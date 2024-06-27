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Соглашение по безопасности с ЕС будет гарантировать поддержку Украины так долго, сколько это понадобится, - Мишель

мішель

Сегодня Украина и ЕС должны подписать соглашение о гарантиях безопасности, что подтвердит намерение Евросоюза поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня мы сможем подписать двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, что является очень важным, потому что этим мы пошлем месседж, что мы намерены поддерживать Украину так долго, сколько это понадобится", - сказал Мишель.

Президент Евросовета также заявил, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС - это дополнительный шаг, который демонстрирует приверженность украинцам, лидерство и политическую волю для присоединения к Евросоюзу.

Мишель добавил, что ЕС будет поддерживать Украину не только в военной сфере, но и финансово.

"Мы приняли решение нацелиться на доходы от замороженных активов, приняв важные решения на уровне ЕС. Это означает, что в недели и месяцы, которые последуют, первое выделение средств будет конкретным и эффективным. Мы также работаем с партнерами из "Большой семерки", чтобы предоставить дополнительные 50 млрд евро", - подытожил он.

Читайте: Мишель о начале переговоров с Украиной относительно членства в ЕС: Это начало долгого процесса

Автор: 

Евросоюз (17252) Шарль Мишель (246)


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Безпекова угода із ЄС гарантуватиме підтримку України так довго, скільки це знадобиться, - Мішель.

Напідписують - наобіцяють, а Путін цикне і стануть в позицію Z.

Перед другою світовою вся Європа була в мереживі договорів про взаємодопомогу і договір у Версалі був, який ніби був гарантією вічного миру після Першої світової війни...

А для України навіть протокол в Будапешті - "Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) - межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия."
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27.06.2024 15:41 Ответить
"так довго, скільки це знадобиться"

Хитрожопе формулювання! Ніколи не скажуть, що допомога Україні триватиме до самої перемоги України!
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27.06.2024 15:56 Ответить
А хто вирішує, скільки знадобиться? Сам ЄС і вирішує?
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27.06.2024 16:38 Ответить
"скільки це знадобиться" - перекладається - "доти, доки українці триматимуться за мізерної допомоги і не вирішать здати території"
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27.06.2024 17:24 Ответить
Обіцяє підтримку, а не гарантує. Вихід з угоди в любий момент, і допомога при наявності грошей, та бажання.
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27.06.2024 16:03 Ответить
"Сьогодні ми зможемо підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною, що є дуже важливим, тому "Сьогодні ми зможемо підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною, що є дуже важливим, тому що цим ми надішлемо меседж, що ми маємо намір підтримувати Україну так довго, скільки це знадобиться", - сказав Мішель. Тиць 3,14здиць а дурням радість-" ми надішлемо меседж, що ми маємо намір підтримувати Україну так довго, скільки це знадобиться", - сказав Мішель. МЕСЕДЖАМИ УКРАЇНУ БУДУТЬПІДТРИМУВАТИ ХОЧ ТИСЯЧУ РОКІВ УКРАЇНУ...
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27.06.2024 16:48 Ответить
 
 