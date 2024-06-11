В ЕС отложили обсуждение начала переговоров о вступлении Украины, - Йозвяк
Послы ЕС отложили обсуждение одобрения переговорных рамок для вступления Украины и Молдовы в ЕС.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.
Так, по его словам, обсуждение послами ЕС одобрения переговорных рамок для Украины и Молдовы перенесли на следующую неделю.
"Целью все еще является официальное начало переговоров о вступлении с этими странами в конце июня, но время истекает", - отметил Йозвяк.
Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен начать переговоры о вступлении Украины до конца июня.
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Чиновникам, прокурорам, депутатам та іншому злодієві вигідно навпаки залишити як є, щоб красти й далі
А простим людям глибоко насрати вже, 30 років казок минуло (третина століття, *******), уже імунітет. В ЄС без віз уже наїздилися
Хотіли б,то давно взяли !