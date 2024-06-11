Будущее Украины в Евросоюзе. Мы сдержим свое обещание, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина обязательно станет членом ЕС. Европа выполнит свое обещание, которое дала Киеву через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время выступления на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине.

"Украина - большая страна. Эта страна имеет очень образованное население. И даже несмотря на последствия войны, в Украине прогнозируется рост экономики. Сейчас в первую очередь инвестиции в строительные отрасли оживят экономику. Впрочем, аграрный сектор Украины является глобальным игроком на мировом рынке. Экспорт сельскохозяйственной продукции Украины достиг довоенного уровня и это чрезвычайное достижение. Также это крайне важно для продовольственной безопасности во всем мире", - заявил Шольц.

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Он подчеркнул, что Украина станет членом ЕС.

"Украина имеет большой потенциал в области возобновляемых источников энергии и водорода. А также в области цифровой трансформации, IT, вооружения, здравоохранения и фармацевтики. Именно поэтому наша конференция фокусируется на этих сферах. Когда мы говорим о восстановлении Украины, то мы обсуждаем восстановление будущего члена ЕС. Через несколько месяцев после начала вторжения РФ, мы вместе дали Украине обещание о будущем Украины в ЕС. Мы сдержим это обещание", - добавил канцлер Германии.

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