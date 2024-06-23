Словения и Украина подпишут соглашение о безопасности 27 июня, - президент Пирц Мусар

Президент Словении Наташа Пирц Мусар в четверг, 27 июня, посетит Киев, где подпишет двустороннее соглашение по безопасности с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила телеканалу TV Slovenija.

"Речь идет об обязательствах продолжать помогать Украине столько, сколько потребуется", - отметила Пирц Мусар.

Она объяснила, что это соглашение подобно тем, которые ранее подписали с Украиной другие страны, которые помогают ей.

"Фактически Украина защищает всю структуру международного права", - подчеркнула Пирц Мусар на необходимости помочь Украине.

Также Пирц Мусар отметила, что Украине нужно помогать.

Как отмечается, соглашение о безопасности подготовили министерства обороны и иностранных дел. Поскольку это не обязательный международный договор, а лишь проявление политической воли относительно долгосрочной поддержки Украины, правительству остается только ознакомиться с ним, что должно произойти на следующей неделе.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Словения завершают работу над двусторонним соглашением по безопасности