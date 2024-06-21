РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11799 посетителей онлайн
Новости Видео
1 453 24

Есть сегодня весомое достижение в нашем движении в Евросоюз, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 849 дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеем сегодня весомое достижение в нашем движении в Евросоюз - то, что мы и планировали на это полугодие, полностью реализуем. Евросоюз утвердил переговорную рамку для Украины - много за это боролись на разных уровнях. И именно этой рамкой определяется формат и порядок переговоров о вступлении с нашим государством.

И уже на следующей неделе переговоры фактически начнутся. Это реально исторические вещи. Украина есть и будет частью единой Европы всегда. Сегодня я утвердил состав делегации Украины для начала переговоров о вступлении", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС одобрил начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой 25 июня

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) членство в ЕС (1115)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
21.06.2024 20:59 Ответить
+7
Що , на галактичному глобальному самміті миру вже не попіаритись , так ти знайшов нову тему для залиття у вуха своїм зеленим балванчікам?
показать весь комментарий
21.06.2024 21:06 Ответить
+6
вагомий здобуток у нашому русі

Чекаю, ледь не всрусі...
показать весь комментарий
21.06.2024 20:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вагомий здобуток у нашому русі

Чекаю, ледь не всрусі...
показать весь комментарий
21.06.2024 20:57 Ответить
З татаровим в Євросоюз ?! Круто !
показать весь комментарий
21.06.2024 21:13 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 20:59 Ответить
Вофка, пі@ари скоро у Покровську будуть,а ти все яйця чухаеш.
показать весь комментарий
21.06.2024 21:01 Ответить
Згадується пророче відео: https://youtu.be/8dm23OxKLZI
показать весь комментарий
21.06.2024 21:01 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 21:02 Ответить
Що , на галактичному глобальному самміті миру вже не попіаритись , так ти знайшов нову тему для залиття у вуха своїм зеленим балванчікам?
показать весь комментарий
21.06.2024 21:06 Ответить
Склад делегації: завгосп, татарський смотрящій за силовиками, дурочка-безумна, коля-катлєта дніпровська....
показать весь комментарий
21.06.2024 21:11 Ответить
Й дітоненависниця третякова
показать весь комментарий
21.06.2024 21:22 Ответить
ВсЬо, військові справи для зєлєнскОГО не важливі. Бо він - ніхто у владі, і став громадянином країни як і його куховарки. То переключившись на міжнародні справи, він бажає підняти свій авторитет серед кухарок ?
показать весь комментарий
21.06.2024 21:18 Ответить
Навіть через текст відчувається вплив наркотиків .
показать весь комментарий
21.06.2024 21:19 Ответить
Сумно те все....на жаль.
показать весь комментарий
21.06.2024 21:19 Ответить
Маю сьогодні дуже вагомий здобуток, а саме, день без світла. Те, що він та елементарна совість, це площини, які ніколи не перетнуться, це зрозуміло. Але йому хто небуть підскаже, що воно недоросль і, що головне в професії злодія, як і святого - своєчасно злиняти?
показать весь комментарий
21.06.2024 21:22 Ответить
У Евросоюзі Немає Кордонів ☝️☝️☝️☝️
Скажить йому
вже нарешті 🤬
показать весь комментарий
21.06.2024 21:22 Ответить
Вот это Да!
Осторожней, а то штаны порвутся от Потужности!
Сколько пустопорожней блаблабла, пропаганда клятая
показать весь комментарий
21.06.2024 21:24 Ответить
З Буратіно шлях тільки в країну Дурнів
показать весь комментарий
21.06.2024 21:29 Ответить
Цікаво, а коли воно читає з суфлера подібну маячню, то усвідомлює що це повна маячня, чи реально і сам в це вірить?
показать весь комментарий
21.06.2024 21:32 Ответить
Особливо Коля Котлета робить вагомі здобутки
показать весь комментарий
21.06.2024 21:35 Ответить
Щоб ти здох.....
показать весь комментарий
21.06.2024 21:46 Ответить
Важко коментувати чергові марення брехливого гундоса, розраховані на тупуватий, як кирзовий чобіт, зелений електорат.
показать весь комментарий
21.06.2024 21:48 Ответить
Приїхав Басс ,заступник секретаря . Вступ в Євросоюз - це печивко для Зеленського ,щоб підтримав договрняк про перемиря самміт миру з московією .

Це логічно - коли ти розкрадаєш і гнобиш власну країну ,живеш на допомогу, ведеш себе я к ображений підліток - то рішення за тебе будуть приймати дорослі дяді ...
показать весь комментарий
21.06.2024 21:53 Ответить
"Маємо сьогодні вагомий здобуток у нашому русі у Євросоюз" - це він про Тищенка?
показать весь комментарий
21.06.2024 23:15 Ответить
Себе в рамку віщьми і... *******, Евросоюз як і планували, ЭТО, ЧТО, то
показать весь комментарий
24.06.2024 17:48 Ответить
 
 