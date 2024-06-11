Украина выполнила все для открытия переговоров по членству в ЕС. Все условия реализованы, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все условия для открытия переговоров о членстве в ЕС.
Об этом он заявил во время конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сейчас Украина уже выполнила все, что было нужно для фактического открытия переговоров о членстве в Евросоюзе. Все предпосылки реализованы. Этот июнь должен стать временем, когда будет утверждена переговорная рамка и начаты сами переговоры", - пояснил Зеленский.
По словам президента, это выполнение обещаний, которые дает Европа.
"И это доказательство того, что Европу не сломать, ни давлением, ни искусственными сомнениями или любыми манипуляциями", - добавил глава государства.
Топ комментарии
+17 Пересічний українець #452786
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+12 Oleksiy Burkovskyy #461046
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+10 МОТО АВТО ДальноБой
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Про донько це навіть не смішно) ви тупорилий? Ви онуку (якщо є звісно) в 16 років виробіть закордонний або хоть спробуйте, а потім висирай свою совкову гадость....
Нічого пенс, скоро сядеш на дивані з зеленим пальцем в жопі замість пенсій, зотя дочку відправиш на заробітки тобі ж привично, все як в твоєму любимому совочку
Думаю ви підсвідомо розумієте тепер що вся ваша зневага до "ухилянтів" і решта кроваво-патріотичної муті це не більше чим перднути в калюжу? Тобто ви типовий представник касти яку війна торкнулась лише де-юре, а де-факто вона ван і неважлива, так привід погундосити на форумах який ви патріот але от зять не "ухилянт ".... Так чим ви тоді відрізняєтесь від тих самих ждунів і "ухилянтів" яких хтось має захищати але не їхні рідні?
П.С - не побажаєш нікому такої відсрочки як у вашого зятя, тому повторюсь, співчуваю!!!
Раз і не повторишся?) Ненавижу?) Тоха мовчи в тряпочку, разом зі своїми "зворушливими" історіями, як вже ви забімбали якщо чесно полоумні....
Якщо це сказав Зеленський - це рафінована брехня з серії "чому ми не в НАТО".
Хамство і нахабство, помножене на дурість і саботаж - суть політики Зеленського.
Так воно не працює...
у нас дехто протермінований
Ты служишь народу Украины или ЕС?
А вот присягу народу Украины президент давал и соответствующие предвыборные обещания народу Украины озвучил, а не тебе кацапчику.
Так что, иди осенью в школу или куда подальше, умник тупой
хлі ти пздш!? балаболка
Вот это Вован Квартальный лоху73% заливает ... видно опять его продюсер Ермак порошок разбавил в целях экономии.
За 5 лет ОНО со своей ЗЕшоблой превратили почти нормальную ( в 2019 году ) страну в глубочайшего инвалида с перспективой летального исхода , а ОНО призывает готовится к пышной свадьбе страны , которая почти покойник, с вполне живым Евросоюзом!
Ермак , кончай порошок разбавлять ... чистый порошок в итоге дешевле для страны обходится!
Там про них знають майже все.
В Берліні розпочалася конференція з відновлення. Німеччина є лідером серед країн ЄС за підтримкою Києва.
Звичайно, оцінювати її результати будемо не по оплескам українським посадовцям, а по конкретним результатам- інвестиційним проєктам.
На жаль, подібні зібрання в Швейцарії і UK не залучили в Україну інвесторів.
Конференція відбувається на тлі скандалу з відставками міністра Кубракова і директора Агенції з відновлення Мустафи Найема.
На Конференції працює й делегація ВР. І якщо СН представлена своїми керівниками Д. Арахамією і О. Шуляк, то «ЄС» в такому праві вчергове відмовлено. Керівництвом ВР відмовлено П.Порошенку представляти Раду в складі делегації.
Але в цій делегації взагалі чимало дивних персонажів (дивіться скрін за ссиллю). Представники ОПЗЖ, або ж пан Торохтій від слуг, який прославився скандалами з відпочинком під час війни Хоч, може, це йому від слуг подарунок на день народження .
Як би там не було, українській делегації удачі. Привезти з Берліну не лише аплодисменти і фотографії, а інвестиції і проєкти. Вони зараз Україні дуже потрібні.