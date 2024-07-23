Украина ведет диалог с Молдовой о возвращении беглых мужчин призывного возраста, - посол Шевченко

Сейчас Украина ведет официальный диалог с Молдовой по возвращению в Украину мужчин призывного возраста, которые незаконно пересекли границу и находятся в Молдове.

Об этом заявил посол Украины в Молдове Марко Шевченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Шевченко рассказал, что Киев ведет "определенный диалог" с Кишиневом относительно возвращения украинцев призывного возраста, которые сбежали в Молдову.

По его словам, определенное количество беглецов, которых остановили молдавские пограничники, получают в Молдове убежище, а еще часть деваются "непонятно куда" - их не задерживают, они вероятно или остаются на территории Молдовы, или едут в другие страны. Точной статистики по количеству таких людей нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 46% украинцев считают, что быть уклонистом не стыдно, - опрос. ИНФОГРАФИКА

"Когда я общаюсь с коллегами, то говорю, что если мы не можем решить большую проблему, лучше решать меньшие в одиночку - что делать с людьми, которым Молдова отказала в предоставлении убежища", - отметил посол.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что более 23 тыс. украинских мужчин нелегально въехали в Молдову с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.