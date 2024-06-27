Украина подписала соглашения о безопасности с Эстонией и Литвой
Украина подписала еще два соглашения о гарантиях безопасности - с Литвой и Эстонией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подписание документа состоялось на саммите ЕС в Брюсселе.
Со своей стороны соглашения подписали президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Ранее сообщалось, что 27 июня Украина и Европейский Союз подписали соглашение по безопасности.
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