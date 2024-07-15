РУС
17 270 330

46% украинцев считают, что быть уклонистом не стыдно, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Ставлення українців до ухилянтів

Почти половина граждан Украины считают, что уклоняться от призыва - не стыдно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного с 20 по 28 июня 2024 года по заказу ZN.UA.

На вопрос, стыдно ли сейчас быть уклонистом 46,1% респондентов ответили "нет". 29,1% придерживаются противоположного мнения.

24,8% затруднились ответить на этот вопрос.

Ставлення українців до ухилянтів

"А знаете, кто больше всего осуждает уклонистов? 37% пожилых людей (60+) считают, что во время войны быть уклонистом стыдно. А вот 50% самых молодых опрошенных (18-29 лет) не стыдно. Как, вероятно, и их родителям (50-59 лет) - 52% людей этого возраста могут понять уклонистов", - пишет издание.

Исследование проводилось с 20 по 28 июня 2024 года. Социологи опросили мнение 2027 респондентов в возрасте от 18 лет, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Читайте: 44% украинцев считают, что пришло время для переговоров с РФ, 83% - не согласны с ультиматумом Путина, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

опрос (2932) Центр Разумкова (229) мобилизация (2908) уклонисты (1110)
Топ комментарии
+35
Ця гра називається «впарити народу капітуляцію так, щоб Зєля і шобло були невинні.
15.07.2024 16:38 Ответить
15.07.2024 16:38 Ответить
+33
апсолютно вірно !!! Україною зараз керує, вірніше вдає, що керує, 4-х разовий ухилянт від служби в ЗСУ 2014-19 років ...





15.07.2024 16:33 Ответить
15.07.2024 16:33 Ответить
+30
Я от я вас, ухилянтів, зневажаю (і це дуже м'яко сказано). Ви не чоловіки. Ви істотки в штанцях невизначеної статі.
15.07.2024 16:33 Ответить
15.07.2024 16:33 Ответить
Ви чи ваши батьки часом не з Полтавщини?
15.07.2024 22:33 Ответить
15.07.2024 22:33 Ответить
Кончіні труси? Люди які гинуть в Тисі по дорозі до волі труси? Люди які підривають себе разом з людоловами труси? Здається такі люди завжди і всюди вважались героями. Ні не країні треба бути жорсткішою, країна нас, громадян вбиває. Нам треба бути жорсткішими в опорі вбивцям.

16.07.2024 00:19 Ответить
16.07.2024 00:19 Ответить
Їпать, героїв знайшов
16.07.2024 07:12 Ответить
16.07.2024 07:12 Ответить
Чому ці "херої" не підривають себе разом з рашистами, але підривають разом з українськими військовими? О це, мля, хероїзм так хероїзм
16.07.2024 07:16 Ответить
16.07.2024 07:16 Ответить

Бути корупціонером, зрадником якийвбив 1000 людей не соромно, а бути ухилянтом це соромно який не захищає накрадене.
Ви вже задовбали тим лайном нарід пічкати. Ви не гірщі за Соловєва та Скабєєву
15.07.2024 23:10 Ответить
15.07.2024 23:10 Ответить
ну хом'ячкам заходить на ура)))).... Ви ж гляньте, тільки як з'являється новий корупційний скандал, підкидають хом'ячкам нову душевну історію про ухилянтів)))... І відразу корупція на п'ятий план)))
15.07.2024 23:24 Ответить
15.07.2024 23:24 Ответить
Це все одно що порівнювати гвалтівника і вбивцю. Вбивця ж нікого не згвалтував! Чому ви кидаєте його до вʼязниці?!
16.07.2024 08:11 Ответить
16.07.2024 08:11 Ответить
Та як Вам є що захищати то йдіть захищайте. ТЦК з радістю прийме, а Сирський з ЗЕрмаком з радістю утілізує
16.07.2024 08:50 Ответить
16.07.2024 08:50 Ответить
О, спрошу у мудрого нариду, послушаю его глас. Интересно. Вот я не могу ходить без постоянных дорогих уколов и подлечиваний - артрит. Это считается отмазкой от армии? Задыхаюсь в закрытом помещении, поднимаюсь на 3й этаж с двумя остановками - сердце. Не, симулирую, годен? Обязан и все такое?
15.07.2024 23:35 Ответить
15.07.2024 23:35 Ответить
Ідете на ВЛК і підтверджуєте, що ви-інвалід і непридатний. Адже у вас усі виписки та знімки є. У темі дещо про інше-що ті, хто знають що вони ухилянти-не соромляться цього.
16.07.2024 09:38 Ответить
16.07.2024 09:38 Ответить
У цьому мізерному опитуванні нема головного - думки фронтовиків про ухилянтів. Під час війни лише слово бійців має значення.
15.07.2024 23:57 Ответить
15.07.2024 23:57 Ответить
Якщо тільки це має значення, то просто відкривайте кордони, а не тримайте людей в заручниках.
16.07.2024 00:21 Ответить
16.07.2024 00:21 Ответить
Хіба я питав тебе, що мені робити, чучундро причмелена. ))
16.07.2024 00:37 Ответить
16.07.2024 00:37 Ответить
Ты фашист или просто быдло?
16.07.2024 01:41 Ответить
16.07.2024 01:41 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинціа з лопати поїж, поки не охололо. ))
16.07.2024 20:59 Ответить
16.07.2024 20:59 Ответить
Ник , ну какие заложники. Это родина украинцев. Другой Украины нет. Дети и внуки уклонистов будут отвечать на бытовом уровне за их ней грех
21.07.2024 18:43 Ответить
21.07.2024 18:43 Ответить
А Пол Вінник скажімо, командуючий армією Канади теж ухилянт? Але ж він українець. А ті хто поїхали в 1918-1990 це хто, "предатели социалистической Родины"? Ви розумієте, що порушений базовий принцип права - право людині самостійно обирати місце проживання та вільно пересуватись. Не піддаючи сумніву свою національну ідентичність. Ні за що не будуть відповідати онуки українців, немає ніякого гріху в протистоянні НКВС і жуковським методам війни. Напроти це звитяга і розум. Я б залюбки поїхав, щоб заробляти там гроші і допомагати ЗСУ дронами, у мене б на рахунку вже було 3 знищених танка і десяток рашистів. Але замість того прибацана влада тримає мене тут невідомо навіщо.
21.07.2024 22:46 Ответить
21.07.2024 22:46 Ответить
особенно ЗЕ Дегенераты, их лиДор четырежды уклонист.....
16.07.2024 01:04 Ответить
16.07.2024 01:04 Ответить
А почему фото именно такое выбрали? Почему не Арестовича или ведущего Единого марафона, или Владимира Кличка?
16.07.2024 01:19 Ответить
16.07.2024 01:19 Ответить
Впізнав себе на фото?
16.07.2024 08:09 Ответить
16.07.2024 08:09 Ответить
Державі не соромно викидати як викорастаний запобіжник скалічених військових, які потім простягають руку по всьому світу? Не соромно ??? Гидко читати такі опитування, провокативні, нібито народ винцватець розброєної за 30 років країни. Запитайте це у кожного президента України, чи нормально розброювати країну, а пгтім людей як запобіжники використовувати на війні. Ображаючи офіційно людей ресурсом. Хоть додаток назвали Резерв+ , а не Ресурс+
16.07.2024 01:23 Ответить
16.07.2024 01:23 Ответить
Було б соромно, не ухилялись би.
16.07.2024 06:14 Ответить
16.07.2024 06:14 Ответить
клоуни прийняли закон де суддя мєнт і прокурор не підлягає мобілізації і тому вони не ухилянти, так прийміть ще закон для решти щоб у нас взагалі не було ухилянтів
16.07.2024 06:25 Ответить
16.07.2024 06:25 Ответить
Боже яка сцикопіхотна нація.
16.07.2024 07:54 Ответить
16.07.2024 07:54 Ответить
З Німеччини видніше
16.07.2024 08:07 Ответить
16.07.2024 08:07 Ответить
Нація пане на війні, а ці, як і їхній кумир чотириразовий ухилянт не нація, а населення.
16.07.2024 16:02 Ответить
16.07.2024 16:02 Ответить
Тобто виродки які голосували за цю владу 73 відсотки. Ці покидьки проти брати відповідальність і виправляти свої косяки тварини, які голосували за зелю мають воювати в перших рядах + їх треба заставити зробити це силою бо ця війна це їх вина
17.07.2024 09:06 Ответить
17.07.2024 09:06 Ответить
ЗРОБІТЬ ОПИТУВАННЯ ТАКЕ - НЕ СОРОМНО ВАМ ЛЕЖАТИ НА ДИВАНІ І ОТРИМУВАТИ УБД, , КОЛИ ЗА ВАС ПО НАКАЗАМИ ХОДЯТЬ ІНШІ НА БОЙОВІ ЗАВДАННЯ.. ТАКИХ ВЖЕ БАГАТО ДО РЕЧІ..
25.07.2024 06:40 Ответить
25.07.2024 06:40 Ответить
