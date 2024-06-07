Еврокомиссия положительно оценила прогресс евроинтеграционных реформ Украины, - Йозвяк

Европейская Комиссия дала положительную устную оценку прогрессу реформ в Украине и Молдове в сферах, необходимых для европейской интеграции. В ЕК рекомендуют начинать переговоры с Киевом о вступлении.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Украина достигла необходимых критериев в определенных сферах - антикоррупционной, контроля за политическим лоббизмом, прозрачности состояния должностных лиц и в сфере обеспечения прав нацменьшинств.

Таким образом, Еврокомиссия рекомендует начинать с Киевом переговоры о вступлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия будет предлагать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне, - Financial Times

ЕС и Украина надеются официально начать переговоры до конца июня, поскольку с 1 июля председательство в Совете ЕС переходит к Венгрии.

Путь Украины к членству в ЕС

6 июня 2024 года сообщалось, что Украина уже обеспечила согласование законодательства с законодательством Европейского Союза в таких сферах, как финансовые услуги (в части предотвращения отмывания денег) и предпринимательство (в части бухгалтерского учета и финансовой отчетности).

В начале этого года Европейская Комиссия начала работу над проектом переговорной рамки для Украины - документом, который определяет принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении в ЕС.

Напомним, 14 декабря 2023 года президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Евросовет принял решение начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.

Читайте: 12 стран Евросоюза призвали как можно быстрее начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой