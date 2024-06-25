УКР
Новини
У Люксембурзі стартують переговори про вступ України в Євросоюз

Переговори про вступ України в ЄС

25 червня у Люксембурзі офіційно розпочинаються переговори про вступ України та Молдови до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Переговори про вступ України та Молдови до Європейського Союзу офіційно стартують у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі. Міжурядова конференція з Україною розпочнеться о 15:30 за місцевим часом, а з Молдовою - о 18:00.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про три кроки, які Україна матиме пройти після завершення переговорів про вступ, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із ЄС про вступ

Молдова (2120) Україна (6083) членство в ЄС (1358) Євросоюз (14018)
Під час Другої Світової багато сімей тікали з країн, обпечених війною. Серед них був австрійський письменник єврейського походження Стефан Цвейг з дружиною. Австрійський письменник діяв на упередження.

У 1934 році, після приходу Гітлера до влади в Німеччині, Цвейг виїхав з Австрії до Англії. У 1940 році сім'я перебралася ще далі від війни - у США. Потім - Латинська Америка. Далі - Бразилія.

23 лютого 1942 року Стефан Цвейг і його молода дружина Лотта покінчили життя самогубством, отруївшись барбітуратом. З передсмертних записок та листів австрійського генія ми знаємо, що причиною було відчуття відсутності сил в боротьбі зі вселенським злом - фашистським агресором. Війна наздогнала сім'ю Цвейгів у мирному бразильському місті Петрополіс.

Втрата Батьківщини, соціальних зв'язків, спілкування на різних мовах (в прямому і переносному сенсах) - це один з етапів, крізь який пройде кожен втікач. Є такий англійський вираз Elephant in the room (укр. - "слон у кімнаті"). Те про що мовчать, але думають всі. Слони будуть у телестудіях, вітальнях і навіть у спальнях. Вони вже там.
25.06.2024 09:30 Відповісти
Не Стефан, а Степан Цвейг.
25.06.2024 10:53 Відповісти
Яка цікава історія. Треба обовʼязково переказати її своїй рідні, що майже уся виїхала в ЕС і тепермені свої щасливі фото висилають, поки я тут з відром посрать хожу..
25.06.2024 11:35 Відповісти
Дякуємо Західним Партнерам, за підтримку Українців!
Головне, щоб без єрмака, на таких заходах, у нього ж, жодних правових повноважень на це!!
Хіба, що Оманські його, знову, якось привезуть, інкогніто… для фоток…
25.06.2024 09:33 Відповісти
Без Єрмака???? Ти склад делегації почитай.
25.06.2024 09:56 Відповісти
Символічно, але не більше того.
25.06.2024 10:14 Відповісти
 
 