Безпекова угода із ЄС гарантуватиме підтримку України так довго, скільки це знадобиться, - Мішель.

Сьогодні Україна та ЄС мають підписати угоду про гарантії безпеки, що засвідчить намір Євросоюзу підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сьогодні ми зможемо підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною, що є дуже важливим, тому що цим ми надішлемо меседж, що ми маємо намір підтримувати Україну так довго, скільки це знадобиться", - сказав Мішель.

Президент Євроради також заявив, що початок переговорів про вступ України до ЄС - це додатковий крок, який демонструє прихильність українцям, лідерство та політичну волю для приєднання до Євросоюзу.

Мішель додав, що ЄС підтримуватиме Україну не лише у військовій сфері, але й фінансово.

"Ми прийняли рішення націлитися на доходи від заморожених активів, ухваливши важливі рішення на рівні ЄС. Це означає, що в тижні і місяці, які послідують, перше виділення коштів буде конкретним і ефективним. Ми також працюємо з партнерами з "Великої сімки", щоб надати додаткові 50 млрд євро", - підсумував він.

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