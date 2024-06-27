Україна та ЄС підписали угоду про гарантії безпеки

Україна та Європейський Союз підписали безпекову угоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялось, що в угоді йдеться, що ЄС продовжуватиме постачання зброї Україні, здійснюватиме військову підготовку ЗСУ та надаватиме іншу допомогу протягом наступних років.

У разі майбутньої агресії РФ, Україна та Євросоюз проведуть консультації протягом доби та визначать подальші кроки.

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