УКР
Мішель про початок переговорів із Україною щодо членства в ЄС: Це початок довгого процесу

Мішель прокоментував початок переговорів про вступ до ЄС

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що переговори про вступ України та Молдови до ЄС - це лише початок довгого процесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Мішель зазначив: "Початок переговорів про вступ шляхом проведення перших міжурядових конференцій є ключовою віхою. Це також доказ величезного прогресу, якого досягли обидві країни на шляху до європейської інтеграції, незважаючи на величезні виклики, з якими вони зіткнулися і продовжують стикатися".

За словами голови Євроради, Україна та Молдова продемонстрували вражаючу відданість реформам і наближенню до європейських цінностей

"Трансформаційні кроки, зроблені в таких сферах, як верховенство права, управління та судова система, дають надію і чітко вказують на їхнє непохитне прагнення приєднатися до європейської сім'ї. Підтримка їхніх суспільств також має вирішальне значення на цьому шляху", - сказав він.

Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із ЄС про вступ

Проте, зазначив Мішель, це лише початок довгого процесу.

"Хоча сьогодні ми святкуємо значний крок вперед, ми також повинні визнати, що шлях попереду вимагатиме постійних зусиль, відданості та подальших суттєвих реформ. Україні та Молдові необхідно буде продовжувати роботу над зміцненням інституцій, продовжувати боротьбу з корупцією та підвищувати економічну стабільність, щоб відповідати суворим стандартам повноправного членства в ЄС", - підсумував він.

Глова Євроради додав, що Європейський Союз через свої інституції та держави-члени готовий підтримувати Україну та Молдову на кожному кроці цього шляху.

25 червня у Люксембурзі стартують переговори про вступ України в Євросоюз.

Урсула фон дер Ляєн повідомила про початок переговорів, зазначивши, що шлях буде складним, але сповненим можливостей.

Після завершення переговорів про вступ до ЄС Україна буде за три кроки до повноправного членства в Євросоюзі, - Кулеба

членство в ЄС (1358) Євросоюз (14018) Шарль Мішель (333)
Топ коментарі
+2
Та ми в курсі, найдовірливішим, яким у 90-му році було 16 років, уже 50. І вже глибоко насрати. Хто молодший - тим глибоко пох, якщо мізки є, то він сам у те ЄС виїде і буде там працювати і будувати життя. Хто при владі і краде, то вступ в ЄС нахрін здалося, вони і так за фактом там живуть і майно тримають, а закони ЄС тільки красти заважатимуть
25.06.2024 14:15 Відповісти
+2
А сегодня до вступления в ЕС не все смогут дожить. Вернее дожить могут не только лишь все, мало кто может это делать. (с) шаблон на будь-який випадок
25.06.2024 14:17 Відповісти
+1
... - це лише початок довгого процесу.

Точно. Вон, турки уже 30 лет под евросоюзными дверями топчутся.
25.06.2024 13:55 Відповісти
А чому « довгого»?

ЕС не готовий? Та, ні. Говорять що вони за.

Украіна не готова? « Демократія не така» як у Мадьяр, чи Болгарії?
А може корупція? У Німетчини нема корумпованих політиків? В Італії нема мафії?

Та, ні. Україна «готова та чекае на це роками».

Так у чому реальна проблема? Захід боїться помсти ху&ла?
25.06.2024 15:33 Відповісти
Ну звісно. Мішель натякає,що може не дожити.
25.06.2024 14:00 Відповісти
Краще б переймались щоб кацапня ваш ,,союз" мідним тазом не накрила!!! Бо все до того йде!!!
25.06.2024 14:21 Відповісти
Та всі зрозуміли...тільки після зміни🤡та ОПи ...дійсно чекати прийдеться довго
25.06.2024 14:36 Відповісти
Та не довгого, а доооовгооогооо!
25.06.2024 14:53 Відповісти
Гасло вступу України до ЄС - "Їбіть Віслюка, поки не виродить навспак Єрмака".
25.06.2024 15:55 Відповісти
Ну скажіть ще, таким довгим, як у Турції. А за 30 років і ***** здохне і влада в Україні зміниться. Тільки не усі доживуть до цього радісного моменту.
25.06.2024 16:23 Відповісти
 
 