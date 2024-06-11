В ЄС відклали обговорення щодо початку переговорів про вступ України, - Йозвяк

Посли ЄС відклали обговорення схвалення переговорних рамок для вступу України та Молдови в ЄС.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за його словами, обговорення послами ЄС схвалення переговорних рамок для України і Молдови перенесли на наступний тиждень.

"Метою все ще є офіційний початок переговорів про вступ з цими країнами наприкінці червня, але час збігає", - зазначив Йозвяк.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС повинен розпочати переговори про вступ України до кінця червня.

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