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Новини
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Україна підписала безпекові угоди з Естонією та Литвою

Україна підписала гарантії безпеки з Литвою та Естонією

Україна підписала ще дві угоди про гарантії безпеки - з Литвою та Естонією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Підписання документа відбулося на саміті ЄС у Брюсселі. 

Зі свого боку угоди підписали президент Литви Гітанас Науседа і прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Раніше повідомлялось, що 27 червня Україна та Європейський Союз підписали безпекову угоду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словенія та Україна підпишуть безпекову угоду 27 червня, - президентка Пірц Мусар

Автор: 

безпека (944) Литва (2437) угода (684) Естонія (1642)


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ґ
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27.06.2024 16:08 Відповісти
велике глобальне інтерв"ю ЛЮСІ Гордєєвой - свіжак
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27.06.2024 16:09 Відповісти
ВоФка,твої порожні папірці рейтинг тобі не піднімуть,перестань продавати воздух,спустись з кокаїнової нірвани на землю і займись відновленням маневрової енергогенерації.
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27.06.2024 16:28 Відповісти
А й неправда Ваша - ОПИТУВАННЯ ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА - у нетряпки впало з підтримкою українців з 60 до 50 ... Всьо ок!
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27.06.2024 16:38 Відповісти
 
 