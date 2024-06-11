В ЄС відклали обговорення щодо початку переговорів про вступ України, - Йозвяк
Посли ЄС відклали обговорення схвалення переговорних рамок для вступу України та Молдови в ЄС.
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за його словами, обговорення послами ЄС схвалення переговорних рамок для України і Молдови перенесли на наступний тиждень.
"Метою все ще є офіційний початок переговорів про вступ з цими країнами наприкінці червня, але час збігає", - зазначив Йозвяк.
Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС повинен розпочати переговори про вступ України до кінця червня.
Топ коментарі
+12 Nika Niko
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+11 Анатолій Готич #418892
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+10 Nika Niko
показати весь коментар11.06.2024 14:20
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Чиновникам, прокурорам, депутатам та іншому злодієві вигідно навпаки залишити як є, щоб красти й далі
А простим людям глибоко насрати вже, 30 років казок минуло (третина століття, *******), уже імунітет. В ЄС без віз уже наїздилися
Хотіли б,то давно взяли !