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Украина ведет диалог с Молдовой о возвращении беглых мужчин призывного возраста, - посол Шевченко

Кордон між Україною та Молдовою

Сейчас Украина ведет официальный диалог с Молдовой по возвращению в Украину мужчин призывного возраста, которые незаконно пересекли границу и находятся в Молдове.

Об этом заявил посол Украины в Молдове Марко Шевченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Шевченко рассказал, что Киев ведет "определенный диалог" с Кишиневом относительно возвращения украинцев призывного возраста, которые сбежали в Молдову.

По его словам, определенное количество беглецов, которых остановили молдавские пограничники, получают в Молдове убежище, а еще часть деваются "непонятно куда" - их не задерживают, они вероятно или остаются на территории Молдовы, или едут в другие страны. Точной статистики по количеству таких людей нет.

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"Когда я общаюсь с коллегами, то говорю, что если мы не можем решить большую проблему, лучше решать меньшие в одиночку - что делать с людьми, которым Молдова отказала в предоставлении убежища", - отметил посол.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что более 23 тыс. украинских мужчин нелегально въехали в Молдову с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Автор: 

Молдова (1867) мужчины (131) уклонисты (804)


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Топ комментарии
+18
Якщо разом з тобою,до одного окопу,то гадаю,що багато хто з повернених утікачів-ухилянтів на це погодились би ) .
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23.07.2024 12:05
+13
Посунуться в ЄС - ділов то
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23.07.2024 12:02
+12
Всех вернуть в ГУЛАГИ, И забор повыше с Молдовой и ров с крокодилами.

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23.07.2024 12:12
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В окопи гумних сцикунів.
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23.07.2024 12:00 Ответить
Якщо разом з тобою,до одного окопу,то гадаю,що багато хто з повернених утікачів-ухилянтів на це погодились би ) .
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23.07.2024 12:05 Ответить
У нього довідка чи ще якась хня.
Він, скоріше за все, недієздатний.
Як правило, саме такі голосніше всіх верещать про ухилянтів.
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23.07.2024 13:08 Ответить
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23.07.2024 12:01 Ответить
Посунуться в ЄС - ділов то
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23.07.2024 12:02 Ответить
з часом і там знайдуть... якщо зараз не спрацює "мирний план" Джонсонюка і не вдасться заморозка війни, то тоді якийсь умовний Шольц може з часом сказати: "якщо Україна не хоче такого "мирного плану", то тоді потрібно повертати в Україну усіх цих вболівальників футболу, яких кишіло в Німеччині на стадіонах під час Євро, щоб вони допомагали захищати свою країну..."
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23.07.2024 13:03 Ответить
Всех вернуть в ГУЛАГИ, И забор повыше с Молдовой и ров с крокодилами.

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23.07.2024 12:12 Ответить
Блін, заробіччани, вам, що нема за що банку пиваса купити, що ви гроші заробляєте на українському сайті?
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23.07.2024 16:50 Ответить
Пивас сам пій. А гроши заробляю в іншому місці.
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23.07.2024 16:55 Ответить
Марк Александрович Шевченко Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Молдове (2019-2024). Женат, воспитывает двух сыновей.
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23.07.2024 12:16 Ответить
А елітні батальйони ''відень'', ''австрія'' коли повертати будете? Чи вони заброньовані?
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23.07.2024 12:18 Ответить
Типо, возмущенный ухылянт ближнего зарубежья?
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23.07.2024 12:25 Ответить
ЗЫ... мелкий стукачьок...
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23.07.2024 12:30 Ответить
Ну это зависит от точки зрения республики Молдова - считает она незаконно пересекшими или законно.
Братский народ хорошо имеет, сдавая квартиры на время войны. Помоему все моряки уже там... 😊
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23.07.2024 12:35 Ответить
Скажу вам по секрету. Квартири в Кишиневі де немає війни, і не вимикають світло ,трохи дешеві ніж аналогічні в Тернополі або Львові.
Тому нащо вам "брати", якщо свої громадяни з однієї частини країни наживаються на інших.
Тому звичайно що всі моряки вже давно в Молдові, в усякому випадку більшість. Чорноморські порти рядом, мовного бар'єру майже немає, жінки з міст: Одеса, Рені, Ізмаїл або Чорномоськ можуть хоть кожної неділі іздити.
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23.07.2024 12:57 Ответить
Так и я ж про это - все уже там. Во Львове только есть тцк-бусик а в р.Молдова нет. Выбор почти очевиден
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23.07.2024 13:06 Ответить
Когда дети посла Шевченко в Молдове поедут на фронт ?
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23.07.2024 12:40 Ответить
спитати тих, хто веде подібні переговори: а на буя вам люди, які бояться воювати?
колись за совка боролися за збільшення поголов'я свиней чи корів. Ну й тримали там на фермі для прикладу 100 корів із середньодобовим надоєм 6 літрів на корову. Тоді коли у домашньому господарстві селян поряд з фермою корова давала 20 літрів на добу. Але дебільна совкова система тупо трималася за кількість і вимагала підвищення надоїв із корів, які біологічно ніколи тих надоїв не дадуть. Оця совкова система нікуди не ділася - дай нам кількість автоматників і ними заткнемо дірки на сьогодні. А завтра коли вони загинуть, чи поранені, чи попадуть у полон, то дай нам ще кількість автоматників.
А може вам дати дроноводів і операторів інших більш складних систем? Нє, у нас нема достатньо дронів, снарядів, станцій радіоперешкод, нам нема чим забезпечувати тих спеціалістів. Нам дай автоматників. Скажеш шо видумую? - ну то мабуть придумала одіозна Яніна Соколова, яку ось вранці слухав з приводу добровольців, що пішли на військові посади через рекрутинговий центр, а їх після короткого навчання кинули у піхотинці. Якими бути ті добровольці не збиралися. Соколова каже, що то Сирський і його генштаб так розпорядилися. Точно не знаю - на якому рівні вирішили наї...нахитати добровольців, що вирішили стати на захист без всякої бусифікації зі сторони тцк. Але розголос про це нанесе стільки шкоди від втрати довіри до військового керівництва, що це схоже на свідому підривну діяльність. Бо більшість людей не бажають бути гвинтиками. Як не бажали бути гвинтиками хитрозадих політиків і вийшли у 2014 році на майдан.
Доведіть мені подоляківські шавки, що у влади нема бажання знищити в окопах саме добровольчий рух укранців. Доведіть мені, що більше мільярда доларів не розікрадено, а витрачено на закупівлю зброї. А би наші люди не гинули, а гинули москалі.
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23.07.2024 12:41 Ответить
Ходили анекдоты что молоко с ферм/молоковозов "получаеься очень синеватое" ( типа водой разбавляли черезчур, бо тырили)
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23.07.2024 13:07 Ответить
молокозавод завжди приймав молоко не лише за кількостю, а приводив кількість до стандартної по жирності - 3,6%. Розводити на фермі сенсу не було зовсім. А от вже на моллокозаводі - та запросто. А сметану ще й у столовій розводили.
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24.07.2024 10:12 Ответить
Військові кажуть що з ухилянтів ніколи не буде користі , тому на один місяць відкрити кордони , щоб всі ухилянти виїхали на завжди , на кордоні відмова від громадянства , без права повернення в Україну бо ! Бо після перемоги , між військовими і ухилянтами буде величезний конфлікт . І щоб конфлікт уникнути, краще сцикунів відпустити , на чотири сторони назавжди , разом з їх сім'ями ( мамами, бабцями , дідусями ) .
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23.07.2024 13:01 Ответить
І це важливо , без права продажі нерухомості . Їх нерухомість віддавати переселенцям , тим хто втратив житло , сиротам ..
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23.07.2024 13:04 Ответить
Відчувається комуністичні коріння ваших батьків...

Головне все взяти та поділити!
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23.07.2024 15:52 Ответить
Не перекручуйте , бо комуняцьке коріння у ухилянтів , комуняки-пристосуванці , ні роду , ні мови, аби кишеню набити
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23.07.2024 16:15 Ответить
Ну тут нада добавить, пусть хоть налог какой заплатят на оборону или так: кто имея здоровье годное пересидел всю войну за границей, за тем сохраняется пожизненно налог "военный сбор" . А с УБД налог снять сразу после войны, и попозже с остальных, законопослушных..
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23.07.2024 13:10 Ответить
Згодна з податком , але не вийде , бо ті що пересиджують навіть штраф не платять . Най ідуть в посольства України і пишуть відмову від громадянства . Так , нас українців буде менше , але це на краще , військові мають рацію .
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23.07.2024 13:21 Ответить
 
 