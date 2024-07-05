65% украинцев одобряют соглашения о безопасности с партнерами, но сомневаются в их эффективности, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Подавляющее большинство украинцев считают, что соглашения о гарантиях безопасности с партнерами полезны для укрепления обороноспособности Украины. В то же время отношение граждан к соответствующим соглашениям сдержанное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Согласно результатам, 18% респондентов считают соглашения по безопасности "очень полезными", а остальные 47% считают "скорее полезными" (то есть у большинства отношение сдержанно-осторожное).

Еще 27% считают, что соглашения не особо повлияют на обороноспособность страны, или же вообще не нужны.

Социологи отмечают, что во всех регионах Украины большинство населения (от 59% на Востоке до 68% - на Западе) считают соглашения по безопасности полезными для укрепления обороноспособности. Скептическое отношение к соглашениям имеют не более четверти населения каждого региона.





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Эффективность соглашений по безопасности

13% украинцев считают, что соглашения по безопасности позволят получить все необходимое для освобождения всех территорий и отпора российской агрессии в будущем.

Еще 27% считают, что эти соглашения позволят, как минимум, сдерживать врага на нынешней линии фронта и, возможно, освободить отдельные территории. То есть в целом, по мнению 40% украинцев, соглашения по безопасности способны, как минимум, сдерживать врага.

В то же время 51% украинцев считают, что Украина получит недостаточную поддержку для эффективного противодействия России.

Во всех регионах Украины достаточно выражено наличие опасений относительно соглашений по безопасности, насколько они помогут эффективно противостоять агрессору.





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Напомним, что 27 июня Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с ЕС, а также с Эстонией и Литвой.

13 июня президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали двустороннее соглашение о безопасности между странами.

В целом Украина подписала уже 20 соглашений по безопасности с союзниками, предусматривающих военную поддержку на сумму 60 миллиардов долларов ежегодно в течение следующих четырех лет.