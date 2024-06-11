Нам треба щонайменше 7 Patriot, щоб захистити основні міста, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росію потрібно позбавити переваги у небі, надавши Україні системи ППО.

Про це глава держави заявив під час конференції з відновлення України в Берліні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, ключовим є позбавлення Росії тієї чи іншої переваги.

"Станом на тепер найбільша російська стратегічна перевага над Україною - це перевага в небі. Це ракетний і бомбовий терор, який допомагає російським військам просуватися на землі, а російській ненависті - руйнувати життя українців, українок, в наших містах та селах. Лише керованих авіабомб щоденно до сотні, неділя - 80 керованих авіаударів, понеділок - 95 КАБ. Це шалено руйнівний тиск, плюс ракети, плюс ударні дрони", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що у Путіна не буде бажання шукати чесний мир, якщо його не позбавити цієї переваги.

"Буде незмінною його ілюзія, що Україну можна стерти, розбивши бомбами і ракетами все, що дає життю основу і захист. ППО - це відповідь. Дякую, Олафе, за ППО", - додав він.

Президент зазначив, що Україні потрібно щонайменше ще 7 установок Patriot, щоб закрити основні міські агломерації.

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