44% украинцев считают, что пора для переговоров с РФ, 83% - не согласны с ультиматумом Путина, - опрос. ИНФОГРАФИКА
83% граждан Украины не согласны на вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ. Эти условия, якобы для прекращения войны, ранее озвучил российский диктатор Владимир Путин.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного по заказу ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.
"Относительное большинство тыловой Украины (44%) считает, что время для начала таких переговоров настало. По мнению же 35%, это не так. Многие при этом находятся в серой зоне неопределившихся - 21%", - пишет ZN.UA.
Издание отметило, что почти половина (49%) жителей центра Украины спокойно воспримет информацию о начале официальных переговоров с Россией. Самый низкий показатель среди тех, кто готов к переговорам, дал запад Украины - 35%.
"А теперь важно отметить, что все-таки не запад больше всего не хочет переговоров, а восток, который ежедневно атакуют российскими КАБами. Только 33% жителей востока Украины готовы к переговорам, и почти столько же (34%) против них. И практически столько же (32%) тех, кто не определился", - отмечает ZN.UA.
Показательной издание называет цифру юга Украины. 60% южан считают, что время для официальных переговоров с Россией настало, что почти на 16% превышает средний показатель по Украине.
В то же время большинство украинцев считают, что не надо соглашаться на выполнение условий, выдвинутых Владимиром Путиным накануне Саммита мира о выводе войск ВСУ из "четырех новых регионов РФ".
В частности, 83% опрошенных не согласны на вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах.
84% опрошенных против того, чтобы отдать эти области агрессору.
77% жителей Украины не могут согласиться с тем, что все западные санкции против России должны быть отменены.
Кроме того, подавляющее большинство (76%) уверено, что Путин допускает мир только на собственных условиях.
"Поэтому можно констатировать, что украинцы в этом вопросе не имеют никаких иллюзий. В то же время запад Украины практически отразил среднестатистический показатель (75%). Центр отличился тем, что больше других склонен не доверять тому, что Путин пойдет на какие-то уступки Украине (84%), а жители востока (73%) верят в это ненамного меньше, чем жители западного региона. И только юг, напомним, наиболее готовый к переговорам и нейтральному статусу Украины, больше всего надеется на то, что с Путиным можно договориться: 38% южан не согласны с тем, что Путин пойдет на переговоры только на собственных условиях. При том, что средний показатель по стране несогласных с этим утверждением - 14%", - говорится в результатах социологического опроса.
А вот относительно того, что нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины должен быть зафиксирован в Конституции Украины, мнения разошлись: 58% против, за - 22%.
Издание отмечает, что только 9% жителей западной Украины согласны с такими изменениями в Конституцию. Центр дал 25% тех, кто согласен, а восток - 23%. Самый высокий уровень поддержки таких изменений на юге - 39% жителей этого региона готовы поддержать нейтралитет Украины. А если посмотреть на этот показатель в возрастном разрезе, то южане в возрастной группе 60+ более склоняются к нейтралитету.
ZN.UA добавляет, что опрашивали людей, которые представляют тыловую часть Украины.
"Основная часть пассионариев-добровольцев или тех, кто вынужденно к ним присоединился, - на фронте. Изучить мнение армии, которая несет на себе всю тяжесть войны и имеет право если не решающего, то наиболее значимого голоса в отношении переговоров с Россией, сейчас невозможно. Поэтому считать результаты исследования мнением всей страны нельзя. Это мнение тыла", - резюмировало ZN.UA.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поки він не покаже світові (в першу чергу українцям), що він справді не хоче або не може більше воювати - переговори неможливі. Але він хоче та навіть може, тож про які переговори взагалі можна балакати? Все це - відволікання та марна втрата часу і на це лайно ведуться наші політики та журналісти.
Адепти секти - святих переговорів , а ви у ***** питали - потрібні вони йому чи ні . ??
Чого ви думаєте що він захоче поступитись своєю заявленою метою - цілковите знищення України і її народу . ?
Невже він поклав півмільйона кацапів , майже знищив величезні запаси військової техніки і збої що досталась йому від совка , знищив репутацію рашки , її армії і особливо флоту , розірвав торговельні зв'язки з Європою , зробив суперприбутковий Газпром - суперзбитковим та багато іншого , і все це заради приєднання до рашки ще 2 українських областей ??
А репутація паРаші , до його заяв про створення блоків з китайцями , відношення не має . Це різні речі . Відсутність репутації ніяк не заважає маргіналами і лузерами - створювати якісь блоки , союзи .
І причому тут що в нього були чи не було - в нього ніфіга не було, він все захватив!
А вот якраз продовження війни несе різні ризики. Вон прийде Трамп і хз що в нього в голові там...
Погоджуватись на будь-які умови росіян - це свідоме маштабування "м'ясорубки" на всю територію України, а потім - і Європи.
- зруйнувати систему міжнародного права у світі і переформатувати її у нову, де терорист, воєнний злочинець, тиран і масовий вбивця може диктувати свої умови кожному, слабшому від нього на світовій арені, влаштовувати мясорубки завоюваннями своїх сусідів, розширенням своїх зон впливу,
- денонсувати Статут ООН і створену за ним цю міжнародну структуру,
- добровільно покласти свою голову на плаху агресора як його вірний раб свого пана.
Чекати кінця країни ?
Треба висловлювати недовіру і ставити при владі військовий уряд
за участі високопосадовців НАТО, що слідкуватимуть за дотриманням процедури.
Потрібно терміново проводити вибори для обрання верховного головнокомандувача, який хоча б не заважатиме вибивати ворога з України.
И кто-то, млять, рассуждает про загадочную русскую душу?