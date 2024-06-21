Есть сегодня весомое достижение в нашем движении в Евросоюз, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 849 дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеем сегодня весомое достижение в нашем движении в Евросоюз - то, что мы и планировали на это полугодие, полностью реализуем. Евросоюз утвердил переговорную рамку для Украины - много за это боролись на разных уровнях. И именно этой рамкой определяется формат и порядок переговоров о вступлении с нашим государством.

И уже на следующей неделе переговоры фактически начнутся. Это реально исторические вещи. Украина есть и будет частью единой Европы всегда. Сегодня я утвердил состав делегации Украины для начала переговоров о вступлении", - сказал Зеленский.

