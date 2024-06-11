ЕС должен начать переговоры о вступлении Украины до конца июня, - фон дер Ляйен

Евросоюз должен начать переговоры с Украиной о членстве уже в этом месяце.

Об этом во время конференции по восстановлению Украины заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина выполнила все шаги, которые мы сформулировали. Поэтому мы верим, что Евросоюз должен начать переговоры о вступлении уже до конца этого месяца", - отметила она.

"Харьков - это Европа. Украина - это Европа. И наш союз - это ваш дом. Слава Украине и да здравствует Европа", - добавила президент Еврокомиссии.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все для открытия переговоров о членстве в ЕС. Поэтому он надеется на начало переговоров уже в июне.

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