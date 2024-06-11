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В ЕС отложили обсуждение начала переговоров о вступлении Украины, - Йозвяк

Обговорення початку переговорів про вступ в ЄС відклали

Послы ЕС отложили обсуждение одобрения переговорных рамок для вступления Украины и Молдовы в ЕС.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по его словам, обсуждение послами ЕС одобрения переговорных рамок для Украины и Молдовы перенесли на следующую неделю.

"Целью все еще является официальное начало переговоров о вступлении с этими странами в конце июня, но время истекает", - отметил Йозвяк.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен начать переговоры о вступлении Украины до конца июня.

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Автор: 

членство в ЕС (1019) Евросоюз (17135) Йозвяк Рикард (134)


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Топ комментарии
+12
Считать что все власти одинаковые первый признак дебила.
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11.06.2024 14:57
+11
З владою злодюг і ефесбешників не світить ні НАТО, ні ЄС. Там не самовбивці.
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11.06.2024 14:17
+10
Текущую власть никогда не примут. Для того чтобы тебя приняли нужно стремиться.
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11.06.2024 14:20
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О млять... Починається...
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11.06.2024 14:14 Ответить
правильно. Сначала зеленского, ермака и зеленую шоблу в тюрьму. Нельзя еще дебилов типа 73% в ЕС брать, они разнесут его. Ты к себе в квартиру умалиненных или душевно больных на ПМЖ возьмешь? Нет. Чего ЕС должно брать к себе странц с 73% дегенератов?
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11.06.2024 15:30 Ответить
Вибори в Німеччині і Австрії вже кажуть що будуть проблеми зі вступом України. Так що це ще тільки початок
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11.06.2024 18:48 Ответить
"відкладають" сир і європейські 3,14стаболи з брехунами в даному випадку
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11.06.2024 14:14 Ответить
А кому той сир потрібен?
Чиновникам, прокурорам, депутатам та іншому злодієві вигідно навпаки залишити як є, щоб красти й далі

А простим людям глибоко насрати вже, 30 років казок минуло (третина століття, *******), уже імунітет. В ЄС без віз уже наїздилися
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11.06.2024 14:23 Ответить
Ніхто ніколи Україну ні в ЄС ,ні в НАТО не прийме!
Хотіли б,то давно взяли !
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11.06.2024 14:17 Ответить
Текущую власть никогда не примут. Для того чтобы тебя приняли нужно стремиться.
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11.06.2024 14:20 Ответить
Считать что все власти одинаковые первый признак дебила.
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11.06.2024 14:57 Ответить
трьоденному хлопцю з американськім ІР можна
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11.06.2024 15:27 Ответить
Який ЄС ? кого куди брати ? 80 % населення нездатна автівку по правилам запаркувати або пішохідний переход перейти. не кажу вже про мрію більшості красти з дережавного корита "заради дітей" . поки українці совок та жлобсво в собі не викорінять ніякого членства в цивілізованому товаристві Україні не світить
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11.06.2024 14:39 Ответить
Цілком згоден, плюсую. Тільки поправка, винні не тільки ті 8%, а й ті 100%-80%=20%, які паркуються правильно і дорогу на зелений переходять, але практично ніколи не роблять зауваження порушнику. Навіть коли порушники у меншості - наприклад, на ескалаторі в метро (коли є місце) 80-90% стоять на "правильному" правому боці, але практично ніколи не зроблять зауваження жлобу, який став зліва, і його мусять обходити.
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11.06.2024 15:29 Ответить
Очепятка: винні не тільки ті 80%, а й ті 100%-80%=20%
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11.06.2024 15:30 Ответить
Вовочка, ну наберись хоробрості! Не треба саджати друга Єрмака - спробуй хоч набити йому морду при послах. Може воно й попусте.
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11.06.2024 14:17 Ответить
З владою злодюг і ефесбешників не світить ні НАТО, ні ЄС. Там не самовбивці.
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11.06.2024 14:17 Ответить
Якщо після візової угоди з ЄС узагалі з країни не випускають, то що буде коли угоду про підготовку вступу до ЄС підпишуть?
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11.06.2024 14:18 Ответить
А коли Угорщину позбавлять голосу в ЄС за підтримку країни-агресорки?
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11.06.2024 14:20 Ответить
хто б сумнівався... не вір сльозам проституткі, клятві наркомана і в те що Україну візьмуть в Євросоюз...які ж вони двулічні
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11.06.2024 14:21 Ответить
Товарісч, чому простітуток не впускають до порядних будинків? Напевне тому, що для цього потрібно відповідати певним критеріям. Ні? У випадку з ЄС такі критерії - демократія, свобода слова, доступне і справедливе правосуддя і ніякої узурпації влади.
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11.06.2024 14:27 Ответить
на превеликий жаль Ви праві...
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11.06.2024 14:56 Ответить
А коли попав вже - ну в ЄС можна займатися процесами навпаки ( бо тебе ніхто вигнати не зможе - бо за твоє вигнання потрібно шоб проголосували всі члени враховуючи тебе , привіт від ******* ).
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11.06.2024 16:03 Ответить
це ви зараз про угорщину?
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11.06.2024 23:43 Ответить
А как Зеленский бумажки подписывал. 2 года прошло, а воз и ныне там. Реформатор туев.
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11.06.2024 14:23 Ответить
Дякуйте зеленим крадівникам, які активно саботують вступ у 'ЄС і НАТО
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11.06.2024 14:25 Ответить
Походу посли натякають комусь,або ми і єс, або завгосп!
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11.06.2024 14:29 Ответить
Так дійсно, поліція, суди корумповані, а що ви хотіли, зелена влада -це корупція, одна Безглузда чого варта і дермакі та татарови...якось не дивно.
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11.06.2024 14:35 Ответить
Ну да, Европа в такий кшталт посылает мощный импульс нашему электорату, бо доколе в бесплатных больницах, оплачивать через кассу прием к врачу, чтобы без очереди его посетить. Почему в банках, супермаркетах появились очереди, из-за неработающих дополнительных касс. Почему нарушен закон о неповышении тарифов на электроэнергию до окончания войны? Почему самая дешевая в мире наша эл. энергия дороже чем в Западной Европе? Почему во время войны идет резкое обогащение представителей правящей партии? Почему , почему, почему...
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11.06.2024 14:48 Ответить
Віслюк розчарувався...а що мало бути інакше....
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11.06.2024 14:38 Ответить
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11.06.2024 14:40 Ответить
Вибили крісло з під дупи зе.
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11.06.2024 14:53 Ответить
Походу, дiдусь в ковбойке дал отмашку.
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11.06.2024 15:17 Ответить
так зачекайте зебуїн же сказав що ми готові до початку перемовин, ну не може маленьке хрипаве клоунятко брехати..
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11.06.2024 15:02 Ответить
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11.06.2024 15:55 Ответить
2 морквини перед Україною: НАТО і ЄС. Як вже це затрахало.
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11.06.2024 16:04 Ответить
Ішака ставлять в стойло. Іншими словами - доки ішак буде рахуватись президентом Україні не світить ні НАТО, ні ЄС. Отож, робимо висновки.
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11.06.2024 22:04 Ответить
 
 