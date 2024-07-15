РУС
44% украинцев считают, что пора для переговоров с РФ, 83% - не согласны с ультиматумом Путина, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Переговори України з РФ: Опитування Центру Разумкова

83% граждан Украины не согласны на вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ. Эти условия, якобы для прекращения войны, ранее озвучил российский диктатор Владимир Путин.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного по заказу ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.

"Относительное большинство тыловой Украины (44%) считает, что время для начала таких переговоров настало. По мнению же 35%, это не так. Многие при этом находятся в серой зоне неопределившихся - 21%", - пишет ZN.UA.

Издание отметило, что почти половина (49%) жителей центра Украины спокойно воспримет информацию о начале официальных переговоров с Россией. Самый низкий показатель среди тех, кто готов к переговорам, дал запад Украины - 35%.

Переговори України з Росією: думка українців - опитування Центру Разумкова

"А теперь важно отметить, что все-таки не запад больше всего не хочет переговоров, а восток, который ежедневно атакуют российскими КАБами. Только 33% жителей востока Украины готовы к переговорам, и почти столько же (34%) против них. И практически столько же (32%) тех, кто не определился", - отмечает ZN.UA.

Показательной издание называет цифру юга Украины. 60% южан считают, что время для официальных переговоров с Россией настало, что почти на 16% превышает средний показатель по Украине.

В то же время большинство украинцев считают, что не надо соглашаться на выполнение условий, выдвинутых Владимиром Путиным накануне Саммита мира о выводе войск ВСУ из "четырех новых регионов РФ".

В частности, 83% опрошенных не согласны на вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах.

84% опрошенных против того, чтобы отдать эти области агрессору.

Переговори України з Росією: думка українців - опитування Центру Разумкова

77% жителей Украины не могут согласиться с тем, что все западные санкции против России должны быть отменены.

Кроме того, подавляющее большинство (76%) уверено, что Путин допускает мир только на собственных условиях.

"Поэтому можно констатировать, что украинцы в этом вопросе не имеют никаких иллюзий. В то же время запад Украины практически отразил среднестатистический показатель (75%). Центр отличился тем, что больше других склонен не доверять тому, что Путин пойдет на какие-то уступки Украине (84%), а жители востока (73%) верят в это ненамного меньше, чем жители западного региона. И только юг, напомним, наиболее готовый к переговорам и нейтральному статусу Украины, больше всего надеется на то, что с Путиным можно договориться: 38% южан не согласны с тем, что Путин пойдет на переговоры только на собственных условиях. При том, что средний показатель по стране несогласных с этим утверждением - 14%", - говорится в результатах социологического опроса.

Переговори України з Росією: думка українців - опитування Центру Разумкова

А вот относительно того, что нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины должен быть зафиксирован в Конституции Украины, мнения разошлись: 58% против, за - 22%.

Издание отмечает, что только 9% жителей западной Украины согласны с такими изменениями в Конституцию. Центр дал 25% тех, кто согласен, а восток - 23%. Самый высокий уровень поддержки таких изменений на юге - 39% жителей этого региона готовы поддержать нейтралитет Украины. А если посмотреть на этот показатель в возрастном разрезе, то южане в возрастной группе 60+ более склоняются к нейтралитету.

ZN.UA добавляет, что опрашивали людей, которые представляют тыловую часть Украины.

"Основная часть пассионариев-добровольцев или тех, кто вынужденно к ним присоединился, - на фронте. Изучить мнение армии, которая несет на себе всю тяжесть войны и имеет право если не решающего, то наиболее значимого голоса в отношении переговоров с Россией, сейчас невозможно. Поэтому считать результаты исследования мнением всей страны нельзя. Это мнение тыла", - резюмировало ZN.UA.

опрос (2932) переговоры (5159) путин владимир (32236) Центр Разумкова (229) переговоры с Россией (1337)
Топ комментарии
+55
почалася разкачка суспільства зеленою мразотою яка бажає капітуляції....
показать весь комментарий
15.07.2024 11:33 Ответить
+37
Бачу що схиляння до переговорів йде повним ходом
показать весь комментарий
15.07.2024 11:35 Ответить
+29
Які нах перемовини?! З ким? З вбивцями та воєнним злочинцями? Про що? Про капітуляцію України?
Що за, бл, черговий вкид
показать весь комментарий
15.07.2024 11:37 Ответить
А я не знаю, чому він постійно про переговори згадує. Мабуть для створення картинки, типу він такий весь за мир, а ми тут хочемо воювати. Але це і є маніпуляція, бо війну розпочав саме він.
Поки він не покаже світові (в першу чергу українцям), що він справді не хоче або не може більше воювати - переговори неможливі. Але він хоче та навіть може, тож про які переговори взагалі можна балакати? Все це - відволікання та марна втрата часу і на це лайно ведуться наші політики та журналісти.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:29 Ответить
пц !!
Адепти секти - святих переговорів , а ви у ***** питали - потрібні вони йому чи ні . ??
Чого ви думаєте що він захоче поступитись своєю заявленою метою - цілковите знищення України і її народу . ?
Невже він поклав півмільйона кацапів , майже знищив величезні запаси військової техніки і збої що досталась йому від совка , знищив репутацію рашки , її армії і особливо флоту , розірвав торговельні зв'язки з Європою , зробив суперприбутковий Газпром - суперзбитковим та багато іншого , і все це заради приєднання до рашки ще 2 українських областей ??
показать весь комментарий
15.07.2024 13:28 Ответить
Крим, Донецьк, Луганськ, сухопутний коридор в Крим. Думаю пуйло тільки за це готовий і більше покласти, так що аргументи такі собі. Тим більше завжди може спихнути що вони воюють з НАТО тому далі не потянуть. "знищив репутацію рашки" - навпаки він заявив про ноий блок з Китаєм і пр. проти західного світу, це складно важати зніщеням репутації, навпаки рашисти кипятком сцять що вони СРСР відроджують.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:46 Ответить
Так Крим Донецьк і Луганськ і так в нього були , і ніхто б їх не штурмував щоб повернути силою . Сухопутний коридор в Крим оце і справді аргумент - так собі , в'ялий і не переконливий . Дуже сумнівно що - війну ***** затіяв заради сухопутного коридору , який йому і нах не був потрібен , поки не бомбили міст . ?
А репутація паРаші , до його заяв про створення блоків з китайцями , відношення не має . Це різні речі . Відсутність репутації ніяк не заважає маргіналами і лузерами - створювати якісь блоки , союзи .
показать весь комментарий
15.07.2024 16:06 Ответить
Короче до чого ця брєдова мова. пуйло приєднав до раши 100т.кв.км, це майже як прибалти всі. І Ви хочете сказати що він не подасть це як "побєду"? Да елементарно, вважаючи что рашисти просто сплять і мріють наваляти США (а вони думають що воюють з НАТО).
І причому тут що в нього були чи не було - в нього ніфіга не було, він все захватив!
А вот якраз продовження війни несе різні ризики. Вон прийде Трамп і хз що в нього в голові там...
показать весь комментарий
15.07.2024 21:43 Ответить
Приймати рішення на основі думок більшості населення - це управлінський провал, безвідповідально і непрофесійно. Якщо вся група в дитячому садку затупає ніжками і буде вимагати обідати цукерками, але ж вихователь все одно скаже їстизвичайний обід. І буде правий.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:42 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 15:07 Ответить
44%, це ті що в Запоріжжі та Херсоні мешкають, зразу за паспортами кацапскими в чергу стануть?
показать весь комментарий
15.07.2024 13:50 Ответить
Ті що в кремлі бабло виділяють зеленій зрадницькій шоблі
показать весь комментарий
15.07.2024 16:29 Ответить
44% за те щоб просто перестать стрєлять, дебіли з короткою памятью, вже один заглядальщик в глаза таке п#здів
показать весь комментарий
15.07.2024 14:00 Ответить
Центр Розумкова ІДИ НАХ зі своєю намальованою статистикою !
показать весь комментарий
15.07.2024 14:01 Ответить
Молодець пололяцький, зайди на свій E mail за медалькой від Зе влади.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:11 Ответить
Закінчити її може тільки одна (не)людина на Землі - всі питання до нього.
Погоджуватись на будь-які умови росіян - це свідоме маштабування "м'ясорубки" на всю територію України, а потім - і Європи.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:47 Ответить
Погоджуватись на будь-які умови агресора - це
- зруйнувати систему міжнародного права у світі і переформатувати її у нову, де терорист, воєнний злочинець, тиран і масовий вбивця може диктувати свої умови кожному, слабшому від нього на світовій арені, влаштовувати мясорубки завоюваннями своїх сусідів, розширенням своїх зон впливу,
- денонсувати Статут ООН і створену за ним цю міжнародну структуру,
- добровільно покласти свою голову на плаху агресора як його вірний раб свого пана.
показать весь комментарий
15.07.2024 16:39 Ответить
Якщо дивитись глобально - ви звісно праві. Але то все виходить за межі коменту (вкиду), на який я відповідав, тож я і не став відповідати з цієї точки зору.
показать весь комментарий
15.07.2024 16:48 Ответить
А ********* хочет? Что там твой куратор думает?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:00 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 14:12 Ответить
А якщо президент не справляється з обов'язками під час війни, то що робити ?
Чекати кінця країни ?
Треба висловлювати недовіру і ставити при владі військовий уряд
за участі високопосадовців НАТО, що слідкуватимуть за дотриманням процедури.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:13 Ответить
Якщо б він був той президент, але його немає, узурпатор таким не вважається.
Потрібно терміново проводити вибори для обрання верховного головнокомандувача, який хоча б не заважатиме вибивати ворога з України.
показать весь комментарий
15.07.2024 16:44 Ответить
Яку мету має таке опитування від Центра Разумкова під час війни? Штовхають до розмов про порушення територіальної цілісності України? Кримінальний Кодекс по них плаче
показать весь комментарий
15.07.2024 14:20 Ответить
А для чого нам шось проголошувати про нейтральність якщо ми де факто і де юре завжди були є нейтральними до сих пір.Це нам допомогло коли руснява госдура в 93 році оголошувала Севастополь російським містом,чи коли була Тузла,чи вберегло це від окупації Криму і Донбасу і повномасштабної війни?
показать весь комментарий
15.07.2024 14:35 Ответить
Першим пунктом у "переговорах" має бути знищення кримського моста.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:36 Ответить
44 процента якоби україньців, ідіть на...уй! Ніяких перемовин з ху...лом, він як завжди надурить!
показать весь комментарий
15.07.2024 14:40 Ответить
Всьо ти з західної України
показать весь комментарий
15.07.2024 16:10 Ответить
Военные криком просят помощи , нехватка дронов , задержки вооружения , нет самолетов , финансовая помощ проходит через фильтрацию корыта верхушки . Смена генералов , Народ окуевший от такой власти , в тылу наращивают всячески подорожание , штрафы , кому нужна такая жизнь , откуда такие цифры ? пи*деш на пи*дише ...
показать весь комментарий
15.07.2024 14:49 Ответить
Нейтральность Украины будет иметь только одно последствие - повторное вторжение перевооружившегося, выучившего свои ошибки казластана. Но в этот раз ЕС и НАТО скажут, - 'хлопчики, ну вы ж бачилы що купувалы, зараз йижте, хоч повылазьтэ'.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:05 Ответить
Чота много нарисовали проституток...
показать весь комментарий
15.07.2024 15:52 Ответить
Вот вам истинный портрет Украины: большинство считает, что настало время для переговоров, но то же большинство не принимает ни одного условия Путина для переговоров.
И кто-то, млять, рассуждает про загадочную русскую душу?
показать весь комментарий
15.07.2024 17:10 Ответить
ZN.UA должны заняться СБУ.
показать весь комментарий
15.07.2024 18:06 Ответить
