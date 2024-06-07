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Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про членство з Україною

Европейская комиссия подтвердила послам ЕС, что Украина полностью выполнила все четыре шага в реформах, необходимых для начала официальных переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times и Euractiv.

Как отмечается, Украина и Молдова достаточно готовы к формальному началу переговоров о вступлении в ЕС.

Комиссия подтвердила послам ЕС, что Украина полностью выполнила все четыре, а Молдова - все три шага по реформированию, необходимых для начала официальных переговоров.

Также читайте: Еврокомиссия положительно оценила прогресс евроинтеграционных реформ Украины, - Йозвяк

В Еврокомиссии отметили, что Украина соответствует ранее невыполненным критериям - антикоррупционные меры, ограничения политического лоббирования, правила декларирования активов для чиновников и защита языков национальных меньшинств.

Ожидается, что Венгрия, которая будет председательствовать в ЕС с 1 июля, будет выступать против начала переговоров о вступлении Украины в блок из-за ситуации с правами венгерского меньшинства на Закарпатье.

Поэтому Бельгия, которая сейчас председательствует в ЕС, надеется достичь единодушия и провести первый раунд переговоров о вступлении 25 июня.

Читайте также: Еврокомиссия будет предлагать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне, - Financial Times

Ранее сообщалось, что Европейская Комиссия предоставит в целом положительную устную оценку выполнению Украиной рекомендаций - реформ, необходимых для членства в ЕС.

Реакция Украины

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил за положительную оценку евроинтеграционного прогресса Украины.

"В озвученном заключении ЕК говорится о том, что Украина продолжает системные усилия по присоединению к ЕС и выполнила все 4 дополнительных шага-реформы. Теперь мы ожидаем от наших европейский партнеров следующего шага - начала переговоров о членстве в Евросоюзе уже в этом месяце. Украинский народ в войне против российского агрессора ежедневно борется за право быть в кругу европейской семьи", - написал он.

Путь Украины к членству в ЕС

6 июня 2024 года сообщалось, что Украина уже обеспечила приближение законодательства к законодательству Европейского Союза в таких сферах, как финансовые услуги (в части предотвращения отмывания денег) и предпринимательство (в части бухгалтерского учета и финансовой отчетности).

В начале этого года Европейская Комиссия начала работу над проектом переговорной рамки для Украины - документом, который определяет принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении в ЕС.

Напомним, 14 декабря 2023 года президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Евросовет принял решение начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 стран Евросоюза призвали как можно быстрее начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой
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Топ комментарии
+3
Якій вступ в ЄС???
Коли кордон на замку.
Ви десь бачили в Європі кордони🤔🤔😒
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07.06.2024 14:11
+2
Вангую безкінечні переговори на десятиліття
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07.06.2024 14:12
+2
А я не вангую, я точно знаю, що ти довпойоп
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07.06.2024 14:39
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Правила форума Совет форумчан
Якій вступ в ЄС???
Коли кордон на замку.
Ви десь бачили в Європі кордони🤔🤔😒
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07.06.2024 14:11 Ответить
Замок, а де в Європі йде війна?
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07.06.2024 14:40 Ответить
А вам аби поговорити, чи до ТЦК страшно, діареє заважає??!
Вам про ПОПА, а ви, про попову ДОЧКУ!!
Спііпадіння??!
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07.06.2024 15:04 Ответить
Вангую безкінечні переговори на десятиліття
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07.06.2024 14:12 Ответить
А я не вангую, я точно знаю, що ти довпойоп
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07.06.2024 14:39 Ответить
Скорее бы ЕС.Тогда зелёных,причём очень быстро,на пушечном выстреле не будет у власти.
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07.06.2024 14:56 Ответить
Ни в какую ЕС никто не идет.И тем более в нату.
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07.06.2024 16:02 Ответить
И никто туда не просится, и даже не вспоминает.
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07.06.2024 16:07 Ответить
Но Украина непременно будет и там и там.А зачем просится.Это произойдет естественно.Могу с уверенностью сказать,конца света не наступит.Сравнить мир 50-60х годов с сегодняшним.Невозможно идти вперёд с повёрнутой головой назад.
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07.06.2024 20:25 Ответить
Ватнік, іди нахєр.
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07.06.2024 17:25 Ответить
Я скажу просто: який вступ, коли Валодька явний підпутінойчик, диктатор та й Явний лІдор серед корумпованих держав, згадав як оця зРада проголосувала про підвищення ЗП чинцям з грошей допомоги на війну, адже без цих ото підвищень не зможуть Зелені Чоловічки приймати раціональні рішення.... А діра в бюджеті - то проблема бюджету, а не ЗеРАДНИКІВ.
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07.06.2024 22:18 Ответить
Най беруть. Може гірше не буде. ЄС то канєшно та-ще обуза, високі податки і замороки з викиданням сміття, але най буде. Все-ж краще ніж вічна війна і ЗЕвлада.
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08.06.2024 02:18 Ответить
 
 