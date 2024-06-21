Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із ЄС про вступ

Президент Володимир Зеленський 21 червня підписав указ про делегацію України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про вступ України до Європейського Союзу.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

Делегацію для переговорів про вступ із ЄС очолює віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Маємо сьогодні вагомий здобуток у нашому русі у Євросоюз, - Зеленський. ВIДЕО

До її складу також увійшли голова ОП Андрій Єрмак та його заступники Ірина Мудра та Ігор Жовква, заступниця голови департаменту ОП з питань євроінтеграції Марія Марченко, перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, торговельний представник України Тарас Качка, заступник голови МЗС Євген Перебийніс, посол України при ЄС Всеволод Ченцов.

Також до складу делегації увійшли заступники і перші заступники усіх українських міністерств – на рівні міністра представлений лише Руслан Стрілець, який очолює Міністерство довкілля та захисту природних ресурсів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори про вступ України в Євросоюз проходитимуть на основі кластерної моделі, - ОП

У делегації також будуть присутні генеральний директор урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков, голова Державної служби статистики Ігор Вернер, очільник Антимонопольного комітету Павло Кириленко, заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, член Нацкомісії з цінних паперів Максим Лібанов.

Указ Зеленського також регламентує затвердження директив для переговорів із ЄС і доручає уряду сформувати й затвердити персональний склад робочих груп щодо підготовки переговорних позицій України.

Нагадаємо, Рада ЄС схвалила початок переговорів про вступ з Україною і Молдовою 25 червня