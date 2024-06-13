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Новости Помощь Украине
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Словения тайно направила Украине партию оружия во время задержки пакета помощи от США, - СМИ

Словенія таємно надіслала Україні партію зброї під час затримки пакету допомоги від США, - ЗМІ

Словения тайно отправила Украине партию военной помощи. Произошло это в период, когда Конгресс США долгое время не мог принять закон о помощи Украине на почти 61 млрд долларов.

Об этом пишет словенское издание 24UR, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации СМИ, в пакет помощи от Словении среди прочего вошли 26 боевых бронированных машин-амфибий BOV, три боевые машины пехоты М80А и HMMWV (количество последних не указывается), зенитные пушки Zastava M55, винтовки, боеприпасы, каски, а также партия беспилотников.

Издание отмечает, что Любляна предоставила Украине огромный объем военной, гуманитарной и финансовой помощи.

Кроме этого, недавно Словения стала одной из стран, которые присоединились к чешской инициативе по закупке снарядов для ВСУ. Страна выделила на эту инициативу 1 миллион евро.

Напомним, что Украина и Словения завершают работу над двусторонним соглашением по безопасности в рамках декларации G7. Также Словения согласилась принять участие в Глобальном саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

Читайте также: Словения предоставит Украине 1,5 млн евро на гуманитарное разминирование

Автор: 

помощь (7819) Словения (151)


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Топ комментарии
+48
Дякуємо всім, хто нам допомагає! Справжні друзі залишаються завжди справжніми друзями.
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13.06.2024 21:11
+31
Це найкраще повідомлення про допомогу. По факту. Не те, що хтось щось збирається колись зробити. А про вже зроблене. Всі повідомлення про допомогу мають бути такими.
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13.06.2024 21:19
+19
Звісно величезне і щире - дякую Словенії . !!
Але - чому таємно ?
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13.06.2024 21:15
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Правила форума Совет форумчан
Дякуємо всім, хто нам допомагає! Справжні друзі залишаються завжди справжніми друзями.
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13.06.2024 21:11 Ответить
Звісно величезне і щире - дякую Словенії . !!
Але - чому таємно ?
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13.06.2024 21:15 Ответить
Така собі таємність.
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13.06.2024 21:17 Ответить
Сюрприз Х**лу.
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13.06.2024 21:46 Ответить
И не только Словения. Я был свидетелем прихода "подарков" для ПВО от других стран. Об этом просто не трубили.
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13.06.2024 22:25 Ответить
тому, що з цього зробили шоу саме наші подоляцькі дегенерати на шмарафоні, а потім обсирались. Одна історія про злощасні вічнолетящі ф16.... Понарозказують про перемогу їх міжнародної політики і як бубочка класно все просе, а потім зазвичай обосрамс.
А тут як бачите, поставили і без лишнього пафосу і гавна з різних УНІАНів
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14.06.2024 19:59 Ответить
Це найкраще повідомлення про допомогу. По факту. Не те, що хтось щось збирається колись зробити. А про вже зроблене. Всі повідомлення про допомогу мають бути такими.
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13.06.2024 21:19 Ответить
Якщо Словенія ТАЄМНО надала допомогу, то якого хера про це трубити???
Щоб наступного разу допомоги вже не було?
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13.06.2024 21:24 Ответить
Гонитва за сенсацією.
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13.06.2024 21:54 Ответить
Вчитуйтесь: "Про це https://www.24ur.com/novice/slovenija/bov.html пише словенське видання 24UR Джерело: "
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14.06.2024 12:09 Ответить
Слава Словенцям, щиро дякуємо!
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13.06.2024 21:25 Ответить
Був я у *******: гарні люди, гарна кухня.
Петер Превц - 👍👍👍
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13.06.2024 21:27 Ответить
Щиро дякуємо, Друзі.
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13.06.2024 21:33 Ответить
То піди тоді рота свого помий, телепень.
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13.06.2024 22:55 Ответить
ЗМІ явно не розуміють значення слова "таємно".
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13.06.2024 21:52 Ответить
Дякуємо дуже. Зважаючи на розмір самої країни - це велика допомога.
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13.06.2024 21:55 Ответить
Спасибо Братьям Славянам!
Помнят кровавое удушение Пражской Весны
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13.06.2024 22:18 Ответить
Це Словенія, а не Словаччина!
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13.06.2024 22:25 Ответить
Якраз словаки й забули Празьку весну. Один Фіцо чого вартий!!
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14.06.2024 08:46 Ответить
а ви, забуваєте все те, що вони зробили до Фіцо... Та яка лярва зробила його таким довбодятлом...
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14.06.2024 12:12 Ответить
дякуемо добро вернётся назад
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13.06.2024 22:52 Ответить
Звісно і беззаперечно - ДЯКУЄМО!
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13.06.2024 23:12 Ответить
хрен ваш канал скажет правду вы только умеете отключать, чтоб люди правды не знали я наши то титаны
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13.06.2024 23:38 Ответить
таня, тебе чого заціпило?
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14.06.2024 06:54 Ответить
ложь
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14.06.2024 08:21 Ответить
капец, ти навіть відповідь адекватну видать не можеш.
москалиха, в чому ложь? що ти раму не збираєш?
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16.06.2024 10:47 Ответить
хороша жівчинка, партизанка
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14.06.2024 06:52 Ответить
державний прапор в них цікавий...наклейку ніхто не хоче зробити на машині собі?
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14.06.2024 08:35 Ответить
Дуже гарна країна
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14.06.2024 10:05 Ответить
от нахера *******
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14.06.2024 13:13 Ответить
 
 