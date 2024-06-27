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Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности

Україна та ЄС підписали безпекову угоду

Украина и Европейский Союз подписали соглашение по безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось, что в соглашении говорится, что ЕС будет продолжать поставки оружия Украине, осуществлять военную подготовку ВСУ и предоставлять другую помощь в течение следующих лет.

В случае будущей агрессии РФ, Украина и Евросоюз проведут консультации в течение суток и определят дальнейшие шаги.

Читайте: Соглашение по безопасности с ЕС будет гарантировать поддержку Украины так долго, сколько это понадобится, - Мишель

Автор: 

соглашение (1351) Евросоюз (17252)


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Топ комментарии
+4
І чого воно варте ?
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27.06.2024 15:39
+3
Андорра та Сан-Маріно у цій угоді присутні?
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27.06.2024 15:46
+3
Будапештский меморандум. Версия # 832
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27.06.2024 15:47
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І чого воно варте ?
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27.06.2024 15:39 Ответить
В Харкові підписували?
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27.06.2024 15:40 Ответить
Так! У Вовчанську.
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27.06.2024 15:47 Ответить
В Будапешті.
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27.06.2024 15:54 Ответить
там потоп сьогодні..
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27.06.2024 19:21 Ответить
v kartinke kavo ta ņehvatae
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27.06.2024 15:41 Ответить
вова у нього на плечах сидить...
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27.06.2024 19:22 Ответить
гопца -дріца-гопца-ца а у вови два йяца й воно нетряпкаякась!!!
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27.06.2024 15:43 Ответить
чи з ним як з дурачком граються? Справді он адінок , партнери пруть як можуть своїми медіа на Козира , й вову тепер будуть так забавляти, щоб відірвати від палавінки ?
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27.06.2024 15:46 Ответить
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27.06.2024 15:46 Ответить
Андорра та Сан-Маріно у цій угоді присутні?
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27.06.2024 15:46 Ответить
Монако.
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28.06.2024 07:14 Ответить
Це не гарантії.

Шановні панове редактори, які пишуть заголовки! Приберіть, будь ласка, це слово.
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27.06.2024 15:46 Ответить
Будапештский меморандум. Версия # 832
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27.06.2024 15:47 Ответить
ляльку водять по колу ,щоб злити Хйла шовоно нетряпкаякась
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27.06.2024 15:52 Ответить
Тобто підписали, що Україна не нападе на ЄС, а ЄС на Україну. Зрозуміло.
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27.06.2024 15:55 Ответить
У разі майбутньої агресії РФ... - тобто шкіра теперішнього ведмедя вже поділена... а ведмідь знає про це?
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27.06.2024 15:57 Ответить
"У разі майбутньої агресії РФ..."
"Майбутньої" - це після підписання "вєчьнава міра"?
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27.06.2024 15:57 Ответить
Мабуть цієї ночі Путло знов відсалютує по Україні ракетами-шахедами ... покаже лоху73%, чого варті всі ці "ЗЕугоди безпеки"!

Але , я дивуюсь, лоху73% досі весь цей "ЗЕквартал" досі подобається, бо лох досі задоволено мовчить.
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27.06.2024 16:08 Ответить
Непорядок! а де фото з дєрьмаком?!
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27.06.2024 18:28 Ответить
А где в этом документе " гарантии безопасности"?
С каких пор "срочные консультации" стали гарантиями безопасности?
Куйло ржёт вголос....
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28.06.2024 08:54 Ответить
А хотите почитать, взамен на что лохи отдали третий в мире ядерный потенциал?
"Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство ДОБИВАТЬСЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ УКРАИНЕ как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия."

Вот так.
Отдали ядерное оружие.
А взамен: если на Украину нападут, "гаранты" обещали обратиться в спортлото .
В ООН.
И только
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28.06.2024 09:03 Ответить
 
 