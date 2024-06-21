Совет ЕС одобрил начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой 25 июня

Послы стран Европейского Союза подтвердили свою готовность начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой. Переговоры должны начаться во вторник, 25 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Point.

"Послы дали принципиальное согласие на рамки переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой. Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня", - сообщил источник издания.

Отмечается, что решение должно быть официально утверждено на встрече министров 21 июня.

Читайте также: Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут занять менее 10 лет, - посол Эстонии Кольк

"Совет ЕС одобрил общие позиции ЕС, в том числе - переговорные рамки, для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Это открывает путь для запуска переговоров во вторник, 25 июня, в Люксембурге", - говорится в заявлении бельгийского председательства на платформе X.

Межправительственная конференция с Украиной запланирована на 15:30 по местному времени, с Молдовой - на 18:00.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила все требования, поэтому Евросоюз должен начать переговоры с Украиной о членстве уже в этом месяце.

Читайте также: Послы Евросоюза согласовали рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС