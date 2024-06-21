РУС
Новости
Совет ЕС одобрил начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой 25 июня

Відома дата початку переговорів про вступ України в ЄС 

Послы стран Европейского Союза подтвердили свою готовность начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой. Переговоры должны начаться во вторник, 25 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Point.

"Послы дали принципиальное согласие на рамки переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой. Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня", - сообщил источник издания.

Отмечается, что решение должно быть официально утверждено на встрече министров 21 июня.

Читайте также: Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут занять менее 10 лет, - посол Эстонии Кольк

"Совет ЕС одобрил общие позиции ЕС, в том числе - переговорные рамки, для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Это открывает путь для запуска переговоров во вторник, 25 июня, в Люксембурге", - говорится в заявлении бельгийского председательства на платформе X.

Межправительственная конференция с Украиной запланирована на 15:30 по местному времени, с Молдовой - на 18:00.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила все требования, поэтому Евросоюз должен начать переговоры с Украиной о членстве уже в этом месяце.

Читайте также: Послы Евросоюза согласовали рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС

Топ комментарии
+7
Що значить "ніхто нікого нікуди"? Двері тайожного союза широко відкриті для всіх бажаючих, добро пожаловать будь-якої миті.
21.06.2024 14:46 Ответить
21.06.2024 14:46 Ответить
+5
Колись та й приймуть. Можливо раніше, можливо пізніше. Лупайте сю скалу. Воно того варте.
21.06.2024 13:54 Ответить
21.06.2024 13:54 Ответить
+5
Воно нічого не варте!
21.06.2024 14:23 Ответить
21.06.2024 14:23 Ответить
З нашою шоблою нас ніхто нікуди не візьме.
21.06.2024 13:42 Ответить
21.06.2024 13:42 Ответить
Інфа для лохів! Ніхто нікого нікуди приймати не буде!
показать весь комментарий
21.06.2024 13:45 Ответить
Що значить "ніхто нікого нікуди"? Двері тайожного союза широко відкриті для всіх бажаючих, добро пожаловать будь-якої миті.
21.06.2024 14:46 Ответить
21.06.2024 14:46 Ответить
Колись та й приймуть. Можливо раніше, можливо пізніше. Лупайте сю скалу. Воно того варте.
21.06.2024 13:54 Ответить
21.06.2024 13:54 Ответить
Воно нічого не варте!
21.06.2024 14:23 Ответить
21.06.2024 14:23 Ответить
zavidui molča kacapa
21.06.2024 14:27 Ответить
21.06.2024 14:27 Ответить
переговори це вже півшляху до ЄС, в більшості країн шлях від початку переговорів до вступу в середньому займав близько 5-7 років
21.06.2024 14:48 Ответить
21.06.2024 14:48 Ответить
Вони тоді не тільки балакали, але щось і робили. Під час Зеленського це марна справа.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:15 Ответить
Максимум через 4 года Украина и Молдова будут в составе ЕС.

Никто в в руководстве ЕС не будет в такой сложной и опасной для Европы геополитической ситуации заниматься процедурной волокитой.
21.06.2024 14:54 Ответить
21.06.2024 14:54 Ответить
Молдова може й вступить !
21.06.2024 15:16 Ответить
21.06.2024 15:16 Ответить
Молдову принять в ЕС очень просто: страна небольшая, финансирование любых видов помощи Молдове для бюджета Евросоюза - это вообще какие несколько десятых процента от ВВП Евросоюза.

А для Молдовы - это будет огромная помощь, которая позволит ей за 8-10 лет достичь вполне приличного уровня жизни.
21.06.2024 16:47 Ответить
21.06.2024 16:47 Ответить
Ого! ЄС ухвалив рішення розпочати переговори 25 червня щодо вступу України до блоку,

Ви тільки почитайте: Ухвалив рішення розпочати.


Президентка Єврокомісії , що Україна виконала всі вимоги, тому Євросоюз повинен розпочати переговори з Україною про членство вже цього місяця.

Якщо по простому то Урсула навіть сказала кончайтє уже начінать!

Однак питання-сумніви. А Кремль дав добро тому колгоспу ЄС?

А хоча б Орбана спитали? Орбан, вам не папа з Риму - Орбан, чєловєк прямої, без всякого там святого лукавства, пообещал Путину - сдєлаєт.

Цей колгосп ЄС Ухвалив рішення розпочати. А консенсус, а Кремль, а Орбан...?
21.06.2024 14:15 Ответить
21.06.2024 14:15 Ответить
До якого блоку? Можна АсвєдАміЦЦА?
21.06.2024 14:17 Ответить
21.06.2024 14:17 Ответить
Просто захід усвідомив, що ядерна війна буде дуже швидко. Тому, розраховує, що Україна візьме удар на себе.
21.06.2024 14:25 Ответить
21.06.2024 14:25 Ответить
через 5-7 років будемо в ЄС
21.06.2024 14:37 Ответить
21.06.2024 14:37 Ответить
Примут в ЕС раньше чем 5-7 лет:

Украина и Молдова - это не Албания и не Косово, а вполне развитые страны с такой же цивилизационной и религиозной традицией, как у стран Европейского союза.
Украинский агропромышленный комплекс - мощнейший во всей Европе, кормить Украину Евросоюзу не придётся, она сама кого-угодно накормит...
21.06.2024 15:00 Ответить
21.06.2024 15:00 Ответить
> она сама кого-угодно накормит

а польські фермери не будуть проти ?
21.06.2024 15:10 Ответить
21.06.2024 15:10 Ответить
Польские фермеры ведь не выступают против того, что Франция, страна такого же размера, как Украина, производит в год огромное количество продовольствия, которым можно прокормить 68 миллионов своих жителей и ещё 200 миллионов человек зарубежом.

Украине не обязательно гнать потоки продовольствия в соседнюю Польшу, где огромное количество своих фермеров:

Турция, Ирак, Сирия, Индия и Египет могут съесть абсолютно весь объём украинского сельхозэкспорта и заплатить за это по хорошим мировым ценам..
21.06.2024 16:42 Ответить
21.06.2024 16:42 Ответить
Знов морочать голову, ніхто нікого брати не збирається.
21.06.2024 14:58 Ответить
21.06.2024 14:58 Ответить
Як кому ,а я дожила шо совок рухнув...вірю шо і ЄС нас прийме...юридично ...як Україну продвинуть , повірте географія кордонів з допомогою китаю , кремль змінить !
21.06.2024 15:01 Ответить
21.06.2024 15:01 Ответить
Це дуже добре навіть з морально-виховної точки зору. Шлях до ЄС означає безперервне принизливе тицькання мордою Віслюка у екскременти Єрмака з боку ЄС. Якщо здихатися обох разом із чисельною шоблою ненажерних зелених халявників, тоді шлях до ЄС автоматично скоротиться.
21.06.2024 15:11 Ответить
21.06.2024 15:11 Ответить
Туреччина вже років з 50... переговори переговорює..
21.06.2024 21:27 Ответить
21.06.2024 21:27 Ответить
Вступ до ЄС - це дуже тривалий процес, і зараз найбільше потрібно знайти шляхи зменшення втрат України.
показать весь комментарий
21.06.2024 22:01 Ответить
 
 