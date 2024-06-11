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В ЄС відклали обговорення щодо початку переговорів про вступ України, - Йозвяк

Обговорення початку переговорів про вступ в ЄС відклали

Посли ЄС відклали обговорення схвалення переговорних рамок для вступу України та Молдови в ЄС.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за його словами, обговорення послами ЄС схвалення переговорних рамок для України і Молдови перенесли на наступний тиждень.

"Метою все ще є офіційний початок переговорів про вступ з цими країнами наприкінці червня, але час збігає", - зазначив Йозвяк.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС повинен розпочати переговори про вступ України до кінця червня.

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Автор: 

членство в ЄС (1259) Євросоюз (13434) Йозвяк Рікард (157)


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Топ коментарі
+12
Считать что все власти одинаковые первый признак дебила.
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11.06.2024 14:57
+11
З владою злодюг і ефесбешників не світить ні НАТО, ні ЄС. Там не самовбивці.
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11.06.2024 14:17
+10
Текущую власть никогда не примут. Для того чтобы тебя приняли нужно стремиться.
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11.06.2024 14:20
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О млять... Починається...
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11.06.2024 14:14 Відповісти
правильно. Сначала зеленского, ермака и зеленую шоблу в тюрьму. Нельзя еще дебилов типа 73% в ЕС брать, они разнесут его. Ты к себе в квартиру умалиненных или душевно больных на ПМЖ возьмешь? Нет. Чего ЕС должно брать к себе странц с 73% дегенератов?
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11.06.2024 15:30 Відповісти
Вибори в Німеччині і Австрії вже кажуть що будуть проблеми зі вступом України. Так що це ще тільки початок
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11.06.2024 18:48 Відповісти
"відкладають" сир і європейські 3,14стаболи з брехунами в даному випадку
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11.06.2024 14:14 Відповісти
А кому той сир потрібен?
Чиновникам, прокурорам, депутатам та іншому злодієві вигідно навпаки залишити як є, щоб красти й далі

А простим людям глибоко насрати вже, 30 років казок минуло (третина століття, *******), уже імунітет. В ЄС без віз уже наїздилися
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11.06.2024 14:23 Відповісти
Ніхто ніколи Україну ні в ЄС ,ні в НАТО не прийме!
Хотіли б,то давно взяли !
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11.06.2024 14:17 Відповісти
Текущую власть никогда не примут. Для того чтобы тебя приняли нужно стремиться.
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11.06.2024 14:20 Відповісти
Считать что все власти одинаковые первый признак дебила.
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11.06.2024 14:57 Відповісти
трьоденному хлопцю з американськім ІР можна
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11.06.2024 15:27 Відповісти
Який ЄС ? кого куди брати ? 80 % населення нездатна автівку по правилам запаркувати або пішохідний переход перейти. не кажу вже про мрію більшості красти з дережавного корита "заради дітей" . поки українці совок та жлобсво в собі не викорінять ніякого членства в цивілізованому товаристві Україні не світить
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11.06.2024 14:39 Відповісти
Цілком згоден, плюсую. Тільки поправка, винні не тільки ті 8%, а й ті 100%-80%=20%, які паркуються правильно і дорогу на зелений переходять, але практично ніколи не роблять зауваження порушнику. Навіть коли порушники у меншості - наприклад, на ескалаторі в метро (коли є місце) 80-90% стоять на "правильному" правому боці, але практично ніколи не зроблять зауваження жлобу, який став зліва, і його мусять обходити.
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11.06.2024 15:29 Відповісти
Очепятка: винні не тільки ті 80%, а й ті 100%-80%=20%
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11.06.2024 15:30 Відповісти
Вовочка, ну наберись хоробрості! Не треба саджати друга Єрмака - спробуй хоч набити йому морду при послах. Може воно й попусте.
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11.06.2024 14:17 Відповісти
З владою злодюг і ефесбешників не світить ні НАТО, ні ЄС. Там не самовбивці.
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11.06.2024 14:17 Відповісти
Якщо після візової угоди з ЄС узагалі з країни не випускають, то що буде коли угоду про підготовку вступу до ЄС підпишуть?
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11.06.2024 14:18 Відповісти
А коли Угорщину позбавлять голосу в ЄС за підтримку країни-агресорки?
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11.06.2024 14:20 Відповісти
хто б сумнівався... не вір сльозам проституткі, клятві наркомана і в те що Україну візьмуть в Євросоюз...які ж вони двулічні
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11.06.2024 14:21 Відповісти
Товарісч, чому простітуток не впускають до порядних будинків? Напевне тому, що для цього потрібно відповідати певним критеріям. Ні? У випадку з ЄС такі критерії - демократія, свобода слова, доступне і справедливе правосуддя і ніякої узурпації влади.
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11.06.2024 14:27 Відповісти
на превеликий жаль Ви праві...
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11.06.2024 14:56 Відповісти
А коли попав вже - ну в ЄС можна займатися процесами навпаки ( бо тебе ніхто вигнати не зможе - бо за твоє вигнання потрібно шоб проголосували всі члени враховуючи тебе , привіт від ******* ).
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11.06.2024 16:03 Відповісти
це ви зараз про угорщину?
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11.06.2024 23:43 Відповісти
А как Зеленский бумажки подписывал. 2 года прошло, а воз и ныне там. Реформатор туев.
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11.06.2024 14:23 Відповісти
Дякуйте зеленим крадівникам, які активно саботують вступ у 'ЄС і НАТО
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11.06.2024 14:25 Відповісти
Походу посли натякають комусь,або ми і єс, або завгосп!
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11.06.2024 14:29 Відповісти
Так дійсно, поліція, суди корумповані, а що ви хотіли, зелена влада -це корупція, одна Безглузда чого варта і дермакі та татарови...якось не дивно.
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11.06.2024 14:35 Відповісти
Ну да, Европа в такий кшталт посылает мощный импульс нашему электорату, бо доколе в бесплатных больницах, оплачивать через кассу прием к врачу, чтобы без очереди его посетить. Почему в банках, супермаркетах появились очереди, из-за неработающих дополнительных касс. Почему нарушен закон о неповышении тарифов на электроэнергию до окончания войны? Почему самая дешевая в мире наша эл. энергия дороже чем в Западной Европе? Почему во время войны идет резкое обогащение представителей правящей партии? Почему , почему, почему...
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11.06.2024 14:48 Відповісти
Віслюк розчарувався...а що мало бути інакше....
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11.06.2024 14:38 Відповісти
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11.06.2024 14:40 Відповісти
Вибили крісло з під дупи зе.
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11.06.2024 14:53 Відповісти
Походу, дiдусь в ковбойке дал отмашку.
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11.06.2024 15:17 Відповісти
так зачекайте зебуїн же сказав що ми готові до початку перемовин, ну не може маленьке хрипаве клоунятко брехати..
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11.06.2024 15:02 Відповісти
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11.06.2024 15:55 Відповісти
2 морквини перед Україною: НАТО і ЄС. Як вже це затрахало.
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11.06.2024 16:04 Відповісти
Ішака ставлять в стойло. Іншими словами - доки ішак буде рахуватись президентом Україні не світить ні НАТО, ні ЄС. Отож, робимо висновки.
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11.06.2024 22:04 Відповісти
 
 