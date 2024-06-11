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Будущее Украины в Евросоюзе. Мы сдержим свое обещание, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина обязательно станет членом ЕС. Европа выполнит свое обещание, которое дала Киеву через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время выступления на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине.

"Украина - большая страна. Эта страна имеет очень образованное население. И даже несмотря на последствия войны, в Украине прогнозируется рост экономики. Сейчас в первую очередь инвестиции в строительные отрасли оживят экономику. Впрочем, аграрный сектор Украины является глобальным игроком на мировом рынке. Экспорт сельскохозяйственной продукции Украины достиг довоенного уровня и это чрезвычайное достижение. Также это крайне важно для продовольственной безопасности во всем мире", - заявил Шольц.

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Он подчеркнул, что Украина станет членом ЕС.

"Украина имеет большой потенциал в области возобновляемых источников энергии и водорода. А также в области цифровой трансформации, IT, вооружения, здравоохранения и фармацевтики. Именно поэтому наша конференция фокусируется на этих сферах. Когда мы говорим о восстановлении Украины, то мы обсуждаем восстановление будущего члена ЕС. Через несколько месяцев после начала вторжения РФ, мы вместе дали Украине обещание о будущем Украины в ЕС. Мы сдержим это обещание", - добавил канцлер Германии.

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Автор: 

членство в ЕС (1019) Евросоюз (17135) Шольц Олаф (907)


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Топ комментарии
+5
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11.06.2024 12:38
+4
пацани, дотримуйтеся скоріше бо Україна не нескінченна і кровью вмивається кожен день.
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11.06.2024 12:28
+4
ракетку дай, бо наші недолугі все русні віддали...
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11.06.2024 12:56
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пацани, дотримуйтеся скоріше бо Україна не нескінченна і кровью вмивається кожен день.
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11.06.2024 12:28 Ответить
баканаФФи з різними єрмачками та арахаміями це робити забороняють...
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11.06.2024 12:36 Ответить
бо розуму нема - це треба визнати...
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11.06.2024 12:48 Ответить
то зліва танки то справа - ********** трохі...
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11.06.2024 12:35 Ответить
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11.06.2024 12:38 Ответить
шо вам Україна зробила, шо ви вічно претеся на неї з усіх боків?
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11.06.2024 12:41 Ответить
ракетку дай, бо наші недолугі все русні віддали...
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11.06.2024 12:56 Ответить
Примут сразу, как только.
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11.06.2024 13:20 Ответить
Україна буде в ЄС ,але уже без зегнид, це зрозуміло
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11.06.2024 14:46 Ответить
Сумнівів нема,Україна буде в ЕС.Тільки усі зелені не вписуються в сім'ю ЕС.Мені буде соромно,що моїх співвідчизників буде представляти велика більшість слуг у владі.
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11.06.2024 15:14 Ответить
бла бла бла. принимайте уже и всё.
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11.06.2024 16:25 Ответить
шо за обiзянка?
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11.06.2024 17:11 Ответить
Шольц, ти краще дай нам таурасів, і дофіга! а ваша європа почекає нас, а може ми і самі потім незахочемо! ))
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11.06.2024 19:06 Ответить
Шольц боiться вєєрний отключєнiй. На генетичном рiвнi.
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11.06.2024 23:28 Ответить
жидівська замусолена пластинка , про добре майбутнє для України і її на роду і в ЄС І В НАТО , а на ділі роблять все , щоб добре майбутнє для України ще довго не наступило
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11.06.2024 20:28 Ответить
Як казав Конфуцій " пи...діти - не таураси грузити"
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11.06.2024 23:39 Ответить
Я вже колись у 2002-му повівся на заклик Кучми повертатися в Україну, бо ми вже за 3-5 років будемо в ЄС. Чекав аж до 2023, поки не довелося тікати і молитися щоб через кордон пропустили, бо нічого не зрозуміли шо у нас за закони, ніхто ж нікому нічого не винен, кожен таможеник зараз божок і підтирається законами з повною насолодою, країну перетворили на зону і щодня то вечеліше. Читаю про бійку ТЦКшників і Санітарів в Одесі і отримую неабияку насолоду, від того що цей сюр відкриває людям очі на все ото болото яке розвів №рмак і його блазень.
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12.06.2024 02:57 Ответить
 
 