Есть сегодня весомое достижение в нашем движении в Евросоюз, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 849 дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Имеем сегодня весомое достижение в нашем движении в Евросоюз - то, что мы и планировали на это полугодие, полностью реализуем. Евросоюз утвердил переговорную рамку для Украины - много за это боролись на разных уровнях. И именно этой рамкой определяется формат и порядок переговоров о вступлении с нашим государством.
И уже на следующей неделе переговоры фактически начнутся. Это реально исторические вещи. Украина есть и будет частью единой Европы всегда. Сегодня я утвердил состав делегации Украины для начала переговоров о вступлении", - сказал Зеленский.
Топ комментарии
+8 саша паламарчук
показать весь комментарий21.06.2024 20:59 Ответить Ссылка
+7 andi Mir
показать весь комментарий21.06.2024 21:06 Ответить Ссылка
+6 Алекс Скела
показать весь комментарий21.06.2024 20:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чекаю, ледь не всрусі...
Скажить йому
вже нарешті 🤬
Осторожней, а то штаны порвутся от Потужности!
Сколько пустопорожней блаблабла, пропаганда клятая
договрняк про перемирясамміт миру з московією .
Це логічно - коли ти розкрадаєш і гнобиш власну країну ,живеш на допомогу, ведеш себе я к ображений підліток - то рішення за тебе будуть приймати дорослі дяді ...