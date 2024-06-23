Словенія та Україна підпишуть безпекову угоду 27 червня, - президентка Пірц Мусар

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар у четвер, 27 червня, відвідає Київ, де підпише двосторонню безпекову угоду з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила телеканалу TV Slovenija.

"Йдеться про зобов'язання продовжувати допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", - зазначила Пірц Мусар.

Вона пояснила, що ця угода подібна до тих, які раніше підписали з Україною інші країни, які допомагають їй.

"Фактично Україна захищає всю структуру міжнародного права", - наголосила Пірц Мусар на необхідності допомогти Україні.

Також Пірц Мусар наголосила, що Україні потрібно допомагати.

Як зазначається, угоду про безпеку підготували міністерства оборони та закордонних справ. Оскільки це не обов’язковий міжнародний договір, а лише вияв політичної волі щодо довгострокової підтримки України, уряду залишається лише ознайомитися з ним, що має відбутися наступного тижня.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна і Словенія завершують роботу над двосторонньою безпековою угодою