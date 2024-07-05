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Новости
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65% украинцев одобряют соглашения о безопасности с партнерами, но сомневаются в их эффективности, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Ставлення українців до безпекових угод: Опитування КМІС

Подавляющее большинство украинцев считают, что соглашения о гарантиях безопасности с партнерами полезны для укрепления обороноспособности Украины. В то же время отношение граждан к соответствующим соглашениям сдержанное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Согласно результатам, 18% респондентов считают соглашения по безопасности "очень полезными", а остальные 47% считают "скорее полезными" (то есть у большинства отношение сдержанно-осторожное).

Еще 27% считают, что соглашения не особо повлияют на обороноспособность страны, или же вообще не нужны.

Социологи отмечают, что во всех регионах Украины большинство населения (от 59% на Востоке до 68% - на Западе) считают соглашения по безопасности полезными для укрепления обороноспособности. Скептическое отношение к соглашениям имеют не более четверти населения каждого региона.

Опитування КМІС
Опитування КМІС

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Эффективность соглашений по безопасности

13% украинцев считают, что соглашения по безопасности позволят получить все необходимое для освобождения всех территорий и отпора российской агрессии в будущем.

Еще 27% считают, что эти соглашения позволят, как минимум, сдерживать врага на нынешней линии фронта и, возможно, освободить отдельные территории. То есть в целом, по мнению 40% украинцев, соглашения по безопасности способны, как минимум, сдерживать врага.

В то же время 51% украинцев считают, что Украина получит недостаточную поддержку для эффективного противодействия России.

Во всех регионах Украины достаточно выражено наличие опасений относительно соглашений по безопасности, насколько они помогут эффективно противостоять агрессору.

Безпекові угоди
Безпекові угоди

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Напомним, что 27 июня Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с ЕС, а также с Эстонией и Литвой.

13 июня президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали двустороннее соглашение о безопасности между странами.

В целом Украина подписала уже 20 соглашений по безопасности с союзниками, предусматривающих военную поддержку на сумму 60 миллиардов долларов ежегодно в течение следующих четырех лет.

Автор: 

безопасность (1116) опрос (2855) соглашение (1351) КМИС (334)


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Топ комментарии
+7
Я хз як ви робите ці опитування. 65% українців (а я вважаю щобільше) взагалі гадки не мають про що ці безпекові угоди. Серед кого ці опитування проводяться? Депутати ВР?
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05.07.2024 14:08 Ответить
+6
65% українців НЕ РОЗУМІЮТЬ, що цю ТУФТУ "на 5 коп." неЛОХ їм продає як "ПОРЯТУНОК на МІЛЬЙОН".
А коли зрозуміють - буде запізно, як завжди.
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05.07.2024 13:48 Ответить
+3
кого питали? працівників опи?

безпекові угоди бубана - це папір, яким можна витерти дупу. ЖОДНА з країн , не ратифікувала їх в своєму парламенті - це пустишка. є ще довб#й#би, які вірять гундосу
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05.07.2024 14:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Поки не збудують міст у НАТО, двері в ремонті, доведеться задовольнятися малим.)
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05.07.2024 13:47 Ответить
13% на другій знизу діаграмі чітко вказують на те, що або з опитуванням щось не те, або з логікою у опитаних/
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05.07.2024 13:48 Ответить
Які жОПа ввдсотки намалювала, такі КМІС й намалював..центру разумкова передихнути дали від малювання діаграм))
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05.07.2024 13:55 Ответить
65% українців НЕ РОЗУМІЮТЬ, що цю ТУФТУ "на 5 коп." неЛОХ їм продає як "ПОРЯТУНОК на МІЛЬЙОН".
А коли зрозуміють - буде запізно, як завжди.
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05.07.2024 13:48 Ответить
У середні віки чернечі ордени складалися зі св'ященників-воїнів, які крім хреста на одязі носили меч на поясі. Сьогодні хоча ордени, наприклад Редемптористів залишились, але їхні монахи справжніх мечів не носять. Натомість деякі священики носять пов'язку на стегнах - прямокутник зі щільної тканини з вишитим хрестом і перев'язаний стрічкою. навколо стегна, перекинуті через плече - ак звпний "кушак". Кушак зазвичай дається як нагорода і символізує «духовний меч». Так ось, так звані безпекові угоди Зєлєнского - це і є той кушак замість справжнього меча.
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05.07.2024 13:53 Ответить
Так. Його особливість полягає в тому, що він існує у порожніх головах зебілів, щоб не аидавали пустий звук. 😊
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05.07.2024 13:57 Ответить
"ітогі подвєдьом" (С)
15% пессімістів
47% оптімістів
30% ідіотів
8% мовчать, але забувають про те, що "мовчання - це теж агітація" (С)

Нормальні розклади. Бува значно гірше
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05.07.2024 13:53 Ответить
Это как получается - "мы знаем,что все это туфта,но она нам нравится и мы от этого кайфуем",видать в системе образования страны имеются большие пробелы.
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05.07.2024 14:00 Ответить
слоненята почали про щось здогадуватись?
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05.07.2024 14:06 Ответить
Я хз як ви робите ці опитування. 65% українців (а я вважаю щобільше) взагалі гадки не мають про що ці безпекові угоди. Серед кого ці опитування проводяться? Депутати ВР?
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05.07.2024 14:08 Ответить
Давали нам уже гарантии безопасности
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05.07.2024 14:10 Ответить
Кончені
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05.07.2024 14:11 Ответить
кого питали? працівників опи?

безпекові угоди бубана - це папір, яким можна витерти дупу. ЖОДНА з країн , не ратифікувала їх в своєму парламенті - це пустишка. є ще довб#й#би, які вірять гундосу
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05.07.2024 14:24 Ответить
Не коректні опитування.
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05.07.2024 15:30 Ответить
 
 