Україна та ЄС підписали угоду про гарантії безпеки
Україна та Європейський Союз підписали безпекову угоду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Раніше повідомлялось, що в угоді йдеться, що ЄС продовжуватиме постачання зброї Україні, здійснюватиме військову підготовку ЗСУ та надаватиме іншу допомогу протягом наступних років.
У разі майбутньої агресії РФ, Україна та Євросоюз проведуть консультації протягом доби та визначать подальші кроки.
Топ коментарі
+4 Bob Fayn
показати весь коментар27.06.2024 15:39 Посилання
+3 Сергей Леонидович #581363
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+3 Pavel Bortsevych
показати весь коментар27.06.2024 15:47 Посилання
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"Майбутньої" - це після підписання "вєчьнава міра"?
Але , я дивуюсь, лоху73% досі весь цей "ЗЕквартал" досі подобається, бо лох досі задоволено мовчить.
С каких пор "срочные консультации" стали гарантиями безопасности?
Куйло ржёт вголос....
"Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство ДОБИВАТЬСЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ УКРАИНЕ как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия."
Вот так.
Отдали ядерное оружие.
А взамен: если на Украину нападут, "гаранты" обещали обратиться в
спортлото .В ООН.
И только