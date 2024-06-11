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Украина выполнила все для открытия переговоров по членству в ЕС. Все условия реализованы, - Зеленский

Зеленський про членство в ЄС

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все условия для открытия переговоров о членстве в ЕС.

Об этом он заявил во время конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас Украина уже выполнила все, что было нужно для фактического открытия переговоров о членстве в Евросоюзе. Все предпосылки реализованы. Этот июнь должен стать временем, когда будет утверждена переговорная рамка и начаты сами переговоры", - пояснил Зеленский.

По словам президента, это выполнение обещаний, которые дает Европа.

"И это доказательство того, что Европу не сломать, ни давлением, ни искусственными сомнениями или любыми манипуляциями", - добавил глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20434) членство в ЕС (1019) Евросоюз (17135)


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Топ комментарии
+17
Якби це було сказано очільниками Євросоюзу - можна було би й повірити.
Якщо це сказав Зеленський - це рафінована брехня з серії "чому ми не в НАТО".
Хамство і нахабство, помножене на дурість і саботаж - суть політики Зеленського.
Так воно не працює...
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11.06.2024 12:17
+12
Всё верно. Законы отменили, Коституция на паузе, 11 миллионов граждан выехали из страны, паспорта не выдают.... Теперь можно и в ЕС вступать.
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11.06.2024 12:14
+10
Тільки в мене відчуття, що знов бреше
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11.06.2024 12:21
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Правила форума Совет форумчан
Всё верно. Законы отменили, Коституция на паузе, 11 миллионов граждан выехали из страны, паспорта не выдают.... Теперь можно и в ЕС вступать.
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11.06.2024 12:14 Ответить
Моїй доньці паспорт видали без проблем.. Ви ухилянт? Не стоїте на обліку? Ваші проблеми, не України. А от можна інфу про 11 млн. в деталях? Де цю фігню взяли?
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11.06.2024 12:36 Ответить
Цифри, надані в суперечці, запхни собі в сраку, Ок? 1.5 млн - кацапстан і бульбашія, 4,6 млн - ЄС, ще десь 0,7 млн в інших країнах. Максимум 7 лямів, де ти ще 4 взяв? Лугандонів і кримчаків порахував?)))
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11.06.2024 13:24 Ответить
А сім млн мало?!
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11.06.2024 13:45 Ответить
7 миллионов - ерунда для серьёзной страны.
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11.06.2024 13:47 Ответить
А ви знаєте, скільки мільйонів було за кордоном до повномасштабки?
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13.06.2024 13:45 Ответить
Замміністра Юлія Клименко у суперечці з Безуглою днями надала ці цифри. Ви в тайгє живьотє?
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11.06.2024 12:39 Ответить
... ухилянт... типо удачно переплыл Тису, чи новоиспеченный ольгака.
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11.06.2024 12:40 Ответить
Я навіть коментувати цю хрень що тупуватий пенсіонер з перекосом в маніяка під погонялом Анатолій видає нехочу), аде прокоментую....
Про донько це навіть не смішно) ви тупорилий? Ви онуку (якщо є звісно) в 16 років виробіть закордонний або хоть спробуйте, а потім висирай свою совкову гадость....
Нічого пенс, скоро сядеш на дивані з зеленим пальцем в жопі замість пенсій, зотя дочку відправиш на заробітки тобі ж привично, все як в твоєму любимому совочку
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11.06.2024 13:59 Ответить
Захоплююча історія звісно, але до чого вона? Що у вас дочка, і ваш онук інвалід (співчуваю звісно, але ми не про це зараз), тобто ваш зять має законну відстрочку від мобілізації і смився звідси до кінця 2023 року я так розумію, бо "країна мрій" то таке не для всіх ВІРНО? Але по зрозумілих причинах його мобілізація не стосується?) Тобто він би міг, але законно має відстрочку і тому врот манав ці каруселі)?
Думаю ви підсвідомо розумієте тепер що вся ваша зневага до "ухилянтів" і решта кроваво-патріотичної муті це не більше чим перднути в калюжу? Тобто ви типовий представник касти яку війна торкнулась лише де-юре, а де-факто вона ван і неважлива, так привід погундосити на форумах який ви патріот але от зять не "ухилянт ".... Так чим ви тоді відрізняєтесь від тих самих ждунів і "ухилянтів" яких хтось має захищати але не їхні рідні?
П.С - не побажаєш нікому такої відсрочки як у вашого зятя, тому повторюсь, співчуваю!!!
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13.06.2024 15:11 Ответить
Божечко як зворушливо ..... Стошнило би, але конструкція не дозволяє))))).
Раз і не повторишся?) Ненавижу?) Тоха мовчи в тряпочку, разом зі своїми "зворушливими" історіями, як вже ви забімбали якщо чесно полоумні....
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14.06.2024 08:43 Ответить
Якби це було сказано очільниками Євросоюзу - можна було би й повірити.
Якщо це сказав Зеленський - це рафінована брехня з серії "чому ми не в НАТО".
Хамство і нахабство, помножене на дурість і саботаж - суть політики Зеленського.
Так воно не працює...
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11.06.2024 12:17 Ответить
Саботаж - от пофигизма, типо, все до балды?
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11.06.2024 12:32 Ответить
Саботаж - за наказом з кремля...
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11.06.2024 12:33 Ответить
Абсолютно вірно прокоментували! Добавити нічого!
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12.06.2024 20:48 Ответить
Тільки в мене відчуття, що знов бреше
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11.06.2024 12:21 Ответить
Вы какой-то кирзовый... Вокруг апогей коррупции, вернулись очереди в банки и больницы, как при совке и как ща в нарабсее. Убивает , шо в бесплатной больнице, ты идешь впереди , если оплатил прием в кассе... А вы - все на уровне виртуальных ощущений. Да гидра каждого из нас обвила мертвой хваткой...какая может быть речь о выполнении всех требований.
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11.06.2024 12:28 Ответить
Це не відчуття. Це факт.
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11.06.2024 12:58 Ответить
ні не всі передумови реалізовано
у нас дехто протермінований
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11.06.2024 12:24 Ответить
зе хочет чтобы за время его каденции были достигнуты достижения, ему хочется славы
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11.06.2024 12:25 Ответить
Да, это факт, но в конечном результате проиграет, бо может случиться вынос тела.
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11.06.2024 12:30 Ответить
просто народ ему не простит ничего, все его достижения НОЛЬ, по сравнению с его ******** !!!
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11.06.2024 12:40 Ответить
Попрошайничать - прошу вас не приписывать к достижениям, а другого нет.
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11.06.2024 12:43 Ответить
Щось я не зрозумів. Будь ласка, напам"ятайте про які досягнення йде розмова а то я не пам"ятаю жодного.
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11.06.2024 12:58 Ответить
Зебидло як дихне так і брехне. Красти можна і треба під час війни, це вся філософія зевлади...
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11.06.2024 12:27 Ответить
А все твои предвыборные обещания выполнены?
Ты служишь народу Украины или ЕС?
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11.06.2024 12:30 Ответить
Кацапа, если служишь Украине, значит и ЕС. ТАК ШО экзамены - на осень... Похрусти ко ты лучше ягельком.
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11.06.2024 12:35 Ответить
чучело ты кацапское, Украина еще не вступила в ЕС. Зеленский соответственно не президент и не член европейского парламента.
А вот присягу народу Украины президент давал и соответствующие предвыборные обещания народу Украины озвучил, а не тебе кацапчику.
Так что, иди осенью в школу или куда подальше, умник тупой
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11.06.2024 17:12 Ответить
Як можна так брехати дивлячісь людям у вічі? Лецемір, безпринципний клоун, "мал клоп да вонючь "оце так точно🤢🤢🤢
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11.06.2024 12:34 Ответить
Та йому "а ****"! Для нього,брехати,що дихати! На щастя-цивілізований світ,це не український наріт!
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12.06.2024 20:56 Ответить
Червінського звільнив?.. прямий 5й еспресо увімкнув?.. "мародерів рєзнікових посадив"?.. знайому-подружку з аудиту прибрав?.. Конституцію України більше не порушуєш?.................
хлі ти пздш!? балаболка
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11.06.2024 12:35 Ответить
Так, так. "Саміт миру" №2.
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11.06.2024 12:53 Ответить
В Ізраїлі важко сховатись...Демократична країна,кожен може підійти і плюнути в фейс...А в Рашці сховатись легко,там не плюнеш,бо ще задовго до того на тебе донесуть сусіди в крайньому випадку пристрелять перед плювком.От дилема,про яку писав ще Окуджава - дураком бить вигодно - но очєнь нє хочєца,умним бить хочеца - но кончіца бітьйом...Цю дилему напружено вирішує наш през...
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11.06.2024 12:54 Ответить
Брехня!!!
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11.06.2024 12:57 Ответить
Бачив пи.....ів, сам пи.....ун, но такого як це тіло - перший раз у житті.
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11.06.2024 13:02 Ответить
Бреше погань...а поліція це є злочинне угруповання...де реХформа? Чому на посадах радникі, заступники які корумповані...гидко слухати зелене лайно.
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11.06.2024 13:04 Ответить
Досить локшини.. Це не питання людського терпцю. Це не питання людського вередування й примх. Це вже питання якості державного менеджменту. Точніше, її відсутності.
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11.06.2024 13:36 Ответить
Гнида брехлива. Хто ж йому вже у харю небриту харкне
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11.06.2024 13:46 Ответить
Саме страшніше, що йому вірять 56 відсотків
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11.06.2024 13:48 Ответить
не думаю, що цифри реальні... Звісно є прокурене шобло яке від нього в захваті але не така ж кількість
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11.06.2024 14:02 Ответить
Це опитання за формулою 4С 2П?
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11.06.2024 14:05 Ответить
мы всегда мечтали о ЕС, и о том чтобы нас в него впустили, после не подписания декларации януковичем, всё пошло на перекосяк, если бы тогда он подписал ту бумажку, то возможно был шанс на то что мы уже были в ЕС, но если бы янукович её подписал не факт что рф не начала что-то применять к нам на то время, всё очень подвижно, и если ситуация меняется в одном месте и она удобна, то это не означает, что она бы не изменилась тогда. По сути наши желания исполнились, на даный момент много украинцев, живут и работают в ЕС, хоть и добровольно принудительно, но это всё таки случилось. Но, переговоры не означают что нас впустят официально в ЕС, переговоры это база, договора и правовая база, что может привести после окончания войны к авто присоединению к ЕС уже и паспортами, и гражданством ЕС, тогда не нужно будет искать путей получения румынского паспорта или карты поляка. Хотя те кто выехал, к тому времени уже скорей всего получать гражданство или вид на жительство в той стране, куда выехали. Вопрос в том. когда только эта война закончится.
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11.06.2024 14:16 Ответить
На відміну від НАТи, ЄС Україні світить. І навіть гріє, але не всіх. Пересічний врешті решт виїде на заробітки де вища зп, а бізнесмен змушений буде підняти зп та надати соцпакет якщо не хоче сам стати роботягою.
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11.06.2024 14:20 Ответить
"Станом на зараз Україна вже виконала все, що було потрібно для фактичного відкриття переговорів про . Всі передумови реалізовано....".

Вот это Вован Квартальный лоху73% заливает ... видно опять его продюсер Ермак порошок разбавил в целях экономии.

За 5 лет ОНО со своей ЗЕшоблой превратили почти нормальную ( в 2019 году ) страну в глубочайшего инвалида с перспективой летального исхода , а ОНО призывает готовится к пышной свадьбе страны , которая почти покойник, с вполне живым Евросоюзом!

Ермак , кончай порошок разбавлять ... чистый порошок в итоге дешевле для страны обходится!
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11.06.2024 14:38 Ответить
Зі своїм шефом ермаком його нікуди не приймуть і серйозно ніде не сприймають.
Там про них знають майже все.
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11.06.2024 14:54 Ответить
Бреше хрипате чмо
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11.06.2024 14:59 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/15108 Ірина Геращенко :
В Берліні розпочалася конференція з відновлення. Німеччина є лідером серед країн ЄС за підтримкою Києва.
Звичайно, оцінювати її результати будемо не по оплескам українським посадовцям, а по конкретним результатам- інвестиційним проєктам.
На жаль, подібні зібрання в Швейцарії і UK не залучили в Україну інвесторів.
Конференція відбувається на тлі скандалу з відставками міністра Кубракова і директора Агенції з відновлення Мустафи Найема.
На Конференції працює й делегація ВР. І якщо СН представлена своїми керівниками Д. Арахамією і О. Шуляк, то «ЄС» в такому праві вчергове відмовлено. Керівництвом ВР відмовлено П.Порошенку представляти Раду в складі делегації.
Але в цій делегації взагалі чимало дивних персонажів (дивіться скрін за ссиллю). Представники ОПЗЖ, або ж пан Торохтій від слуг, який прославився скандалами з відпочинком під час війни Хоч, може, це йому від слуг подарунок на день народження .
Як би там не було, українській делегації удачі. Привезти з Берліну не лише аплодисменти і фотографії, а інвестиції і проєкти. Вони зараз Україні дуже потрібні.
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11.06.2024 15:44 Ответить
Він що вважає всіх дебілами ?
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11.06.2024 16:37 Ответить
Вы знаете, Рабинович выдает свою дочь за Ротшильда. Ну и как, успешно? Полдела сделано, она согласна. Осталось только уговорить Ротшильда.
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12.06.2024 13:54 Ответить
Украина выполнила все для открытия переговоров по членству в ЕС...вон даже ребята из тцк стоят ждут внатуре...
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13.06.2024 16:32 Ответить
 
 