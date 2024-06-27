Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности

Украина и Европейский Союз подписали соглашение по безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось, что в соглашении говорится, что ЕС будет продолжать поставки оружия Украине, осуществлять военную подготовку ВСУ и предоставлять другую помощь в течение следующих лет.

В случае будущей агрессии РФ, Украина и Евросоюз проведут консультации в течение суток и определят дальнейшие шаги.

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