Молдові притулок, а ще частина діваються "незрозуміло куди" - їх не затримують, вони ймовірно або залишаються на території Молдови, або їдуть в інші країни. Точної статистики щодо кількості таких людей немає.

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"Коли я спілкуюся з колегами, то кажу, що якщо ми не можемо вирішити велику проблему, краще вирішувати менші поодинці - що робити з людьми, яким Молдова відмовила у наданні притулку", - зазначив посол.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що понад 23 тис. українських чоловіків нелегально в’їхали до Молдови від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Автор: 

Молдова (2068) чоловіки (157) ухилянти (896)


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Топ коментарі
+18
Якщо разом з тобою,до одного окопу,то гадаю,що багато хто з повернених утікачів-ухилянтів на це погодились би ) .
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23.07.2024 12:05
+13
Посунуться в ЄС - ділов то
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23.07.2024 12:02
+12
Всех вернуть в ГУЛАГИ, И забор повыше с Молдовой и ров с крокодилами.

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23.07.2024 12:12
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В окопи гумних сцикунів.
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23.07.2024 12:00 Відповісти
Якщо разом з тобою,до одного окопу,то гадаю,що багато хто з повернених утікачів-ухилянтів на це погодились би ) .
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23.07.2024 12:05 Відповісти
У нього довідка чи ще якась хня.
Він, скоріше за все, недієздатний.
Як правило, саме такі голосніше всіх верещать про ухилянтів.
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23.07.2024 13:08 Відповісти
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23.07.2024 12:01 Відповісти
Посунуться в ЄС - ділов то
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23.07.2024 12:02 Відповісти
з часом і там знайдуть... якщо зараз не спрацює "мирний план" Джонсонюка і не вдасться заморозка війни, то тоді якийсь умовний Шольц може з часом сказати: "якщо Україна не хоче такого "мирного плану", то тоді потрібно повертати в Україну усіх цих вболівальників футболу, яких кишіло в Німеччині на стадіонах під час Євро, щоб вони допомагали захищати свою країну..."
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23.07.2024 13:03 Відповісти
Всех вернуть в ГУЛАГИ, И забор повыше с Молдовой и ров с крокодилами.

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23.07.2024 12:12 Відповісти
Блін, заробіччани, вам, що нема за що банку пиваса купити, що ви гроші заробляєте на українському сайті?
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23.07.2024 16:50 Відповісти
Пивас сам пій. А гроши заробляю в іншому місці.
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23.07.2024 16:55 Відповісти
Марк Александрович Шевченко Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Молдове (2019-2024). Женат, воспитывает двух сыновей.
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23.07.2024 12:16 Відповісти
А елітні батальйони ''відень'', ''австрія'' коли повертати будете? Чи вони заброньовані?
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23.07.2024 12:18 Відповісти
Типо, возмущенный ухылянт ближнего зарубежья?
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23.07.2024 12:25 Відповісти
ЗЫ... мелкий стукачьок...
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23.07.2024 12:30 Відповісти
Ну это зависит от точки зрения республики Молдова - считает она незаконно пересекшими или законно.
Братский народ хорошо имеет, сдавая квартиры на время войны. Помоему все моряки уже там... 😊
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23.07.2024 12:35 Відповісти
Скажу вам по секрету. Квартири в Кишиневі де немає війни, і не вимикають світло ,трохи дешеві ніж аналогічні в Тернополі або Львові.
Тому нащо вам "брати", якщо свої громадяни з однієї частини країни наживаються на інших.
Тому звичайно що всі моряки вже давно в Молдові, в усякому випадку більшість. Чорноморські порти рядом, мовного бар'єру майже немає, жінки з міст: Одеса, Рені, Ізмаїл або Чорномоськ можуть хоть кожної неділі іздити.
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23.07.2024 12:57 Відповісти
Так и я ж про это - все уже там. Во Львове только есть тцк-бусик а в р.Молдова нет. Выбор почти очевиден
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23.07.2024 13:06 Відповісти
Когда дети посла Шевченко в Молдове поедут на фронт ?
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23.07.2024 12:40 Відповісти
спитати тих, хто веде подібні переговори: а на буя вам люди, які бояться воювати?
колись за совка боролися за збільшення поголов'я свиней чи корів. Ну й тримали там на фермі для прикладу 100 корів із середньодобовим надоєм 6 літрів на корову. Тоді коли у домашньому господарстві селян поряд з фермою корова давала 20 літрів на добу. Але дебільна совкова система тупо трималася за кількість і вимагала підвищення надоїв із корів, які біологічно ніколи тих надоїв не дадуть. Оця совкова система нікуди не ділася - дай нам кількість автоматників і ними заткнемо дірки на сьогодні. А завтра коли вони загинуть, чи поранені, чи попадуть у полон, то дай нам ще кількість автоматників.
А може вам дати дроноводів і операторів інших більш складних систем? Нє, у нас нема достатньо дронів, снарядів, станцій радіоперешкод, нам нема чим забезпечувати тих спеціалістів. Нам дай автоматників. Скажеш шо видумую? - ну то мабуть придумала одіозна Яніна Соколова, яку ось вранці слухав з приводу добровольців, що пішли на військові посади через рекрутинговий центр, а їх після короткого навчання кинули у піхотинці. Якими бути ті добровольці не збиралися. Соколова каже, що то Сирський і його генштаб так розпорядилися. Точно не знаю - на якому рівні вирішили наї...нахитати добровольців, що вирішили стати на захист без всякої бусифікації зі сторони тцк. Але розголос про це нанесе стільки шкоди від втрати довіри до військового керівництва, що це схоже на свідому підривну діяльність. Бо більшість людей не бажають бути гвинтиками. Як не бажали бути гвинтиками хитрозадих політиків і вийшли у 2014 році на майдан.
Доведіть мені подоляківські шавки, що у влади нема бажання знищити в окопах саме добровольчий рух укранців. Доведіть мені, що більше мільярда доларів не розікрадено, а витрачено на закупівлю зброї. А би наші люди не гинули, а гинули москалі.
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23.07.2024 12:41 Відповісти
Ходили анекдоты что молоко с ферм/молоковозов "получаеься очень синеватое" ( типа водой разбавляли черезчур, бо тырили)
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23.07.2024 13:07 Відповісти
молокозавод завжди приймав молоко не лише за кількостю, а приводив кількість до стандартної по жирності - 3,6%. Розводити на фермі сенсу не було зовсім. А от вже на моллокозаводі - та запросто. А сметану ще й у столовій розводили.
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24.07.2024 10:12 Відповісти
Військові кажуть що з ухилянтів ніколи не буде користі , тому на один місяць відкрити кордони , щоб всі ухилянти виїхали на завжди , на кордоні відмова від громадянства , без права повернення в Україну бо ! Бо після перемоги , між військовими і ухилянтами буде величезний конфлікт . І щоб конфлікт уникнути, краще сцикунів відпустити , на чотири сторони назавжди , разом з їх сім'ями ( мамами, бабцями , дідусями ) .
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23.07.2024 13:01 Відповісти
І це важливо , без права продажі нерухомості . Їх нерухомість віддавати переселенцям , тим хто втратив житло , сиротам ..
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23.07.2024 13:04 Відповісти
Відчувається комуністичні коріння ваших батьків...

Головне все взяти та поділити!
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23.07.2024 15:52 Відповісти
Не перекручуйте , бо комуняцьке коріння у ухилянтів , комуняки-пристосуванці , ні роду , ні мови, аби кишеню набити
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23.07.2024 16:15 Відповісти
Ну тут нада добавить, пусть хоть налог какой заплатят на оборону или так: кто имея здоровье годное пересидел всю войну за границей, за тем сохраняется пожизненно налог "военный сбор" . А с УБД налог снять сразу после войны, и попозже с остальных, законопослушных..
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23.07.2024 13:10 Відповісти
Згодна з податком , але не вийде , бо ті що пересиджують навіть штраф не платять . Най ідуть в посольства України і пишуть відмову від громадянства . Так , нас українців буде менше , але це на краще , військові мають рацію .
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23.07.2024 13:21 Відповісти
 
 