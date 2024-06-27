Україна підписала безпекові угоди з Естонією та Литвою

Україна підписала ще дві угоди про гарантії безпеки - з Литвою та Естонією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Підписання документа відбулося на саміті ЄС у Брюсселі.

Зі свого боку угоди підписали президент Литви Гітанас Науседа і прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Раніше повідомлялось, що 27 червня Україна та Європейський Союз підписали безпекову угоду.

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