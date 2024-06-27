Україна підписала безпекові угоди з Естонією та Литвою
Україна підписала ще дві угоди про гарантії безпеки - з Литвою та Естонією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Підписання документа відбулося на саміті ЄС у Брюсселі.
Зі свого боку угоди підписали президент Литви Гітанас Науседа і прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.
Раніше повідомлялось, що 27 червня Україна та Європейський Союз підписали безпекову угоду.
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