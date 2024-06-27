Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности
Украина и Европейский Союз подписали соглашение по безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Ранее сообщалось, что в соглашении говорится, что ЕС будет продолжать поставки оружия Украине, осуществлять военную подготовку ВСУ и предоставлять другую помощь в течение следующих лет.
В случае будущей агрессии РФ, Украина и Евросоюз проведут консультации в течение суток и определят дальнейшие шаги.
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+4 Bob Fayn
показать весь комментарий27.06.2024 15:39 Ссылка
+3 Сергей Леонидович #581363
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+3 Pavel Bortsevych
показать весь комментарий27.06.2024 15:47 Ссылка
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"Майбутньої" - це після підписання "вєчьнава міра"?
Але , я дивуюсь, лоху73% досі весь цей "ЗЕквартал" досі подобається, бо лох досі задоволено мовчить.
С каких пор "срочные консультации" стали гарантиями безопасности?
Куйло ржёт вголос....
"Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство ДОБИВАТЬСЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ УКРАИНЕ как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия."
Вот так.
Отдали ядерное оружие.
А взамен: если на Украину нападут, "гаранты" обещали обратиться в
спортлото .В ООН.
И только