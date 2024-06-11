Нам нужно не менее 7 Patriot, чтобы защитить основные города, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что Россию нужно лишить преимущества в небе, предоставив Украине системы ПВО.
Об этом глава государства заявил во время конференции по восстановлению Украины в Берлине, информирует Цензор.НЕТ.
По словам президента, ключевым является лишение России того или иного преимущества.
"По состоянию на сейчас самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе. Это ракетный и бомбовый террор, который помогает российским войскам продвигаться на земле, а российской ненависти - разрушать жизни украинцев, украинок, в наших городах и селах. Только управляемых авиабомб ежедневно до сотни, воскресенье - 80 управляемых авиаударов, понедельник - 95 КАБ. Это безумно разрушительное давление, плюс ракеты, плюс ударные дроны", - отметил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что у Путина не будет желания искать честный мир, если его не лишить этого преимущества.
"Будет неизменной его иллюзия, что Украину можно стереть, разбив бомбами и ракетами все, что дает жизни основу и защиту. ПВО - это ответ. Спасибо, Олаф, за ПВО", - добавил он.
Президент отметил, что Украине нужно как минимум еще 7 установок Patriot, чтобы закрыть основные городские агломерации.
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Таран з резніковим, гадили як могли!!