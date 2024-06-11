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ЕС должен начать переговоры о вступлении Украины до конца июня, - фон дер Ляйен

фон,дер,ляєн

Евросоюз должен начать переговоры с Украиной о членстве уже в этом месяце.

Об этом во время конференции по восстановлению Украины заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина выполнила все шаги, которые мы сформулировали. Поэтому мы верим, что Евросоюз должен начать переговоры о вступлении уже до конца этого месяца", - отметила она.

"Харьков - это Европа. Украина - это Европа. И наш союз - это ваш дом. Слава Украине и да здравствует Европа", - добавила президент Еврокомиссии.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все для открытия переговоров о членстве в ЕС. Поэтому он надеется на начало переговоров уже в июне.

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Автор: 

членство в ЕС (1019) Евросоюз (17135) Урсула фон дер Ляйен (518)


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Топ комментарии
+7
Не пойму кто из них больше лукавит, про выконання обов`язкiв, фрау чи нарiк.
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11.06.2024 12:54
+4
Не при цій владі мародерів та крадіїв.
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11.06.2024 12:36
+4
. Фрау може й не лукавити. Фрау могла просто не сказати вголос однієї фрази: "за наступної влади".
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11.06.2024 13:09
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Не при цій владі мародерів та крадіїв.
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11.06.2024 12:36 Ответить
А в ЄС усі св'яті?
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12.06.2024 06:50 Ответить
Не пойму кто из них больше лукавит, про выконання обов`язкiв, фрау чи нарiк.
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11.06.2024 12:54 Ответить
. Фрау може й не лукавити. Фрау могла просто не сказати вголос однієї фрази: "за наступної влади".
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11.06.2024 13:09 Ответить
Бо фрау це лише чиновник Евросоюзу, вона не приймає рішення. Рішення приймають керівники країн-членів ЕС. А вони
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11.06.2024 17:28 Ответить
This may happen in the future !
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11.06.2024 13:17 Ответить
Україна виконала 144 вимоги Євросоюзу при Порошенку, на долю Зеленського випало всього 7 вимог: (1) реформа Конституційного суду, (2) продовження судової реформи, (3) антикорупція, включно з призначенням керівника САП, (4) боротьба з відмиванням коштів, (5) втілення антиолігархічного закону, (6) узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, (7) зміна законодавства про нацменшини.
Що з цього переліку Зеленським виконано на 100%?
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11.06.2024 15:24 Ответить
З оцим зелебобіком до Євросоюзу як до луни. Що вона несе?
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11.06.2024 19:23 Ответить
Та буде Україна в ЄС. З зеленим чи іншим гетьманом. Якби зелений не підходив би дядькові Сему то його літак вибухнув у повітрі і звалили б це на диверсію кремля. А ось НАТО не бачити як власних вух. Бо при вступі кандидат не повинен мати територіальних суперечок з країнами-сусідами. А це кордони 91-го року, про які навіть побєдобеси з марафону вже не торочать.
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11.06.2024 20:58 Ответить
Аяк вступити в ЄС з окупованими територіями? ТОТ будуть вважатися теж частиною ЄС, чи ні?
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11.06.2024 22:51 Ответить

але Зєля і її банда дермових мародерів не зацінить таких "авансів", вона подумає, що усе позитивне відбувається лише тому, що воно таке красіве, геніальне та ще й Невтік Зегевара
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11.06.2024 21:16 Ответить
Епос длбпа і розраховано на длбпів як ти!
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12.06.2024 04:08 Ответить
вступ до кінця червня?
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11.06.2024 23:42 Ответить
 
 