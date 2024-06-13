Словения тайно направила Украине партию оружия во время задержки пакета помощи от США, - СМИ

Словения тайно отправила Украине партию военной помощи. Произошло это в период, когда Конгресс США долгое время не мог принять закон о помощи Украине на почти 61 млрд долларов.

Об этом пишет словенское издание 24UR, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации СМИ, в пакет помощи от Словении среди прочего вошли 26 боевых бронированных машин-амфибий BOV, три боевые машины пехоты М80А и HMMWV (количество последних не указывается), зенитные пушки Zastava M55, винтовки, боеприпасы, каски, а также партия беспилотников.

Издание отмечает, что Любляна предоставила Украине огромный объем военной, гуманитарной и финансовой помощи.

Кроме этого, недавно Словения стала одной из стран, которые присоединились к чешской инициативе по закупке снарядов для ВСУ. Страна выделила на эту инициативу 1 миллион евро.

Напомним, что Украина и Словения завершают работу над двусторонним соглашением по безопасности в рамках декларации G7. Также Словения согласилась принять участие в Глобальном саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

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