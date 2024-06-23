Словенія та Україна підпишуть безпекову угоду 27 червня, - президентка Пірц Мусар
Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар у четвер, 27 червня, відвідає Київ, де підпише двосторонню безпекову угоду з Україною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила телеканалу TV Slovenija.
"Йдеться про зобов'язання продовжувати допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", - зазначила Пірц Мусар.
Вона пояснила, що ця угода подібна до тих, які раніше підписали з Україною інші країни, які допомагають їй.
"Фактично Україна захищає всю структуру міжнародного права", - наголосила Пірц Мусар на необхідності допомогти Україні.
"Україна фактично захищає всю структуру міжнародного права", - додала вона.
"Україна фактично захищає всю структуру міжнародного права", - додала вона.
Як зазначається, угоду про безпеку підготували міністерства оборони та закордонних справ. Оскільки це не обов’язковий міжнародний договір, а лише вияв політичної волі щодо довгострокової підтримки України, уряду залишається лише ознайомитися з ним, що має відбутися наступного тижня.
Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна і Словенія завершують роботу над двосторонньою безпековою угодою
