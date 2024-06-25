У Люксембурзі стартують переговори про вступ України в Євросоюз
25 червня у Люксембурзі офіційно розпочинаються переговори про вступ України та Молдови до ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
Переговори про вступ України та Молдови до Європейського Союзу офіційно стартують у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі. Міжурядова конференція з Україною розпочнеться о 15:30 за місцевим часом, а з Молдовою - о 18:00.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про три кроки, які Україна матиме пройти після завершення переговорів про вступ, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу.
