Мішель про початок переговорів із Україною щодо членства в ЄС: Це початок довгого процесу

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що переговори про вступ України та Молдови до ЄС - це лише початок довгого процесу.

Мішель зазначив: "Початок переговорів про вступ шляхом проведення перших міжурядових конференцій є ключовою віхою. Це також доказ величезного прогресу, якого досягли обидві країни на шляху до європейської інтеграції, незважаючи на величезні виклики, з якими вони зіткнулися і продовжують стикатися".

За словами голови Євроради, Україна та Молдова продемонстрували вражаючу відданість реформам і наближенню до європейських цінностей

"Трансформаційні кроки, зроблені в таких сферах, як верховенство права, управління та судова система, дають надію і чітко вказують на їхнє непохитне прагнення приєднатися до європейської сім'ї. Підтримка їхніх суспільств також має вирішальне значення на цьому шляху", - сказав він.

Проте, зазначив Мішель, це лише початок довгого процесу.

"Хоча сьогодні ми святкуємо значний крок вперед, ми також повинні визнати, що шлях попереду вимагатиме постійних зусиль, відданості та подальших суттєвих реформ. Україні та Молдові необхідно буде продовжувати роботу над зміцненням інституцій, продовжувати боротьбу з корупцією та підвищувати економічну стабільність, щоб відповідати суворим стандартам повноправного членства в ЄС", - підсумував він.

Глова Євроради додав, що Європейський Союз через свої інституції та держави-члени готовий підтримувати Україну та Молдову на кожному кроці цього шляху.

25 червня у Люксембурзі стартують переговори про вступ України в Євросоюз.

Урсула фон дер Ляєн повідомила про початок переговорів, зазначивши, що шлях буде складним, але сповненим можливостей.

