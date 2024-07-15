46% украинцев считают, что быть уклонистом не стыдно, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Почти половина граждан Украины считают, что уклоняться от призыва - не стыдно.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного с 20 по 28 июня 2024 года по заказу ZN.UA.
На вопрос, стыдно ли сейчас быть уклонистом 46,1% респондентов ответили "нет". 29,1% придерживаются противоположного мнения.
24,8% затруднились ответить на этот вопрос.
"А знаете, кто больше всего осуждает уклонистов? 37% пожилых людей (60+) считают, что во время войны быть уклонистом стыдно. А вот 50% самых молодых опрошенных (18-29 лет) не стыдно. Как, вероятно, и их родителям (50-59 лет) - 52% людей этого возраста могут понять уклонистов", - пишет издание.
Исследование проводилось с 20 по 28 июня 2024 года. Социологи опросили мнение 2027 респондентов в возрасте от 18 лет, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Бути корупціонером, зрадником якийвбив 1000 людей не соромно, а бути ухилянтом це соромно який не захищає накрадене.
Ви вже задовбали тим лайном нарід пічкати. Ви не гірщі за Соловєва та Скабєєву