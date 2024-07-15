44% украинцев считают, что пора для переговоров с РФ, 83% - не согласны с ультиматумом Путина, - опрос. ИНФОГРАФИКА

83% граждан Украины не согласны на вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ. Эти условия, якобы для прекращения войны, ранее озвучил российский диктатор Владимир Путин.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного по заказу ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.

"Относительное большинство тыловой Украины (44%) считает, что время для начала таких переговоров настало. По мнению же 35%, это не так. Многие при этом находятся в серой зоне неопределившихся - 21%", - пишет ZN.UA.

Издание отметило, что почти половина (49%) жителей центра Украины спокойно воспримет информацию о начале официальных переговоров с Россией. Самый низкий показатель среди тех, кто готов к переговорам, дал запад Украины - 35%.

Также читайте: Обманчивые "мирные предложения" Кремля являются попыткой легитимизировать неспровоцированное полномасштабное вторжение РФ в Украину, - заявление Евросоюза

"А теперь важно отметить, что все-таки не запад больше всего не хочет переговоров, а восток, который ежедневно атакуют российскими КАБами. Только 33% жителей востока Украины готовы к переговорам, и почти столько же (34%) против них. И практически столько же (32%) тех, кто не определился", - отмечает ZN.UA.

Показательной издание называет цифру юга Украины. 60% южан считают, что время для официальных переговоров с Россией настало, что почти на 16% превышает средний показатель по Украине.

В то же время большинство украинцев считают, что не надо соглашаться на выполнение условий, выдвинутых Владимиром Путиным накануне Саммита мира о выводе войск ВСУ из "четырех новых регионов РФ".

В частности, 83% опрошенных не согласны на вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах.

84% опрошенных против того, чтобы отдать эти области агрессору.

Читайте также: 65% украинцев одобряют соглашения о безопасности с партнерами, но сомневаются в их эффективности, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

77% жителей Украины не могут согласиться с тем, что все западные санкции против России должны быть отменены.

Кроме того, подавляющее большинство (76%) уверено, что Путин допускает мир только на собственных условиях.

"Поэтому можно констатировать, что украинцы в этом вопросе не имеют никаких иллюзий. В то же время запад Украины практически отразил среднестатистический показатель (75%). Центр отличился тем, что больше других склонен не доверять тому, что Путин пойдет на какие-то уступки Украине (84%), а жители востока (73%) верят в это ненамного меньше, чем жители западного региона. И только юг, напомним, наиболее готовый к переговорам и нейтральному статусу Украины, больше всего надеется на то, что с Путиным можно договориться: 38% южан не согласны с тем, что Путин пойдет на переговоры только на собственных условиях. При том, что средний показатель по стране несогласных с этим утверждением - 14%", - говорится в результатах социологического опроса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 34% россиян одобряют ядерный удар по Украине, 77% - поддерживают действия армии РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

А вот относительно того, что нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины должен быть зафиксирован в Конституции Украины, мнения разошлись: 58% против, за - 22%.

Издание отмечает, что только 9% жителей западной Украины согласны с такими изменениями в Конституцию. Центр дал 25% тех, кто согласен, а восток - 23%. Самый высокий уровень поддержки таких изменений на юге - 39% жителей этого региона готовы поддержать нейтралитет Украины. А если посмотреть на этот показатель в возрастном разрезе, то южане в возрастной группе 60+ более склоняются к нейтралитету.

ZN.UA добавляет, что опрашивали людей, которые представляют тыловую часть Украины.

"Основная часть пассионариев-добровольцев или тех, кто вынужденно к ним присоединился, - на фронте. Изучить мнение армии, которая несет на себе всю тяжесть войны и имеет право если не решающего, то наиболее значимого голоса в отношении переговоров с Россией, сейчас невозможно. Поэтому считать результаты исследования мнением всей страны нельзя. Это мнение тыла", - резюмировало ZN.UA.

Также читайте: Путин "сохраняет открытость" для переговоров с Украиной, - Песков