Словения тайно направила Украине партию оружия во время задержки пакета помощи от США, - СМИ
Словения тайно отправила Украине партию военной помощи. Произошло это в период, когда Конгресс США долгое время не мог принять закон о помощи Украине на почти 61 млрд долларов.
Об этом пишет словенское издание 24UR, сообщает Цензор.НЕТ.
По информации СМИ, в пакет помощи от Словении среди прочего вошли 26 боевых бронированных машин-амфибий BOV, три боевые машины пехоты М80А и HMMWV (количество последних не указывается), зенитные пушки Zastava M55, винтовки, боеприпасы, каски, а также партия беспилотников.
Издание отмечает, что Любляна предоставила Украине огромный объем военной, гуманитарной и финансовой помощи.
Кроме этого, недавно Словения стала одной из стран, которые присоединились к чешской инициативе по закупке снарядов для ВСУ. Страна выделила на эту инициативу 1 миллион евро.
Напомним, что Украина и Словения завершают работу над двусторонним соглашением по безопасности в рамках декларации G7. Также Словения согласилась принять участие в Глобальном саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.
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Але - чому таємно ?
А тут як бачите, поставили і без лишнього пафосу і гавна з різних УНІАНів
Щоб наступного разу допомоги вже не було?
Петер Превц - 👍👍👍
Помнят кровавое удушение Пражской Весны
москалиха, в чому ложь? що ти раму не збираєш?