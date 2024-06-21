УКР
Маємо сьогодні вагомий здобуток у нашому русі у Євросоюз, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 849 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо сьогодні вагомий здобуток у нашому русі у Євросоюз – те, що ми й планували на це півріччя, повністю реалізовуємо. Євросоюз затвердив переговорну рамку для України – багато за це боролися на різних рівнях. І саме цією рамкою визначається формат і порядок перемовин про вступ із нашою державою.

І вже наступного тижня перемовини фактично розпочнуться. Це реально історичні речі. Україна є й буде частиною єдиної Європи завжди. Сьогодні я затвердив склад делегації України для початку перемовин про вступ", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ЄС схвалила початок переговорів про вступ з Україною і Молдовою 25 червня

Зеленський Володимир (25185) членство в ЄС (1355)
+8
21.06.2024 20:59 Відповісти
+7
Що , на галактичному глобальному самміті миру вже не попіаритись , так ти знайшов нову тему для залиття у вуха своїм зеленим балванчікам?
21.06.2024 21:06 Відповісти
+6
вагомий здобуток у нашому русі

Чекаю, ледь не всрусі...
21.06.2024 20:57 Відповісти
вагомий здобуток у нашому русі

Чекаю, ледь не всрусі...
21.06.2024 20:57 Відповісти
З татаровим в Євросоюз ?! Круто !
21.06.2024 21:13 Відповісти
21.06.2024 20:59 Відповісти
Вофка, пі@ари скоро у Покровську будуть,а ти все яйця чухаеш.
21.06.2024 21:01 Відповісти
Згадується пророче відео: https://youtu.be/8dm23OxKLZI
21.06.2024 21:01 Відповісти
21.06.2024 21:02 Відповісти
Що , на галактичному глобальному самміті миру вже не попіаритись , так ти знайшов нову тему для залиття у вуха своїм зеленим балванчікам?
21.06.2024 21:06 Відповісти
Склад делегації: завгосп, татарський смотрящій за силовиками, дурочка-безумна, коля-катлєта дніпровська....
21.06.2024 21:11 Відповісти
Й дітоненависниця третякова
21.06.2024 21:22 Відповісти
ВсЬо, військові справи для зєлєнскОГО не важливі. Бо він - ніхто у владі, і став громадянином країни як і його куховарки. То переключившись на міжнародні справи, він бажає підняти свій авторитет серед кухарок ?
21.06.2024 21:18 Відповісти
Навіть через текст відчувається вплив наркотиків .
21.06.2024 21:19 Відповісти
Сумно те все....на жаль.
21.06.2024 21:19 Відповісти
Маю сьогодні дуже вагомий здобуток, а саме, день без світла. Те, що він та елементарна совість, це площини, які ніколи не перетнуться, це зрозуміло. Але йому хто небуть підскаже, що воно недоросль і, що головне в професії злодія, як і святого - своєчасно злиняти?
21.06.2024 21:22 Відповісти
У Евросоюзі Немає Кордонів ☝️☝️☝️☝️
Скажить йому
вже нарешті 🤬
21.06.2024 21:22 Відповісти
Вот это Да!
Осторожней, а то штаны порвутся от Потужности!
Сколько пустопорожней блаблабла, пропаганда клятая
21.06.2024 21:24 Відповісти
З Буратіно шлях тільки в країну Дурнів
21.06.2024 21:29 Відповісти
Цікаво, а коли воно читає з суфлера подібну маячню, то усвідомлює що це повна маячня, чи реально і сам в це вірить?
21.06.2024 21:32 Відповісти
Особливо Коля Котлета робить вагомі здобутки
21.06.2024 21:35 Відповісти
Щоб ти здох.....
21.06.2024 21:46 Відповісти
Важко коментувати чергові марення брехливого гундоса, розраховані на тупуватий, як кирзовий чобіт, зелений електорат.
21.06.2024 21:48 Відповісти
Приїхав Басс ,заступник секретаря . Вступ в Євросоюз - це печивко для Зеленського ,щоб підтримав договрняк про перемиря самміт миру з московією .

Це логічно - коли ти розкрадаєш і гнобиш власну країну ,живеш на допомогу, ведеш себе я к ображений підліток - то рішення за тебе будуть приймати дорослі дяді ...
21.06.2024 21:53 Відповісти
"Маємо сьогодні вагомий здобуток у нашому русі у Євросоюз" - це він про Тищенка?
21.06.2024 23:15 Відповісти
Себе в рамку віщьми і... *******, Евросоюз як і планували, ЭТО, ЧТО, то
24.06.2024 17:48 Відповісти
 
 