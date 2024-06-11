Украина выполнила все для открытия переговоров по членству в ЕС. Все условия реализованы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все условия для открытия переговоров о членстве в ЕС.

Об этом он заявил во время конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас Украина уже выполнила все, что было нужно для фактического открытия переговоров о членстве в Евросоюзе. Все предпосылки реализованы. Этот июнь должен стать временем, когда будет утверждена переговорная рамка и начаты сами переговоры", - пояснил Зеленский.

По словам президента, это выполнение обещаний, которые дает Европа.

"И это доказательство того, что Европу не сломать, ни давлением, ни искусственными сомнениями или любыми манипуляциями", - добавил глава государства.

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