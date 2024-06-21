Маємо сьогодні вагомий здобуток у нашому русі у Євросоюз, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 849 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо сьогодні вагомий здобуток у нашому русі у Євросоюз – те, що ми й планували на це півріччя, повністю реалізовуємо. Євросоюз затвердив переговорну рамку для України – багато за це боролися на різних рівнях. І саме цією рамкою визначається формат і порядок перемовин про вступ із нашою державою.

І вже наступного тижня перемовини фактично розпочнуться. Це реально історичні речі. Україна є й буде частиною єдиної Європи завжди. Сьогодні я затвердив склад делегації України для початку перемовин про вступ", - сказав Зеленський.

