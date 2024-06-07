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Еврокомиссия (1409) реформы (3945) членство в ЕС (928) Йозвяк (131)

Еврокомиссия положительно оценила прогресс евроинтеграционных реформ Украины, - Йозвяк

Переговори про вступ України в ЄС

Европейская Комиссия дала положительную устную оценку прогрессу реформ в Украине и Молдове в сферах, необходимых для европейской интеграции. В ЕК рекомендуют начинать переговоры с Киевом о вступлении.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Украина достигла необходимых критериев в определенных сферах - антикоррупционной, контроля за политическим лоббизмом, прозрачности состояния должностных лиц и в сфере обеспечения прав нацменьшинств.

Таким образом, Еврокомиссия рекомендует начинать с Киевом переговоры о вступлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия будет предлагать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне, - Financial Times

ЕС и Украина надеются официально начать переговоры до конца июня, поскольку с 1 июля председательство в Совете ЕС переходит к Венгрии.

Путь Украины к членству в ЕС

6 июня 2024 года сообщалось, что Украина уже обеспечила согласование законодательства с законодательством Европейского Союза в таких сферах, как финансовые услуги (в части предотвращения отмывания денег) и предпринимательство (в части бухгалтерского учета и финансовой отчетности).

В начале этого года Европейская Комиссия начала работу над проектом переговорной рамки для Украины - документом, который определяет принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении в ЕС.

Напомним, 14 декабря 2023 года президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Евросовет принял решение начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.

Читайте: 12 стран Евросоюза призвали как можно быстрее начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой

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Що вони курять?? З проведених реформ у нас тільки підняття цін до рівня ЄС на комуналку...

За ті прозорі статки саджати вже пора, починаючи із преза..
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07.06.2024 13:16 Ответить
Від Вашого посту - я аж матюками подавилась. Ви думаєте, що світ ще більш @банутий, ніж ми вважаємо??
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08.06.2024 09:32 Ответить
якщо грабіж владою українського народу є "прогрес євроінтеграційних реформ України", тоді само ЄС , ЗБІГОВИСЬКО БОМЖІВ.
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07.06.2024 13:30 Ответить
Ви скажіть шо ви курите? Ми теж таке хочемо ...щоб побачити ті рехворми
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07.06.2024 13:51 Ответить
Особливо з "правами" людини
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08.06.2024 08:53 Ответить
 
 