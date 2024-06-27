Соглашение по безопасности с ЕС будет гарантировать поддержку Украины так долго, сколько это понадобится, - Мишель
Сегодня Украина и ЕС должны подписать соглашение о гарантиях безопасности, что подтвердит намерение Евросоюза поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Сегодня мы сможем подписать двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, что является очень важным, потому что этим мы пошлем месседж, что мы намерены поддерживать Украину так долго, сколько это понадобится", - сказал Мишель.
Президент Евросовета также заявил, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС - это дополнительный шаг, который демонстрирует приверженность украинцам, лидерство и политическую волю для присоединения к Евросоюзу.
Мишель добавил, что ЕС будет поддерживать Украину не только в военной сфере, но и финансово.
"Мы приняли решение нацелиться на доходы от замороженных активов, приняв важные решения на уровне ЕС. Это означает, что в недели и месяцы, которые последуют, первое выделение средств будет конкретным и эффективным. Мы также работаем с партнерами из "Большой семерки", чтобы предоставить дополнительные 50 млрд евро", - подытожил он.
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