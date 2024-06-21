УКР
Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із ЄС про вступ

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський 21 червня підписав указ про делегацію України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про вступ України до Європейського Союзу.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

Делегацію для переговорів про вступ із ЄС очолює віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

До її складу також увійшли голова ОП Андрій Єрмак та його заступники Ірина Мудра та Ігор Жовква, заступниця голови департаменту ОП з питань євроінтеграції Марія Марченко, перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, торговельний представник України Тарас Качка, заступник голови МЗС Євген Перебийніс, посол України при ЄС Всеволод Ченцов.

Також до складу делегації увійшли заступники і перші заступники усіх українських міністерств – на рівні міністра представлений лише Руслан Стрілець, який очолює Міністерство довкілля та захисту природних ресурсів.

У делегації також будуть присутні генеральний директор урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков, голова Державної служби статистики Ігор Вернер, очільник Антимонопольного комітету Павло Кириленко, заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, член Нацкомісії з цінних паперів Максим Лібанов.

Указ Зеленського також регламентує затвердження директив для переговорів із ЄС і доручає уряду сформувати й затвердити персональний склад робочих груп щодо підготовки переговорних позицій України.

Нагадаємо, Рада ЄС схвалила початок переговорів про вступ з Україною і Молдовою 25 червня

Зеленський Володимир (25197) членство в ЄС (1355)
Топ коментарі
+19
Відповідно до Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента України не є державним службовцем. Виникає питання: на якій підставі і кого представлятиме офісний клерк? Риторичне питання... І цей клерк має достуа до державних таємниць...Риторичне питання: т.в.о. Президента є співучасником державного злочину? А це вже кримінальна відповідальність...Хоча, держава всі закони сплюндрувала, для неї ні закону, ані відповідальності не існує, вона лище створює хаос. Щодо делегації, то буде помпезне бла-бла-бла і все...результату нуль...
показати весь коментар
21.06.2024 22:50 Відповісти
+17
Навіщо такий великий склад делегації? Достатньо було б одного Єрмака, все одно він все вирішує за всіх.
показати весь коментар
21.06.2024 22:46 Відповісти
+14
Порошенко є найкращий професіонал для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про вступ України до Європейського Союзу.
показати весь коментар
21.06.2024 23:15 Відповісти
Без Єрмака нікуди
показати весь коментар
21.06.2024 22:41 Відповісти
в даному випадку це мало має значення. Членство в ЕС це не кандидатство, його авансом не дають. Ми вже рік, як кандидати в ЕС, а перемовини не починались і невідомо коли почнуться, а це багато років.

Про що перемовини, також не зрозуміло, ми не демократична країна, закони не виконуються, права і свободи людей не дотримуються. У Турції, що вже більше 50 років вступає в ЕС і то шансів в рази більше. Я про Балкани мовчу, там в них все готово і країни малі, але досі чекають
показати весь коментар
21.06.2024 23:04 Відповісти
kacapa - zavidui molča.
показати весь коментар
21.06.2024 23:19 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2024 23:26 Відповісти
А де МЗС???!!!

Де професійні діпломати?
Де міністр зарубіжних справ?!

Чи е там дорослі?
показати весь коментар
22.06.2024 01:18 Відповісти
так єрмак жеж є... нащо мзс?
показати весь коментар
22.06.2024 07:23 Відповісти
Ну, типа, Моисей Вова ведёт, ****, в землю обетованную.
показати весь коментар
21.06.2024 22:41 Відповісти
koļu katļetu tudi podkļučite
показати весь коментар
21.06.2024 22:46 Відповісти
Ублюдочна делегація.
показати весь коментар
21.06.2024 22:48 Відповісти
Ще б татарова туди всунули і був би повний аншлаг.
показати весь коментар
21.06.2024 22:50 Відповісти
Татарова для перемовин про вступ в НАТО бережуть, видно. Він же силовий блок від ОПи контролює.
показати весь коментар
21.06.2024 23:06 Відповісти
для НАТО тримають безуглу

Вона опікується обороною та швидко всіх генералів в НАТО поміняє
ну і звісно буде єрмак
показати весь коментар
22.06.2024 06:05 Відповісти
для НАТО тримають безуглу

Вона опікується обороною та швидко всіх генералів в НАТО поміняє
ну і звісно буде єрмак
показати весь коментар
22.06.2024 06:07 Відповісти
і знов єрмак так шож *** таке люді кругом єрмак
показати весь коментар
21.06.2024 22:50 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2024 22:52 Відповісти
Вся зільона шобла їде в турпохід. Ну не візьмуть вас туди . козли драні !!!
показати весь коментар
21.06.2024 22:55 Відповісти
Знов токсична команда мрії і жодного представника опозиції.

А Захід все рощуміє...
показати весь коментар
21.06.2024 23:06 Відповісти
nu a šo robiti ? drugij variant jak s nato....
показати весь коментар
21.06.2024 23:10 Відповісти
Держимордник ситий та пихатий далі багатіє, а нещасний микола з бідним людом зубожіє.. ❌ І від байок скоро охрініє
показати весь коментар
21.06.2024 23:11 Відповісти
Порошенко є найкращий професіонал для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про вступ України до Європейського Союзу.
показати весь коментар
21.06.2024 23:15 Відповісти
Саме тому ЗЄ ніколи не допустить Пороха до переговорів.

ЗЄрмакам важливий не результат, а піар на події.
показати весь коментар
21.06.2024 23:23 Відповісти
Ще можна було взяти в делегацію Лаврова, Пушиліна і Гогілашвілі і був справжній флеш-рояль.
показати весь коментар
21.06.2024 23:34 Відповісти
Сказочные....
показати весь коментар
22.06.2024 00:40 Відповісти
Клас. Антимайдан, який підтримав Яника у відміні інтеграції до ЄС, тепер буде вести перемовини з ЄС від імені України. Підорство як воно є.
показати весь коментар
22.06.2024 10:02 Відповісти
Що поїхало то і превезе
показати весь коментар
25.06.2024 12:58 Відповісти
 
 