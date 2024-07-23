Украина ведет диалог с Молдовой о возвращении беглых мужчин призывного возраста, - посол Шевченко
Сейчас Украина ведет официальный диалог с Молдовой по возвращению в Украину мужчин призывного возраста, которые незаконно пересекли границу и находятся в Молдове.
Об этом заявил посол Украины в Молдове Марко Шевченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Шевченко рассказал, что Киев ведет "определенный диалог" с Кишиневом относительно возвращения украинцев призывного возраста, которые сбежали в Молдову.
По его словам, определенное количество беглецов, которых остановили молдавские пограничники, получают в Молдове убежище, а еще часть деваются "непонятно куда" - их не задерживают, они вероятно или остаются на территории Молдовы, или едут в другие страны. Точной статистики по количеству таких людей нет.
"Когда я общаюсь с коллегами, то говорю, что если мы не можем решить большую проблему, лучше решать меньшие в одиночку - что делать с людьми, которым Молдова отказала в предоставлении убежища", - отметил посол.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что более 23 тыс. украинских мужчин нелегально въехали в Молдову с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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Він, скоріше за все, недієздатний.
Як правило, саме такі голосніше всіх верещать про ухилянтів.
Братский народ хорошо имеет, сдавая квартиры на время войны. Помоему все моряки уже там... 😊
Тому нащо вам "брати", якщо свої громадяни з однієї частини країни наживаються на інших.
Тому звичайно що всі моряки вже давно в Молдові, в усякому випадку більшість. Чорноморські порти рядом, мовного бар'єру майже немає, жінки з міст: Одеса, Рені, Ізмаїл або Чорномоськ можуть хоть кожної неділі іздити.
колись за совка боролися за збільшення поголов'я свиней чи корів. Ну й тримали там на фермі для прикладу 100 корів із середньодобовим надоєм 6 літрів на корову. Тоді коли у домашньому господарстві селян поряд з фермою корова давала 20 літрів на добу. Але дебільна совкова система тупо трималася за кількість і вимагала підвищення надоїв із корів, які біологічно ніколи тих надоїв не дадуть. Оця совкова система нікуди не ділася - дай нам кількість автоматників і ними заткнемо дірки на сьогодні. А завтра коли вони загинуть, чи поранені, чи попадуть у полон, то дай нам ще кількість автоматників.
А може вам дати дроноводів і операторів інших більш складних систем? Нє, у нас нема достатньо дронів, снарядів, станцій радіоперешкод, нам нема чим забезпечувати тих спеціалістів. Нам дай автоматників. Скажеш шо видумую? - ну то мабуть придумала одіозна Яніна Соколова, яку ось вранці слухав з приводу добровольців, що пішли на військові посади через рекрутинговий центр, а їх після короткого навчання кинули у піхотинці. Якими бути ті добровольці не збиралися. Соколова каже, що то Сирський і його генштаб так розпорядилися. Точно не знаю - на якому рівні вирішили наї...нахитати добровольців, що вирішили стати на захист без всякої бусифікації зі сторони тцк. Але розголос про це нанесе стільки шкоди від втрати довіри до військового керівництва, що це схоже на свідому підривну діяльність. Бо більшість людей не бажають бути гвинтиками. Як не бажали бути гвинтиками хитрозадих політиків і вийшли у 2014 році на майдан.
Доведіть мені подоляківські шавки, що у влади нема бажання знищити в окопах саме добровольчий рух укранців. Доведіть мені, що більше мільярда доларів не розікрадено, а витрачено на закупівлю зброї. А би наші люди не гинули, а гинули москалі.
Головне все взяти та поділити!