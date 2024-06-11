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Зеленський (22448) ППО (2928) допомога (7890)

Нам треба щонайменше 7 Patriot, щоб захистити основні міста, - Зеленський

Зеленський розповів, скільки Patriot треба Україні

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росію потрібно позбавити переваги у небі, надавши Україні системи ППО.

Про це глава держави заявив під час конференції з відновлення України в Берліні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, ключовим є позбавлення Росії тієї чи іншої переваги.

"Станом на тепер найбільша російська стратегічна перевага над Україною - це перевага в небі. Це ракетний і бомбовий терор, який допомагає російським військам просуватися на землі, а російській ненависті - руйнувати життя українців, українок, в наших містах та селах. Лише керованих авіабомб щоденно до сотні, неділя - 80 керованих авіаударів, понеділок - 95 КАБ. Це шалено руйнівний тиск, плюс ракети, плюс ударні дрони", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що у Путіна не буде бажання шукати чесний мир, якщо його не позбавити цієї переваги. 

"Буде незмінною його ілюзія, що Україну можна стерти, розбивши бомбами і ракетами все, що дає життю основу і захист. ППО - це відповідь. Дякую, Олафе, за ППО", - додав він.

Президент зазначив, що Україні потрібно щонайменше ще 7 установок Patriot, щоб закрити основні міські агломерації.

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Топ коментарі
+11
"Вам" треба йти!
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11.06.2024 11:59
+9
Скільки виготовлено засобів ППО, літаків в Україні за два роки війни при вашій мерзенній владі?
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11.06.2024 12:03
+5
Які у нас "не основні" міста?
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11.06.2024 12:05
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"Вам" треба йти!
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11.06.2024 11:59 Відповісти
КРАСТИ КРАСТИ КРАСТИ КРАСТИ ...ось що треба оцій дуетвладі Кремля в в Україні , красти зневіряючи партнерів на допомогу та ************ собі
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11.06.2024 12:01 Відповісти
З асфальтом, не вийшло убезпечити Україну!!
Таран з резніковим, гадили як могли!!
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11.06.2024 12:02 Відповісти
Скільки виготовлено засобів ППО, літаків в Україні за два роки війни при вашій мерзенній владі?
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11.06.2024 12:03 Відповісти
Тільки німці дають - в інших краін дебати
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11.06.2024 12:04 Відповісти
Знамо перец. А как по-другому, там же за дидов - по умолчанию.
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11.06.2024 12:07 Відповісти
Які у нас "не основні" міста?
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11.06.2024 12:05 Відповісти
Ти шо зеогафію в школі не вчив? Звичайно ж це Кривий Ріг, Конча-Заспа і Буковель 💪
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11.06.2024 12:08 Відповісти
киев,харьков,одесса,днепр.львов,запорожье,староконь))))хотя там наверное и так петриот рядом стоит

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11.06.2024 12:21 Відповісти
Не пойму, це месячной давности посыл, чи сегодняшний. Бо не понятно скока ему нужно 7или 14.
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11.06.2024 12:06 Відповісти
Йому 7 і ще 7 Ермаку, так сходиться.
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11.06.2024 12:32 Відповісти
В Олафа як і у всій Європі футбол, мир, октоберфест в одного тебе жопа.
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11.06.2024 12:07 Відповісти
как будто у нас футбола нет? и пацыки после окопов 3-5 дней не будут евро смотреть на первой творой линии?кто интересуеться футболом тот и на войне его посмотрит
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11.06.2024 12:23 Відповісти
якщо є Старлінк і час то будуть. я наприклад на ЧМ 2022 хіба що результати матчів встигав взнавати
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11.06.2024 13:28 Відповісти
А шо асфальт вже не потрібен виходить?
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11.06.2024 12:21 Відповісти
Шкіра, скільки вам потрібно для щастя?
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11.06.2024 14:30 Відповісти
 
 