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Нам нужно не менее 7 Patriot, чтобы защитить основные города, - Зеленский

Зеленський розповів, скільки Patriot треба Україні

Президент Владимир Зеленский считает, что Россию нужно лишить преимущества в небе, предоставив Украине системы ПВО.

Об этом глава государства заявил во время конференции по восстановлению Украины в Берлине, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, ключевым является лишение России того или иного преимущества.

"По состоянию на сейчас самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе. Это ракетный и бомбовый террор, который помогает российским войскам продвигаться на земле, а российской ненависти - разрушать жизни украинцев, украинок, в наших городах и селах. Только управляемых авиабомб ежедневно до сотни, воскресенье - 80 управляемых авиаударов, понедельник - 95 КАБ. Это безумно разрушительное давление, плюс ракеты, плюс ударные дроны", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что у Путина не будет желания искать честный мир, если его не лишить этого преимущества.

"Будет неизменной его иллюзия, что Украину можно стереть, разбив бомбами и ракетами все, что дает жизни основу и защиту. ПВО - это ответ. Спасибо, Олаф, за ПВО", - добавил он.

Президент отметил, что Украине нужно как минимум еще 7 установок Patriot, чтобы закрыть основные городские агломерации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия предоставит Украине Patriot, IRIS-T, Gepard в течение следующих недель и месяцев, - Шольц

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) ПВО (2765) помощь (7812)


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Топ комментарии
+11
"Вам" треба йти!
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11.06.2024 11:59
+9
Скільки виготовлено засобів ППО, літаків в Україні за два роки війни при вашій мерзенній владі?
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11.06.2024 12:03
+5
Які у нас "не основні" міста?
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11.06.2024 12:05
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"Вам" треба йти!
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11.06.2024 11:59 Ответить
КРАСТИ КРАСТИ КРАСТИ КРАСТИ ...ось що треба оцій дуетвладі Кремля в в Україні , красти зневіряючи партнерів на допомогу та ************ собі
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11.06.2024 12:01 Ответить
З асфальтом, не вийшло убезпечити Україну!!
Таран з резніковим, гадили як могли!!
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11.06.2024 12:02 Ответить
Скільки виготовлено засобів ППО, літаків в Україні за два роки війни при вашій мерзенній владі?
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11.06.2024 12:03 Ответить
Тільки німці дають - в інших краін дебати
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11.06.2024 12:04 Ответить
Знамо перец. А как по-другому, там же за дидов - по умолчанию.
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11.06.2024 12:07 Ответить
Які у нас "не основні" міста?
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11.06.2024 12:05 Ответить
Ти шо зеогафію в школі не вчив? Звичайно ж це Кривий Ріг, Конча-Заспа і Буковель 💪
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11.06.2024 12:08 Ответить
киев,харьков,одесса,днепр.львов,запорожье,староконь))))хотя там наверное и так петриот рядом стоит

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11.06.2024 12:21 Ответить
Не пойму, це месячной давности посыл, чи сегодняшний. Бо не понятно скока ему нужно 7или 14.
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11.06.2024 12:06 Ответить
Йому 7 і ще 7 Ермаку, так сходиться.
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11.06.2024 12:32 Ответить
В Олафа як і у всій Європі футбол, мир, октоберфест в одного тебе жопа.
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11.06.2024 12:07 Ответить
как будто у нас футбола нет? и пацыки после окопов 3-5 дней не будут евро смотреть на первой творой линии?кто интересуеться футболом тот и на войне его посмотрит
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11.06.2024 12:23 Ответить
якщо є Старлінк і час то будуть. я наприклад на ЧМ 2022 хіба що результати матчів встигав взнавати
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11.06.2024 13:28 Ответить
А шо асфальт вже не потрібен виходить?
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11.06.2024 12:21 Ответить
Шкіра, скільки вам потрібно для щастя?
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11.06.2024 14:30 Ответить
 
 