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Безпекова угода із ЄС гарантуватиме підтримку України так довго, скільки це знадобиться, - Мішель

мішель

Сьогодні Україна та ЄС мають підписати угоду про гарантії безпеки, що засвідчить намір Євросоюзу підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сьогодні ми зможемо підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною, що є дуже важливим, тому що цим ми надішлемо меседж, що ми маємо намір підтримувати Україну так довго, скільки це знадобиться", - сказав Мішель.

Президент Євроради також заявив, що початок переговорів про вступ України до ЄС - це додатковий крок, який демонструє прихильність українцям, лідерство та політичну волю для приєднання до Євросоюзу.

Мішель додав, що ЄС підтримуватиме Україну не лише у військовій сфері, але й фінансово.

"Ми прийняли рішення націлитися на доходи від заморожених активів, ухваливши важливі рішення на рівні ЄС. Це означає, що в тижні і місяці, які послідують, перше виділення коштів буде конкретним і ефективним. Ми також працюємо з партнерами з "Великої сімки", щоб надати додаткові 50 млрд євро", - підсумував він.

Читайте: Мішель про початок переговорів із Україною щодо членства в ЄС: Це початок довгого процесу

Автор: 

Євросоюз (13616) Шарль Мішель (333)


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Безпекова угода із ЄС гарантуватиме підтримку України так довго, скільки це знадобиться, - Мішель.

Напідписують - наобіцяють, а Путін цикне і стануть в позицію Z.

Перед другою світовою вся Європа була в мереживі договорів про взаємодопомогу і договір у Версалі був, який ніби був гарантією вічного миру після Першої світової війни...

А для України навіть протокол в Будапешті - "Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) - межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия."
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27.06.2024 15:41 Відповісти
"так довго, скільки це знадобиться"

Хитрожопе формулювання! Ніколи не скажуть, що допомога Україні триватиме до самої перемоги України!
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27.06.2024 15:56 Відповісти
А хто вирішує, скільки знадобиться? Сам ЄС і вирішує?
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27.06.2024 16:38 Відповісти
"скільки це знадобиться" - перекладається - "доти, доки українці триматимуться за мізерної допомоги і не вирішать здати території"
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27.06.2024 17:24 Відповісти
Обіцяє підтримку, а не гарантує. Вихід з угоди в любий момент, і допомога при наявності грошей, та бажання.
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27.06.2024 16:03 Відповісти
"Сьогодні ми зможемо підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною, що є дуже важливим, тому "Сьогодні ми зможемо підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною, що є дуже важливим, тому що цим ми надішлемо меседж, що ми маємо намір підтримувати Україну так довго, скільки це знадобиться", - сказав Мішель. Тиць 3,14здиць а дурням радість-" ми надішлемо меседж, що ми маємо намір підтримувати Україну так довго, скільки це знадобиться", - сказав Мішель. МЕСЕДЖАМИ УКРАЇНУ БУДУТЬПІДТРИМУВАТИ ХОЧ ТИСЯЧУ РОКІВ УКРАЇНУ...
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27.06.2024 16:48 Відповісти
 
 