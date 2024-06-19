Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут занять менее 10 лет, - посол Эстонии Кольк

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут занять менее 10 лет.

Об этом в интервью РБК-Україна заявила посол Эстонии в Украине Аннели Кольк, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломат отметила, что в случае Эстонии на это ушло 10 лет.

"Но я также должна сказать, что мы не были в центре войны. Не было такой срочности", - добавила она.

По словам посла, устанавливать любые сроки трудно, поскольку это будет зависеть не только от Украины, но и от всех 27 стран-членов ЕС, а также процедур в Европейском Союзе.

"Эти процедуры существуют уже более 40 лет, и поэтому все это может занять время, но когда я вижу реформы, всю скорость и самоотверженность лидеров и людей, я сохраняю оптимизм, что это может занять менее 10 лет", - пояснила Кольк.

Напомним, ранее посол Евросоюза Катарина Матернова заявила, что Украина может вступить в ЕС в 2030 году.

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