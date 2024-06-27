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Новости
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Украина подписала соглашения о безопасности с Эстонией и Литвой

Україна підписала гарантії безпеки з Литвою та Естонією

Украина подписала еще два соглашения о гарантиях безопасности - с Литвой и Эстонией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подписание документа состоялось на саммите ЕС в Брюсселе.

Со своей стороны соглашения подписали президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Ранее сообщалось, что 27 июня Украина и Европейский Союз подписали соглашение по безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словения и Украина подпишут соглашение по безопасности 27 июня, - президент Пирц Мусар

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безопасность (1115) Литва (2496) соглашение (1351) Эстония (1450)


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ґ
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27.06.2024 16:08 Ответить
велике глобальне інтерв"ю ЛЮСІ Гордєєвой - свіжак
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27.06.2024 16:09 Ответить
ВоФка,твої порожні папірці рейтинг тобі не піднімуть,перестань продавати воздух,спустись з кокаїнової нірвани на землю і займись відновленням маневрової енергогенерації.
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27.06.2024 16:28 Ответить
А й неправда Ваша - ОПИТУВАННЯ ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА - у нетряпки впало з підтримкою українців з 60 до 50 ... Всьо ок!
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27.06.2024 16:38 Ответить
 
 