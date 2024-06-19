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Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут занять менее 10 лет, - посол Эстонии Кольк

На переговори щодо вступу в ЄС може піти менше 10 років, заявила посол Естонії Кольк

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут занять менее 10 лет.

Об этом в интервью РБК-Україна заявила посол Эстонии в Украине Аннели Кольк, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломат отметила, что в случае Эстонии на это ушло 10 лет.

"Но я также должна сказать, что мы не были в центре войны. Не было такой срочности", - добавила она.

По словам посла, устанавливать любые сроки трудно, поскольку это будет зависеть не только от Украины, но и от всех 27 стран-членов ЕС, а также процедур в Европейском Союзе.

"Эти процедуры существуют уже более 40 лет, и поэтому все это может занять время, но когда я вижу реформы, всю скорость и самоотверженность лидеров и людей, я сохраняю оптимизм, что это может занять менее 10 лет", - пояснила Кольк.

Напомним, ранее посол Евросоюза Катарина Матернова заявила, что Украина может вступить в ЕС в 2030 году.

Читайте также: В ЕС отложили обсуждение начала переговоров о вступлении Украины, - Йозвяк

Автор: 

Эстония (1433) членство в ЕС (1034) Евросоюз (17168)


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Топ комментарии
+13
Це ж на скільки потрібно бути "дебілами",щоб 10 років товкти воду в ступі, і торочити про одне і теж
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19.06.2024 09:57
+8
Десь 9.5 років?
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19.06.2024 09:52
+7
А в цей час.... Скоро нас будуть переконувати що кріпосне право це гарантовані робочі місця і впевненість в майбутньому. А назвати його можна як завгодно !
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19.06.2024 10:13
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Десь 9.5 років?
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19.06.2024 09:52 Ответить
😂🤡😂
Вони повсюди.....
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19.06.2024 09:54 Ответить
9.99. дурні думкою багатіють. українській владі той ЄС не потрібен від слова взагалі. У них свій ЄС з блекджеком і ну ви зрозуміли
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19.06.2024 09:56 Ответить
Одне слово в лапки треба взяти.
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19.06.2024 10:38 Ответить
Может меньше 10, а может больше. Как в народе говорят, баба надвое гадала.
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19.06.2024 09:57 Ответить
Коли була така потреба, Турцію прийняли до НАТО незважаючи ні на що.
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19.06.2024 10:57 Ответить
Це ж на скільки потрібно бути "дебілами",щоб 10 років товкти воду в ступі, і торочити про одне і теж
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19.06.2024 09:57 Ответить
ЦЕ ПЕРЕВОДИТЬСЯ ТАК - ОБІЦЯЄМО ОБІЦЯЄМО І ЩЕ РАЗ ОБІЦЯЄМО.......
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19.06.2024 10:03 Ответить
ОБІЦЯТИ ОБІЦЯТИ І ЩЕ РАЗ ОБІЗЯТИ - ДЕВІЗ ЄВРОСОЮЗУ УКРАЇНІ!!!
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19.06.2024 10:04 Ответить
тобто не світить нам ні НАТО ,ні ЄС . в українців два шляхи померти в Україні або блукати по світу в пошуках прихистку .
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19.06.2024 10:12 Ответить
ce pretenziji k vlade UA , ibo ono robit vse šob sabotiruvati vaš šļah.
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19.06.2024 10:15 Ответить
А в цей час.... Скоро нас будуть переконувати що кріпосне право це гарантовані робочі місця і впевненість в майбутньому. А назвати його можна як завгодно !
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19.06.2024 10:13 Ответить
Через 10 років ЄС вже не буде.
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19.06.2024 10:30 Ответить
ЄС (трохи в іншому вигляді, але суть та сама) існує ще з 50-х років минулого тисячоліття. Можливо, знову трохи видозміниться, але чого б йому зникати?
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19.06.2024 11:00 Ответить
Обнадьожтли, млять...
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19.06.2024 10:31 Ответить
Їм самим(європейцям) не соромно за сабе, за свій нікчемний вигляд і жалюгідний вигляд блазня?!
Це жах на що перетворилися начебто люди, а насправді бездушні властолюці і бабломани.
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19.06.2024 10:39 Ответить
Чого їм соромитись-вони створили прстойне життя для своїх людей.. а от те в чому влада пропонує нам жити ..то не просто сором ...то жах
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19.06.2024 11:09 Ответить
самим(європейцям) не соромно за сабе......vybachajus , a chomu europeicam dolžno buti soromno za vašu vladu(jaka tilki sabotiruet i pjuet na vse) ?
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19.06.2024 11:10 Ответить
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19.06.2024 10:48 Ответить
«Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

Умовний Захід впевнений, що т. Путін не дасть добро на вступ України до ЄС.
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19.06.2024 10:49 Ответить
Навіщо ви пишете дівоче прізвище х@йла з великої літери?
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19.06.2024 11:03 Ответить
З перших років незалежності я від влади тільки і чую що обіцянки ..тим часом країну і людей тільки розкрадають і грабують. .За 30 років не побудовано жодного чогось пристойного ...жодного тільки брешуть та обіцяють.. і це все мудрий наріт хаває всі 30 років....і буде хавати далі
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19.06.2024 11:05 Ответить
Poka Ukraina ostanjetsja samoij korumpirovannoij stranoij geograficheskoij Jevropi - ona v €U NJENUZHNA, ot slovo 'sovsem'. Vsja istorija s njezakonnom rasprostranjenjii ukrainskovo zerna v €urope (kotoeoje bilo zadumano TOLJKO dlja Afriki) - eto jarkij primer. I sverhgjeshovaja ukrainskaja seljhoz-produkcija v €urope tozhe njrnuzhna - v €urope dotjirujet seljskoje hozjaijstvo v osnovnom dlja poddjerzki seljskovo obraza zhiznji (1) i dlja obespechenjija biologicheskovo kachestva. Jeslji i Ukraina proizvodjilo-bi takuju produkciju, to vera v ukrainskije sertjifikati - nolj, uchtivaja korrupciju v Ukrainje. Poetomu 10 ljet - eto dovoljno optjimistjicheskij scenarij, jeslju Ukraina budjet rabotatj nad svojeij stranoij. Jeslji njet - to cherez 10 ljet budjet 'scenarij Turcii'. A v otnoshenjii ukraincev v €urope - probljem njet, kak ja vizu, boljshinstvo horosho assimiljirujutsja (pro kraijnjeij mere v Geermanjii) 'Bataljon Monaco' uspeshno tratjit Ukrainskije djenjgi na nashi nalogi, i njekto v €urope ukraincev vigonjatj njesobieajetsja, i takzhe oboronjatj svoju Ukrainu njezastavljajet i njebudjet zastavljatj. A objhazatjeljnaja vojennaja sluzhba v Germanjii - eto toljko vopros vremenji. Tak chto njehotjelji zashchjischatj Ukrainu - budjrtjr zashchjishcjatj Germanjiju i ³U (bez Ukraini). €urope pritok rabocheij sili nuzhen, i ukrainskij podhodjit horosho. Tak chto svojo dobro v €U mi uzhe othvatalji.
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19.06.2024 11:16 Ответить
nu i nafig tu visu šo raksti tagad te ? domā te cilvēki muļķi kautkādi ?obligāti vajag vēl uzdirst , ja ?
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19.06.2024 11:26 Ответить
За підсумками саміту миру може бути деокупація ЗАЕС…а може і не бути, Україна приєднається до ЄС а може і ні а взагалі то пуйло помер в листопаді 23 року…головна мета новин це достовірність а хто перший скаже, тому краще Цензору фільтрувати що друкувати
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19.06.2024 11:16 Ответить
10 ljet? Dlja takoij korrumpirovannoij strani kak Ukraina? - vi optjimist... posmotritje na primer Turcii..
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19.06.2024 11:18 Ответить
10 ljet? Dlja takoij korrumpirovannoij strani kak Ukraina? - vi optjimist... posmotritje na primer Turcii..
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19.06.2024 11:19 Ответить
Кольк, а Кольк!!
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19.06.2024 12:33 Ответить
Це з надією, що Зеленскіий піде? Не надійтесь. Воно відсидить воєнний стан, а потім заявить, що йде на другий термін. ОПа на той час все узурпує. Буде перемого з 126% рівнем.
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19.06.2024 17:39 Ответить
 
 